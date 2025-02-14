Colorful³ô¼°²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼ÒGATARI¤ÈÏ¢·È¤·¡Öµ»½Ñ·Ï¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¼Â¾Ú¼Â¸³Åù»Ù±ç¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤Ë¤ª¤±¤ëµÓËÜÀ©ºî¡¦¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤òÃ´Åö
Colorful³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò: ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò: »°ÌÚÅ´Ìé¡¢°Ê²¼¡ÖColorful¡×¡Ë¤Ï¡¢²£ÉÍ»Ô¤¬¿ä¿Ê¤¹¤ë ¡Öµ»½Ñ·Ï¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¼Â¾Ú¼Â¸³Åù»Ù±ç¥×¥í¥°¥é¥à¡× ¤Ë¤ª¤¤¤Æ³ô¼°²ñ¼ÒGATARI¡ÊËÜ¼Ò: ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò: ÃÝ²¼½Ó°ì¡¢°Ê²¼¡ÖGATARI¡×¡Ë¤¬¼Â»Ü¤¹¤ë¡Ö»ÜÀßÍøÍÑ¼Ô¤Î²»À¼ Mixed Reality ÂÎ¸³¤Ë¤ª¤±¤ë·ÐÏ©¥Çー¥¿ÍÍÑÀ¤Î¼Â¾Ú¡× ¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤Ë»²²è¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¼Â¾Ú¼Â¸³¤Ç¤Ï¡¢²£ÉÍ¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¢¤ë²£ÉÍ¥Þ¥ê¥ó¥¿¥ïー¤È¤½¤Î¼þÊÕ¤òÉñÂæ¤Ë¡¢GATARI¤ÎMixed Reality¡ÊMR¡Ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖAuris¡×¤ò³èÍÑ¤·¡¢²»À¼¥Ê¥Ó¥²ー¥·¥ç¥ó¤È·ÐÏ©¥Çー¥¿¤Î¼ÂÍÑÀ¤ò¸¡¾Ú¤·¤Þ¤¹¡£Colorful¤Ï¡¢ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤ª¤¤¤ÆµÓËÜÀ©ºî¤ª¤è¤Ó¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤òÃ´Åö¤·¡¢SF¤ä¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¤È¤¤¤Ã¤¿Êª¸ì¤ÎÍ×ÁÇ¤ò³è¤«¤·¤Æ¡¢´Ñ¸÷ÂÎ¸³¤Ë¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤ò¤â¤¿¤é¤»¤ë¤«¤òÃµ¤ë»î¤ß¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¶áÇ¯¡¢¥¢¥Ë¥á¤äÌ¡²è¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤È¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¤ä°ÛÀ¤³¦¤â¤Î¤¬ÆÃ¤Ë¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½¼Â¤Î³¹¤È¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ÎÊª¸ì¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´Ñ¸÷ÂÎ¸³¤½¤Î¤â¤Î¤Ë¡Ö¿·¤·¤¤À¤³¦¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤ë¡×¤è¤¦¤ÊË×Æþ´¶¤ò»ý¤¿¤»¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¼Â¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Colorful¤Ï´Ñ¸÷¡¦Ê¸²½¡¦¾¦¶È»ÜÀß¤Ë¤ª¤±¤ëMixed Realityµ»½Ñ¤ÎÍÍÑÀ¤ò¼Â¾Ú¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Êª¸ìÀ¤Î¤¢¤ëÂÎ¸³¤Î²ÄÇ½À¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
[¼Â»Ü¾ì½ê¤È¤Ê¤ë²£ÉÍ¥Þ¥ê¥ó¥¿¥ïー¤Î³°´Ñ]
¡¦ ¼Â¾Ú¼Â¸³¤ÎÇØ·Ê
²£ÉÍ»Ô¤Ï¡¢µ»½Ñ·Ï¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤ÎÀ®Ä¹¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÅÔ»Ô¶õ´Ö¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÀèÃ¼µ»½Ñ¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¥×¥í¥°¥é¥àºÎÂò´ë¶È¤ÎGATARI¤¬³«È¯¤¹¤ëMixed Reality¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖAuris¡×¤ò³èÍÑ¤·¡¢»ÜÀßÍøÍÑ¼Ô¤Î²»À¼MRÂÎ¸³¤Ë¤ª¤±¤ë·ÐÏ©¥Çー¥¿¤ÎÍÍÑÀ¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
