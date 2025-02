ÃÏ°èÌ©Ãå¥±ー¥Ö¥ë¥Æ¥ì¥Ó¤¬Ï¢·È¤·¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤´ÅöÃÏ¥­¥ã¥é¤òÂç¿Íµ¤¤Î¥Þ¥¤¥¯¥é¤Ç¹Í¤¨ºî¤ë¿Æ»Ò»²²Ã·¿¤Î¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×

株式会社コミュニティネットワークセンター

株式会社コミュニティネットワークセンター(本社:名古屋市東区、代表取締役社長:原 年幸 以下 「CNCI」)およびCNCIグループ5社 ※1 は、3回目を迎える北は北海道、南は九州までの全国19社 ※2 のケーブルテレビが参加する、CATV Online Challenge CUP(以下、COCC)『日本全国 マイクラパーティ!』(以下、本イベント)に参画します。

本イベントのテーマは、「eスポーツ×PBL教育 ※3 」。小学生を中心とした幅広い層に人気※4のMinecraftを用いて、地域密着のケーブルテレビ会社と親子で一緒に「オリジナルご当地キャラクターを製作し発表するワークショップ」を全国19社 ※2 のケーブルテレビ会社18か所の会場で開催します。

本イベントでは、子どもたちが自分で学び・理解し・考える力、そして考えを表現する力を醸成するきっかけにしてもらいつつ、オリジナルキャラクターを創り上げていく中で、楽しみながら自分の住む町を知り・学び・今よりも好きになることができるような企画となります。

製作された作品は、後日オンラインの展覧会を配信するとともに、参加ケーブルテレビ各社のコミュニティチャンネルでも放送 ※5 いたします。

さらに、本イベントでは、特定非営利活動法人国際教育eスポーツ連盟ネットワーク日本本部(以下、NASEF JAPAN)に特別協力いただき、Minecraft教育の第一人者であるタツナミシュウイチ先生に監修いただいたオリジナルの教材を使用するという、COCCでしか体験できない特別なものとなります。

CNCIグループは、『Fun to Play eSports』をスローガンに、地域の幅広い世代の皆さまにeスポーツの魅力や可能性を発信するだけでなく、eスポーツを通した共生社会の実現や社会課題解決を目指して活動しています。

今後もCNCIグループは、地域密着・連携を大切にしながら、ケーブルテレビならではの「eスポーツ×PBL教育」だけでない、ネットワークやデジタル技術を活用し、共生社会の実現、地域課題解決に邁進していきたいと考えております。

【イベント概要】

■イベント名

第3回CATV Online Challenge CUP

公式サイト:https://www.catvocc.jp/

■開催日時

2025年2月22日(土) 11:00~/13:30~

※上記時刻は名古屋会場の開催時刻です。各会場によって開催時間が異なります。

詳しくは上記公式サイトをご確認ください。

■ゲームタイトル

Minecraft Education(PC)

■イベント形式

親子で楽しみながら学べるMinecraftワークショップ

後日、Youtube配信にて作品展覧会を開催

■参加費

無料

■参加資格

小学生とその保護者ペア

■エントリー期間

2025年1月10日(金)~2025年2月16日(日)23時59分

公式サイト(https://www.catvocc.jp/ )よりエントリー下さい。

※申込多数の場合、締切日前に申込受付を終了する場合がございます

■主催

全国ケーブルテレビ横断eスポーツ大交流会実行委員会 ※6

■特別協力

特定非営利活動法人 国際教育eスポーツ連盟ネットワーク日本本部(NASEF JAPAN/ナセフジャパン)

公式サイト(https://nasef.jp/)

■その他詳細について

公式サイト(https://www.catvocc.jp/)をご確認下さい。

本イベントはMinecraft 公式イベントではありません。Mojangから承認されておらず、Mojang とは関係ございません。

Minecraft 利用ガイドライン、Minecraft Educationガイドラインに準じて開催いたします。

NOT OFFICIAL MINECRAFT EVENT. NOT APPROVED BY OR ASSOCIATED WITH MOJANG.

本イベントに関する内容に関して、Mojang Synergies AB へお問合せされませんようお願い致します。

Mojang (C)2009-2025.「Minecraft」は Mojang Synergies AB の商標です。

※1 CNCIグループ参加会社 (5社)

知多メディアスネットワーク株式会社

CCNet株式会社

三河湾ネットワーク

スターキャット株式会社

グリーンシティケーブルテレビ株式会社

※2 ご賛同いただいたケーブルテレビ各社(CNCIグループを除く14社 順不同)

株式会社 帯広シティーケーブル

株式会社 ニューメディア

ケーブルテレビ株式会社

となみ衛星通信テレビ株式会社

株式会社 大垣ケーブルテレビ

ミクスネットワーク株式会社

豊橋ケーブルネットワーク株式会社

株式会社ZTV

株式会社 ベイ・コミュニケーションズ

株式会社ジェイコムウエスト

石見ケーブルビジョン株式会社

玉島テレビ放送株式会社

西予CATV 株式会社

伊万里ケーブルテレビジョン株式会社

※3 PBL教育とは、文部科学省が推奨する生徒が受け身ではなく能動的に学ぶことを目指した学習方法「アクティブラーニング」の一つで、生徒が自ら問題を見つけ、さらにその問題を自ら解決する能力を身に付ける学習方法のことを指します。

※4 ゲムトレ調べ『小学生が一番遊んでいるゲーム』ランキングで2022年~2024年の3年間連続で1位を獲得(https://gametrainer.jp/data2024/)

※5 放送時期はケーブルテレビ各社により異なります。詳しくは参加各社のHPをご参照ください。

※6 全国ケーブルテレビ横断eスポーツ大交流会実行委員会

※1,2のケーブルテレビ各社に加え、(一社)日本ケーブルテレビ連盟

運営等の事情により、予告なく内容を変更する場合がございます。

最新のイベント情報は公式サイト( https://www.catvocc.jp/ )をご覧ください。