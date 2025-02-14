PUSHIM 25th Anniversary Tour 2025 with HOME GROWN ¥²¥¹¥ÈÂè°ìÃÆÈ¯É½¡ªAI¡¢DABO¡¢RUDEBWOY FACE, AKANE, RUEED ¤¬»²Àï¡ª
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PUSHIM 25th Anniversary Tour 2025 with HOME GROWN
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-SAITAMA-
5·î25Æü(SUN)¡¡HEAVEN'S ROCK ¤µ¤¤¤¿¤Þ¿·ÅÔ¿´VJ-3 OPEN 16:30 | START 17:30
¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó: Á´Î©¸«\6,800¡¡*ÀÇ¹þ/DrinkÂåÊÌ ¢¨Ç¯ÎðÀ©¸Â¡§Ì¤½¢³Ø»ùÆ¸Æþ¾ìÉÔ²Ä
-AICHI-
5·î30Æü(FRI)¡¡Ì¾¸Å²°¥À¥¤¥¢¥â¥ó¥É¥Ûー¥ë OPEN 18:00 | START 19:00
¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó: VIPÀÊ\25,000¡¡*ÆÃÅµÉÕ¤¡¡*ÀÇ¹þ/DrinkÂåÊÌ »ØÄêÀÊ\8,000¡¡*ÀÇ¹þ/DrinkÂåÊÌ ¢¨Ç¯ÎðÀ©¸Â¡§ÊÝ¸î¼Ô1Ì¾¤Ë¤Ä¤3ºÐ°Ê²¼¤ÎÆýÍÄ»ù1Ì¾¤Þ¤ÇÊÝ¸î¼Ô¤Î¤Ò¤¶¤Î¾å¤Ê¤éÌµÎÁ¡¢2Ì¾°Ê¾åµÚ¤Ó4ºÐ°Ê¾å¥Á¥±¥Ã¥ÈÉ¬Í×
-OSAKA-
6·î8Æü (SUN) ZEPP NAMBA OPEN 16:30 | START 17:30
-TOKYO-
6·î20Æü(FRI) ZEPP DIVERCITY OPEN 18:00 | START 19:00
GUEST: AI¡¢DABO¡¢RUDEBWOY FACE, AKANE, RUEED
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¡ÚAÀÊ ¥°¥ëー¥×³ä(£´Ëç)¡Û\24,000 ¡Ú2³¬AÀÊ(ÃåÀÊ»ØÄê)¡Û\8,000
¡Ú2³¬AÀÊ¥°¥ëー¥×³ä(4Ëç/ÃåÀÊ»ØÄê)¡Û\24,000
¡Ú1F¿Æ»Ò³ä¡ÛÂç¿Í\8,000 »Ò¶¡\4,000
¡Ú2F¿Æ»Ò³ä (ÃåÀÊ»ØÄê)¡ÛÂç¿Í\8,000 »Ò¶¡\4,000 *ÀÇ¹þ/DrinkÂåÊÌ
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PUSHIM ¡ÖREGGAE BOOM BAP¡×
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Produced by Setouchi Music Factory
Arranged by KILLA NAMI
Riddim by KILLA NAMI
Mixed by Squeezeohyeah
Mastering Engineer Ryoji Hata
²»¸»ÇÛ¿®¥ê¥ó¥¯: https://linkco.re/3TTFH0YT
MVÇÛ¿®¥ê¥ó¥¯: https://youtu.be/qzUgsrxm_kE?si=RItHy-MRnAzBTSLJ
PUSHIM¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
1995Ç¯¤ËÃÏ¸µÂçºå¤Ç³èÆ°¤ò³«»Ï¡£ ¤½¤Î²ÎÀ¼¤òÊ¹¤¯¤È¡¢Ã¯¤â¤¬¡ÈFeel The Soul (=º²¤ò´¶¤¸¤ë)¡É¡ÈStrong Voice!(=ÎÏ¶¯¤¤À¼)¡É¡ÈOne & Only(=Ã¯¤Ë¤â¿¿»÷¤Ç¤¤Ê¤¤)¡É¤È·ÁÍÆ¤µ¤ì¤ë¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¦¥·¥ó¥¬ー¡£ ¡È¥¯¥¤ー¥ó¡¦¥ª¥Ö¡¦¥ì¥²¥¨¡É¤È¤· ¤Æ¡¢º£¤ä¥¸¥ã¥Ñ¥Ëー¥º¡¦¥ì¥²¥¨¡¦¥·ー¥óNo.1¥·¥ó¥¬ー¤ÎºÂ¤ò³Î¸Ç¤¿¤ë¤â¤Î¤Ë¤·¤¿¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Î²»³Ú¥·ー¥ó¤ÎÃæ¤Ç¤â°µÅÝÅª¤Ê²Î¾§ ÎÏ¤ò¸Ø¤ë¥·¥ó¥¬ー¤È¤·¤Æ¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£ 2015Ç¯¤Ë¤Ï¼«¿È¤Î¥ìー¥Ù¥ë¡ÈGroovillage¡É¤òÀßÎ©¤µ¤»¤ë¤Ê¤É¡¢¹¹¤Ë³èÆ°¤ÎÉý¤ò³È¤²¤Æ¤¤¤ë¡£ 2019Ç¯3·î¤Ë¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤È¤·¤Æ¤Ï10ËçÌÜ¤È¤Ê¤ë¡Öimmature¡×¤ò¥ê¥êー¥¹¡£ Zepp5²Õ½êÁ´10¸ø±é¤ÎPUSHIM 20th ANNIVERSARY LIVE TOUR¡Éimmature¡É¤äÂçºåJOULE¤È½ÂÃ«VISION¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿THE MIDNIGHT PARTY¤âÄ¶Ëþ°÷¤Ç½ª¤¨¤ë¡£ 2021Ç¯¤Ë¤Ï Mini Album ¡Ø¿¼¸ÆµÛ¡Ù¤ò¥ê¥êー¥¹¡£¥ê¥êー¥¹¤ËÈ¼¤¤¡¢PUSHIM LIVE TOUR 2021 ¡É¿¼¸ÆµÛ¡É¤ÈÂê¤·¤¿ÅìÌ¾ºåZepp¥Ä¥¢ー¤ò³«ºÅ¤·ÂçÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤¿¡££²Ç¯¸å¤Î2023Ç¯¤Ë¤ÏMEDZ MUSIC¶¨ÎÏ¤Î¸µ¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖDialogue¡×¤ò¥ê¥êー¥¹¡£º£Ç¯2024Ç¯¤Ï¥Ç¥Ó¥åー¤«¤é£²£µ¼þÇ¯¤Î¥¢¥Ë¥Ðー¥µ¥êー¥¤¥äー¤ò·Þ¤¨¡¢GrooPeeParty¤ÈÂê¤·¼«¿È¤Î¥Õ¥¡¥ó¥µ¥¤¥È¤ò¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¡£¤½¤ÎÍ£°ìÌµÆó¤Î²Î¾§ÎÏ¤Ë¥¨¥ó¥Ñ¥ïー¥á¥ó¥È¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¾è¤»¡¢±ß½ÏÌ£¤òÁý¤·¤Ä¤Ä¤â¡ÖREBEL¡×¤ÎÀº¿À¤ò´Ó¤¯¤½¤Î»Ñ¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤Î¿´¤òÄÏ¤ß¡¢Í¦µ¤ÉÕ¤±Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
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