project44¡¢AI ¤ª¤è¤ÓºÇÅ¬²½µ¡Ç½¤Î¿·¤¿¤Ê6¤Ä¤Î³×¿·¤ÇMovement¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ò¶¯²½

project44, LLC

2025年2月14日 - 米国シカゴ、東京 - サプライチェーンの可視化におけるリーダーであり、唯一のハイベロシティ・サプライチェーン・プラットフォームを提供するproject44(https://www.project44.com/ja/)は、サプライチェーンでの最もリソースを要するタスクを自動化・最適化する6つの新機能を発表しました。これらの革新的な機能の一部は先月より既にお客様向けに提供されており、データ精度の向上、ワークフローの効率化、リアルタイム・サプライチェーン・インテリジェンスを実現しています。これら新機能はすべて、受賞歴のあるMovement by project44(TM)(https://www.project44.com/ja/%e3%83%97%e3%83%a9%e3%83%83%e3%83%88%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%bc%e3%83%a0/)プラットフォーム内で利用可能です。

project44の創業者兼CEOであるジェット・マッカンドレスは、次のように述べています。「AIの性能は、その基盤となるデータの質に左右されます。project44は、業界最大のキャリアネットワークと最も豊富なデータセットを有しており、データを実用的なインテリジェンスに変換できる独自の立場にあります。今回発表した新しいAI機能により、お客様のコスト削減、自然災害などの混乱の影響の軽減、そしてよりスマートで迅速な意思決定を支援します。」

新たに追加されたAI機能

- AI Data Quality Agents: AIエージェントが、サプライチェーン全体にわたって可視化のギャップを自律的に解決し、導入後初期段階でもデータ・コンプライアンスの達成を支援します。project44のAI駆動エージェント・ネットワークは、様々なデータ品質向上タスクを自動的に処理し、データのギャップを最大50%削減し、手作業によるフォローアップやリソースの消耗を排除します。そのため、チームは最小限の労力で、データ修正ではなく、戦略的な意思決定に集中できる環境を実現できます。- AI Disruption Navigator: 自然災害、労働ストライキ、地政学的事象などのグローバルサプライチェーンの混乱を特定し、影響を受ける貨物のパーソナライズされたビューを提供。これにより、対応時間を短縮し、混乱に伴い発生する関連コストを最大40%削減可能- MO(AIサプライチェーン・アシスタント): ユーザーからの複雑な質問にも即座に回答を提供します。MOは問い合わせ対応時間を最大90%短縮し、意思決定を迅速化するとともに、輸送チームの業務効率を大幅に向上します。

新たに追加された最適化機能

- Freight Procurement Analytics: レーン全体にわたってコスト削減機会の特定が可能になり、貨物調達を最適化します。データを基にキャリアを選定したり、市場運賃をリアルタイムにベンチマーキングすることを通じて、トラック積載輸送(FTL)貨物の支出について約2~3%の削減が可能になります。また、キャリアとの交渉促進や、重要な輸送ルートでの高パフォーマンスのキャリアを評価できます。- Task Management: 輸配送チームの効率を向上させ、例外事象の特定と解決を迅速化します。プラットフォーム内でリアルタイムにコラボレーションできるため、チームが最新の情報を基に業務を遂行し、責任の明確化や見落としの防止を支援します。これにより、チームメンバー1人あたり毎週約10時間の手作業を削減できます。- Returns Visibility: 返品プロセス全体で透明性を確保し、リバースロジスティクスの管理を変革します。返品処理コストを最大25%削減したり、返品プロセス全体でのリアルタイム・インサイトや更新情報の提供により、返品後の顧客維持率を向上させます。

project44のお客様は、すでにこれらの新機能の価値を実感しています。

ペルノ・リカール社のグローバル輸送エクセレンス・マネージャーを務めるスチュワート・ピートリー氏は次のように述べています。「アブソルート、ジェムソン、ビーフィーター・ロンドンといったブランドを展開する世界的なプレミアムスピリッツ企業である当社のネットワークは広範かつ複雑です。project44のAIサプライチェーン・アシスタントであるMOのリリースは、特に我々にとって非常に喜ばしいニュースです。Movementプラットフォーム上にこれほど豊富なデータがあふれている中で、MOはこの情報へのアクセスと利活用をシンプルにし、グローバル輸送ルート全体にわたって迅速かつ的確な意思決定を可能にしてくれます。このツールは、データを実用的なインサイトへと変換する当社の能力を一新し、業務の効率性と効果を向上させると期待しています。」

3月5日開催のオンラインイベント(英語)(https://www.project44.com/events/the-ai-powered-future-of-supply-chains/)にて、これらの新機能の詳細をご紹介する予定です。

また、project44 Movement AIの詳細については https://www.project44.com/ja/movement-ai/ を御覧ください。

project44について

project44は、サプライチェーンを機能させることを使命としています。唯一の高速サプライチェーンプラットフォームであるproject44により、世界中の荷主、LSP、キャリアがコストの削減、オペレーションの最適化、優れた顧客体験の提供、回復力と持続可能性の向上を実現しています。業界最大かつ最も接続されたエコシステムで構築されるproject44は、製造、自動車、小売、ライフサイエンス、食品&飲料、CPG、および石油、化学&ガスなどの業界にまたがる1,000社以上の世界有数のブランド企業に対して、これらの企業からの年間15億件以上にもおよぶ出荷に対する可視性を提供しています。

project44の卓越性へのコミットメントは、様々な企業や賞で認められており、2024年度『Gartner Magic Quadrant』ではリーダーに、またGartnerの2023年度『Voice of the Customer』レポートではカスタマーズチョイスに、G2の『Supply Chain Visibility Grid』では14回にわたってリーダーに選ばれており、『Google Cloud Partner of the Year』および『SAP Pinnacle Award』も受賞しています。project44は米国シカゴに本社を置き、アムステルダム、ベンガルール、クラクフ、上海、東京など世界中のオフィスを拠点に多様なチームで活動しています。詳細については、www.project44.com(日本語Webサイト: www.project44.com/ja/)をご覧ください。

