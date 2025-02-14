Âç¿Íµ¤¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー»ûÅÄ¤Æ¤é¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Õ¥ìー¥àÀÚ¼ê&¥°¥Ã¥º¤¬È¯Çä·èÄê¡ª
ÆüËÜÍ¹ÊØ³ô¼°²ñ¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡ÖÍ¹ÊØ¶É¤Î¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢2025Ç¯2·î14Æü¡Ê¶â¡Ë17»þ¤è¤ê¡¢»ûÅÄ¤Æ¤é¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Õ¥ìー¥àÀÚ¼ê¡¢¤Ý¤¹¤¿¤ó¤×¡¦¥Õ¥ìー¥àÀÚ¼ê¥»¥Ã¥ÈÊÂ¤Ó¤Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤ÎÈ¯Çä¤¬·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2025Ç¯2·î14Æü¡Ê¶â¡Ë17»þ00Ê¬～ÈÎÇä³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Õ¥ìー¥àÀÚ¼ê¤Î³¨ÊÁ¤Ï²áµî¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿Âç¿Íµ¤¥¤¥é¥¹¥È¤ò¸µ¤ËºîÀ®¡ª
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Õ¥ìー¥àÀÚ¼ê¤Ï¡¢110±ß¡ß10Ëç¤Î¥Õ¥ìー¥àÀÚ¼ê¥·ー¥È¤È¤·¤Æ¼õÃíÀ¸»º¤ÇÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥ìー¥àÉôÊ¬¤Ë¤ÏÂçÈ½¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ò¤¢¤·¤é¤¤¡¢»ûÅÄ¤Æ¤é¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÂ¸Ê¬¤ËÌ£¤ï¤¨¤ë¥·ー¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú»ûÅÄ¤Æ¤é ¤Ý¤¹¤¿¤ó¤×¡¦¥Õ¥ìー¥àÀÚ¼ê¥»¥Ã¥È 1,650±ß(ÀÇ¹þ)¡Û
¢¨¡Ö¥Õ¥ìー¥àÀÚ¼ê¡×¤ÏÆüËÜÍ¹ÊØ³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
¤Ý¤¹¤¿¤ó¤×¡¦¥Õ¥ìー¥àÀÚ¼ê¥»¥Ã¥È¤âÆ±»þÈ¯Çä¡ª
Á´¤Æ¤Î¥°¥Ã¥º¤Ë»ûÅÄ¤Æ¤éÀèÀ¸¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢ー¥È¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Î´ë²è¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤òÂ·¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú»ûÅÄ¤Æ¤é ¤Ý¤¹¤¿¤ó¤×¡¦¥Õ¥ìー¥àÀÚ¼ê¥»¥Ã¥È 1,650±ß(ÀÇ¹þ)¡Û
¢¨¡Ö¥Õ¥ìー¥àÀÚ¼ê¡×¤ÏÆüËÜÍ¹ÊØ³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£¢¨¡Ö¤Ý¤¹¤¿¤ó¤×¡×¤ÏTOSYO³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¤Ý¤¹¤¿¤ó¤×¡¡¤È¤Ï¡©
¡Ö¤Ý¤¹¤¿¤ó¤×¡×¤Ï¡¢¼ê»æ¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤ò¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤¯¤¹¤ëÀÚ¼ê¥ì¥¿ー¥»¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
²¹¤â¤ê¤Î¤¢¤ë¼ê»æ¤Î¤ä¤ê¤È¤ê
¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤ÊÀÚ¼ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò½¸¤á¤Æ³Ú¤·¤à
Æ±¤¸¼ñÌ£¤ò»ý¤ÄÍ§Ã£¤Ø¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¤Ê¤É¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿³Ú¤·¤ßÊý¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¼ê»æ¤ò½ñ¤¯³Ú¤·¤µ¡¢¼õ¤±¼è¤ë´î¤Ó¤ò¡¢¡Ö¤Ý¤¹¤¿¤ó¤×¡×¤ÇÂÎ¸³¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤½¤ÎÂ¾¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤â¤´ÍÑ°Õ¡ª
¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢Â¿¿ô¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤òÅ¸³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
