ÆüËÜÈ¯¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥Õー¥É¥Æ¥Ã¥¯¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¡¢³ô¼°²ñ¼ÒKinish¤¬¥·ー¥É¥é¥¦¥ó¥É¤Ç1.2²¯±ß¤Î»ñ¶âÄ´Ã£¤ò¼Â»Ü
¡ÖFood Pleasure with Sustainability ÈþÌ£¤·¤µ¤ò¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤È¤È¤â¤Ë¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¥Õー¥É¥Æ¥Ã¥¯¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¡¢³ô¼°²ñ¼ÒKinish(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¶¶µÍ´²Ìé)¤Ï¡¢¥¸¥§¥Í¥·¥¢¡¦¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥º³ô¼°²ñ¼Ò(Genesia Venture Fund 3¹æÅê»ñ»ö¶ÈÍ¸ÂÀÕÇ¤ÁÈ¹ç)¡¢¥é¥¤¥Õ¥¿¥¤¥à¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥º¹çÆ±²ñ¼Ò(OLtV Seed FundÅê»ñ»ö¶ÈÍ¸ÂÀÕÇ¤ÁÈ¹ç)¡¢Full Commit Partners³ô¼°²ñ¼Ò(Partners Fund 1¹æÅê»ñ»ö¶ÈÍ¸ÂÀÕÇ¤ÁÈ¹ç)¤ª¤è¤Ó»°É©UFJ¥¥ã¥Ô¥¿¥ë³ô¼°²ñ¼Ò(»°É©UFJ¥¥ã¥Ô¥¿¥ë9¹æÅê»ñ»ö¶ÈÍ¸ÂÀÕÇ¤ÁÈ¹ç)¤ò°ú¼õÀè¤È¤¹¤ë¥·ー¥É¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¡¢¹ç·×1.2²¯±ß¤Î»ñ¶âÄ´Ã£¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥é¥¤¥¹¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ë¤è¤êÈþÌ£¤·¤¯¤Æ¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤ÊÀ¤³¦¤ò¼Â¸½
Kinish¤Ï¡¢¿¢ÊªÊ¬»ÒÇÀ¶È¤ò³èÍÑ¤·¡¢µíÆý¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤ò¥³¥á¤ËÀ¸À®¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÆýÀ½ÉÊ¤ò´°Á´¤ËÂåÂØ¤¹¤ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò³«È¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Îµ»½Ñ¤Ë¤è¤ê¡¢½¾Íè¤ÎÃÜ»º¤òÉ¬Í×¤È¤»¤º¡¢´Ä¶Éé²Ù¤òÂçÉý¤Ë·Ú¸º¤·¤¿»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¿©ÉÊ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÃÏµå²¹ÃÈ²½¤ä¿åÉÔÂ¡¢¿¹ÎÓÈ²ºÎ¤Ê¤ÉÀ¤³¦Åª¤Ê´Ä¶ÌäÂê¤È¿©ÉÊ¡¦ÇÀ¶È¤Ï¿¼¤¯¤«¤«¤ï¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÆó»À²½ÃºÁÇ¤ÎÌó28ÇÜ¤Î²¹¼¼¸ú²Ì¤ò»ý¤Ä¥á¥¿¥ó¥¬¥¹¤òÇÓ½Ð¤·¡¢¤Þ¤¿¿Í´Ö¤Î¿ô½½ÇÜ¤Î¿å¤ò¾ÃÈñ¤¹¤ëÆýµí¤Ï´Ä¶ÌäÂê¤ÎÊ¸Ì®¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢´Ä¶Éé²Ù¤òÄã¸º¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Æýµí¤ÎÂåÂØ¤È¤·¤Æ¿¢ÊªÀÆýÀ½ÉÊ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Kinish¤Ï¡¢ÆÈ¼«¤Î¥é¥¤¥¹¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇµíÆý¤Î¤è¤¦¤ÊÈþÌ£¤·¤µ¤ò»ý¤Ä¿¢ÊªÀÆýÀ½ÉÊ¤ò³«È¯¤·¡¢ÈþÌ£¤·¤µ¤òµ¯ÅÀ¤Ë¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤ÊÀ¤³¦¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ñ¶âÄ´Ã£¤ÎÍÑÅÓ
1. µíÆý¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á(¥«¥¼¥¤¥ó)¤ò´Þ¤àÆÃ¼ì¤Ê¥¤¥Í¤Î³«È¯
