¡Ú»°½Å¸©ÌÀÏÂÄ®¡Û¡ÖSAIKU CULTURAL ART NIGHT 2025～ºØµÜÌë¶õ¤ÎÊª¸ì～¡×
¡¡
¡¡ÌÀÏÂÄ®¤Î´Ñ¸÷ÃÏ°è¤Å¤¯¤ê¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÌÀÏÂ´Ñ¸÷¾¦¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§»°½Å¸©Â¿µ¤·´ÌÀÏÂÄ®¡¢°Ê²¼ÌÀÏÂ´Ñ¸÷¾¦¼Ò¡Ë¤Ï¡¢»°½Å¸©ÌÀÏÂÄ®¡Ê°Ê²¼¡¢ÌÀÏÂÄ®¡Ë¤ÎÊ¸²½ºâ¤Î1¤Ä¡ÖÆüËÜ°ä»º ¹ñ»ËÀ×¡¦ºØµÜÀ×¡Ê¤µ¤¤¤¯¤¦Ê¿°Â¤ÎÅÎ¡Ë¡×¤ò³èÍÑÊýË¡¤È¤·¤Æ¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢ー¥È¡Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°¡Ë¤òÍÑ¤¤¤¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä³«È¯¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÎáÏÂ6Ç¯ÅÙ¤Ç¤Ï¡¢Áý²Ã¤¹¤ë¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¼ûÍ×¤ÈÂçºåËüÇî³«ºÅ¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¡¢Ê¸²½ºâ¤Î¹âÉÕ²Ã²ÁÃÍ²½¤ò½ÅÅÀÅª¤Ë¹Ô¤¤¡¢³èÍÑ¤¬À¸¤ß½Ð¤¹¼ý±×¤òÊÝÂ¸¤Ø¤ÈºÆÅê»ñ¤Ç¤¤ëÂÎÀ©¤Å¤¯¤ê¤Ë¸þ¤±¤Æ¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ÎÀ®²ÌÊó¹ð¤È¤·¤Æ¡¢2025Ç¯2·î23Æü(Æü¡¦½Ë)¤Ë¤µ¤¤¤¯¤¦Ê¿°Â¤ÎÅÎ¡Ê»°½Å¸©ÌÀÏÂÄ®ºØµÜ¡Ë¤Ë¤Æ¡¢¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖSAIKU CULTURAL ART NIGHT 2025～ºØµÜÌë¶õ¤ÎÊª¸ì～¡×¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡
¹âÉÕ²Ã²ÁÃÍ²½¤òÌÜ»Ø¤·¤¿ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¡¢Ê¿°Â»þÂå¤ÎÉü¸µ·úÊª¡¦¤µ¤¤¤¯¤¦Ê¿°Â¤ÎÅÎ¤ÎÀµÅÂ¤ÈÀ¾ÏÆÅÂ¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀµÅÂ¤Ç¤Ï·úÊª¤ËºØµÜÀ×¤Î½ÐÅÚÉÊ¤äÊ¸²½ºâ¤ò¥â¥Áー¥Õ¤È¤·¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ÎÅê±Æ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢·õÉñ¤äº×ã«Éñ¤Ê¤É¤ÎÉñÂæ¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢ー¥È¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿±ÇÁü¡¦²»¶Á±é½Ð¤ò¹Ô¤¤¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥×¥í¥°¥é¥à¤ÇºØµÜ¤ÎÎò»Ë¤ÈÊ¸²½¤òÉ½¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡À¾ÏÆÅÂ¤Ç¤Ï¼¼Æâ¤Ç¡¢ºØµÜ¡¦ºØ²¦¤ÎÊª¸ì¤Ë¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ÊË×ÆþÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥ìー¥·¥ç¥ó¤ä¥×¥í¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Î¥â¥Áー¥Õ¤È¤Ê¤ëºØµÜ¤æ¤«¤êÊ¸²½ºâ¤Î²òÀâ¤òÅ¸¼¨¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¤ª¼ê»ý¤Á¤Î¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ÇºØµÜ¤æ¤«¤ê¤ÎÊ¸²½ºâ¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê´Õ¾Þ¤òÄó¶¡¤¹¤ëARÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
³«ºÅ³µÍ×
¡ÚÌ¾¾Î¡Û SAIKU CULTURAL ART NIGHT 2025
¡ÚÆü»þ¡Û 2025Ç¯2·î23Æü¡ÊÆü¡¦½Ë¡Ë 18:00～20:00
¡ãÀµÅÂ¡ä
18:00～18:30 ·õÉñ¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹
18:30～19:00 º×ã«Éñ
19:00～20:00 ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°¡¦ºØ²¦¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þー¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó
