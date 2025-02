ÆüËÜÈ¯À¤³¦¤òÁÀ¤¦½Ä·¿¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Áー¥à¡ÖSHORTCAKE¡×»ÏÆ°¡ª

株式会社THE ONE.

THE ONE.のメンバーを中心に、ドラマ、広告、MVの最前線で活躍するディレクター、プロデューサー、脚本家、インフルエンサー、アートディレクター、サウンドクリエイターなど、多彩なプロフェッショナルが集結!

TVCM、MV、ショートフィルム、映画、ドラマなど映像全般の制作プロダクションである株式会社THE ONE.(東京都港区 代表取締役 宮阪直樹)は、クリエイティブチーム「SHORTCAKE」のマネージメントを行うことを正式に発表いたします。

「SHORTCAKE」は、グローバルで急成長を遂げる縦型ショート動画市場において、ドラマに特化した、日本発世界へ届けるコンテンツを企画・開発していきます。

■「SHORTCAKE」コンセプト

A PIECE OF “SHORT”CAKE

ショートケーキは何層にも重なり合っている「多層性」がその魅力を生み出している。

それは、物語づくりのメタファーでもある。

重なり合っていく台詞、意外な展開を見せるストーリー、様々な顔を持つキャラクター。

「多層性」の中に、驚きが生まれ、中毒性が生まれ、視点が生まれ、意味が生まれる。

21世紀、益々メインストリームになる縦型ショート動画時代。

中でもストーリーコンテンツは過渡期にあり、新たな作り方、表現方法が次々と発明されていく。

フォーマットに捉われることなく、生活者のふとした隙間時間にスッと入り込む。

そして、誰もが夢中になれるA PIECE OF “SHORT”CAKEを制作します。

■「SHORTCAKE」が従来の縦型クリエイティブチームと異なる3つのポイント

越境したチーム体制

プロデューサー、ディレクター、脚本家(ライターズルーム)に加え、アートディレクター、インフルエンサー、サウンドクリエイターなど領域を横断したクリエイターがワンチームとなり、アイデアフルなドラマを企画・開発します。

高品質なクラフト力

大手企業のTVCMや地上波ドラマ、配信系ドラマ、映画などを手掛けて来た第一線で活躍するメンバーが集結し、縦型ショートドラマとして最高品質のクオリティを追求します。

統合型のプランニング

コンテンツ制作からPR、プロモーションまで一気通貫したプランニングで、視聴者の心に届くまで責任を持って担うと共に、課題とクリエイティブの関係性を分析し、アップデートを続けます。

■「SHORTCAKE」メンバー

<ディレクター>

・大澤 健太郎

THE ONE. DIRECTOR

アサヒスーパードライ、NTTドコモahamo、資生堂など、大手企業のTVCMをはじめ、imase、Lisa、日向坂46、10-FEETなど、人気アーティストのMVなども手掛ける。第70 回カンヌ国際映画祭 短編部門 正式上映。

・shuntaro

bird and insect CEO / Image Director

SONY、UNIQLOなどの大手企業からスタートアップまで、幅広くブランディングビジュアル・ムービーの制作を手掛ける。近年はMVやドラマの制作、作品の制作提供も数多く行なっている。縦型ドラマ「上下関係」シリーズの「終わらせる者」の監督も担当した。

・冨永 拓輝

THE ONE. DIRECTOR / Directing Department

若松孝二に師事し、「11・25自決の日 三島由紀夫と若者たち」から遺作となる「千年の愉楽」まで参加。映画「ちはやふる」、「新聞記者」、ドラマ「今際の国のアリスseason2」、「silent」などメジャー作品で助監督として活動しつつ、CMやMV、ショートドラマにも参加。縦型ドラマ「上下関係」シリーズ「終わらせる者」、「トップギフト」ではチーフ助監督として現場を指揮した。

・山口 雄大

THE ONE. DIRECTOR / Directing Department

ドラマ「今際の国のアリスseason2」、「silent」、映画「キャラクター」など多くのメジャー作品で助監督として参加。縦型ドラマ「上下関係」シリーズの「終わらせる者」、「トップギフト」の助監督としてチームを牽引した。

<プロデューサー>

・宮阪 直樹

THE ONE. PRODUCER

CMプロデューサーとして、圧倒的な作品本数を担当し、実績と経験という面で業界の中で抜きに出た存在。CMの他にも、メジャーアーティストのMVや民放の連続ドラマや劇場版映画、XR領域の映像プロデュースも得意とし、あらゆる媒体でハイクオリティなコンテンツ制作している。

・真壁 一寿

THE ONE. PRODUCER / SHOWRUNNER

製作総指揮としてドラマや100作品以上の縦型コンテンツを手掛け、縦型ドラマ「上下関係」シリーズでは、企画・ライターズルーム指揮・ライセンス・プロデュースを担う。ドラマ、映画、大手企業のCM、MVのプロデュースも行い、幅広いジャンルで制作実績を積んでいる。

・菊地 聖

THE ONE.PRODUCER

SoftBank、SONYなど大手企業のCMをはじめ、THE RAMPAGEなどのMV、ドラマ「下山メシ」、「来世ではちゃんとします3」、「過保護な若旦那様の甘やかし婚」などのプロデュースを手掛ける。

・野澤 伊万里

THE ONE. PRODUCER

Suntory、モスバーガー等の大手企業CMをはじめ、HERMESのドキュメンタリー、SoftBankのAR・VRコンテンツ、乃木坂46のジャケットGR、Official髭男dismのMVなど幅広いジャンルのプロデュースを手掛ける。

・橋尾 恭介

HITSUJI LABO INC. CEO/ ABEMA Drama Producer

「インフォーマ -闇を生きる獣たち-」などを担当。縦型ショートドラマの先駆けである「上下関係」を企画・プロデュースし、シリーズ累計6,000万回の再生を達成。コンテンツ開発からPR/ プロモーションまで事業視点でコミットする。アカデミー賞公認SSFF&ASIA2022特別賞、ACC 2023、2024受賞。

<アートディレクター>

・伊東 友紀

110inc. CEO/ Art Director

広告領域を中心に、ブランディング、ドラマ・映画などのビジュアル制作で実績を持つ。大手企業の広告キャンペーンやブランド戦略に携わり、ビジュアルコミュニケーションを通じて多くのプロジェクトを手掛ける。

<プランナー/ストーリープランナー/インフルエンサー>

・石橋 素直

Planner / Story Planner /Influencer

2001年生まれ。CHOCOLATE Inc.所属。総フォロワー数7万人超のインフルエンサーとして活動するかたわら、映像コンテンツ制作やIP開発、体験設計、SNSプロモーション戦略まで、ジャンルを横断したクリエイティブディレクション、プランニングを手掛ける

<サウンドクリエイター>

・Taku Goto

Sound Creator/ Musician/ Music Producer

FREEASY BEATSのVoとしてメジャーデビュー。サウンドクリエイターとして日本・韓国・英国・豪州アーティストへの楽曲提供、ドラマ・映画・CM楽曲などジャンルの垣根を超えて制作。 2024年、楽曲制作で参加した赤西仁「YELLOW NOTE」がBillboard Japan“Top Albums Sales”首位獲得。

<ライターズルーム>

複数の脚本家が所属。

■主な実績

■2025年2月下旬 縦型ドラマ「上下関係」がUniReelにて全話、完全無料配信!

「UniReel」 アプリにて全話無料配信。

「UniReel」 公式 LINE VOOM にて 1話~3 話を無料配信。

