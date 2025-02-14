¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤¯¤é¤¤¤Ê¤éÂç¾æÉ×¡× ¤¬»×¤ï¤Ì¤³¤È¤Ë¡ª¤Ä¤¤¤ä¤ê¤¬¤Á¤Ê¹ÔÆ°¤¬´í¸±¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¡Ä ¤½¤Î°ÂÁ´ÂÐºö¤È¤·¤Æ¤Î¡ÖµÓÎ©¡×¤ò¾Ò²ð
¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤¯¤é¤¤Ãí°Õ¤¹¤ì¤ÐÂç¾æÉ×¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©¼Â¤Ï¡¢¤½¤ì¤¬Âç¤¤ÊÍî¤È¤··ê¡£¼«Ê¬¤ÎÃí°ÕÎÏ¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢ËÉ¤²¤Ê¤¤»ö¸Î¤¬°Õ³°¤ÈÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¹â¤¤¾ì½ê¤Ë¤¢¤ëÊª¤ò¼è¤ë¤È¤¤äÅÅµå¤ò¸ò´¹¤¹¤ë¤È¤¡¢¤Ä¤¤¼ê¶á¤Ê°Ø»Ò¤äÂæ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¹Ô°Ù¤¬»×¤ï¤Ì¥±¥¬¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤â¡£
°Ø»Ò¤ÏËÜÍè¡ÖºÂ¤ë¤¿¤á¡×¤Î¤â¤Î¡£Î©¤Ä¤³¤È¤òÁÛÄê¤·¤Æºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ÁÇºà¤ä¹½Â¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÂÎ½Å¤ò»Ù¤¨¤¤ì¤º¡¢²õ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢Íî²¼¤·¤¿¤ê¡¢ÇËÂ»¤·¤¿°Ø»Ò¤Î°ìÉô¤Ç¥±¥¬¤ò¤¹¤ë´í¸±À¤â¡£¤µ¤é¤Ë¡¢°ÂÄêÀ¤¬Äã¤¤¤¿¤á¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÊø¤ì¤ÇÅ¾ÅÝ¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Ë¡¢Æ§¤ßÂæ¤«¤é¥Æー¥Ö¥ë¤ØÊÒÂ¤ò¾è¤»¤¿½Ö´Ö¤Ë³ê¤ê¡¢¹üÀÞ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥±ー¥¹¤ä¡¢2.5m¤Û¤É¤Î¥¥ã¥Ó¥Í¥Ã¥È¤«¤é»ñÎÁ¤ò¼è¤í¤¦¤È¤·¤Æ¥¥ã¥¹¥¿ーÉÕ¤°Ø»Ò¤Ë¾è¤ê¡¢°Ø»Ò¤¬Æ°¤¤¤ÆÅ¾Íî¤·¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥±ー¥¹¤âÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢À¶ÁÝÃæ¤ËÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß°Ø»Ò¤Î¾å¤ÇÊÒÂÎ©¤Á¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊø¤·¤Æ¹üÀÞ¤·¤¿Îã¤â¡£ÆÃ¤Ë¥¥ã¥¹¥¿ーÉÕ¤°Ø»Ò¤äÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß°Ø»Ò¤ÏÉÔ°ÂÄê¤Ç´í¸±¤¬È¼¤¦¤¿¤á¡¢»ÈÍÑ¤òÈò¤±¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¡£
PYKES PEAK ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¼°µÓÎ© SPL-101
¤Ç¤Ï¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð°ÂÁ´¤Ë¹â¤¤¾ì½ê¤Îºî¶È¤ò¹Ô¤¨¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤½¤ÎÅú¤¨¤Ï¡ÖµÓÎ©¤ò»È¤¦¤³¤È¡×¤Ç¤¹¡£¼ê¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤Îºî¶È¤Ë³èÌö¤¹¤ë¡ÖµÓÎ©¡×¡£Ï«Æ¯¸½¾ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯²ÈÄí¤Ç¤â¡¢ÅÅµå¸ò´¹¡¦DIY¡¦ÄíÌÚ¤ÎÑòÄê¤Ê¤É¡¢²ÈÄí¤Ç¤â»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤«¤é¤Ï¡¢µÓÎ©¤ò»È¤¦¤Ù¤ÍýÍ³¤È¤½¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
1. °ÂÄêÀ¤¬¹â¤¤
³ê¤ê»ß¤á²Ã¹©¤Î¥Õ¥Ã¥È¥¥ã¥Ã¥×
