º£Âå»Ê¼òÂ¤ ¤ª²Ö¸«¤Î¤ª¶¡¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¡Ø½Õ¸ÂÄê ½ãÊÆ¶ã¾ú ¤Ä¤Ð¤¯¤í¡Ù ¤ÇÆüËÜ¼ò¤Ï¤¸¤á¤Þ¤»¤ó¤«¡©
º£Âå»Ê¼òÂ¤³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê½êºßÃÏ¡§¿·³ã»ÔÃæ±û¶è¡Ë¤Ï¡Ø½Õ¸ÂÄê ½ãÊÆ¶ã¾ú ¤Ä¤Ð¤¯¤í¡Ù¤ò 2025Ç¯2·î7Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê½Õµ¨¸ÂÄê¤ÇÈÎÇäÃæ¤Ç¤¹¡£¤³¤Î»þ´ü¤Ë¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤¤·¤Ü¤ê¤¿¤Æ¤Î¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê½ãÊÆ¶ã¾ú¼ò¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤ª²Ö¸«¤Î¤ª¶¡¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê
Ì£¤ï¤¤
¡Ø½Õ¸ÂÄê ½ãÊÆ¶ã¾ú ¤Ä¤Ð¤¯¤í¡Ù¤Ï¡¢¤³¤Î»þ´ü¤Ë¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤¤·¤Ü¤ê¤¿¤Æ¤Î¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê½ãÊÆ¶ã¾ú¼ò¡£½À¤é¤«¤Ê¹á¤ê¤È¤Þ¤È¤Þ¤ê¤Î¤¢¤ë¤¤ì¤¤¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬ÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£Äã²¹¤ÇÃúÇ«¤ËÈ¯¹Ú¤µ¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¾åÉÊ¤Ê¹á¤ê¤¬Â³¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥ë¥³ー¥ëÊ¬¤Ï14ÅÙ¤ÈÈæ³ÓÅªÄã¤á¡£½Õ¤ÎÃë²¼¤¬¤ê¤Ëµ¤·Ú¤Ë¾¤¤·¾å¤¬¤ì¤ë·Ú¤ä¤«¤Ê¼ò¼Á¤Ï¡¢µ¤¤ÎÃÖ¤±¤Ê¤¤Ãç´Ö¤È¤Î¤ª²Ö¸«¤Ê¤É¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£¥ä¥ê¥¤¥«¤äºÚ¤Î²Ö¤ÎÅ·¤×¤é¡¢½ÕÌîºÚ¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥µ¥é¥À¤Ê¤É¡¢½Ü¤Î¿©ºà¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
½Ü¤Î¿©ºà¤È¹ç¤ï¤»¤Æ
½Õ¤ÎË¬¤ì¤È¤È¤â¤Ë
ÁÖ¤ä¤«¤Ê½ÕÉ÷¤ò±¿¤Ö±í¡Ê¤Ä¤Ð¤¯¤í¡Ë
½Õ¤é¤·¤¤¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¥«¥éー¤Î¥é¥Ù¥ë¤Ë¤Ï¡¢¤Ä¤¬¤¤¤Î±í¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤Ä¤Ð¤¯¤í¡×¤È¤Ï±í¤ÎÊÌÌ¾¡£±í¤Ï¾¦ÇäÈËÀ¹¤ä»ÒÂ¹ÈË±É¤Î¾ÝÄ§¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ë±ïµ¯¤ÎÎÉ¤¤ÅÏ¤êÄ»¤Ç¤¹¡£ÇÀºîÊª¤Ë¿©³²¤ò¤â¤¿¤é¤¹º«Ãî¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¯¤ì¤ë±×Ä»¤Ç¤¢¤ê¡¢ºîÊª¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÊ¡¤Î¿À¤È¤·¤Æ¤â¸ÅÍèÂçÀÚ¤Ë°·¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¡¢ÊÆ¤É¤³¤í¿·³ã¸©¤Ç¤â¤Ê¤¸¤ß¤Î¿¼¤¤Ä»¤Ç¤¹¡£