ÆýÀ½ÉÊ¤ÎÃæ¿´Åª¤ÊÀ®Ê¬¤Ç¤¢¤ëµíÆý¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤Î°ì¤Ä¡¢¥«¥¼¥¤¥ó¤òÀ¸À®¤¹¤ë¥¤¥Í¤Î³«È¯¤Ë»ñ¶â¤òÅê²¼¤·¡¢¥×¥ì¥·ー¥É¥é¥¦¥ó¥É¤«¤é¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤¿¸¦µæ³«È¯¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¡¢¾¦¶È¥¹¥±ー¥ë¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¥¤¥Í¤ò³«È¯¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
2. ¿¢Êª¹©¾ì¤Î¸¦µæ³«È¯¤ò²ÃÂ®
ºòº£ÃÏµå²¹ÃÈ²½¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆñ°×ÅÙ¤¬¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ëÇÀ¶È¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¤Þ¤¿¥¤¥Í¤«¤é¤Î²¹¼¼¸ú²Ì¥¬¥¹¤ÎÇÓ½Ð¤òËÉ¤°¤Ù¤¯¡¢âäÀ¥¤¥Í¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¹â¤µ20cm¤ÎÉÊ¼ï¤ò¿¢Êª¹©¾ì¤ÇºÏÇÝ¤¹¤ë¥â¥Ç¥ë¤òºÎÂò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºßâäÀ¥¤¥Í¤ËÆÃ²½¤·¤¿¿¢Êª¹©¾ì¤Î¸¦µæ³«È¯¤òÀÅ²¬Âç³Ø¤È¶¦Æ±¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Î»ñ¶âÄ´Ã£¤Ë¤è¤êÅö¸¦µæ³«È¯¤â¿ä¿Ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
3.¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¿ä¿Ê
Kinish¤Ï¥³¥á¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÂåÂØÆýÀ½ÉÊ¤Î³«È¯¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÍ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Åö¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤Þ¤º¤Ï¥«¥¼¥¤¥ó¤ò´Þ¤Þ¤Ê¤¤ÄÌ¾ï¤Î¥³¥á¤«¤é¥¢¥¤¥¹¥¯¥êー¥à¤Î³«È¯¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¾¦ÉÊ¤òÆüËÜ¤ÈÊÆ¹ñ¤Ë¤ÆÈÎÇä¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¤ªÊÆ¤Î»ý¤Ä¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ò¹¤¯´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ë¡¢º£¸å¤³¤Î¾¦ÉÊÈÎÇä¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë»ñ¶â¤òÍøÍÑ¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
Kinish ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO ¶¶µÍ´²Ìé¤Î¥³¥á¥ó¥È
¿Í¤¬À¸¤¤ë¤¦¤¨¤Ç¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿´¶Æ°¡×¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢ÈþÌ£¤·¤¤¿©»ö¤³¤½¤¬¤½¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢º¹¤·Ç÷¤ë´Ä¶ÌäÂê¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤½¤¦¤·¤¿¿©¤Î´î¤Ó¤òµý¼õ¤¹¤ëµ¡²ñ¤Ï²ÃÂ®ÅÙÅª¤Ë¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È´í×ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¡ÖÈþÌ£¤·¤¯¤Æ¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¿©ÉÊ¡×¤òÀ¤³¦Ãæ¤Ë¹¤²¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¡¢³ô¼°²ñ¼ÒKinish¤òÁÏ¶È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Kinish¤Ï¡¢¥³¥á¤Î»ý¤Ä²ÄÇ½À¤ÈÆÈ¼«¤Îµ»½Ñ¤òºÇÂç¸Â¤Ë³èÍÑ¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤ÂåÂØÆýÀ½ÉÊ¤Î³«È¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¡¢¿©ÉÊ¡¦¸¦µæ³«È¯¡