¥À¥ó¥Ò¥ë¤ÈBAFTA¤¬¡¢BAFTA Elevate¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー¤ä¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡¦¥Õ¥¡¥¯¥Á¥å¥¢¥ë¤Î¥Á¥§¥ó¥¸¥áー¥«ー20Ì¾¤òÈ¯É½
¡¦ ±Ñ¹ñ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¥á¥ó¥º¥Ï¥¦¥¹¤Ç¤¢¤ë¥À¥ó¥Ò¥ë¤È¡¢²á¾®É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ò»ý¤Ä¸Ä¿Í¤ò»Ù±ç¤¹¤ëBAFTA¤Ï¡¢·Ý½Ñ»üÁ±ÃÄÂÎ¤Î¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥¿¥ì¥ó¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡¢BAFTA Elevate¤Î¥Ñー¥È¥Êー¤Ç¤¹¡£
¡¦ ²á¾®É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë20Ì¾¤ÎÃæ·ø¤Î³«È¯¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡¢¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡¢¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤¬¥¥ã¥ê¥¢¥¢¥Ã¥×¤Î¤¿¤á¤Î»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤Þ¤¹¡£
¡¦ ºÇ¿·¥á¥ó¥Ðー¤Ï¡¢BAFTA¥Æ¥ì¥Ó°Ñ°÷²ñ¤Î¥Ò¥é¥êー¡¦¥íー¥¼¥ó°Ñ°÷Ä¹¤ª¤è¤ÓUKTV¤Î¥³¥ß¥Ã¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤¬Î¨¤¤¤ë¶È³¦ÀìÌç²È¥Ñ¥Í¥ë¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁª½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦ ¥á¥ó¥Ðー¤Ï¡¢¥í¥ó¥É¥ó¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿BAFTA Elevate¤òµÇ°¤·¤¿¥À¥ó¥Ò¥ë ¥Õ¥£¥ë¥à¥áー¥«ー¥º ¥Ç¥£¥Êー¤Ë½ÐÀÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
BAFTA¤Ï¡¢¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë°éÀ®¤Î¤¿¤á¤ÎÆÃÊÌ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¢¤ëBAFTA Elevate¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー¤ª¤è¤Ó¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¡¦¥Õ¥¡¥¯¥Á¥å¥¢¥ëºîÉÊ¤ÎÀè¶î¼Ô20Ì¾¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£BAFTA¥Æ¥ì¥Ó°Ñ°÷²ñ¤Î°Ñ°÷Ä¹¡¢¥Ò¥é¥êー¡¦¥íー¥¼¥ó¤ÈUKTV¤Î¥³¥ß¥Ã¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤¬Î¨¤¤¤ë¶È³¦¤ÎÀìÌç²È¤«¤é¤Ê¤ëÃøÌ¾¤Ê¿³ºº°÷ÃÄ¤¬¡¢±Ñ¹ñ¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ëÍ¥¤ì¤¿³«È¯¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡¢¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡¢¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー20Ì¾¤òÁª½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Þ¥¤¥Î¥ê¥Æ¥£¡¦¥¨¥¹¥Ë¥Ã¥¯¡¢¾ã³²¼Ô¡¢¤ª¤è¤Ó¼Ò²ñ·ÐºÑÅª¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Ê¤¤ÇØ·Ê¤ò»ý¤Ä¤³¤ì¤é¤ÎºÍÇ½¤¢¤ë¿Í¡¹¤Ï¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Îµ®½Å¤Ê¥µ¥Ýー¥È¤ò2Ç¯´Ö¼õ¤±¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ç5²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëBAFTA Elevate¤Ï¡¢BAFTA¤¬¼Â»Ü¤·¤¿¶È³¦¶¨µÄ¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー¤È¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¡¦¥Õ¥¡¥¯¥Á¥å¥¢¥ë¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä´ºº¤Î·ë²Ì¡¢²á¾®É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥°¥ëー¥×¤Î¿Í¡¹¤¬¡¢°Õ»×·èÄê¼Ô¤ÎÌò³ä¤Ë¾º¿Ê¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