µÓÎ©¤ÎºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÃÏÌÌ¤ËÀÜ¤¹¤ë4ËÜµÓ¹½Â¤¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÀß·×¤Ë¤è¤ê¡¢²Ù½Å¤¬¶ÑÅù¤ËÊ¬»¶¤µ¤ì¡¢ºî¶ÈÃæ¤Î¤°¤é¤Ä¤¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¹â½ê¤Ç¤Îºî¶È¤Ç¤Ï¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊø¤¹¤³¤È¤¬Âç¤¤Ê»ö¸Î¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤Î°ÂÄê´¶¤ÏÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢µÓÎ©¤ÎµÓÉô¤Ë¤Ï¥´¥àÀ½¤Î¥¥ã¥Ã¥×¤ä³ê¤ê»ß¤á²Ã¹©¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ò»ÈÍÑ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥Õ¥íー¥ê¥ó¥°¤ä¥¿¥¤¥ë¤Î¾å¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È¸ÇÄê¤µ¤ì¡¢ÉÔ°Õ¤ÎÅ¾ÅÝ¤òËÉ¤®¤Þ¤¹¡£
¥í¥Ã¥¯µ¡Ç½ÅëºÜ¤ÎµÓÎ©
¤Þ¤¿¡¢ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¼°¤ÎµÓÎ©¤Ë¤Ï¡¢¥í¥Ã¥¯µ¡Ç½¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥í¥Ã¥¯µ¡Ç½¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ºî¶ÈÃæ¤ËµÓÎ©¤¬ÉÔÍÑ°Õ¤ËÊÄ¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦»ö¸Î¤òËÉ¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢Ä¹»þ´Ö¤Îºî¶È¤ä½Å¤¤²ÙÊª¤ò°·¤¦ºÝ¤Ë¤â°Â¿´¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢µÓÎ©¤Ë¤Ï³«¤»ß¤á¶â¶ñ¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢µÓÎ©¤Î³«¤²á¤®¤òËÉ¤°¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¹â¤¤°ÂÄêÀ¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë²°³°¤ÇÉ÷¤¬¿á¤¯´Ä¶¤ä¡¢ÃÏÌÌ¤¬Ê¿Ã³¤Ç¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ç¤Î»ÈÍÑ»þ¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Îµ¡Ç½¤¬°ÂÁ´À¤òÂç¤¤¯¸þ¾å¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
°ìÈÌÅª¤Ê°Ø»Ò¤äÂæ¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î°ã¤¤¤ÏÌÀ³Î¤Ç¤¹¡£°Ø»Ò¤äÂæ¤Ï¹â½êºî¶È¤òÁÛÄê¤·¤Æºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢µÓ¤¬ºÙ¤¯ÉÔ°ÂÄê¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¥ã¥¹¥¿ー¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Æ³ê¤ê¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊø¤·¤ä¤¹¤¤Í×ÁÇ¤¬Â¿¤¯´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÅÀ¡¢µÓÎ©¤ÏÉÔ°ÂÄê¤µ¤òÇÓ½ü¤·¤¿¹½Â¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤è¤ê°ÂÁ´¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
2. ÂÑ²Ù½Å¤¬ÌÀ³Î
²ÙÊª¤ò»ý¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç¤â°ÂÄêÅª¤ÊµÓÎ©
¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿ºî¶È¤À¤«¤é¡Ä¡×¤È°Ø»Ò¤äÂæ¤òÆ§¤ßÂæÂå¤ï¤ê¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢Í½´ü¤»¤Ì»ö¸Î¤ä²ø²æ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¤³¤ì¤é¤ÏËÜÍè¡ÖºÂ¤ë¡×¡ÖÊª¤òÃÖ¤¯¡×¤¿¤á¤ËÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¿Í¤¬Î©¤Ä¤³¤È¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÂÑ²Ù½Å¤Î´ð½à¤âÌÀ³Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°ÂÁ´À¤¬ÊÝ¾Ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