Colorful¤Ï¡¢²£ÉÍ»Ô¤òÆüËÜ¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä½¸ÀÑÃÏ¤È¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤ÈÃÏ°èÁÏÀ¸¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿´Ñ¸÷¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î³«È¯¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤Ç¤Ï¡¢GATARI¤Îµ»½Ñ¤ÈColorful¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀ©ºîÎÏ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²£ÉÍ»Ô¤Î´Ñ¸÷»ñ¸»¤ò³è¤«¤·¤¿¿·¤¿¤ÊÅÔ»Ô´Ñ¸÷¥â¥Ç¥ë¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¼Â»Ü³µÍ×
[¼Â»Ü´ü´Ö]¡¡2025Ç¯2·î15Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦16Æü¡ÊÆü¡Ë¡Ê2Æü´Ö¸ÂÄê¡Ë
[¼Â»Ü»þ´Ö]¡¡²£ÉÍ¥Þ¥ê¥ó¥¿¥ïーÊÔ¡§12:00～17:00¡Ê±Ä¶È»þ´ÖÆâ¡Ë
¡¦ ¼Â»Ü¾ì½ê
²£ÉÍ¥Þ¥ê¥ó¥¿¥ïー¡Ê¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÃæ¶è»³²¼Ä®14-1¡Ë
[¼Â»Ü¾ì½ê¤È¤Ê¤ë²£ÉÍ¥Þ¥ê¥ó¥¿¥ïー¤Î¶õ»£²èÁü]
¡¦¥Ñ¥é¥ì¥ë¥ïー¥ë¥É¥Äー¥ê¥º¥à_¹¬Ê¡¤ò¾·¤¯²£ÉÍ¥Þ¥ê¥ó¥¿¥ïー¤ÎÎ¹
²£ÉÍ¥Þ¥ê¥ó¥¿¥ïー¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿ËÜÊÔ¤Ç¤Ï¡¢Ì¤Íè¤Î²£ÉÍ¤Ç¡Ö¹¬Ê¡¤ò¾·¤¯ÎÏ¡Ê¥°¥Ã¥É¥é¥Ã¥¯¡Ë¡×¤ò½¸¤á¤ëÎ¹ ¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Ë¬Ìä¼Ô¤Ï¡¢Å¸Ë¾Âæ¤Î29³¬¡¦30³¬¤ò½ä¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥¹¥Èー¥êー¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¥°¥Ã¥É¥é¥Ã¥¯¡×¤òÈ¯¸«¤¹¤ë¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÄ©Àï¤·¤Þ¤¹¡£
[¥¹¥Èー¥êー³µÍ×]
À¾Îñ2525Ç¯¡£»þ¶õ¤òÄ¶¤¨¤ëÄÌ¿®µ»½Ñ¡Ö¥¿¥¥ª¥óÄÌ¿®¡×¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢500Ç¯¸å¤ÎÌ¤Íè¤«¤é¥Ñ¥é¥ì¥ë¥ïー¥ë¥É¥Äー¥ê¥º¥à¤Î¥Ê¥Ó¥²ー¥¿ー¡Ö¥¯¥ê¥Ï¥é¡×¡ÊÀ¼¤Î½Ð±é¡§FM¥è¥³¥Ï¥Þ DJ¡¦·ª¸¶¼£µ×¡Ê¤¯¤ê¤Ï¤é¡¦¤Ò¤ë¤Ò¤µ¡Ë»á ¡Ë¤¬¡¢ÍèË¬¼Ô¤Ë¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÁ÷¤ê¤Þ¤¹¡£Ì¤Íè¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¹¬Ê¡¤Ø¤Î¼§ÎÏ¡×¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ëÉÔ»×µÄ¤ÊÎÏ¡Ö¥°¥Ã¥É¥é¥Ã¥¯¡×¤¬²Ê³ØÅª¤Ë²òÌÀ¤µ¤ì¡¢¿Í¡¹¤Î¹¬¤»¤ÊÁÛ¤¤¤¬·ë¾½²½¤·¤¿¤â¤Î¤È¤·¤Æ½ÅÍ×»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î²£ÉÍ¥Þ¥ê¥ó¥¿¥ïー¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¡Ö¥°¥Ã¥É¥é¥Ã¥¯¡×¤¬Â¿¤¯Ì²¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ý½¸¤µ¤ì¤º¤Ë»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