¢¨¥×¥í¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ÏÌó7Ê¬´Ö¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÌó1Ê¬´Ö¤Î¥¤¥ó¥¿ー¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¤Ï¤µ¤ó¤ÇÏ¢Â³Åê±Æ¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ºØ²¦¡Ê¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þー¡Ë¤È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ï¥×¥í¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ÎÅê±Æ¤È¤¢¤ï¤»¤Æ2²ó¤Ë1²ó¤ÎÉÑÅÙ¤Ç¹Ô¤¦Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¢¨±«Å·¤Î¾ì¹ç¤ÏÆâÍÆ¤ò°ìÉôÊÑ¹¹¤¹¤ë¤«Ãæ»ß¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
·õÉñ²ñ¥¨¥Ã¥¸ー»ÖÅÁÎ®―
º×ã«Éñ¡ÖÀé¤Î²ñ¡×
¡ãÀ¾ÏÆÅÂ¡ä
18:00～20:00 ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥ìー¥·¥ç¥óÅ¸¼¨¡¢Ê¸²½ºâ²òÀâ¡¢Ê¸²½ºâARÂÎ¸³
¡Ú²ñ¾ì¡Û ¤µ¤¤¤¯¤¦Ê¿°Â¤ÎÅÎ¡Ê»°½Å¸©Â¿µ¤·´ÌÀÏÂÄ®ºØµÜ2800¡Ë
¡ã¥¢¥¯¥»¥¹¡ä
¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¡§¶áÅ´»³ÅÄÀþ¡ÖºØµÜ¡×±Ø »ËÀ×¸ø±à¸ý¤è¤êÅÌÊâÌó5Ê¬
¼Ö¡§°ËÀª¼«Æ°¼Ö¡Ö¶Ì¾ëIC¡×¤è¤êÌó20Ê¬
¢¨¢¨Ãó¼Ö¾ì¤Ï¡Ö¤µ¤¤¤¯¤¦Ê¿°Â¤ÎÅÎ¡×ÅìÂ¦¡Ê»°½Å¸©Â¿µ¤·´ÌÀÏÂÄ®ºØµÜ2773-1¡Ë¤ËÌó50Âæ¤Þ¤¿¤Ï¸æ´Ü¹¾ì¡Ê»°½Å¸©Â¿µ¤·´ÌÀÏÂÄ®ºØµÜ2969－1¡Ë¤ò¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÆâÍÆ¡Û
¤«¤Ä¤ÆºØ²¦¤¬Êë¤é¤·¤¿µÜÅÂ¤Î°äÀ×¡¦¹ñ»ËÀ×ºØµÜÀ×¤Ë¤¢¤ë¡Ö¤µ¤¤¤¯¤¦Ê¿°Â¤ÎÅÎ¡×¤ÎÀµÅÂ¤ËºØµÜÀ×½ÐÅÚÉÊ¤äºØµÜ¡¦ºØ²¦¤ÎÊª¸ì¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡Ö¸»»áÊª¸ì³¨´¬¡×¡Ö°ËÀªÊª¸ì¿ÞÖ¢É÷¡×¤Ê¤É¤ÎÊ¸²½ºâ¤È¤½¤ì¤é¤ò¿¥¤êÀ®¤¹¥¹¥Èー¥êー¤ò¥â¥Áー¥Õ¤È¤·¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°±ÇÁü¤òÅê±Æ¤¹¤ë¤Û¤«¡¢·õÉñ¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤äº×ã«Éñ¡¢ºØ²¦¡Ê¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þー¡Ë¤È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢À¾ÏÆÅÂ¤Ç¤ÏºØµÜ¡¦ºØ²¦¤ÎÊª¸ì¤ò¥¤¥Þー¥·¥Ö¤ËÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥ìー¥·¥ç¥ó¤ä¥×¥í¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Î¥â¥Áー¥Õ¤È¤Ê¤ëºØµÜ¤æ¤«¤êÊ¸²½ºâ¤Î²òÀâ¤òÅ¸¼¨¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¤ª¼ê»ý¤Á¤Î¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ÇºØµÜ¤æ¤«¤ê¤ÎÊ¸²½ºâ¤ò¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ë´Õ¾Þ¤Ç¤¤ëAR¤¬ÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ú½Ð±é¡Û
·õÉñ²ñ¥¨¥Ã¥¸ー»ÖÅÁÎ®ー
º×ã«Éñ¡ÖÀé¤Î²ñ¡×
¡Ú¤´Íè¾ì¤ÎÊý¤Ø¤Î¤ª´ê¤¤¡Û
