È©¡¢À¡¤ß¤ï¤¿¤ë¡£ÌôÍÑÈþÇòÈþÍÆ±Õ¤È¥¦¥©ー¥¿¥êー¥»¥é¥à¤¬¿·ÅÐ¾ì
¥¯¥é¥é¥ó¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¾®»³ ½ç»Ò¡Ë¤Ï¡¢Ç¯Îð¤È¤È¤â¤ËÁý²Ã¤¹¤ë¥·¥ß¤äÈ©¥â¥ä*1 ¤Î¸µ¤Ë¥¢¥×¥íー¥Á¤¹¤ë¡¢ÌôÍÑÈþÇòÈþÍÆ±Õ¡Ø¥Ö¥é¥¤¥È¥×¥é¥¹ ¥Ö¥é¥¤¥È¥Ë¥ó¥° DST ¥»¥é¥à¡Ù¤È¥¦¥©ー¥¿¥êー¥»¥é¥à¡Ø¥Ö¥é¥¤¥È¥×¥é¥¹ ¥»¥é¥à ¥¤¥ó ¥íー¥·¥ç¥ó¡Ù¤ò¡¢2025Ç¯2·î28Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¿·È¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
1954Ç¯¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÁÏÀß°ÊÍè¡¢¿¢Êª¤Î·Ã¤ß¤ò¶î»È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÈþ¤Ø¤Î¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¥¯¥é¥é¥ó¥¹¡£
1996Ç¯¤Ë½éÅÐ¾ì¤·¤¿ÈþÇò*2 ¥·¥êー¥º¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¿¢Êª¥Ð¥¤¥ª¥Æ¥Ã¥¯¤ÈºÇ¿·¤ÎÈéÉæ²Ê³Ø¸¦µæ¤Ë¤è¤ê¡¢¸Þ´¶¤Ë¶Á¤¯¿´ÃÏ¤è¤µ¤È¸ú²Ì¼Â´¶¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
2020Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¹ÚÁÇÈþÇòÈ©*3 ¤ò·Ç¤²¡¢¡Ö¥×¥é¥¤¥È¥×¥é¥¹¡×¥·¥êー¥º¤¬ÃÂÀ¸¡£
¤½¤·¤Æ2025Ç¯¡¢¥¯¥é¥é¥ó¥¹¤ÏÈþ¤·¤¤È©¤ÎËÜ¼ÁÅª¤ÊÍý²ò¤ò¤Þ¤¿°ìÊâ¿Ê¤á¡¢¡Ö¥Ö¥é¥¤¥È¥×¥é¥¹¡×¥·¥êー¥º¤Ë¿·¤¿¤ÊÎò»Ë¤ò¹ï¤ß¤Þ¤¹¡£
ÈþÈ©°õ¾Ý¡¢¿Í¤¬¡ÖÈþ¤·¤¤È©¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤È¤¤Ë½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢ÌÀ°Å¤ò´Þ¤àÈ©¤Î¿§Ä´¤è¤ê¤â¡¢È©¤½¤Î¤â¤Î¤ËÈ÷¤ï¤ë¡É¶Ñ°ì´¶¡É¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼Â¾Ú¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Ç¯Îð¤È¤È¤â¤ËÁý²Ã¤¹¤ë¡¢Çö¤¯ÅÀºß¤¹¤ë¥·¥ß¤Î½¸¹çÂÎ¡¢È©¥â¥ä*1 ¤Î¸¶°ø¤òÄÉµæ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½¾Íè¤Î¥Ö¥é¥¤¥È¥Ë¥ó¥°¤òÄ¶¤¨¤¿Â¿ÌÌÅª¥¢¥×¥íー¥Á¤ò¤«¤Ê¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¶¯¤¤»ç³°Àþ¤ËÉé¤±¤º¡¢¤¿¤¯¤Þ¤·¤¯°é¤Ä´õ¾¯¤Ê¿¢ÊªÀ®Ê¬¤ò¿·¤¿¤ËÇÛ¹ç¤·¡¢¥¹¥¿ーÈþÍÆ±Õ¤¬¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤»ÈÍÑ´¶¤ÇÌ¥Î»¤¹¤ë¥¦¥©ー¥¿¥êー¥»¥é¥à¤â¿·¤¿¤ËÃÂÀ¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤É¤ó¤ÊÈ©¿§¤â¡¢Èþ¤·¤µ¤Î·è¤á¼ê¤Ï¡É¶Ñ°ì´¶¡É¡£
Æ©ÌÀ´¶*4¡¢ÌÀ¤ë¤µ*4 ¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤µ¡¢µ±¤¤â¤½¤Ê¤¨¡¢¿¿²Æ¤ÎÀÄ¶õ¤Î¤è¤¦¤ËÀ¡¤ß¤ï¤¿¤ëÈ©¤Ø¡£
CLARINS¡Ø¥Ö¥é¥¤¥È¥×¥é¥¹ ¥Ö¥é¥¤¥È¥Ë¥ó¥° DST ¥»¥é¥à¡Ù30mL 13,530±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
À½ÉÊÌ¾¾Î¡¡¥Ö¥é¥¤¥È¥×¥é¥¹ ¥Ö¥é¥¤¥È¥Ë¥ó¥° DST ¥»¥é¥à [ÌôÍÑÈþÇòÈþÍÆ±Õ]
ÍÆÎÌ¡¿ÈÎÇä²Á³Ê¡¡30mL¡¿13,530±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¢50mL¡¿17,820±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
È¯ÇäÆü¡¡2025Ç¯2·î28Æü¡Ê¶â¡Ë
Ç¯Îð¤È¤È¤â¤ËÁý²Ã¤¹¤ë¡¢¥·¥ß¤äÈ©¥â¥ä*1 ¤ÎÈ¯À¸¤ÎÈëÌ©¤Ë¡¢ÈþÇòÍ¸úÀ®Ê¬*5¤ÈÆÈ¼«¤Î¿¢Êª¥Ð¥¤¥ª¥Æ¥Ã¥¯¤Ç¥¢¥×¥íー¥Á¤¹¤ë¡¢¥¨¥Þ¥ë¥¸¥ç¥ó¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ãー¤Î¿·¡¦ÌôÍÑÈþÇò*2 ÈþÍÆ±Õ¡£
CLARINS¡Ø¥Ö¥é¥¤¥È¥×¥é¥¹ ¥»¥é¥à ¥¤¥ó ¥íー¥·¥ç¥ó¡Ù150mL 11,110±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
À½ÉÊÌ¾¾Î¡¡¥Ö¥é¥¤¥È¥×¥é¥¹ ¥»¥é¥à ¥¤¥ó ¥íー¥·¥ç¥ó
ÍÆÎÌ¡¡150mL
ÈÎÇä²Á³Ê¡¡11,110±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
È¯ÇäÆü¡¡2025Ç¯2·î28Æü¡Ê¶â¡Ë
È©¤Î¥¥á¤ÈÌÀ¤ë¤µ*4 ¤Ë¡¢¤¢¤é¤¿¤ËÆÈ¼«¤Î¿¢Êª¥Ð¥¤¥ª¥Æ¥Ã¥¯¤Ç¥¢¥×¥íー¥Á¡£Ä·¤ÍÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ê¤¦¤ë¤ª¤¤¤ÈÌÀ¤ë¤µ*4 ¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Ê¤¬¤é¡¢»þÃ»¤â³ð¤¨¤ë¹â¿»Æ©*6 ¥¸¥§¥êー¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ãー¤Î2in1¥¦¥©ー¥¿¥êー¥»¥é¥à¡£