BAFTA Elevate¤Î»²²Ã¼Ô¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¥ó¥°¤Îµ¡²ñ¡¢¥Þ¥¹¥¿ー¥¯¥é¥¹¡¢¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡¢¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¡¢¸Ä¡¹¤Î¥Ëー¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥µ¥Ýー¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¶È³¦¾Ò²ð¤â¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Î½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤Ç¤¢¤ê¡¢BAFTA Elevate¤ò½Ë¤¦¥À¥ó¥Ò¥ë ¥Õ¥£¥ë¥à¥áー¥«ー¥º ¥Ç¥£¥Êー¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤«¤é¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Âè5²óBAFTA Elevate¤Ë»²²Ã¤¹¤ë20¿Í¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー
¡¦ ¥¢ー¥á¥Ã¥É¡¦¥Ô¥¢¥Ö¥Ã¥¯¥¹
¡¦ ¥¢¥ê¡¦¥Ê¥¦¥·¥ã¥Ò
¡¦ ¥¢¥¤¥»¡¦¥È¥×¥é¥¯
¡¦ ¥¥ã¥é¡¦¥Üー¥¨¥ó
¡¦ ¥Ç¥£¥ô¥ä¡¦¥±¥¤¥È¡¦¥Á¥§¥Æ¥£
¡¦ ¥¨¥Ç¥£¡¦¥Ï¥Ã¥È¥ó¡¦¥ß¥ë¥º
¡¦ ¥¸¥çー¥¸¥Ê¡¦¥æ¥¥³¡¦¥É¥Î¥ô¥¡¥ó
¡¦ ¥¸¥ã¥Í¥Ã¥È¡¦¥Û¥Ã¥º
¡¦ ¥¸¥§¥Þ¡¦¥¬¥ó¥Àー
¡¦ ¥íー¥é¡¦¥®¥ë¥Ðー¥È
¡¦ ¥ê¥¢¥Ê¡¦¥¹¥Á¥å¥ïー¥È
¡¦ ¥Þ¥ë¥¬¥ìー¥¿¡¦¥µ¥Ü
¡¦ ¥Ê¥¯¥ì¥Ã¥µ¡¦¥¸¥§ー¥ó¡¦¥¹¥ï¥ó
¡¦ ¥Ý¥Ôー¡¦¥¸¥§¥¤
¡¦ ¥é¥¸¥§¥Ã¥·¥å¡¦¥Æ¥£¥ó¥É
¡¦ ¥í¥¥·ー¡¦¥ì¥º¥ô¥¡¥Ëー
¡¦ ¥µ¥é¡¦¥Ø¥ì¥ó¡¦¥³¥Êー
¡¦ ¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥Ëー¡¦¥¦¥§¥Ã¥»¥ë
¡¦ ¥Èー¥Þ¥¹¡¦¥Þ¥¯¥Ê¥Ö
¡¦ ¥ô¥¡¥Í¥Ã¥µ¡¦¥ô¥¡¥ó¡¦¥¤¥§¥Ü¥¢
¥¸¥§ー¥ó¡¦¥ß¥ê¥Á¥Ã¥×¡ÊBAFTA CEO¡Ë:¡ÖBAFTA Elevate¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿20Ì¾¤ÎÍ¥½¨¤Ê¼Â¶È²È¤Î³§ÍÍ¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¤½¤·¤Æ¿³ºº°÷¡¢¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡¢¥Ñー¥È¥Êー¤Ç¤¢¤ë¥À¥ó¥Ò¥ë¤Î³§ÍÍ¤Ë¿´¤«¤é´¶¼Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ ¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤È¶È³¦¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤Î»²²Ã¤Ê¤¯¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥×¥í¥°¥é¥à¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¶¦¤Ë¡¢¤è¤êË¤«¤Ç¡¢¤è¤ê¸øÊ¿¤Ç¡¢¤è¤êÊñ³çÅª¤Ê¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー¤ÈÍ¥¤ì¤¿ÀìÌçÀ¤ÎÌ¤Íè¤ò³Î¤«¤Ê¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¥¢¥ó¥É¥ê¥åー¡¦¥Ûー¥à¥º¡Ê¥À¥ó¥Ò¥ë »ÃÄêCEO¡Ë:¡Ö¥À¥ó¥Ò¥ë¤Ï¡¢BAFTA Elevate¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼Ò²ñÅª¥Þ¥¤¥Î¥ê¥Æ¥£¤«¤é¤ÎÀ¼¤òÁýÉý¤·¡¢¼¡À¤Âå¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー¤È¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¡¦¥Õ¥¡¥¯¥Á¥å¥¢¥ë¤Î¥Á¥§¥ó¥¸¥áー¥«ー¤ò°éÀ®¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë»²²Ã¤·¤¿20Ì¾¤ÎºÍÇ½¤Ø¤Î½Ë¼¤È¶¦¤Ë¡¢ËèÇ¯¹±Îã¤Î¥À¥ó¥Ò¥ë ¥Õ¥£¥ë¥à¥áー¥«ー¥º ¥Ç¥£¥Êー¤Ë¾·ÂÔ¤·¡¢¤³¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤¸ùÀÓ¤ò¾Î¤¨¡¢Èà¤é¤Î¾Íè¤ÎÀ®¸ù¤Ë´¥ÇÕ¤¹¤ëÆÃÊÌ¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò²á¤´¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¥Ò¥é¥êー¡¦¥íー¥¼¥ó¡Ê¥³¥ß¥Ã¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡¢BAFTA Elevate¿³ºº°Ñ°÷Ä¹¡Ë:¡Öº£Ç¯¤Î±þÊç¼Ô¤Ï·æ½Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸·¤·¤¤ÁªÂò¤òÇ÷¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£´û¤Ë¿ÍÌÜ¤ò°ú¤¯¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¤¢¤ëºîÉÊ¤òÀ©ºî¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢BAFTA Elevate¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥µ¥Ýー¥È¤È¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤Ë¤³¤ì°Ê¾å¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤²ó¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ÎºÍÇ½¤¢¤ë20Ì¾¤¬¡¢¤³¤Î¶È³¦¤ÎÌ¤Íè¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËÀÚ¤ê³«¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¥Ïー¥¸ー¥È¡¦¥Á¥çー¥«ー¡ÊAmazon MGM¥¹¥¿¥¸¥ª ¥Ç¥£¥Ù¥í¥Ã¥×¥á¥ó¥È¡¦¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¡¢BAFTA Elevate ¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡Ë:¡Ö¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー¤ä¥Õ¥¡¥¯¥Á¥å¥¢¥ëÈÖÁÈ¤Ï¡¢¿®ÍêÀ¤È¸ì¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¥¹¥Èー¥êー¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÀ®Ä¹¤·¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¶È³¦¤Î¤³¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¡¢¿·Á¯¤Ê»ëÅÀ¤ò¤â¤¿¤é¤·¡¢À¤³¦¤Î¸«Êý¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë¡¢É½ÉñÂæ¤Ë¾å¤¬¤é¤Ê¤¤À¼¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÆÃ¤Ë½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£Èà¤é¤Ï¤¹¤Ç¤ËÂ¿¤¯¤Î¤³¤È¤òÀ®¤·¿ë¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢¤µ¤é¤ËÂ¿¤¯¤Î¤³¤È¤ò¸ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£º£¸å2Ç¯´ÖBAFTA Elevate¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤È¤·¤ÆÈà¤é¤È°ì½ï¤ËÆ¯¤¡¢Èà¤é¤ÎÎ¹Ï©¤ò¸«¼é¤ë¤³¤È¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×
BAFTA Elevate¤Ï¡¢¶È³¦¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤È¶¨ÎÏ¤·¡¢2Ç¯´Ö¤Î¥×¥í¥°¥é¥à´ü´ÖÃæ¤Ë»²²Ã¼Ô¤È¤½¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤Ï²á¾®É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥°¥ëー¥×¤«¤é¤âÁª¤Ð¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¶È³¦¤Ç¤Î¥¤¥ó¥¯¥ëー¥¸¥ç¥ó¿ä¿Ê¤äºÍÇ½¤Î°éÀ®¤Ë¾ðÇ®¤òÃí¤°¥µ¥Ýー¥¿ー¤Ç¤¹¡£Èà¤é¤Î½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤Ï¡¢¶È³¦¤Î¥¬¥¤¥É¡¢¥á¥ó¥¿ー¡¢¤½¤·¤ÆÍÊ¸î¼Ô¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Âè5²óBAFTA Elevate¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È
