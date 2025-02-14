¥Ð¥ó¥É¥ê¡ª¤¬Â£¤ë¡¢¼¡À¤Âå¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖÌ´¥Î·ë¾§¡×¤«¤é¡¢Synthesizer V 2 AI Ì´¥Î·ë¾§ POPY¡¦ROSE¡¦PASTEL¡¦HALO¤ÎÈ¯Çä¤¬·èÄê¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ö¥·¥íー¥É¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæÌî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ËÌ²¬ ÆáÇ·¡Ë¤Ï¡¢
¡ÖÌ´¥Î·ë¾§¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤è¤ê¡¢¡ÖSynthesizer V 2 AI Ì´¥Î·ë¾§ POPY¡¦ROSE¡¦PASTEL¡¦HALO¡×¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á
- ¡ÖSynthesizer V 2 AI Ì´¥Î·ë¾§ POPY¡¦ROSE¡¦PASTEL¡¦HALO¡×¤ÎÈ¯Çä¤¬·èÄê¡ª
¥Ð¥ó¥É¥ê¡ª¤Ë¤è¤ë¿·¤¿¤Ê¥á¥Ç¥£¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖÌ´¥Î·ë¾§¡×
¡ÖSynthesizer V 2 AI Ì´¥Î·ë¾§ POPY¡¦ROSE¡¦PASTEL¡¦HALO¡×¤Ï¡¢¿Í´Ö¤é¤·¤¯¥ê¥¢¥ë¤Ê²ÎÀ¼¤Ç¤Î²Î¾§¤ò²ÄÇ½¤È¤¹¤ëºÇ¿·¤ÎAIµ»½Ñ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤¿Synthesizer V 2 ÀìÍÑ²ÎÀ¼¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¤Ç¤¹¡£
¡¡Poppin'Party¤ÎGt.¡õVo. ¸Í»³¹áÀ¡¡ÊCV.°¦Èþ¡Ë¡¢Roselia¤ÎVo. Ì«Í§´õÆá¡ÊCV.Áê±©¤¢¤¤¤Ê¡Ë¡¢Pastel¡öPalettes¤ÎVo.´Ý»³ ºÌ¡ÊCV.Á°Åç°¡Èþ¡Ë¡¢¥Ï¥íー¡¢¥Ï¥Ã¥Ôー¥ïー¥ë¥É¡ª¤ÎVo.¸¹´¬ ¤³¤³¤í¡ÊCV.°ËÆ£ÈþÍè¡Ë¤Î²ÎÀ¼¤ò¿Í´Ö¤é¤·¤¯¥ê¥¢¥ë¤ËÉ½¸½¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤¹¡£
¡ÖSynthesizer V¡×¤Ï¶¯ÎÏ¤Ê²»À¼½èÍý¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤·¡¢¥Ï¥¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ç¼«Á³¤Ê²ÎÀ¼¤ò´ÊÃ±¤Ëºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë²ÎÀ¼¹çÀ®¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Ç¤¹¡£
Synthesizer V¥·¥êー¥º¤ÎºÇ¿·¥¨¥Ç¥£¥¿ー¡ÖSynthesizer V Studio 2 Pro¡×¤Ç¤Ï¡¢¤è¤ê¿Í´Ö¤é¤·¤¤²Î¾§¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤µ¤é¤Ë¹âÅÙ¤Ê¥À¥¤¥Ê¥ß¥¯¥¹É½¸½¤ò¼ÂÁõ¤·¡¢É½¸½Ë¤«¤ÇÂ¿ºÌ¤Ê²Î¾§¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ëºÇ¿·¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÉÊ¼Á¤Î¸þ¾å¤òÄÉµá¤·¡¢¥æー¥¶ー¤¬¾¯¤Ê¤¤Áàºî¤ÇÄ¾´¶Åª¤Ë¥¤¥áー¥¸ÄÌ¤ê¤ÎÊÔ½¸¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¥ì¥ó¥À¥ê¥ó¥°¤Î¹âÂ®²½¤ä¥Ô¥Ã¥ÁÊÔ½¸µ¡Ç½¤ÎºÇÅ¬²½¤Ê¤É¡¢ÁàºîÀ¤ò²þÁ±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
OS¤ÏWindows/macOS¤ËÂÐ±þ¡£ÆüËÜ¸ì¡¢±Ñ¸ì¡¢Ãæ¹ñ¸ì¡¢¹Åì¸ì¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¡¢´Ú¹ñ¸ì¤Ê¤ÉÂ¿¸À¸ì¤Ç¤Î²Î¾§¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¾¦ÉÊ¾ðÊó¡Û
