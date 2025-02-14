¡ãau¡ä»Ø¤ËÉÕ¤±¤ë¤À¤±¤ÇËèÆü¤Î·ò¹¯´ÉÍý¤Ç¤­¤ë·ÚÎÌ Samsung Galaxy ¥¹¥Þー¥È¥ê¥ó¥°¹ñÆâ½éÅÐ¾ì¡¡au¡ÖSamsung Galaxy Ring¡×ËÜÆüÈ¯Çä

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¢¨13 ¥ê¥ó¥°¥ê¥âー¥ÈÄÉÀ×¤ÏSamsung Find¤Î¤ß¤ÇÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ÌÃÖÍúÎò¡ÊTrack My Ring¡Ë¤Ë¤ÏÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Samsung Find¤Î¥ê¥ó¥°¥ê¥âー¥ÈÄÉÀ×¤ÏºÇ¸å¤ËÀÜÂ³¤·¤¿°ÌÃÖ¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÄÉÀ×¤·¤Þ¤¹¡£Samsung Find¤Ï¡¢Android 11.0°Ê¹ß¤ÎSamsung Galaxy¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ç¤Î¤ßÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¥ê¥ó¥°¥ê¥âー¥ÈÄÉÀ×¤ÏSamsung Galaxy Ring¤¬Samsung Galaxy¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ÈºÇ¸å¤Ë¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¤·¤¿°ÌÃÖ¾ðÊó¤òÉ½¼¨¤·¤Þ¤¹¡£Samsung Galaxy Ring¤Î°ÌÃÖ¾ðÊó¤òÄÉÀ×¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
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¢¨14 ¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¶îÆ°»þ´Ö¤Ï¥µ¥¤¥º¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Äê³ÊÍÆÎÌ¤Ï¡ÖSamsung Galaxy Ring¡×¤Î¥µ¥¤¥º5～7¤ÇÌó18mAh¡Ê°ìÅÙ¤Î½¼ÅÅ¤Ç¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¶îÆ°»þ´Ö¤ÏºÇÂç6Æü´Ö¡Ë¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿»ÈÍÑ¥Ñ¥¿ー¥ó¡¢»ÈÍÑ´Ä¶¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨15 ½¼ÅÅ¥±ー¥¹¤Î¥µ¥¤¥º¤ÏSamsung Galaxy Ring¤Î¥µ¥¤¥º¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Type-CÍÀþ½¼ÅÅ¤È¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ¤ÎÎ¾Êý¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
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https://www.samsung.com/jp/rings/galaxy-ring/galaxy-ring-titanium-silver-size-11-sm-q501nzsaxjp/
¡ü¡ÖSamsung Galaxy¡×¤ÏSamsung Electronics Co., Ltd¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
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