¡¦ ¥Ïー¥¸ー¥È¡¦¥Á¥çー¥«ー¡ÊAmazon MGM¥¹¥¿¥¸¥ª ¥Ç¥£¥Ù¥í¥Ã¥×¥á¥ó¥È¡¦¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¡Ë
¡¦ ¥ß¥ìー¥Ì¡¦¥éー¥½¥ó¡ÊBBC¥¢¥¤¡¢¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¡¦¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡Ë
¡¦ ¥Ê¥¿ー¥·¥ã¡¦¥À¥Ã¥¯¡¦¥ª¥¸¥å¥à¡Ê¥¿¥¤¥¬ー¥ê¥êー¡¦¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¥º¤ª¤è¤Ó¥¿¥¤¥¬ー¥ê¥êー¡¦¥È¥¥ー¡¢¶¦Æ±ÁÏÀß¼Ô¡Ë
¡¦ ¥Ñ¥Ã¥È¡¦¥è¥ó¥°¡Ê¥¹¥¥ó¡¦¥¤¥ó¡¦¥¶¡¦¥²ー¥à¡¦¥¹¥¿¥¸¥ªÁÏÀß¼Ô¤ª¤è¤ÓITV¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡Ë
¡¦ ¥·¥ã¥ß¥ó¥Àー¡¦¥Êー¥ë¡Ê¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë4¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¡¦¥Õ¥¡¥¯¥Á¥å¥¢¥ëÉôÌçÀÕÇ¤¼Ô¡Ë
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡¢BAFTA Elevate¤Ï²á¾®É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ò»ý¤Ä74¿Í¤Î¼Â¶È²È¤ò»Ù±ç¤·¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÈ¯Å¸¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¶á¤Î»²²Ã¼Ô¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥ßー¥Ê¡¦¥¢¥æ¥Ö¡¦¥¢¥ì¥ó¡Ê¡Ø¥í¥Ã¥¯¥¹¡Ù¡Ë¡¢¥Ð¥ê¥ó¥È¥ó¡¦¥Ýー¥ë¡¦¥í¥Ó¥ó¥½¥ó¡Ê¡Ø¥ì¥¹¥Ý¥ó¥Àー¡Ù¡Ë¡¢¥É¥ß¥Ë¥¯¡¦¥¢¥ó¥º¥ïー¥¹¡Ê¡Ø¥ê¥È¥ë¡¦¥¤¥ó¥°¥ê¥Ã¥·¥å¡Ù¡Ë¡¢¤½¤·¤Æº£Ç¯¤ÎBAFTA Elevate¿³ºº°÷¤òÌ³¤á¤¿¥Ö¥·¥å¥é¡¦¥·¥Ç¥£¥¯¡Ê¡Ø¥Ç¥£¥¹¥Ñ¥Ã¥Á¥º¡Ù¡Ë¤Ê¤É¤â´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
Âè5²óBAFTA Elevate¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¿³ºº°÷
¡¦ ¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¯¥Ã¥¯¡Ê¥·¥§¥Õ¥£ー¥ë¥É¹ñºÝ¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー±Ç²èº×²ñÄ¹¡¢¥ì¥Í¥²ー¥É¡¦¥Ô¥¯¥Á¥ãー¥º CEO·ó¶¦Æ±ÁÏÀß¼Ô¡Ë
¡¦ ¥¢¥ó¥Ç¥£¡¦¥Þ¥ó¥Ç¥£¡¦¥¥ã¥Ã¥¹¥ë¡ÊDoc Hearts ÁÏÀß¼Ô¡Ë
¡¦ ¥¢¥ó¥Ê¡¦¥Ç¥£¥±¥½¥ó¡ÊBBC ¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êーÉôÌç¥³¥ß¥Ã¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¡¦¥¨¥Ç¥£¥¿ー¡Ë
¡¦ ¥¢¥Ìー¥¯¡¦¥Ù¥ì¥ó¥Ç¥»¥ó¡ÊAll3Media ¥¿¥ì¥ó¥ÈÉôÌçÀÕÇ¤¼Ô¡Ë
¡¦ ¥Ö¥ëー¥¹¡¦¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥ãー ¡ÊSky Docs ¥³¥ß¥Ã¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¡¦¥¨¥Ç¥£¥¿ー¡Ë
¡¦ ¥Ö¥·¥å¥é¡¦¥·¥Ç¥£¥¯¡Ê¥·¥Ë¥¢¡¦¥Ç¥£¥Ù¥í¥Ã¥×¥á¥ó¥È¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡¢¥·¥Ë¥¢¡¦¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡Ë
¡¦ ¥¯¥í¥¨¡¦¥µ¥¤¥â¥ó¥º ¡ÊRaw ³«È¯ÉôÌçÀÕÇ¤¼Ô¡Ë
¡¦ ¥À¥Ë¡¦¥«ー¥é¥¦ ¡ÊScreen Scotland ¥¢¥ó¥¹¥¯¥ê¥×¥Æ¥Ã¥ÉÉôÌçÀÕÇ¤¼Ô¡¢BAFTA¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É°Ñ°÷²ñ²ñÄ¹¡Ë
¡¦ ¥Ò¥é¥êー¡¦¥íー¥¼¥ó¡Ê¥³¥ß¥Ã¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡¢BAFTA Elevate¿³ºº°Ñ°÷Ä¹¡Ë
¡¦ ¥¥à¡¦¥í¥ó¥¸¥Í¥Ã¥È ¡Ê¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡Ë
¡¦ ¥ëー¥¯¡¦¥àー¥Ç¥£ ¡ÊBFI ¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー¡¦¥½¥µ¥¨¥Æ¥£´ð¶âÀÕÇ¤¼Ô¡Ë
