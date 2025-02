¥Ïー¥â¥Ëー¥é¥ó¥É¤Î¡Ö¥Ù¥Óー¥»¥ó¥¿ー¡×¤¬2025Ç¯3·î14Æü¡Ê¶â¡Ë¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥ªー¥×¥óÍ½Äê

株式会社サンリオエンターテイメント

株式会社サンリオエンターテイメント(本社:東京都多摩市、代表取締役社長:小巻亜矢)が運営する「サンリオキャラクターパーク ハーモニーランド(大分県日出町)」では、赤ちゃんとご家族がより安心して笑顔になっていただける空間のご提供を目指し、 2025年3月14日(金)に開園以来初めてベビーセンターをリニューアルオープン予定です。

期間中の対応についてはハーモニーランドの公式HPをご確認ください。

※尚現状のベビールームは改修のため3月13日(木)までご利用いただけません。

HP:https://www.harmonyland.jp/info/info_cat/babycenter

今回リニューアルするハーモニーランドのベビーセンターは、お母さんのプライバシーを守りながら安心して過ごせる鍵付きの授乳室のほか、調乳器用シンクやおむつ交換台等もご用意しました。そして、新たにつかまり立ち交換台も設置し、幅広い月齢の赤ちゃんと過ごせる空間になっています。

また、“大切なあなたの笑顔が咲きますように。”をコンセプトとしたベビーギフトブランド「Sanrio Baby」のデザインを取り入れました。壁にはサンリオのキャラクターたちの姿が描かれ、パステルカラーを基調としたあたたかな空間となっています。サンリオエンターテイメントはこれからも、赤ちゃんやご家族のみなさまがより快適に、安心してご利用いただける空間提供を目指します。

詳細は決まり次第ホームページにてお知らせいたしますので、ぜひ続報を楽しみにお待ちください。

ベビーセンター 概要

リニューアルオープン日:2025年3月14日(金)予定

サービス内容 :おむつ交換台、つかまり立ち交換台、調乳器用シンク、

個室授乳室、電子レンジ

場所 :ハーモニービレッジ

詳細 :https://www.harmonyland.jp/info/info_cat/babycenter

※リニューアルに伴い、3月13日(木)までベビーセンターをご利用いただけません。

ベビーセンター マップサンリオキャラクターパーク ハーモニーランド 詳細

大分県速見郡日出町にある「サンリオキャラクターパーク ハーモニーランド」はハローキティやマイメロディなどのサンリオキャラクターと会える屋外型テーマパークです。東京都多摩市にあるテーマパーク「サンリオピューロランド」の姉妹施設にあたり、豊かな自然に囲まれた広大な敷地内で、パレードやシーズン毎のライブショーが楽しめるほか、屋外の特性を活かしたジェットコースターや観覧車などのアトラクションも充実しています。

また「サンリオキャラクターパーク ハーモニーランド」 を運営する株式会社サンリオエンターテイメントは、公益社団法人日本青年会議所が推進する“ベビーファースト運動”にも参画しており、子育て世代が過ごしやすい環境づくりに努めています。

■クレジット

※画像素材ご掲載の際は、必ずコピーライトの記載をお願いいたします。

(C) 2025 SANRIO CO., LTD. TOKYO, JAPAN 著作 株式会社サンリオ

※画像はイメージです。

※本リリースの掲載内容は画像を含め、2月14日(金)現在の情報です。内容は変更になる場合がございますので、予めご了承ください。