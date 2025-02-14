ÉâÀ¤³¨Éü¹ïÈÇÂèÆóÃÆ¡ª¼Ì³Ú¤ÎÌò¼Ô³¨¤È±ÑÀô¡¦¹ñÄç¡¦¹½Å¤ÎÈþ¿Í²è¤¬¹¾¸ÍÅÁ¾µ¼êÄ¦¤ê¼êÀ¢¤ê¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅö»þ¤Î¼ñ¤Î¤Þ¤Þ¤ËºÆ¸½
¹¾¸Í¤Î¥á¥Ç¥£¥¢²¦¡¦ÄÕÃ«½Å»°Ïº¤Î³èÌö¤òÉÁ¤¤¤¿NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦～ÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸～¡×¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ê¡¢ÉâÀ¤³¨¤Ø¤ÎºÆÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢ÉâÀ¤³¨¤ÎÅÁÅý¹©·Ýµ»½Ñ¤ò·Ñ¾µ¤·¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊºîÉÊ¤òÀ©ºî¡¦¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒÈÇ»°¤ÎÂåÉ½¤Ç¤¢¤ëºä°æ±Ñ¼£¤¬¡¢ÀèÆüÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿NHK¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ø¤Ò¤ë¤Þ¤¨¤Û¤Ã¤È¡Ù¤Ç¡ÖÎáÏÂ¤ÎÄÕ½Å¡×¤È¤·¤Æ¾Ò²ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£À¤³¦¤Ë¸Ø¤ëÉâÀ¤³¨¤Î´ðÁÃ¤È¤Ê¤ëÄ¦¤ê¡¦À¢¤ê¤Îµ»½Ñ¤Ï¡¢ÈÇ»°¤¬¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤¹¤ëÉâÀ¤³¨¤ÎÉü¹ïºîÉÊ¤ä¸½ÂåÈÇ²èºîÉÊ¤Ë³è¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÈÇ»°¤Ç¤ÏÌ¾ºîÉâÀ¤³¨¤ÎÉü¹ïÈÇ¤È¤·¤Æ³ë¾þËÌºØ¤Î¡ØÉÙÖÖ»°½½Ï»·Ê¡Ù¤ä²ÎÀî¹½Å¤Î¡ØÅì³¤Æ»¸Þ½¦»°¼¡¡Ù¤ò¸½ºßÈ¯ÇäÃæ¡£¤µ¤é¤ËÂèÆóÃÆ¤È¤·¤Æ¼Ì³Ú¤ÎÌò¼Ô³¨¤È±ÑÀô¡¦¹ñÄç¡¦¹½Å¤ÎÈþ¿Í²è¤ò2·î14Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÈ¯Çä³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤ÓÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢ÄÕÃ«½Å»°Ïº¤Ë¸«½Ð¤µ¤ì¤¿¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤ÊÉâÀ¤³¨»Õ¡¦Åì½§ºØ¼Ì³Ú¤ÎÌò¼Ô³¨¥·¥êー¥º¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬°ìÅÙ¤ÏÌÜ¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¡¢ÍÌ¾¤Ê¡Ö»°ÂåÌÜÂçÃ«µ´¼¡¤Î¹¾¸ÍÊ¼±Ò¡×¤âÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢·ÌºØ±ÑÀô¡¢²ÎÀî¹ñÄç¡¢²ÎÀî¹½Å¤é¿Íµ¤ÉâÀ¤³¨»Õ¤ÎÈþ¿Í²è¤âÈÇ»°¥»¥ì¥¯¥È¤ÇÉü¹ï¡£
