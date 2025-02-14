Áí¹çPR²ñ¼Ò¥¤¥Ë¥·¥ã¥ë¡¢¥¢¥É¥¤¥ó¥Æ¤ÈÏ¢·È¤·¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µーÅê¹Æ¥ê¥Æー¥ë¥Öー¥¹¥È¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡×¤òÄó¶¡³«»Ï
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥Ù¥¯¥È¥ë¤Î»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥Ë¥·¥ã¥ë¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Æ£¸¶ Í³Í£¡¢°Ê²¼¥¤¥Ë¥·¥ã¥ë¡Ë¤Ï¡¢Î®ÄÌ¾®Çä¶È¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡¦¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¤Î¥Çー¥¿³èÍÑ¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥É¥¤¥ó¥Æ¡ÊËÜ¼Ò¡§µþÅÔÉÜµþÅÔ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§½½²Ï ¿µ¼£¡¢°Ê²¼¥¢¥É¥¤¥ó¥Æ¡Ë¤ÈÄó·È¤·¡¢¹ØÇã¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µーÅê¹Æ¤òÂè»°¼ÔÇÛ¿®¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÇä¾å¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µーÅê¹Æ¥ê¥Æー¥ë¥Öー¥¹¥È¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡×¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ÇØ·Ê
¡¡ºòº£¡¢¥×¥é¥¤¥Ð¥·ーÊÝ¸î¶¯²½¤ÎÎ®¤ì¤ò¼õ¤±¤¿3rd Party Cookieµ¬À©¤Î¹â¤Þ¤ê¤ò¼õ¤±¡¢²ñ°÷¥Çー¥¿¤ä¹ØÇã¥Çー¥¿(1st party date)¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥ê¥Æー¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¹¹ð¤Ø¤ÎÃíÌÜ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¤¥Ë¥·¥ã¥ë¤Ç¤Ï¡¢SNS¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¾ÃÈñ¼Ô¹ÔÆ°¤ò¡¢¿·¤¿¤Ê¹ØÇã¹ÔÆ°¥â¥Ç¥ë¡ÖSEESAS¡Ê¥·ー¥µ¥¹¡Ë¡×¤È¤·¤ÆÄêµÁÉÕ¤±¡¢´ë¶È¤Î¸ú²ÌÅª¤Ê¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°³èÆ°¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢¥ê¥Æー¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¹¹ð»ö¶È¤Ë¶¯¤ß¤ò»ý¤Ä¥¢¥É¥¤¥ó¥Æ¤ÈÏ¢·È¤¹¤ë¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅÙ¤ÎÏ¢·È¤Ç¡¢¥¤¥Ë¥·¥ã¥ë¤Î¶¯¤ß¤Ç¤¢¤ë¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー»Üºö¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤È¡¢¥¢¥É¥¤¥ó¥Æ¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¹ñÆâºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¥ê¥Æー¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¹¹ðÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¡ÖBRAND LOOP Ads¡×¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ç¯Îð¡¿ÀÊÌ¡¿¼ñÌ£Åù¤Î¥Çー¥¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²ñ°÷ÅÐÏ¿¾ðÊó¤ä²áµî¤Î¹ØÇã¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¹¹ðÇÛ¿®¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¹ØÇã°ÕÍß¤Î¹â¤¤¥¿ー¥²¥Ã¥È¤Ë¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µーÅê¹Æ¤òÂè»°¼ÔÇÛ¿®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾¦ºà¤È¤Î¡Ö½Ð²ñ¤¤¡×¤«¤é¡Ö¹ØÇã¡×¤Ø¤ÎÆ³Àþ¤ò¤è¤ê¶¯¸Ç¤Ë¤·¡¢¸ú²ÌÅª¤Ê¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Üºö¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µーÅê¹Æ¥ê¥Æー¥ë¥Öー¥¹¥È¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¾¦ºà¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤òÁªÄê¤Î¾å¡¢Youtube¤äInstagramÅù¤Ç¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µーÅê¹Æ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢¹ØÇã¥Çー¥¿Åù¤òÊ¬ÀÏ¤Î¾åÇÛ¿®¥¿ー¥²¥Ã¥È¤òÁªÄê¤·¡¢Åê¹Æ¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤òÂè»°¼ÔÇÛ¿®¡£¾®Çä¤¬»ý¤ÄID-POS¥Çー¥¿1¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÇÛ¿®¥¿ー¥²¥Ã¥È¤¬¤½¤Î¸å¹ØÇã¤Ë»ê¤Ã¤¿¤Î¤«ÈÝ¤«Åù¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÉÔ²ÄÇ½¤À¤Ã¤¿ÇÛ¿®¸å¤Î¹ØÇã¹ÔÆ°¤ÎÊ¬ÀÏ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ò»Üºö¤Î¥Õ¥íー¡Ó