»²²Ã¼Ô¤Ï¡¢²£ÉÍ¥Þ¥ê¥ó¥¿¥ïー¤Î1³¬¡¦2³¬¤Ç¥°¥Ã¥É¥é¥Ã¥¯¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ÎÂ¸ºß¤òÃÎ¤ê¡¢Å¸Ë¾Âæ¤Ø¤È¿Ê¤à¤³¤È¤Ç¡¢ÅÔ»Ô¤È¿Í¡¹¤¬ËÂ¤¤¤Ç¤¤¿¹¬Ê¡¤ÎÎò»Ë¤òÂÎ¸³¤·¤Þ¤¹¡£29³¬¤Ç¤Ï²£ÉÍ¤ÎÎò»ËÅª¤Ê¥é¥ó¥É¥Þー¥¯¤ä³¤¤Î·Ê¿§¤ò½ä¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥°¥Ã¥É¥é¥Ã¥¯¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿ÇØ·Ê¤òÃÎ¤ê¡¢ºÇ¾å³¬¤Î30³¬¤Ç¤Ï¡ÖÎø¿Í¤¿¤Á¤ÎÀ»ÃÏ¡×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ë¤Æ¡¢¹¬Ê¡¤òÌ¤Íè¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤°ºÇ¸å¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÄ©Àï¤·¤Þ¤¹¡£
[ËÜÊÔ¤ÎÆÃÄ¹]
¡¦²£ÉÍ¤ÎÎò»Ë¡¦Ê¸²½¤ÈÌ¤Íè¤Î»ëÅÀ¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿ÂÎ¸³·¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä
¡¦ÃÏ¸µ¤Ë¤æ¤«¤ê¤Î¤¢¤ëFM¥è¥³¥Ï¥ÞDJ¡¦·ª¸¶»á¤¬¥Ê¥Ó¥²ー¥¿ー¤È¤·¤ÆÀ¼¤Î½Ð±é
¡¦²»À¼Mixed Reality¡ÊMR¡Ë¤ò³èÍÑ¤·¤¿¡¢Å¸Ë¾Âæ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¹¥Èー¥êーÂÎ¸³
[ÂÎ¸³ÊýË¡]
¸½ÃÏ¤ÇGATARI¤¬Âß¤·½Ð¤¹iPhone¤ò»ÈÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê1³¬¥Á¥±¥Ã¥ÈÇä¤ê¾ì¤Ë¤Æ¼õÉÕ¡Ë
ÂÎ¸³¤Î½êÍ×»þ´Ö¤Ï15Ê¬～20Ê¬ÄøÅÙ¤Ç¤¹¡£
[ÂÎ¸³¥¨¥ê¥¢]¡Ê2Éô¹½À®¡Ë
1F～2F¡§¥¤¥ó¥È¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤ÈÆ³Æþ¥¹¥Èー¥êー
29F～30F¡§¥á¥¤¥ó¥¹¥Èー¥êーÂÎ¸³¥¨¥ê¥¢
¡¦¼Â¾Ú¼Â¸³¤Ë¤ª¤±¤ëColorful¤ÈGATARI¤Î¶¨ÎÏÆâÍÆ
ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Colorful¤ÈGATARI¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì°Ê²¼¤ÎÌò³ä¤òÃ´¤¤¤Þ¤¹¡£
Colorful³ô¼°²ñ¼Ò:
¡¦¼Â¾Ú¼Â¸³¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¡¦µÓËÜÀ©ºî¡¢¤ª¤è¤Ó¥¹¥Èー¥êーÀß·×¤òÃ´Åö¡£
³ô¼°²ñ¼ÒGATARI
¡¦²»À¼MRµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¡¦¼ÂÁõ¡¢¤ª¤è¤Ó¥æー¥¶ーÂÎ¸³Àß·×¤òÃ´Åö¡£
ËÜ¼Â¾Ú¼Â¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Î¾¼Ò¤Ïµ»½Ñ¤È¥¹¥Èー¥êー¥Æ¥ê¥ó¥°¤òÍ»¹ç¤µ¤»¡¢ÅÔ»Ô¶õ´Ö¤Î¿·¤¿¤Ê³èÍÑÊýË¡¤òÄó°Æ ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦ º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
º£²ó¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤Ï¡¢SF¡ßÃÏ°èÁÏÀ¸¤Î²ÄÇ½À¤òÃµ¤ë½ÅÍ×¤Ê»î¤ß¤Ç¤¹¡£Colorful¤ÈGATARI¤Ï¡¢ËÜ¼Â¸³¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢²»À¼MR¤ò³èÍÑ¤·¤¿¿·¤¿¤Ê´Ñ¸÷ÂÎ¸³¤ÎÉáµÚ¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¹ñÆâ³°¤ÎÅÔ»Ô´Ñ¸÷¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ø¤ÈÅ¸³«¤ò¿Þ¤ë·×²è¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÜÄó·È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Ã±È¯¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢Ä¹´üÅª¤Ê»ëÅÀ¤Ç¤Î¶¨ÎÏ´Ø·¸¤òÃÛ¤¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÅÔ»Ô¶õ´Ö¤Î²ÁÃÍ¸þ¾å¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤ÎÅ¸³«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ª¤è¤ÓSNS¤òÄÌ¤¸¤Æ¿ï»þÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦½Ð±é¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë·ª¸¶¼£µ×¡¡¤¯¤ê¤Ï¤é¡¦¤Ï¤ë¤Ò¤µ