¤³¤ì¤é¤ÎÉâÀ¤³¨¤ò¹¾¸ÍÅÁ¾µ¤Î¸ÅË¡¤Ë¤è¤ë½ã¼êÄ¦¤ê½ã¼êÀ¢¤ê¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅö»þ¤Î¼ñ¤Î¤Þ¤Þ¤ËºÆ¸½¡£À¤³¦¤Ë¤â±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿ÉâÀ¤³¨»Õ¤¿¤Á¤¬ÉÁ½Ð¤¹¤ëÈþ¤·¤¤ÉâÀ¤³¨¤ÎÀ¤³¦¤ò¤¼¤Ò¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ÉâÀ¤³¨Éü¹ïÈÇ°ìÍ÷
https://t.ukiyoework.com/ukiyoe-fukkoku-2025-0214/
-À½Ë¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ-
¤³¤ÎÌÚÈÇ²è¤ÎÄ¦À¢¤Ï¹¾¸ÍÅÁ¾µ¤Î¸ÅË¡¤Ë¤è¤ë½ã¼êÄ¦¤ê½ã¼êÀ¢¤ê¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Îµ»½Ñ¼Ô¤ÏÊ¸²½ºâÊÝ¸îÂèÈ¬½½»°¾ò¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇ§Äê¤µ¤ì¤¿ÉâÀ¤³¨ÌÚÈÇ²èÄ¦À¢µ»½ÑÊÝÂ¸¶¨²ñ¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎÄ¦»Õ¡¦À¢»Õ¤ÎÌÚÈÇ²èÀ©ºîµ»½Ñ¤ÏÊ¸²½Ä£ÊÝ¸îË¡¤Ë´ð¤Å¤¹ñ»ØÄê¤ÎÊ¸²½ºâ¡Ö½ÅÍ×Ì±Â¯Ê¸²½ºâÁªÄêÊÝÂ¸µ»½Ñ¡×¤ËÁªÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
-ÏÂ»æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ-
ÌÚÈÇ²è¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ëÏÂ»æ¤Ï½ã¼ê¹÷ÏÂ»æ¤Î±ÛÁ°À¸¹÷Êô½ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
À¸¹÷Êô½ñ¤È¤Ï¡¢±ÛÁ°ÏÂ»æ¤Î´ÇÈÄ¤È¤â¸À¤¨¤ëÀ½Ë¡¤¬¹ñ¤Î½ÅÍ×Ìµ·ÁÊ¸²½ºâ¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢µ¤¤Î±ó¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¼ê´Ö¤ò¤«¤±¤Æºî¤ëÆüËÜ¤Î»æ¤Î¸¶ÅÀ¤È¤â¸À¤¨¤ë¼ê¹÷¤¤ÎÏÂ»æ¤Ç¤¹¡£ËÜÍèÜº¡Ê¤³¤¦¤¾¡Ë100¡ó¤Î¸ü¤¤»æ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¶áÇ¯À½»æµ»½Ñ¤Î¿ÊÊâ¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ñ¥ë¥×¼çÂÎ¤ÎÊô½ñ¤¬Â¿Àª¤òÀê¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢ÆÃ¤ËÜº100¡ó¤ÎÊô½ñ¤ò¡ÖÀ¸¹÷Êô½ñ¡×¤È¸Æ¤Ó¶èÊÌ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°õºþÍÑ»æ¤È¤·¤ÆÍÎ»æ²°¤µ¤ó¤Ç°ìÈÌÅª¤Ë°·¤ï¤ì¤ë¡ÖÊô½ñ¡×¤È¤ÏÁ´¤¯¤«¤±Î¥¤ì¤¿»æ¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¤â¤Á¤í¤óÜº100¡ó¤Î¡ÖÀ¸¹÷Êô½ñ¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¾¦ÉÊ³µÍ×¡Û
¾¦ÉÊÌ¾¡§Éü¹ï¾®·¿ÉâÀ¤³¨ÌÚÈÇ²è3¼ï
URL¡§https://t.ukiyoework.com/ukiyoe-fukkoku-2025-0214/
ÈÎÇä²Á³Ê¡ÊÀìÍÑ³ÛÉÕ¡Ë¡§9,900±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
»ÅÍÍ¡§¥µ¥¤¥º¡Ê³Û¡Ë½Ä28.0cm¡ß²£22.8cm
ÁÇºà¡Ê³¨¡Ë±ÛÁ°À¸¹÷Êô½ñ
ÁÇºà¡Ê³Û¡Ë³Û¡§ÌÚÀ½¡¢É½ÌÌ¡§¥¢¥¯¥ê¥ë