°ìÊý¡¢µÓÎ©¤Ï¡Ö¿Í¤¬¾è¤ë¤³¤È¡×¤òÁ°Äó¤ËÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¼«Ê¬¤ÎÂÎ½Å¤äºî¶ÈÆâÍÆ¤ËÅ¬¤·¤¿¤â¤Î¤òÁª¤Ù¤ë¤¿¤á¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë¤³¤ÎÂæ¤Ë¾è¤Ã¤ÆÂç¾æÉ×¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢°Â¿´¤·¤Æºî¶È¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢µÓÎ©¤ÏÃ±¤ËÂÎ½Å¤ò»Ù¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¹©¶ñ¤ä²ÙÊª¤ò»ý¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç¤â°ÂÄê¤·¤Æ»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢Í¾Íµ¤ò»ý¤¿¤»¤¿Àß·×¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢ºî¶ÈÃæ¤Ë¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊø¤·¤ä¤¹¤¤¾ìÌÌ¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤¿¤á¡¢Å¾ÅÝ¤Î¥ê¥¹¥¯¤òÂçÉý¤ËÄã¸º¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ºî¶È¤Î°ÂÁ´À¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢¸úÎ¨Åª¤Ë¹Ô¤¦¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Å¬ÀÚ¤ÊÆ»¶ñ¤òÁª¤Ö¤³¤È¤¬²¿¤è¤ê¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£ÂÑ²Ù½Å¤¬ÌÀ³Î¤Ç¡¢°ÂÄê´¶¤Î¤¢¤ëµÓÎ©¤Ê¤é¡¢°Â¿´¤·¤Æºî¶È¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤Þ¤¹¡£°Ø»Ò¤äÂæ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÀµ¤·¤¤Æ»¶ñ¡×¤È¤·¤ÆµÓÎ©¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
3. ºî¶È¸úÎ¨¤Î¸þ¾å
¹â¤¤¾ì½ê¤Ç¤Îºî¶È¤ò¤¹¤ë¤È¤¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¼ê¶á¤Ê°Ø»Ò¤äÂæ¤ò»È¤¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤é¤Ï¹â¤µ¤òÁª¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢ÌµÍý¤Ê»ÑÀª¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¡¢ºî¶È¸úÎ¨¤¬Äã²¼¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊø¤·¤ÆÅ¾ÅÝ¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢°ÂÄê´¶¤Î¤Ê¤¤Âæ¤Î¾å¤Ç¤Îºî¶È¤Ï¡¢ÂÎ¤Ø¤ÎÉéÃ´¤¬Âç¤¤¯¡¢Ä¹»þ´ÖÂ³¤±¤ë¤ÈÈèÏ«¤âÎ¯¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Â¾ì¤Î¹¤¤µÓÎ©
¤½¤³¤Ç¡¢ºî¶ÈÆâÍÆ¤ä´Ä¶¤ËÅ¬¤·¤¿µÓÎ©¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¼«Á³¤Ê»ÑÀª¤òÊÝ¤Á¤Ä¤Ä¡¢¤è¤ê°ÂÁ´¤«¤Ä¥¹¥àー¥º¤Ëºî¶È¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢Â¾ì¤Î¹¤¤µÓÎ©¤òÁª¤Ù¤Ð¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÂ¤ò¾è¤»¤é¤ì¤ë¤¿¤á¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤È¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢Î¾¼ê¤ò¼«Í³¤Ë»È¤Ã¤¿ºî¶È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¼ê¤ÎÆÏ¤¤Ë¤¯¤¤¾ì½ê¤Ç¤Îºî¶È¤Ç¤â¡¢¤Ä¤ÞÀèÎ©¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ê¤¯°ÂÄê¤·¤¿»ÑÀª¤òÊÝ¤Æ¤ë¤¿¤á¡¢Ä¹»þ´Öºî¶È¤Ç¤âÈè¤ì¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¹©¶ñ¤äÊªÉÊ¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¤Îºî¶È¤â¡¢¤è¤ê°ÂÁ´¤«¤Ä¸úÎ¨Åª¤Ë¹Ô¤¨¤Þ¤¹¡£
Â¾ì¤¬¶¹¤¤µÓÎ©
°ìÊý¤Ç¡¢Â¾ì¤¬¶¹¤¤µÓÎ©¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤È¡¢¾º¤ê¹ß¤ê¤ÎºÝ¤Ë¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊø¤·¤ä¤¹¤¯¡¢²ÙÊª¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¤Îºî¶È¤Ë¤ÏÉÔ¸þ¤¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Â¸µ¤¬ÉÔ°ÂÄê¤À¤ÈÆ§¤óÄ¥¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢Ä¹»þ´Öºî¶È¤Ç¤ÏÂ¤Ø¤ÎÉéÃ´¤âÂç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ºî¶È´Ä¶¤äÍÑÅÓ¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢°ÂÄêÀ¤¬¹â¤¯ºî¶È¤·¤ä¤¹¤¤µÓÎ©¤òÁª¤Ö¤³¤È¤¬¡¢¸úÎ¨¥¢¥Ã¥×¤ÎÂç¤¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