¦¥°¥íー¥Ð¥ëÅ¸³«¤Ë¤ª¤¤¤Æ¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä4¼Ò¤Î¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¤«¤é¤´»Ù±ç¤¤¤¿¤À¤¡¢ÊÀ¼Ò¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¶¦´¶¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¤òÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤Ï¸¦µæ³«È¯¤ª¤è¤ÓÆüÊÆ¤Ç¤Î»ö¶È³«È¯¤ò¤µ¤é¤Ë²ÃÂ®¤µ¤»¡¢ÈþÌ£¤·¤¯¤Æ¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤ÊÌ¤Íè¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¡¢î²¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
Åê»ñ²È¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È
¥¸¥§¥Í¥·¥¢¡¦¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥º ¥¢¥½¥·¥¨¥¤¥È Á¾²æÉô ¿òÍÍ
¸½Âå¤ÎÍïÇÀ¶È¤Ï¡¢ÂçÎÌ¤Î¿å¤ä¹Âç¤ÊÅÚÃÏ¤È¤¤¤Ã¤¿¸Â¤é¤ì¤¿»ñ¸»¤ËÂç¤¤¯°ÍÂ¸¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤Î´Ä¶ÊÑÆ°¤äAI¤Î¿ÊÅ¸¤Ë¤è¤ë¿å»ñ¸»¤ÎºÆÉ¾²Á¤Ê¤É¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹¸·¤·¤¤¾ò·ï²¼¤ËÃÖ¤«¤ì¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢´ûÂ¸¤ÎÂåÂØÆý¤ÏÌ£¤ä¿©´¶¤Ë¤ª¤¤¤Æ½½Ê¬¤Ê²þÁ±¤¬¸«¤é¤ì¤º¡¢¹¤¯¼Ò²ñ¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¤Ë¤Ï°ìÊâµÚ¤Ð¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·Kinish¤Ï¡¢Æý¤Îµ¡Ç½À¤òÃé¼Â¤ËºÆ¸½¤·¤Ê¤¬¤é¤âÄã¥³¥¹¥È¤ÇÄó¶¡²ÄÇ½¤ÊÍ×ÁÇµ»½Ñ¤òÍ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤«¤é¸²ºß²½¤¹¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦´Ä¶¡¦»ñ¸»ÌäÂê¤ËÂÐ¤·¤ÆÂç¤¤Ê¼Ò²ñÅª¥Ëー¥º¤òËþ¤¿¤¹´ë¶È¤Ë¤Ê¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Kinish¼Ò¤È¶¦¤ËÌ¤Íè¤Î¿©¤È´Ä¶¤Î³×¿·¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¥¸¥§¥Í¥·¥¢¡¦¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥º¤âÁ´ÎÏ¤ÇÈ¼Áö¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
OIST Lifetime Ventures General Partner ÌÚÂ¼ Î¼²ðÍÍ
Kinish¤È¤Ï¡¢ÁÏ¶È¼Ô¥Áー¥àÁÈÀ®Á°¤Î¥×¥ì¥Áー¥à´ü¤«¤éÈ¼Áö¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤é¤Î²Ê³ØÅªÃÎ¸«¤È»ö¶È¿ä¿ÊÎÏ¤ÏÀ¤³¦¤Ç¤â½½Ê¬¤ËÄÌÍÑ¤·¤¦¤ë¤È¿®¤¸¡¢º£²ó¤ÎÄÉ²Ã½Ð»ñ¤ò·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¿©¤ÎÌ¤Íè¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¡¢Kinish¤ÎÀ¤³¦Å¸³«¤ò°ú¤Â³¤»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Partners Fund General Partner »³ÅÄ Í¥ÂçÍÍ