¡¦ ¥Ë¥³ー¥ë¡¦¥¯¥êー¥Þ¥ó ¡ÊFirecrest Films ¥Þ¥Íー¥¸¥ó¥°¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡Ë
¡¦ ¥ì¥ô¥¡¡¦¥·¥ã¥ë¥Þ ¡ÊNetflix ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êーÉôÌçÀÕÇ¤¼Ô¡Ë
¡¦ ¥¹¥ì¥ä¡¦¥Ó¥¹¥ï¥¹ ¡ÊBBC ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¡¦¥Õ¥¡¥¯¥Á¥ã¥ëÉôÌç¡Ë
¡¦ ¥¦¥£¥ê¥¢¥à¡¦¥ª¥ê¥Ðー ¡Ê¥À¥ó¥Ò¥ë ¥Áー¥Õ¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¥ª¥Õ¥£¥µー¡Ë
ABOUT BAFTA
BAFTA¤Î»üÁ±ÃÄÂÎ¤È¤·¤Æ¤Î»ÈÌ¿¤Ï¡¢±Ç²è¡¢¥²ー¥à¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ê¤É¤Î¥¹¥¯¥êー¥ó¥¢ー¥È¤ÎÁÏÂ¤Åª¡¦Ê¸²½Åª½ÅÍ×À¤ò»Ù»ý¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£BAFTA¤Ï¼ø¾Þ¼°¤ä¡¢±Ñ¹ñ¤ª¤è¤ÓËÌÊÆ¤Ë¤ª¤±¤ë¥Þ¥¹¥¿ー¥¯¥é¥¹¡¢¹Ö±é²ñ¡¢¾©³Ø¶â¡¢»ØÆ³¥¹¥ー¥à¤Ê¤É¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¥¤¥Ë¥·¥¢¥Æ¥£¥Ö¤ä³Ø½¬¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÄÌÇ¯¥×¥í¥°¥é¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Âî±Û¤·¤¿ºÍÇ½¤òÈ¯·¡¤·°éÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³Ø½¬¤ÈÁÏÂ¤Åª¤Ê¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÐÏ¿»üÁ±ÃÄÂÎ¡Ê216726¹æ¡Ë
www.bafta.org
ABOUT DUNHILL
¥¯¥é¥Õ¥Ä¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¤È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÂåÌ¾»ì¤Ç¤¢¤ë¥À¥ó¥Ò¥ë¤Ï¡¢130Ç¯¤ËµÚ¤ÖÎò»Ë¤ò¸Ø¤ë±Ñ¹ñ¶þ»Ø¤Î¥á¥ó¥º¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¥Ï¥¦¥¹¤Ç¤¹¡£¸ÅÅµ¼çµÁ¤Èµý³Ú¼çµÁ¡¢¿®Íê¤È³Ê¼°¤ò¸Ø¤ë¥À¥ó¥Ò¥ë¤ÏÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Æー¥é¥ê¥ó¥°¤ä¥ì¥Ç¥£¡¦¥È¥¥¡¦¥¦¥§¥¢¤«¤é¡¢¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ê¥ì¥¶ー¥°¥Ã¥º¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥®¥Õ¥È¡¢¥Ïー¥É¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Þ¤Ç¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¥Èー¥¿¥ë¤ËÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
ÁÏ¶È¼Ô¥¢¥ë¥Õ¥ì¥Ã¥É¡¦¥À¥ó¥Ò¥ë¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢Àº¿À¤ò¼õ¤±·Ñ¤®¡¢ÆÈ¼«¤ÎÅÁÅý¤ÈËÉÙ¤Ê¥¢ー¥«¥¤¥Ö¤ò³è¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢»þÂå¤ä¥È¥ì¥ó¥É¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤Ê¤¤ÂÅ¶¨¤Î¤Ê¤¤ÉÊ¼Á¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£1893Ç¯¤ÎÁÏ¶È¤«¤éº£Æü¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢³×¿·À¤ÈÆ±»þÂåÀ¤Ï¾ï¤Ë¥À¥ó¥Ò¥ë¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
ºÙÉô¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¡¢Âî±ÛÀ¡¢µ¡Ç½À¡¢¤½¤·¤Æ¥Ñー¥½¥Ê¥é¥¤¥º¤µ¤ì¤¿¥¢¥×¥íー¥Á¤¬¡¢¤³¤Î¥Ï¥¦¥¹¤ò¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±Ñ¹ñ¤é¤·¤µ¤¬»ä¤¿¤Á¤òÄêµÁ¤·¡¢±Ñ¹ñ¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬»ä¤¿¤Á¤òºÝÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£