¡ÖÅÔ»ÔÅÁÀâ²òÂÎ¥»¥ó¥¿ー¡×¤Î¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥ÈÅ¸¼¨¤äÆæ²ò¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¥è¥É¥Ð¥·¥«¥á¥é¥Þ¥ë¥Á¥á¥Ç¥£¥¢Akiba¤Ë¤Æ2·î17Æü¤«¤é³«ºÅ¡ª
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥Ï¥Ô¥Í¥Ã¥È¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÂæÅì¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§±ÝËÜÀ¿°ì¡¢¾Ú·ô¥³ー¥É¡§7552¡¢°Ê²¼¥Ï¥Ô¥Í¥Ã¥È¡Ë¤ª¤è¤Ó¡¢³ô¼°²ñ¼Ò½¸±Ñ¼Ò¥²ー¥à¥º¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢°Ê²¼ ½¸±Ñ¼Ò¥²ー¥à¥º¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯2·î17Æü¡Ê·î¡Ë～3·î2Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î´ü´Ö¤Ë¥è¥É¥Ð¥·¥«¥á¥é¥Þ¥ë¥Á¥á¥Ç¥£¥¢Akiba¤Ë¤Æ¡ÖÅÔ»ÔÅÁÀâ²òÂÎ¥»¥ó¥¿ー¡×¥³¥é¥Ü¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡´ü´ÖÃæ¤Ï¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥ÈÅ¸¼¨¤Î¤Û¤«¡¢2·î22Æü¡ÊÅÚ¡Ë2·î23Æü¡ÊÆü¡Ë¤ÎÆóÆü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢Ææ²ò¤¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö°Ç¤ÎÊ¡°ú¡×¤ä¡¢¥²ー¥àËÜÊÔ¤¬Í·¤Ù¤ëÂÎ¸³²ñ¤â³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
³Æ´ë²è¤Ï¡¢¤É¤Ê¤¿¤µ¤Þ¤âÌµÎÁ¤Ç¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£½©ÍÕ¸¶¤Ë¤ªÎ©¤Á´ó¤ê¤ÎºÝ¤Ï¡¢¥è¥É¥Ð¥·¥«¥á¥é¥Þ¥ë¥Á¥á¥Ç¥£¥¢Akiba¤Ë¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´ë²è¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÖÅÔ»ÔÅÁÀâ²òÂÎ¥»¥ó¥¿ー¡×¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬½Ð¸½¡ª
¡¡2·î17Æü¡Ê·î¡Ë～3·î2Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î´ü´Ö¤Ë¤Æ¡¢¥è¥É¥Ð¥·¥«¥á¥é¥Þ¥ë¥Á¥á¥Ç¥£¥¢Akiba 2F¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Úー¥¹¤Ç¡¢¡ÖÅÔ»ÔÅÁÀâ²òÂÎ¥»¥ó¥¿ー¡×¤Î¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÅ¸¼¨¤·¤Þ¤¹¡£¥²ー¥àÆâ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëÊ¡Íè¤¢¤¶¤ß¡Ê¤Õ¤¯¤é¤¤¤¢¤¶¤ß¡Ë¤È¥¸¥ã¥¹¥ß¥ó¤Î¡¢¥è¥É¥Ð¥·¥«¥á¥é¥Þ¥ë¥Á¥á¥Ç¥£¥¢Akiba¸ÂÄê ÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ä¡¢²ö²°¾Ä¡Ê¤á¤°¤ê¤ä¤¢¤æ¤à¡Ë¤Ê¤É¤ÎÅÐ¾ì¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÎÅù¿ÈÂç¥Ñ¥Í¥ë¤ÎÅ¸¼¨¤òÍ½Äê¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Êè¾ìÊ¸¸Ë¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤è¤êÉÁ¤«¤ì¤¿åÌÌ©¤Ê¥É¥Ã¥È¥¢ー¥È¤Ï¡¢ËÜºî¤ÎÌ¥ÎÏ¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò°ì½ï¤Ë¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ¡¢¥²ー¥à¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¥¹¥Úー¥¹¤Ç¤â¥²ー¥àËÜÊÔ¤ò¤´ÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨Å¸¼¨ÆâÍÆ¤ÏÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ëÂÎ¸³²ñ¤Ë¤Ï¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ææ²ò¤¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö°Ç¤ÎÊ¡°ú¡×¤¬ÆóÆü´Ö¸ÂÄê¤Ç³«ºÅ¡ª