²÷Å¬¡õ°ÂÁ´¤ÊÊë¤é¤·¤ò¼Â¸½¤¹¤ëµÓÎ©¤Î¤´¾Ò²ð
PYKES PEAK ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¼°µÓÎ© SPL-101
ºòº£¡¢²ÈÄíÆâ¤Ç¤Î»ö¸Î¤¬Áý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ëÃæ¡¢ÆÃ¤ËÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤Ï¹â½êºî¶È»þ¤ÎÅ¾Íî»ö¸Î¤Ç¤¹¡£¡ÖÃí°Õ¤¹¤ì¤ÐÂç¾æÉ×¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¹þ¤ß¤¬¡¢½ÅÂç¤Ê»ö¸Î¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£¥¥ã¥¹¥¿ーÉÕ¤°Ø»Ò¤«¤é¤ÎÅ¾Íî¤ä¡¢ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß°Ø»Ò¤Ç¤Î¹üÀÞ¤Ê¤É¡¢Æü¾ïÅª¤Êºî¶ÈÃæ¤Î»ö¸Î¤¬¸å¤òÀä¤Á¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÇØ·Ê¤«¤é¡¢°ÂÁ´¤Ê¹â½êºî¶È¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ëÅ¬ÀÚ¤ÊÆ»¶ñ¤ÎÁªÂò¤¬¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¤Û¤É½ÅÍ×»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²ó¡¢²ÈÄíÆâ¤Ç¤Î°ÂÁ´¤Êºî¶È´Ä¶¤ò¼Â¸½¤¹¤ëÀ½ÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢PYKES PEAK(¥Ñ¥¤¥¯¥¹¥Ôー¥¯) ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¼°µÓÎ©¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥»ー¥ë¥Æ¥£¥í¥Ã¥¯ÅëºÜ
ËÜÀ½ÉÊ¤ÎºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢Å°ÄìÅª¤ËÄÉµá¤µ¤ì¤¿°ÂÁ´À¤Ç¤¹¡£ÂÑ²Ù½Å150kg¤Î¹â¶¯ÅÙ¥¹¥Áー¥ë¥Õ¥ìー¥à¤òºÎÍÑ¤·¡¢Ä¹´ü´Ö¤Î»ÈÍÑ¤Ç¤âÊÑ·Á¤äÎô²½¤òËÉ¤°·øÏ´¤Ê¹½Â¤¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤ËÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥í¥Ã¥¯µ¡¹½¤Ç¤¹¡£ºî¶ÈÃæ¤ÎÍÉ¤ì¤ò´°Á´¤ËËÉ»ß¤·¡¢°ÂÄê¤·¤¿Â¾ì¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°Â¿´¤·¤Æºî¶È¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß³Ú¡¹
¤µ¤é¤Ë¡¢¸½Âå¤Î½»´Ä¶¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤âÆÃÉ®¤¹¤Ù¤ÅÀ¤Ç¤¹¡£ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß»þ¤Î¸ü¤µ¤Ï¤ï¤º¤«7.6cm¤È¡¢¾Ê¥¹¥Úー¥¹À¤ò¶Ë¸Â¤Þ¤ÇÄÉµá¡£¥¯¥íー¥¼¥Ã¥È¤ä²È¶ñ¤Î·ä´Ö¤Ë¤â¤¹¤Ã¤¤ê¤È¼ýÇ¼¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢»ý¤Á±¿¤Ó»þ¤Î»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¡¢¼ê¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¥½¥Õ¥È¥°¥ê¥Ã¥×¤òºÎÍÑ¡£Æü¾ïÅª¤Ê°ÜÆ°¤â¥¹¥È¥ì¥¹¤Ê¤¯¹Ô¤¨¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥¶¥¤¥óÌÌ¤Ç¤â¡¢¸½Âå¤Î½»¶õ´Ö¤ËÄ´ÏÂ¤¹¤ë¤è¤¦ºÙÉô¤Þ¤ÇÇÛÎ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥ªー¥ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¡ß¥¤¥¨¥íー¡¢¥Ùー¥¸¥å¡ß¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î3¿§Å¸³«¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î½»¤Þ¤¤¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤Ù¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ºî¶ÈÆâÍÆ¤Ë±þ¤¸¤ÆÁªÂò¤Ç¤¤ë2ÃÊ¡¢3ÃÊ¡¢4ÃÊ¤Î3¥µ¥¤¥º¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£¥¨¥¢¥³¥ó¤Î¤ª¼êÆþ¤ì¤«¤é¾ÈÌÀ´ï¶ñ¤Î¸ò´¹¡¢¼ýÇ¼Ãª¤ÎÀ°Íý¤Þ¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤Êºî¶È¤ËÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡£