¡ã¼õÃíÀ¸»º¸ÂÄê¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸ÈÇ¡ä¢¨¥Ö¥·¥íー¥É¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¸ÂÄêÈÎÇä¡¢´°Á´¼õÃíÀ¸»º¾¦ÉÊ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
- Synthesizer V 2 AI Ì´¥Î·ë¾§ PASTEL ²ÎÀ¼¥Çー¥¿¤Ùー¥¹Ã±ÂÎ¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡ÊStudio 2 ProÂÐ±þÈÇ¡Ë
²Á³Ê¡§\12,980¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯4·î25Æü¡Ê¶â¡Ë
¼õÃí´ü´Ö¡§2025Ç¯2·î13Æü¡ÊÌÚ¡Ë15:00～3·î7Æü¡Ê¶â¡Ë18:00
https://bang-dream.com/discographies/4037
- Synthesizer V 2 AI Ì´¥Î·ë¾§ PASTEL ¥¹¥¿ー¥¿ー¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡ÊStudio 2 ProÂÐ±þÈÇ¡Ë
²Á³Ê¡§\26,180¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯4·î25Æü¡Ê¶â¡Ë
¼õÃí´ü´Ö¡§2025Ç¯2·î13Æü¡ÊÌÚ¡Ë15:00～3·î7Æü¡Ê¶â¡Ë18:00
https://bang-dream.com/discographies/4036
- Synthesizer V 2 AI Ì´¥Î·ë¾§ HALO ²ÎÀ¼¥Çー¥¿¤Ùー¥¹Ã±ÂÎ¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡ÊStudio 2 ProÂÐ±þÈÇ¡Ë
²Á³Ê¡§\12,980¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯4·î25Æü¡Ê¶â¡Ë
¼õÃí´ü´Ö¡§2025Ç¯2·î13Æü¡ÊÌÚ¡Ë15:00～3·î7Æü¡Ê¶â¡Ë18:00
https://bang-dream.com/discographies/4039
- Synthesizer V 2 AI Ì´¥Î·ë¾§ HALO ¥¹¥¿ー¥¿ー¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡ÊStudio 2 ProÂÐ±þÈÇ¡Ë
²Á³Ê¡§\26,180¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯4·î25Æü¡Ê¶â¡Ë
¼õÃí´ü´Ö¡§2025Ç¯2·î13Æü¡ÊÌÚ¡Ë15:00～3·î7Æü¡Ê¶â¡Ë18:00
https://bang-dream.com/discographies/4038
- Synthesizer V 2 AI Ì´¥Î·ë¾§ POPY ²ÎÀ¼¥Çー¥¿¤Ùー¥¹Ã±ÂÎ¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡ÊStudio 2 ProÂÐ±þÈÇ¡Ë
²Á³Ê¡§\12,980¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯5·î23Æü¡Ê¶â¡Ë
¼õÃí´ü´Ö¡§2025Ç¯2·î13Æü¡ÊÌÚ¡Ë15:00～4·î3Æü¡Ê¶â¡Ë18:00
https://bang-dream.com/discographies/4033
- Synthesizer V 2 AI Ì´¥Î·ë¾§ POPY ¥¹¥¿ー¥¿ー¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡ÊStudio 2 ProÂÐ±þÈÇ¡Ë
²Á³Ê¡§\26,180¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯5·î23Æü¡Ê¶â¡Ë
¼õÃí´ü´Ö¡§2025Ç¯2·î13Æü¡ÊÌÚ¡Ë15:00～4·î3Æü¡Ê¶â¡Ë18:00
https://bang-dream.com/discographies/4032
- Synthesizer V 2 AI Ì´¥Î·ë¾§ ROSE ²ÎÀ¼¥Çー¥¿¤Ùー¥¹Ã±ÂÎ¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡ÊStudio 2 ProÂÐ±þÈÇ¡Ë
²Á³Ê¡§\12,980¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯5·î23Æü¡Ê¶â¡Ë
¼õÃí´ü´Ö¡§2025Ç¯2·î13Æü¡ÊÌÚ¡Ë15:00～4·î3Æü¡Ê¶â¡Ë18:00
https://bang-dream.com/discographies/4035
- Synthesizer V 2 AI Ì´¥Î·ë¾§ ROSE ¥¹¥¿ー¥¿ー¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡ÊStudio 2 ProÂÐ±þÈÇ¡Ë