½Õ¤ÎË¬¤ì¤È¤È¤â¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤ÆÉ÷¤òÀÚ¤Ã¤ÆÈô¤Ö±í¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ê½ÕÉ÷¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤ÇÌ¾ÉÕ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
<PICK UP REVIEW> ¤ªµÒÍÍ¤ÎÀ¼
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://www.imayotsukasa.com/products/tsubakuro
¾¦ÉÊ³µÍ×
½Õ¸ÂÄê ½ãÊÆ¶ã¾ú ¤Ä¤Ð¤¯¤í
½Õ¸ÂÄê ½ãÊÆ¶ã¾ú ¤Ä¤Ð¤¯¤í
ÆâÍÆÎÌ¡¡¡¡¡¡¡§720ml¡¢1800ml
¸¶ºàÎÁÌ¾¡¡¡¡¡§ÊÆ¡Ê¹ñ»º¡Ë¡¢ÊÆ¹í¡Ê¹ñ»ºÊÆ¡Ë
ÀºÊÆÊâ¹ç¡¡¡¡¡§55¡ó¡Ê¿·³ã¸©»º¸ÞÉ´ËüÀÐ100%»ÈÍÑ¡Ë
¥¢¥ë¥³ー¥ëÊ¬¡§14ÅÙ
»²¹Í¾®Çä²Á³Ê¡§1,650±ß¡Ê720ml¡Ë¡¢3,300±ß¡Ê1800ml¡Ë
ÈÎÇä´ü´Ö¡¡¡¡¡§2025Ç¯2·î7Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê½Õµ¨¸ÂÄêÈÎÇä¡¢Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»
ÈÎÇäÅ¹¾ðÊó
¡üÁ´¹ñ¤Î¼òÎàÈÎÇäÅ¹ÍÍ
¾ÜºÙ¤Ï¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤ª¼è¤ê°·¤¤¤ò¤´´õË¾¤Î¼òÎàÈÎÇäÅ¹ÍÍ¤â¤³¤Á¤é¤«¤é¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
TEL¡§025-245-3231
¡üº£Âå»Ê¼òÂ¤¡¡Ä¾±Ä¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×
½Õ¸ÂÄê ½ãÊÆ¶ã¾ú ¤Ä¤Ð¤¯¤í
https://www.imayotsukasa.com/products/tsubakuro
¡üº£Âå»Ê¼òÂ¤¡¡Ä¾ÇäÅ¹
½êºßÃÏ¡¡¡§ ¿·³ã»ÔÃæ±û¶è¶À¤¬²¬1-1
TEL ¡§ 025-245-0325
±Ä¶È»þ´Ö¡§ 9:00～17:00
ºÇ¿·¤Î±Ä¶È¾õ¶·¤Ïº£Âå»Ê¼òÂ¤HP¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://imayotsukasa.co.jp/info/
º£Âå»Ê¼òÂ¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¿·³ã±Ø¤«¤éÅÌÊâ15Ê¬
¤à¤¹¤Ö ¤ª¼ò¤ò
º£Âå»Ê¡Ê¤¤¤Þ¤è¤Ä¤«¤µ¡Ë¼òÂ¤¤Ï1767Ç¯ÁÏ¶È¡£ÆüËÜ°ì¤ÎÂ¢¸µ¿ô¤ò¸Ø¤ë¿·³ã¸©Æâ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¸¼´Ø¸ý¤Ç¤¢¤ë¿·³ã±Ø¤«¤éÊâ¤¤¤Æ¹Ô¤±¤ëµ÷Î¥¤ËÂ¢¤ò¹½¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼òÂ¤¤ê¤ò¸«Ä¾¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤Ç¡¢2006Ç¯¤«¤é¥¢¥ë¥³ー¥ëÅº²Ã¤ò°ìÀÚ¹Ô¤ï¤Ê¤¤Á´ÎÌ½ãÊÆ»Å¹þ¤ß¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¾¯¤·¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤Ë¤è¤ê¤¤¤Ã¤½¤¦ÃÏ¼ò¤Ë¿Æ¤·¤á¤ë´Ä¶¤ò¤´Äó¶¡¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤Ç¼òÂ¢¸«³Ø¤âËèÆü¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤ª±Û¤·¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£