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=1-RlgCUFhZo ]
È¯ÇäµÇ°¡ªAmazon¸ÂÄê³ä°ú¥¯ー¥Ý¥óÇÛÉÛÃæ
¸½ºß¡¢¿·À½ÉÊÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¤¿ÆÃÊÌ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»ÜÃæ¤Ç¤¹¡£¤´¹ØÆþ¸å¤Ë¥ì¥Ó¥åー¤òÅê¹Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¤Ï¡¢À½ÉÊ¤ÎÄ¹´ü»ÈÍÑ¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ëÀìÍÑ¤ª¼êÆþ¤ì¥¯¥í¥¹¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢°ÂÁ´¤Ç²÷Å¬¤ÊÊë¤é¤·¤Å¤¯¤ê¤ò»Ï¤á¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡£
¡¦1500±ßOFF¥¯ー¥Ý¥óÈ¯¹ÔÃæ
º£¤À¤±¤Î¤ªÆÀ¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª
¢ªAmazon¸ø¼°¥·¥ç¥Ã¥×¡§https://amzn.to/4gG3ZMH
¢¨¥»ー¥ë³«ºÅ¡¦ÆâÍÆ¡¦²Á³ÊÅù¤Ï¡¢Í½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Àµ³Î¤Ê¾ðÊó¤Ï¡¢ÈÎÇä¥Úー¥¸¤Ç¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¥·ー¥È¥Ð¥Ã¥°¡Ö¥Äー¥ê¥ó¥°¥Þ¥¹¥¿ー¡×¡Ö¥Äー¥ê¥ó¥°¥¹¥È¥êー¥à¡×¤Ï¡¢PYKES PEAK³Æ¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤ÆÈÎÇäÃæ¤Ç¤¹¡£
¢¨²Á³Ê¤Ï¥·¥ç¥Ã¥×¡¢»þ´ü¤Ë¤è¤êÊÑÆ°¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Àµ³Î¤Ê¾ðÊó¤Ï¡¢³Æ¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
PYKES PEAK
»ä¤¿¤Á¤Ï¡ÖEnjoy Your Life¡ª¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¥¢¥¦¥È¥É¥¢¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¡¢¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¤«¤éÆüÍÑÉÊ¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¯¾¦ÉÊÅ¸³«¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ùー¥È¤¹¤ë¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¾¦ÉÊ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò¥â¥Ã¥Èー¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Ç¼«Á³¤ËÌþ¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢Æü¾ï¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ·ò¹¯¤ÊÂÎºî¤ê¤ò¤·¤¿¤ê¤È¡¢º£¤òÀ¸¤À¸¤¤È²á¤´¤·¤¿¤¤Êý¤ÎÀ¸³è¤ò¡¢¾¦ÉÊ¤òÄÌ¤¸¤Æ¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤¯ÊÑ²½¤¹¤ë´Ä¶¤Ç¡¢Æ¯¤Êý¤äÆü¾ï¤ÎÀ¸³è¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÊÑ²½¤Ë±þ¤¸¤¿¾¦ÉÊ³«È¯¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×
- Amazon(https://amzn.to/4gG3ZMH)
- ³ÚÅ·»Ô¾ì(https://bit.ly/4gDx1fB)
- Yahoo!¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°(https://bit.ly/4hTE2Kv)
- ¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢(https://bit.ly/4gyEMna)
SNS
@pykespeak_official(https://www.instagram.com/pykespeak_official/)
@pykespeak_official_home(https://www.instagram.com/pykespeak_official_home/)
- X
@PYKESPEAK_JP(https://x.com/PYKESPEAK_JP)¡¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»ÀèFun Standard³ô¼°²ñ¼ÒTEL: 092-558-3798Email: pykespeak.sprt@gmail.comWebsite: http://funstandard.jp