¡¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Î¼Ì¿¿»£±Æ¡¦Æ°²è»£±Æ¤ò¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¥Õ¥é¥Ã¥·¥å»£±Æ¡¦¥É¥íー¥ó»£±Æ¡¦º®»¨»þ¤ËºÇÁ°Îó¤Ç»°µÓ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ÎÄ¹»þ´Ö¤Î»£±Æ¤Ï¤´±óÎ¸¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢Ï¢¼Ì¤Î¥·¥ã¥Ã¥¿ー²»¤Ï¼þ°Ï¤ÎÊý¤ÎÌÂÏÇ¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Çº®»¨»þ¤ÏÏ¢¼Ì¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤«¥µ¥¤¥ì¥ó¥È»£±Æµ¡Ç½¤ò¤´»ÈÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£±ÇÁü¤ÎÆ°¤¤¬Áá¤¤¤¿¤á¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Î¾ì¹ç¤ÏÆ°²è»£±Æ¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Î»£±Æ¤ÎºÝ¡¢»°µÓ¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Î¥«¥á¥é°ÌÃÖ¤Ï´Õ¾Þ¾ì½ê¤Ë´Ø¤ï¤é¤º»£±Æ¼Ô¤ÎÆ¬¤Î¹â¤µ¤Þ¤Ç¤ò¾å¸Â¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡Ê¸ø¼°µÏ¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤è¤ë»£±Æ¤ò½ü¤¯¡Ë¡£¤Þ¤¿¡¢µÓÎ©ÅùÃÏÌÌ¤ËÂ¤¬ÀÜ¿¨¤·¤Ê¤¤Êª¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤Î»£±Æ¤Ï¤´±óÎ¸¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤è¤ë¼Ì¿¿»£±Æ¡¦Æ°²è»£±Æ¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¼èºà¤Ë±Ç¤ê¹þ¤à¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¼çºÅ¡Û °ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÌÀÏÂ´Ñ¸÷¾¦¼Ò
¡Ú¶¨ÎÏ¡Û¡¡ÌÀÏÂÄ®¡¢ºØµÜÎò»ËÇîÊª´Û¡¢ÌÀÏÂÄ®ÆüËÜ°ä»º³èÍÑ¿ä¿Ê¶¨µÄ²ñ¡¢¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í¹ñ»ËÀ×ºØµÜÀ×ÊÝÂ¸¶¨²ñ
¡Ú´ë²èÀ©ºî¡Û¡¡³ô¼°²ñ¼Ò°ì´ú
¢¨ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢Ê¸²½Ä£ ÎáÏÂ6Ç¯ÅÙ¡ÖÊ¸²½»ñ¸»³èÍÑ»ö¶ÈÈñÊä½õ¶â¡ÊÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤ÎÌ¥ÎÏÅª¤ÊÊ¸²½ºâ³èÍÑ¿ä¿Ê»ö¶È¡Ë¡×¤ÎÊä½õ¤ò¼õ¤±¤Æ¼Â»Ü¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÌÀÏÂ´Ñ¸÷¾¦¼Ò¤Ï¡¢¹ñºÝ´ð½à¤Ë½àµò¤·¤¿¡ÖÆüËÜÈÇ»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê´Ñ¸÷¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¡ÊJapan Sustainable Tourism Standard for Destinations¡¤JSTS-D¡Ë¡×¤ËÂ§¤ê¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÃÏ°è¤Å¤¯¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌÀÏÂ´Ñ¸÷¾¦¼Ò¤Ï»°½Å¸©¡¦ÌÀÏÂÄ®¤Î´Ñ¸÷»ñ¸»¤äÃÏ°è»ñ¸»¤ò¤è¤ê¸ú²ÌÅª¤ËÏ¢·È¤µ¤»¤¿´Ñ¸÷»Üºö¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ëÃæ¿´ÅªÂ¸ºß¤È¤·¤Æ´Ñ¸÷ÃÏ°è¤Å¤¯¤ê¤ä¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ»Ù±ç¤Ê¤É¤Ë¼è¤êÁÈ¤à´Ñ¸÷Ä£¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃÏ°èDMO¡õÃÏ°è¾¦¼Ò¤Ç¤¹¡£¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤è¤ê¡¢¹ñ»ËÀ×ºØµÜÀ×¤äµ¼³×»æ¡¢¸æ»å¿¥¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿Ê¸²½ºâ¤ÎÊÝÁ´¤È³èÍÑ¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¤½¤·¤Æ¡¢ÃÏ°è¤ÎÎò»Ë¡¦Ê¸²½¤ò¼¡À¤Âå¤Ë·Ò¤²¡¢½»Ì±¤ÎÊë¤é¤·¤¬Ë¤«¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¡¢ÃÏ°è°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿´Ñ¸÷ÃÏ°è¤Å¤¯¤ê¤Î¿ä¿Ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
ÂåÉ½Íý»ö¡§ÀéÅÄÎÉ¿Î
½»½ê¡§»°½Å¸©Â¿µ¤·´ÌÀÏÂÄ®ºØµÜ3039-2