¼Ì³Ú¡Ö»°ÂåÌÜÂçÃ«µ´¼¡¤Î¹¾¸ÍÊ¼±Ò¡×
¾¦ÉÊÌ¾¡§Éü¹ïÉâÀ¤³¨ÌÚÈÇ²è7¼ï
URL¡§https://t.ukiyoework.com/ukiyoe-fukkoku-2025-0214/
ÈÎÇä²Á³Ê¡§19,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÈÎÇä²Á³Ê¡ÊÀìÍÑ³ÛÉÕ¡Ë¡§36,300±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
»ÅÍÍ¡§¥µ¥¤¥º¡Ê³Û¡Ë½Ä35.0cm¡ß²£51.0cm¡¡¤Þ¤¿¤Ï ½Ä51.0cm¡ß²£35.0cm
ÁÇºà¡Ê³¨¡Ë±ÛÁ°À¸¹÷Êô½ñ
ÁÇºà¡Ê³Û¡Ë³Û¡§ÌÚÀ½¡¢É½ÌÌ¡§¥¢¥¯¥ê¥ë
Åì½§ºØ¼Ì³Ú¡Ê¤È¤¦¤·¤å¤¦¤µ¤¤ ¤·¤ã¤é¤¯¡Ë
¹¾¸Í»þÂå¸å´ü¤Ë³èÌö¤·¤¿ÉâÀ¤³¨»Õ¤Ç¡¢ÉâÀ¤³¨»Ë¤Ë»Ä¤ë¡ÖÆæ¤Î³¨»Õ¡×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½Ð¼«¤ä·ÐÎò¤Ï°ìÀÚÉÔÌÀ¤ÎÌµÌ¾¤Î²è²È¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢1794Ç¯¡Ê´²À¯6Ç¯¡Ë5·î¡¢¹¾¸Í¤Î¿Íµ¤ÈÇ¸µ¡¦ÄÕ²°½Å»°Ïº¤Î¸µ¤Ç¡¢²ÎÉñ´ìÌò¼Ô¤ÎÈ¾¿ÈÁü¤òÉÁ¤¤¤¿¡ÖÂç¼ó³¨¡×¤ò°ìµó¤Ë28¿ÞÈ¯É½¡£¤½¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢´é¤ÎÂç¤¤ÊÉ½¸½¤ä¼ê¤Î¾®¤µ¤µ¡¢¤¤ê¤Ã¤È·ë¤Ð¤ì¤¿¸ý¸µ¤Ê¤ÉÆÈÆÃ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢ÂåÉ½ºî¡Ö»°ÂåÌÜÂçÃ«µ´¼¡¤Î¹¾¸ÍÊ¼±Ò¡×¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢¤ï¤º¤«10¤«·î¤Î´Ö¤Ë140ÅÀ°Ê¾å¤ÎÉâÀ¤³¨¤òÀ©ºî¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÆÍÇ¡¤È¤·¤Æ»Ñ¤ò¾Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ç¤â¡¢¼Ì³Ú¤ÎºîÉÊ¤Ï¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¡¢ËÌºØ¡¢¹½Å¡¢²ÎËû¤ÈÊÂ¤Ö»ÍÂçÉâÀ¤³¨»Õ¤Î°ì¿Í¤Ë¿ô¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·ÌºØ±ÑÀô¡Ê¤±¤¤¤µ¤¤ ¤¨¤¤¤»¤ó¡¦1790-1848¡Ë
¹¾¸Í»þÂå¸å´ü¤ÎÉâÀ¤³¨»Õ¡£¼íÌîÇÉ¤ÎÇò·¾ºØ¤Ë³¨¤ò³Ø¤Ó¡¢Éð»Î¤È¤·¤Æ»Î´±¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ãæ½ý¤ò¼õ¤±¤ÆÏ²¿Í¡£¤½¤Î¸å¡¢µÆÀî±Ñ»³¤ÎÌç¿Í¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ö±ÑÀô¡×¤È¹æ¤·¤ÆÉâÀ¤³¨»Õ¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£±ÑÀô¤ÏÍÅ±ð¤Ç´±Ç½Åª¤Ê½÷ÀÁü¤òÆÃÄ§¤È¤·¤¿Èþ¿Í²è¤òÆÀ°Õ¤È¤·¡¢ÆÃ¤ËËËþ¤ÊÂÎ¤Ä¤¤ÈÎ®¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê°áÁõ¤ÎÉÁ¼Ì¡¢ÆÈÆÃ¤Î¥Ç¥«¥À¥ó¥¹Åª¤ÊÈþ°Õ¼±¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ìò¼Ô³¨¤ä½Õ²è¤â¼ê¤¬¤±¡¢Åö»þ¤ÎÉ÷Â¯¤ò±Ô¤¯Âª¤¨¤¿ºîÉÊ¤òÂ¿¤¯»Ä¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢µººî¤äÆÉËÜ¤ÎÁÞ³¨¤â¼ê¤¬¤±¡¢Ê¸É®²È¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¡£ÉâÀ¤³¨¤ÈÊ¸³Ø¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿ºîÉ÷¤Ï¸å¤ÎÉâÀ¤³¨»Õ¤Ë¤â±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