1.¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó´ë²è
ËÉÙ¤ÊPR¼ÂÀÓ¤ò´ð¤Ë¡¢¾¦ºà¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°²ÝÂê¡¦¥´ー¥ë¤ËºÇÅ¬¤Ê¥×¥í¥âー¥·¥ç¥óÆâÍÆ¤È¥¯¥ê¥¨¥¤
¥Æ¥£¥Ö´ë²è°Æ¤ò¤´Äó°Æ¡£
2.µ¯ÍÑ¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Î³ÎÄê
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÀ¸¤«¤·¡¢¥¿ー¥²¥Ã¥È¤Ë¾¦ºà¤ò¹¥´¶Ç§ÃÎ¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤ËºÇÅ¬¤Ê¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤ò¤´Äó°Æ¡£
3.¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ÖÀ©ºî
¥³¥ó¥Æ¤ÎºîÀ®¡¢½¤Àµ¤ò·Ð¤Æ¡¢µ¯ÍÑ¤·¤¿¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤Î¥Õ¥©¥í¥ïー¤Ë¡È»É¤µ¤ë¡É¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òºîÀ® ¡£
4.¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ÖÅê¹Æ&¹¹ðÇÛ¿®
ºîÀ®¤·¤¿¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ò¡¢Youtube¡¿Instagram¡¿X¤¤¤º¤ì¤«¤ÎºÇÅ¬¤ÊSNS¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ËÅê
¹Æ¤·¡¢¤½¤ÎÅê¹Æ¤òÂè»°¼Ô¹¹ðÇÛ¿®¡£ÇÛ¿®¥¿ー¥²¥Ã¥È¤Ï¡¢¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢Åù¾®Çä¤ê¤¬ÊÝÍ¤¹¤ë²ñ°÷¥Çー
¥¿¤äPOS¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤·¡¢ÁªÄê¡£
5.¸ú²Ì¸¡¾Ú
ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¤«¤é¤Î¹ØÇã¥Çー¥¿¤Ç¡¢¥¿ー¥²¥Ã¥ÈÁØ¤Î¼ÂºÝ¤Î¹ØÇã¤ò¸¡¾Ú¤·¡¢PDCA¥µ¥¤¥¯¥ë¤ò²ó¤¹¡£
¡Ò¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Ó
(³ô)¥¤¥Ë¥·¥ã¥ë¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µーÅê¹Æ¥ê¥Æー¥ë¥Öー¥¹¥È¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡×»ö¶ÈÃ´Åö
¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡§initial_sns@vectorinc.co.jp¡¡
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥É¥¤¥ó¥Æ ²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥É¥¤¥ó¥Æ
ÂåÉ½¼Ô ¡§½½²Ï ¿µ¼£
ÀßÎ© ¡§2009Ç¯4·î
½»½ê ¡§µþÅÔÉÜµþÅÔ»Ô²¼µþ¶è¿·Ä®ÄÌ»Í¾ò²¼¤ë»Í¾òÄ®347-1CUBEÀ¾±¨´Ý7F
»ö¶ÈÆâÍÆ ¡§Î®ÄÌ¾®ÇäDX»Ù±ç/¥ê¥Æー¥ë¥á¥Ç¥£¥¢³«È¯¡¦±¿ÍÑ/O2O¡¦OMO¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°
URL ¡§https://adinte.co.jp
¢£¥¤¥Ë¥·¥ã¥ë ²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾ ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥Ë¥·¥ã¥ë
ÂåÉ½¼Ô ¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡Æ£¸¶Í³Í£
ÀßÎ© ¡§2012Ç¯8·î1Æü
½»½ê ¡§¢©107-0052¡¡ÅìµþÅÔ¹Á¶èÀÖºä4-15-1 ÀÖºä¥¬ー¥Ç¥ó¥·¥Æ¥£18F
»ñËÜ¶â ¡§1,000Ëü±ß
»ö¶ÈÆâÍÆ ¡§PR ´ë²èÎ©°Æ/¼Â»Ü¡¢PR ¶ÈÌ³Âå¹Ô¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¶ÈÌ³¡¢IR¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¡¢¥ê¥¹¥¯¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¶ÈÌ³¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥ê¥µー¥Á¶ÈÌ³¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î´ë²è/¼Â»Ü
URL ¡§ https://vectorinc.co.jp/business/pr/initial