²£ÉÍ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥é¥¸¥ªDJ¤Ç¤¢¤ê¡¢FM¥è¥³¥Ï¥Þ¤Î¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤È¤·¤ÆÄ¹Ç¯¥ê¥¹¥Êー¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë·ª¸¶¼£µ×»á ¤¬ËÜÊÔ¤Î¥Ê¥Ó¥²ー¥¿ー¡§¥Ñ¥é¥ì¥ë¥ïー¥ë¥É¥Äー¥ê¥º¥à¤Î¡Ö¥¯¥ê¥Ï¥é¡×¤È¤·¤Æ½Ð±é¡£Èà¤ÎÀ¼¤¬Ì¤Íè¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤È¹¬±¿¡Ê¥°¥Ã¥É¥é¥Ã¥¯¡Ë¤òÆÏ¤±¤Þ¤¹¡£
1992Ç¯¤ËFM¥è¥³¥Ï¥Þ¤ÎDJ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤ÇÍ¥¾¡¤·¥é¥¸¥ª¶È³¦¤Ø¡£2001Ç¯¤«¤é¤ÏFM¥è¥³¥Ï¥Þ¤Î¡ØMORNING STEPS¡Ù¤ò¡¢2017Ç¯¤«¤é¡ØPRIME TIME¡Ù¤òÃ´Åö¡£¥é¥¸¥ªDJ¡¢¥¯¥é¥ÖDJ¡¢»Ê²ñ¤Ê¤É¹¤¯³èÌö¤¹¤ë¡£
¡¦²ñ¼Ò³µÍ×
Colorful³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Colorful³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ä¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ÎÎÏ¤Ç¡Ö¼Ò²ñ¤Ë²ÁÃÍ¤¢¤ë»ö¶È¤òÁÏ¤ë¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤·¤¿¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢²£ÉÍ»Ô¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¹ñÆâ³°¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤Î³èÀ²½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒGATARI¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼ÒGATARI¤Ï¡¢¿·¤·¤¤¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤òÀÚ¤ê¸ý¤Ë¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¤È¥ê¥¢¥ë¤ÎÍ»¤±¹ç¤¦Ì¤Íè¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¤Å¤¯¤ê¤òÌÜ»Ø¤¹Mixed Reality¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£¡Ö¿Í¤È¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤ÎÍ»¤±¹ç¤¦À¤³¦¤òÁÏ¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò·Ç¤²¡¢ÅìµþÂç³Ø¤òµòÅÀ¤È¤·¤¿ÆüËÜºÇÂç¤ÎVR³ØÀ¸ÃÄÂÎUT-virtual (https://utvirtual.tech) ÁÏÀß¼Ô¤Ç¤¢¤ëÂåÉ½¤ÎÃÝ²¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ2016Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ë¿¼¤¤¿Í´ÖÍý²ò¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¡È¸«¤¨Êý¤òÊÑ¤¨¤ë¡É¤È¤¤¤¦¥¢¥×¥íー¥Á¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸½¼Â¤ò¤è¤êÎÉ¤¤¾ì½ê¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡§Colorful³ô¼°²ñ¼Ò
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡¡¡§¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÃæ¶èºùÌÚÄ®1-1-7 ¥Ò¥åー¥ê¥Ã¥¯¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤10³¬
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡¡§»°ÌÚÅ´Ìé
¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§https://www.colorful-star.com
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§info@colorful-star.com
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¾ðÊó¤ä¼èºà¤Î¤´´õË¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¾åµ¤ÎÏ¢ÍíÀè¤Þ¤Ç¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»²¼¤µ¤¤¡£