¥¯¥é¥é¥ó¥¹¸¦µæ½ê¤Ï¡¢311¼ï¤Î¿¢Êª¤ª¤è¤ÓÊ¬»Ò¤«¤é¸·Áª¤·¤¿¥Ñー¥×¥ë¥Æ¥£ー¥¨¥¥¹*7 ¤ò¼çÌò¤Ë¤·¤¿¡¢¡Ö¥¤ー¥Ö¥ó¥Í¥¹ ¥Öー¥¹¥Æ¥£¥ó¥° ¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡×¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ñー¥×¥ë¥Æ¥£ー¤Ï¡¢É¸¹â1,500～2,000¥áー¥È¥ë¤ÎÃÏ¤Ë°é¤Á¡¢¹â»³ÆÃÍ¤Î¶¯Îõ¤Ê»ç³°Àþ¤«¤é¼«¤é¤ò¼é¤ë¤¿¤á¡¢¥Ý¥ê¥Õ¥§¥Îー¥ë¤òËÉÙ¤Ë»ºÀ¸¤¹¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¤ー¥Ö¥ó¥Í¥¹ ¥Öー¥¹¥Æ¥£¥ó¥° ¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡×¤ÇÈ©¤Î¶Ñ°ìÀ¤ò°Ý»ý¡¦¸þ¾å¤µ¤»¤Ê¤¬¤é¡¢ÈþÇòÍ¸úÀ®Ê¬*5 ¤Ç¥·¥ß¡¦¤¯¤¹¤ß¤Ø¥¢¥×¥í―¥Á¤ò¶¯²½¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢È©¤ËÌÀ¤ë¤µ¤ò¤â¤¿¤é¤¹½¾Íè¤Î¿¢Êª¥¨¥¥¹¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¿·¤¿¤ËÍ¸úÀ®Ê¬¤Î¥Ê¥¤¥¢¥·¥ó¥¢¥ß¥É*8 ¤òÇÛ¹ç¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥Ö¥é¥¤¥È¥×¥é¥¹¡×¥·¥êー¥º¤Î¼ç¼´¤Ç¤¢¤ë¡¢¥Ó¥¿¥ß¥óC¤¬ËÉÙ¤Ê¥¢¥»¥í¥é¥¨¥¥¹*9 ¤òÇÛ¹ç¤·¡¢È©¤Î¤¹¤ß¤º¤ß¤Þ¤Ç¤¦¤ë¤ª¤¤¤ÇËþ¤¿¤·¡¢´¥Áç¤Ë¤è¤ê¤¯¤¹¤ó¤ÀÈ©¤ËÆ©ÌÀ´¶¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£
*1 Çö¤¤¥·¥ß¤Î½¸¹çÂÎ
*2 ¥á¥é¥Ë¥ó¤ÎÀ¸À®¤òÍÞ¤¨¡¢¥·¥ß¡¦¥½¥Ð¥«¥¹¤òËÉ¤°¤³¤È
*3 À¡¤ó¤À¶õµ¤¤Î¤è¤¦¤ËÆ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ëÈ©¤Î¥¤¥áー¥¸¡£°åÌôÉô³°ÉÊ¤Î¸ú²Ì
*4 ¤¦¤ë¤ª¤¤¤Ë¤è¤ë
*5 L-¥¢¥¹¥³¥ë¥Ó¥ó»À2-¥°¥ë¥³¥·¥É¡ÊÈþÇòÍ¸úÀ®Ê¬¡Ë
*6 ³ÑÁØ¤Þ¤Ç
*7 ¥Á¥ã¥¨¥¥¹¡Ê£±¡Ë¡ÊÊÝ¼¾À®Ê¬¡Ë
*8 ¥Ë¥³¥Á¥ó»À¥¢¥ß¥É¡ÊÈ©¤¢¤ìËÉ»ßÍ¸úÀ®Ê¬¡Ë
*9 ¥¢¥»¥í¥é¥¨¥¥¹¡ÊÊÝ¼¾À®Ê¬¡Ë
CLARINS¡Ö¥Ö¥é¥¤¥È¥×¥é¥¹¡×¥·¥êー¥º
https://www.clarins.jp/bright-plus-newspage/
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¥¯¥é¥é¥ó¥¹ ¥«¥¹¥¿¥Þー¥±¥¢
050-3198-9361
www.clarins.com/