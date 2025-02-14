³ô¼°²ñ¼Ò¥Èー¥¢ËÂ¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó¡¢ÎáÏÂ6Ç¯12·î´ü¤Î·è»»¤òÈ¯É½
³ô¼°²ñ¼Ò¥Èー¥¢ËÂ¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÂçºåÉÜÂçºå»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Ä¹°æÅÏ¡¢Åì¾Ú¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¡§3204¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯2·î13Æü¡¢ÎáÏÂ6Ç¯12·î´ü¤Î·è»»¤òÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÎáÏÂ6Ç¯12·î´ü ·è»»³µÍ×¡Û
ÅöÏ¢·ë²ñ·×Ç¯ÅÙ¤Ë¤ª¤±¤ë¤ï¤¬¹ñ·ÐºÑ¤Ï¡¢¼Ò²ñ·ÐºÑ³èÆ°¤ÎÀµ¾ï²½¤¬¿Ê¤ß¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¼ûÍ×¤Î²óÉü¤ä¸ÛÍÑ¡¦½êÆÀ´Ä¶¤Ë²þÁ±¤ÎÆ°¤¤â¤¢¤ê¡¢´Ë¤ä¤«¤Ê²óÉü´ðÄ´¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÉÔ°ÂÄê¤Ê¹ñºÝ¾ðÀª¤Ë¤è¤ë·Êµ¤¸ºÂ®¥ê¥¹¥¯¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Î¿Ê¹Ô¤òÇØ·Ê¤È¤·¤¿¼Â¼ÁÄÂ¶â¤Î¿¤ÓÇº¤ß¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢¸Ä¿Í¾ÃÈñ¤Î»ý¤ÁÄ¾¤·¤ËÂÆ§¤ß¤â¤ß¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Î¤â¤È¡¢Åö¼Ò¥°¥ëー¥×¤Ï»Ô¾ì¥Ëー¥º¤òÀè¼è¤ê¤¹¤ë¹âÉÕ²Ã²ÁÃÍ¡¦¹âÉÊ¼Á¾¦ÉÊ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡ÖÊë¤é¤·¤È¼Ò²ñ¤ÎÌÀÆü¤òËÂ¤°´ë¶È¡×¤È¤·¤Æ¡¢¶¥ÁèÎÏ¤Î¶¯²½¤È¼ý±×À¤Î¸þ¾å¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î·ë²Ì¡¢ÅöÏ¢·ë²ñ·×Ç¯ÅÙ¤ÎÇä¾å¹â¤Ï18,419É´Ëü±ß¡ÊÁ°Ç¯Æ±´üÈæ3.3¡ó¸º¡Ë¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤Ï687É´Ëü±ß¡ÊÁ°Ç¯Æ±´üÈæ7.4¡ó¸º¡Ë¡¢·Ð¾ïÍø±×¤Ï857É´Ëü±ß¡ÊÁ°Ç¯Æ±´üÈæ5.8¡óÁý¡Ë¡¢¿Æ²ñ¼Ò³ô¼ç¤Ëµ¢Â°¤¹¤ëÅö´ü½ãÍø±×¤Ï799É´Ëü±ß¡ÊÁ°Ç¯Æ±´üÈæ39.4¡óÁý¡Ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Úº£¸å¤Î¸«ÄÌ¤·¡Û
Åö¼Ò¥°¥ëー¥×¤ÏÎáÏÂ£·Ç¯12·î´ü¤ò½éÇ¯ÅÙ¤È¤¹¤ë£³¥«Ç¯¤ÎÃæ´ü·Ð±Ä·×²è¤òºöÄê¤·¡¢ºÇ½ªÇ¯ÅÙ¤ÎÌÜÉ¸¤È¤·¤ÆÏ¢·ëÇä¾å¹â21,300É´Ëü±ß¡¢±Ä¶ÈÍø±×1,000É´Ëü±ß¡¢·Ð¾ïÍø±×870É´Ëü±ß¡¢¿Æ²ñ¼Ò³ô¼ç¤Ëµ¢Â°¤¹¤ëÅö´ü½ãÍø±×730É´Ëü±ß¤ò·Ç¤²¤Þ¤·¤¿¡£·×²è½éÇ¯ÅÙ¤È¤Ê¤ë¼¡´ü¤Ï¡¢»ö¶È´ðÈ×¤Î¶¯²½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢Ï¢·ëÇä¾å¹â19,500É´Ëü±ß¡¢±Ä¶ÈÍø±×800É´Ëü±ß¡¢·Ð¾ïÍø±×730É´Ëü±ß¡¢¿Æ²ñ¼Ò³ô¼ç¤Ëµ¢Â°¤¹¤ëÅö´ü½ãÍø±×500É´Ëü±ß¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¹¡§³ô¼çÍ¥ÂÔÀ©ÅÙ¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¼Â»Ü¡Û
ÎáÏÂ£¶Ç¯ÅÙ ³ô¼çÍ¥ÂÔÀ©ÅÙ¤ò¡¢ÎáÏÂ£¶Ç¯12·î31Æü¸½ºß¡¢Æ±°ì¤Î³ô¼çÈÖ¹æ¤ÇÅö¼Ò³ô¼çÌ¾Êí¤Ë1Ç¯°Ê¾å·ÑÂ³¤·¤ÆµºÜ¤Þ¤¿¤ÏµÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅö¼Ò³ô¼°1,000³ô¡Ê10Ã±¸µ¡Ë°Ê¾å¤òÊÝÍ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë³ô¼çÍÍ¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ï¡¢2025Ç¯2·î13ÆüÈ¯É½¤Î¡Ö·è»»Ã»¿®¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö·è»»ÀâÌÀ»ñÎÁ¡×¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Èー¥¢ËÂ HP¡ÖIR¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¡×¡§https://www.toabo.co.jp/ir/ir_ilibrary/
³ô¼°²ñ¼Ò¥Èー¥¢ËÂ¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó
ÁÏ¶È¡§1922Ç¯¡ÊÂçÀµ11Ç¯¡Ë2·î8Æü
ÀßÎ©¡§2003Ç¯¡ÊÊ¿À®15Ç¯¡Ë6·î12Æü
»ñËÜ¶â¡§3,940,097,500±ß
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡Ä¹°æ ÅÏ
½êºßÃÏ¡§ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÃæ±û¶è¾ë¸«°ìÃúÌÜ2ÈÖ27¹æ¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥¿¥ïー18³¬¡ÊËÜ¼Ò¡Ë
¾å¾ì¡§Åìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É»Ô¾ì¡Ê¾Ú·ô¥³ー¥É¡§3204¡Ë
HP¡§https://www.toabo.co.jp/