Incubate Fund»þÂå¤ËDeeptech¤ÎÌ´¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤¿»ä¤È¤·¤Æ¡¢Kinish¤ÏÆÈÎ©¸å½é¤ÎDeeptechÅê»ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¶¶µÍ¤µ¤ó¤È½é¤á¤Æ¤ª²ñ¤¤¤·¤¿»þ¤Ë¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¿Í¤¬¥Ó¥¸¥Í¥¹¤È¸¦µæ¤ÎÎ¾ÎØ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê²ó¤·¡¢Deeptech¤ÎÌ¤Íè¤òÀÚ¤êÂó¤¤¤Æ¤¤¤¯·Ð±Ä¼Ô¤À¤ÈÄ¾´¶Åª¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£ ÆüËÜ¤Î¿©Ê¸²½¤ÏÀ¤³¦¤Ë¸Ø¤ì¤ë¶¯¤ß¤Ç¤¢¤ê¡¢Ãæ¤Ç¤âÊÆ¤ÏÆüËÜ¿Í¤Î¼ç¿©¤Ç¤¹¡£¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ë¤âÍ¥°ÌÀ¤Î¤¢¤ë¥é¥¤¥¹¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ーÎÎ°è¤Î¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤ò±þ±ç¤·Â³¤±¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
»°É©UFJ¥¥ã¥Ô¥¿¥ë Åê»ñÂè»°Éô ÉôÄ¹ È¨Ìî ¹À°ìÍÍ
¿©¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ë¸þ¤±¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õー¥É¥Æ¥Ã¥¯¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤¬Ä©Àï¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Kinish¤ÏÆÈ¼«¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤â½Å»ë¤·¤¿ÀïÎ¬¤Ë¤âÆÃÄ§¤¬¤¢¤ê¡¢¤¤¤ÁÁá¤¯¾¦ÉÊ¤ò»Ô¾ì¤Ë½Ð¤¹¤¿¤á¤ËÃå¡¹¤È½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¶¦´¶¤·¡¢MUFG¥Ó¥¸¥Í¥¹¥µ¥Ýー¥È¥×¥í¥°¥é¥àRiseUpFesta¤Ç»°É©UFJ¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¾Þ¤È¤·¤ÆÉ½¾´¤µ¤»¤ÆÄº¤¡¢¤³¤ÎÅÙ½Ð»ñ¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ú¤Â³¤¡¢MUFG¤È¤·¤Æ¤Î¶¯¤ß¤ò³è¤«¤·¡¢Kinish¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ»²¤ê¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÎÍÑ¾ðÊó
¸½ºßKinish¤Ç¤Ï¸½ºß°Ê²¼¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤´´Ø¿´¤Î¤¢¤ëÊý¤Ï°Ê²¼¤«¤é¤´±þÊç¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤º¤Ï¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤ËÏÃ¤·¤¿¤¤Êý¤âÀ§Èó¤´±þÊç¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
- Head of Japan Marketing(https://herp.careers/v1/kinish/Tq95CVrRltHD)
- Head of US Marketing(https://herp.careers/v1/kinish/A-KCjjUr2lEV)
- R&D Manager(https://herp.careers/v1/kinish/sAxupcY04NqF)
³ô¼°²ñ¼ÒKinish¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥³¥á¤Ë¤«¤«¤ëµ»½Ñ¤È¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢ÈþÌ£¤·¤¯¤Æ¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¿©ÉÊ¤Î³«È¯¡¦ÈÎÇä¤ò¹Ô¤¦¥Õー¥É¥Æ¥Ã¥¯¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¡£Plug and Play Japan³ô¼°²ñ¼Ò¼çºÅ¤ÎJapan Summit 2024¤Ë¤ÆStartup Award¤Î¼õ¾Þ¡¢ÊÆ¹ñ¥Õー¥É¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¥¢¥¯¥»¥é¥ìー¥¿ー¤Ç¤¢¤ëUnion Kitchen¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤ËÆüËÜ´ë¶È¤È¤·¤Æ½é¤á¤ÆÁªÈ´¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢Â¿ÊýÌÌ¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
Ì¾¾Î: ³ô¼°²ñ¼ÒKinish
½êºßÃÏ: ¢©160-0022 ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¿·½É3-5-6
ÂåÉ½¼Ô: ¶¶µÍ ´²Ìé
ÀßÎ©: 2023Ç¯1·î
URL: https://kini-sh.com/ja/