¡Ú»ûÅÄ¤Æ¤é¡¡ÀÚ¼ê·¿¥ー¥Û¥ë¥Àー¡ÊÁ´2¼ï¡Ë ³Æ770±ß(ÀÇ¹þ)¡Û
¡Ú»ûÅÄ¤Æ¤é¡¡¥¹¥¿¥ó¥×¡ÊÁ´£²¼ï¡Ë ³Æ880±ß(ÀÇ¹þ)¡Û
¡Ú»ûÅÄ¤Æ¤é¡¡¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡¡880±ß(ÀÇ¹þ)¡Û
»ûÅÄ¤Æ¤é¤È¤Ï
»ûÅÄ¤Æ¤é
¥É¥¤¥ÄÀ¸¤Þ¤ì¡¢10Ç¯´Ö¤ò¥É¥¤¥Ä¤Ç²á¤´¤¹¡£ÆÈ¼«¤Î¿§ºÌ ´¶³Ð¤ÈÆÈÆÃ¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢ZÀ¤Âå¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡£
²»³ÚÊ¬Ìî¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤ÎMV¥¢ー¥È¥ïー¥¯¤«¤é¥è¥¦¥¸ ¥ä¥Þ¥â¥È¤È¤Î¥¢¥Ñ¥ì¥ë¡¦¥³¥é¥Ü¤Ê¤ÉÉý¹¤¤Ê¬Ìî¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤Õ¤Þ¤Õ¡Ø¥Ç¥¸¥ã¥ô¡Ù¡¢¥Ê¥Ê¥ò¥¢¥«¥ê¡Ø¥Á¥åー¥ê¥ó¥°¥é¥Öfeat.Sou¡Ù¤äAdo¡Ø°¤½¤Íå¤Á¤ã¤ó¡Ù¤Ê¤É¿ôÂ¿¤¯¤ÎMV¥¤¥é¥¹¥È¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Hello Kitty 50th Anniversary¤Î¤¿¤á¤Ë¥µ¥ó¥ê¥ª¥Ô¥åー¥í¥é¥ó¥É¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥¢ー¥È¤òÃ´Åö¡£
»ûÅÄ¤Æ¤é¤ÎÀ¤³¦¤¬¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤Æ¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
Ãøºî¸¢É½¼¨ ¡¡(C) Terada Tera/S Crear
¸ø¼°Instagram ¢ª¡¡https://www.instagram.com/trcoot/
¸ø¼°X¡¡¢ª¡¡https://twitter.com/trcoot
»ûÅÄ¤Æ¤é¤ÎÀ¤³¦ ¸ø¼°Instagram¡¡ ¢ª¡¡https://www.instagram.com/teradateras/
»ûÅÄ¤Æ¤é¤ÎÀ¤³¦ ¸ø¼°X¡¡¢ª¡¡https://x.com/teradateras
¾¦ÉÊ³µÍ×
¢ã¡ÖÍ¹ÊØ¶É¤Î¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¡×¤Ç¤ÎÈÎÇä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¢ä
¢£¾¦ÉÊÌ¾¡§ »ûÅÄ¤Æ¤é¡¡¤Ý¤¹¤¿¤ó¤×¡¦¥Õ¥ìー¥àÀÚ¼ê¥»¥Ã¥È¡¢¤½¤ÎÂ¾¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º
◼️³Æ¾¦ÉÊ²Á³Ê¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢Í¹ÊØ¶É¤Î¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×Æâ¾¦ÉÊ¥Úー¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
URL¡§https://www.shop.post.japanpost.jp/shop/a/ateradatera-goods-p/
¾¦ÉÊ¼è¤ê°·¤¤¾ì½ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¢£ÈÎÇä¾ì½ê¡§Í¹ÊØ¶É¤Î¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¡¡¥°¥Ã¥º¥¹¥È¥¢Æâ
¢£ÈÎÇä·Á¼°¡§´°Á´¼õÃíÀ¸»º
¢£¼õÃí¼õÉÕ¡§2025Ç¯2·î14Æü¡Ê¶â¡Ë17»þ00Ê¬～
¢£È¯Á÷Í½ÄêÆü¡§2025Ç¯4·î20Æü¡ÊÆü¡Ë¤è¤ê½ç¼¡È¯Á÷Í½Äê¡£
¢£URL: https://www.shop.post.japanpost.jp/shop/a/ateradatera-goods-p/
¢£ÈÎÇä¡¦À½Â¤¸µ¡§TOSYO³ô¼°²ñ¼Ò
¢¨ÊÌÅÓÁ÷ÎÁ¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹
¢¨Â¿¿ô¤Î¤´ÃíÊ¸¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¾ì¹ç¡¢Í½Äê¤è¤ê¤âÈ¯Á÷»þ´ü¤¬ÃÙ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¾¦ÉÊ¤Îºß¸Ë¾õ¶·Åù¤Ï³ÆÈÎÇäÀè¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾¦ÉÊ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
¢£TOSYO³ô¼°²ñ¼Ò¡Êhttps://www.tosyo.co.jp¡Ë
¢£ºë¶Ì¸©±ÛÃ«»ÔÌïÀ¸Ä®2-16 ÌïÀ¸¥Ó¥ë2F
¢£Ã´ÅöÏ¢ÍíÀè¡ÊÌÚÂ¼¡Ë¡§Tel¡§070-1394-8286
¢£Ã´ÅöE-mail¡§kimura_ko@tosyo.co.jp