²ÎÀî¹ñÄç¡Ê¤¦¤¿¤¬¤ï ¤¯¤Ë¤µ¤À¡¦1786-1865¡Ë
¹¾¸Í»þÂå¸å´ü¤Ë³èÌö¤·¤¿ÉâÀ¤³¨»Õ¤Ç¡¢²ÎÀîÇÉ¤òÂåÉ½¤¹¤ë³¨»Õ¤Î°ì¿Í¡£½éÂå²ÎÀîË¹ñ¤ÎÌç²¼¤Ç¡¢Èþ¿Í²è¤äÌò¼Ô³¨¤òÆÀ°Õ¤È¤·¡¢Åö»þ¤Î½îÌ±Ê¸²½¤äÎ®¹Ô¤ò²Ú¤ä¤«¤ËÉÁ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë²ÎÉñ´ìÌò¼Ô¤Î»÷´é³¨¤ËÍ¥¤ì¡¢ÌöÆ°´¶¤Î¤¢¤ëÉ½¸½¤ÈÀºÌ©¤ÊÉÁ¼Ì¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£ºîÉÊ¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÈÇ¸µ¤«¤é½ÐÈÇ¤µ¤ì¡¢½îÌ±¤Î´Ö¤Ç¹¤¯¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÈÕÇ¯¤Î1844Ç¯¤Ë¤Ï»Õ¤ÎÌ¾¤ò·Ñ¤®¡Ö»°ÂåÌÜ²ÎÀîË¹ñ¡×¤È¾Î¤·¡¢Â¿¤¯¤ÎÄï»Ò¤ò°éÀ®¡£Ìò¼Ô³¨¤Î¤Û¤«¡¢Îò»Ë²è¤äÉð¼Ô³¨¡¢É÷·Ê²è¤Ë¤âÍ¥¤ì¡¢ÌÀ¼£»þÂå°Ê¹ß¤ÎÉâÀ¤³¨¤Ë¤âÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
²ÎÀî¹½Å¡Ê¤¦¤¿¤¬¤ï¤Ò¤í¤·¤²¡¦1797-1858¡Ë
¹¾¸Í»þÂå¸å´ü¤Ë³èÌö¤·¤¿ÉâÀ¤³¨»Õ¡£²Ð¾Ã²È¶È¤ò¿ÈÆâ¤Ë¾ù¤ê²è¶È¤ËÀìÇ°¤·»Ï¤á¤ë¤È¡¢1833Ç¯¡ÊÅ·ÊÝ4Ç¯¡Ëº¢¤Ë¤ÏÅì³¤Æ»¤Î½É±Ø¤È¤½¤Î¼þÊÕ¤Î·Ê¿§¤ò»í¾ðË¤«¤ËÉÁ¤¤¤¿55¿Þ¤ÎÉâÀ¤³¨¥·¥êー¥º¡ÖÅì³¤Æ»¸Þ½½»°¼¡¡×¡ÊÊÝ±ÊÆ²ÈÇ¡Ë¤ò´©¹Ô¡£Ì¾½ê³¨¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤³¤ì¤é¤ÎºîÉÊ¤ÏÅö»þ¤ÎÎ¹¥Öー¥à¤Ë¾è¤Ã¤ÆÂç¥Ò¥Ã¥È¡¢¹½Å¤Ï°ìÌö¿Íµ¤³¨»Õ¤È¤Ê¤êÉ÷·Ê²è²È¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤ò³ÎÎ©¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¸å¤â¡ÖÅì³¤Æ»¡×¥·¥êー¥º¤ä¡ÖÌÚÁ½³¤Æ»Ï»½¦¶å¼¡Ç·Æâ¡×¡¢¡ÖÉÚ»Î»°½½Ï»·Ê¡×¤Ê¤ÉÌ¾½ê³¨¤ò¿ôÂ¿¤¯¼ê³Ý¤±¡¢¤½¤ÎÙ³¾ð»íÅª¤ÊºîÉ÷¤Ï¥´¥Ã¥Û¤ä¥â¥Í¤Ê¤É¤ÎÀ¾ÍÎ¤Î²è²È¤Ë¤â±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢É÷·Ê²è¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯²ÖÄ»²è¤äµº²èºîÉÊ¤Ê¤ÉÂ¾¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç¤â¤½¤ÎÌ¾¤ÏÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÈÎÇä¸µ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¡¡ÈÇ»°
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥× ÉâÀ¤³¨¹©Ë¼
https://www.ukiyoework.com/