¡ÖÂº¤¤¡×¤ò»È¤¤Ê¬¤±¤Æ¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê¥ª¥¿¥¯¤Ë¿Ê²½¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡©¿·´©¡Ø²»À¼DLÉÕ¤­¡¡¿ä¤·³è±Ñ¸ì¥Õ¥ìー¥ºÂçÁ´―LOVE¤òÀµ¤·¤¯ÅÁ¤¨¤ë¥ê¥¢¥ë¤ÊÉ½¸½½¸―¡Ù2·î14ÆüÈ¯Çä

実用書や児童書、教養書を発行する出版社、株式会社ナツメ社(東京都千代田区、代表取締役:田村正隆)は、このたび『音声DL付き 推し活英語フレーズ大全―LOVEを正しく伝えるリアルな表現集―』(https://amzn.asia/d/fKz8Rsh)を2月14日に発売します。推し活で使いがちなフレーズをぎゅっと詰め込んだ楽しい一冊です。

アツい想いがしっかり伝わる!現役の翻訳家が教える推し活英語フレーズ集

海外の推しへ想いを届けたい!推しへの想いを海外の仲間とも共有したい!そんな方のために、アメリカで活躍中のオタク翻訳家・粉川理沙さんがしっかり想いを伝えられるフレーズをたっぷり紹介しています。I’m a huge fan of yours!(あなたの大ファンです!)、The one and only!(唯一無二の存在!)、Thank you for feeding me.(生きる糧をありがとうございます。)など、推し活で使いがちなフレーズをぎゅっと詰め込みました。人気イラストレーターのじろさんが描く楽しいイラストとともに、役立つ英語表現を学ぶことができます。

日本と海外の推し活文化の違いもわかる充実のコンテンツ

今や推し活は世界中で楽しまれていますが、好きという気持ちが一緒でも、文化の違いによってすれ違いが生まれてしまうことも…。本書では日本と海外の推し活文化の違いや、フレーズを使用する際の注意点もわかりやすく解説しているので、海外の推し活仲間と交流する際の手助けになること間違いなしです。ほかにもSNSや配信動画へのリアクションで使えるシンプルな一言フレーズや、英語圏でもしっかり通じるプロフィールの作り方、日本ではなじみのない海外ならではの英語表現などを紹介。多種多様な推し活に役立つ情報が満載です。

【著者情報】

粉川 理沙 (こがわ りさ)

1993年三重県生まれ、カリフォルニア西海岸育ち。ロサンゼルス在住の通訳・翻訳家、イラストレーター・デザイナー。オタク趣味が高じて、気がついたら趣味を超えて、仕事としてエンタメ業界の日米文化コンサルタント・アテンド業などとしても活動することに。『SHOGUN 将軍』(ディズニープラス)などの映像作品、さまざまな人気アニメの動画配信サイトでの翻訳やイベント業務に携わる。好きなものは漫画&アニメ、うさぎ、お寿司とさつまいもと白ワイン。多くのコンテンツを愛でたり、恵まれている人間関係に感謝したりしながら慌ただしい毎日を送っている。

【書籍情報】

『音声DL付き 推し活英語フレーズ大全―LOVEを正しく伝えるリアルな表現集―』

著者:粉川 理沙 (こがわ りさ)

発行:ナツメ社

定価:1,540円(税込)

仕様:四六判/176ページ

発売日:2025年2月14日

Amazon ⇒ https://amzn.asia/d/fKz8Rsh