¡¡2·î22Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢23Æü¡ÊÆü¡Ë¸ÂÄê¤Ç¡¢¡ÖÅÔ»ÔÅÁÀâ²òÂÎ¥»¥ó¥¿ー¡×È¯ÇäµÇ°Ææ²ò¤¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö°Ç¤ÎÊ¡°ú¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ´ë²è¤Ï¡¢1FÂè1¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹ ¼õÉÕ¤è¤ê¡¢¤É¤Ê¤¿¤µ¤Þ¤âÌµÎÁ¤Ç¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×¡Û
¥è¥É¥Ð¥·¥«¥á¥é¥Þ¥ë¥Á¥á¥Ç¥£¥¢Akiba¤Ç³«ºÅ¤Î°ÛÀ¤³¦¥Ä¥¢ー¤¬Åö¤¿¤ë¡Ö°Ç¤ÎÊ¡°ú¡×¡£
¤¢¤Ê¤¿¤ÏÌµ»ö¤³¤ÎÆæ¤ò¡È²òÂÎ¡É¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©¡ª
¥×¥ì¥¤»þ´Ö¡§10Ê¬～20Ê¬
»²²Ã¿Í¿ô¡§1¿Í¤Ç¤âÊ£¿ô¿Í¤Ç¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
ÆÃÅµ¡§Ææ¤ò¡È²òÂÎ¡É¤·¤¿Êý¤Ë¡¢¥è¥É¥Ð¥·¥«¥á¥é¥Þ¥ë¥Á¥á¥Ç¥£¥¢Akiba¸ÂÄê¤¢¤¶¤ß¡õ¥¸¥ã¥¹¥ß¥óÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥ÈA4¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
¢¨»²²Ã¿Í¿ô¤Ë¾å¸Â¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ËÜ´ë²è¤Ï¡ØÅÔ»ÔÅÁÀâ²òÂÎ¥»¥ó¥¿ー¡ÙÈ¯ÇäµÇ°´ë²è¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤ÎÊ¡°ú¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤Î¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É¤¬¤â¤é¤¨¤ë Å¹Æ¬ÂÎ¸³²ñ¼Â»Ü¡ª
¡¡2·î22Æü¡ÊÅÚ¡Ë～24Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¤Ï¡¢1FÂè1¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤Ë¤Æ¡ÖÅÔ»ÔÅÁÀâ²òÂÎ¥»¥ó¥¿ー¡×¤Î¥²ー¥àËÜÊÔËÁÆ¬¤¬Í·¤Ù¤ëÂÎ¸³²ñ¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£Í·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¤Ï¡¢¥è¥É¥Ð¥·¥«¥á¥é¥Þ¥ë¥Á¥á¥Ç¥£¥¢Akiba¸ÂÄê¤¢¤¶¤ß¡õ¥¸¥ã¥¹¥ß¥óÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡³«ºÅ³µÍ×¢¡
¡Ú³«ºÅ´ü´Ö¡Û
¡ÖÅÔ»ÔÅÁÀâ²òÂÎ¥»¥ó¥¿ー¡¡¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¡×
2025Ç¯2·î17Æü¡Ê·î¡Ë～2025Ç¯3·î2Æü¡ÊÆü¡Ë9:30～22:00
¢¨2·î17Æü(·î)¤Î¤ß12:00～22:00
¡Ö¥è¥É¥Ð¥·Akiba¡ß¡ØÅÔ»ÔÅÁÀâ²òÂÎ¥»¥ó¥¿ー¡ÙÈ¯ÇäµÇ°Ææ²ò¤ÂÎ¸³²ñ¡×
2025Ç¯2·î22Æü¡ÊÅÚ¡Ë～2025Ç¯2·î23Æü¡ÊÆü¡Ë11:00-18:00
¡Ú³«ºÅ¾ì½ê¡Û¥è¥É¥Ð¥·¥«¥á¥é¥Þ¥ë¥Á¥á¥Ç¥£¥¢Akiba
¢©101-0028 ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¿ÀÅÄ²Ö²¬Ä®1-1
¡Ú´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯¡Û
¡¦¡ØÅÔ»ÔÅÁÀâ²òÂÎ¥»¥ó¥¿ー¡ÙÆÃÀß¥µ¥¤¥ÈURL¡§http://umdc.shueisha-games.com/
¡¦¡ØÅÔ»ÔÅÁÀâ²òÂÎ¥»¥ó¥¿ー¡ÙÌµÎÁÂÎ¸³ÈÇSteam(R)¥Úー¥¸¡§
https://store.steampowered.com/app/2089600/Urban_Myth_Dissolution_Center/
¡¦¡ØÅÔ»ÔÅÁÀâ²òÂÎ¥»¥ó¥¿ー¡ÙPlayStation(R) Store¥Úー¥¸¡§
https://www.playstation.com/ja-jp/games/urban-myth-dissolution-center/
¡¦¡ØÅÔ»ÔÅÁÀâ²òÂÎ¥»¥ó¥¿ー¡Ù My Nintendo Store¥Úー¥¸URL¡§
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000073247