²Á³Ê¡§\26,180¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯5·î23Æü¡Ê¶â¡Ë
¼õÃí´ü´Ö¡§2025Ç¯2·î13Æü¡ÊÌÚ¡Ë15:00～4·î3Æü¡Ê¶â¡Ë18:00
https://bang-dream.com/discographies/4034
Synthesizer V AI Ì´¥Î·ë¾§POPY¡¦ROSE¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤Ë²¼µ¸ß´¹ÈÇ¤ÎÄó¶¡µÚ¤Ó¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É¥³ー¥É¤ÎÍ¥ÂÔÈÎÇä¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£±.Synthesizer V2¤Ç»È¤¨¤ëSynthesizer V1µ¡Ç½ÁêÅö¤Î¸ß´¹ÈÇPOPY¡¦ROSE¤ò3·î21Æüº¢¤Ë¤´Äó¶¡³«»ÏÍ½Äê¡£
£².Synthesizer V2¤ÎPOPY¡¦ROSE¤Î¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É¥³ー¥É¤ò¹ØÆþ²ÄÇ½¡¡4950±ß(ÀÇ¹þ)
¢¨¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤â¡¢Synthesizer V AI POPY¡¦ROSE/¸ß´¹ÈÇPOPY¡¦ROSE¤Ï°ú¤Â³¤¤´ÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¸½ºßÈ¯ÇäÃæ¤Î²¼µ¾¦ÉÊ¤Ï4·î25Æü¡Ê¶â¡Ë¤ò¤â¤Ã¤ÆÈÎÇä½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦Synthesizer V AI Ì´¥Î·ë¾§ POPY Studio Pro ¥À¥¦¥ó¥íー¥ÉÈÇ
¡¦Synthesizer V AI Ì´¥Î·ë¾§ ROSE Studio Pro ¥À¥¦¥ó¥íー¥ÉÈÇ
¢¨Synthesizer V 2 AI Ì´¥Î·ë¾§ POPY¡¦ROSE¤ò¹ØÆþ¤µ¤ì¤ëÊý¤Ø¤ÎSynthesizer V AI¤Ç»ÈÍÑ¤Ç¤¤ëPOPY¡¦ROSE¤Î¸ß´¹ÈÇ¤ÎÇÛÉÛ¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨Synthesizer V 2 AI Ì´¥Î·ë¾§ PASTEL¡¦HALO¤ò¹ØÆþ¤µ¤ì¤ëÊý¤Ë¤Ï¡¢Synthesizer V AI¤Ç»ÈÍÑ¤Ç¤¤ëPASTEL¡¦HALO¤Î¸ß´¹ÈÇ¤ÎÇÛÉÛ¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
- ¡ÖÌ´¥Î·ë¾§¡×¤È¤Ï
¥Ð¥ó¥É¥ê¡ª¤Ë¤è¤ë¿·¤¿¤Ê¥á¥Ç¥£¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£
Poppin'Party¤ÎGt. & Vo. ¸Í»³¹áÀ¡¡ÊCV.°¦Èþ¡Ë¤ÈRoselia¤ÎVo. Ì«Í§´õÆá¡ÊCV.Áê±©¤¢¤¤¤Ê¡Ë¤Î²ÎÀ¼¤ò¿¼ÁØ³Ø½¬Åù¤ÎAI µ»½Ñ¤Ë¤è¤ê¹âÀºÅÙ¤Ë
É½¸½¡¢À¼¼Á¡¦ÊÊ¡¦²Î¤¤Êý¤Ê¤É¤òºÆ¸½¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢¥Ô¥Ã¥Á¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡¢¥Ó¥Ö¥éー¥È¤Ê¤ÉºÙ¤«¤¯Ä´À°¤¹¤ë¤³¤È¤â
²ÄÇ½¡£
2023Ç¯7·î12Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë1st Album Ì´¥Î·ë¾§ BanG Dream! AI Singing Synthesizer ROPY¡¿ROSE¡ÖInfructescence¡×¡ÖBlütenstand¡×¤ò¥ê¥êー¥¹¡£
2023Ç¯12·î21Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë¤Ï²»À¼¹çÀ®¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢Synthesizer V AI Ì´¥Î·ë¾§ POPY/ROSE¤ò¥ê¥êー¥¹¡£
Ì´¥Î·ë¾§¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://yumenokessho.bang-dream.com/
Ì´¥Î·ë¾§¸ø¼°X¡§https://twitter.com/yumenokessho
YouTube¡ÖÌ´¥Î·ë¾§ BanG Dream! AI Singing Synthesizer¡×¡§http://youtube.com/@yumenokessho/
- ¡ÖBanG Dream!¡Ê¥Ð¥ó¥É¥ê¡ª¡Ë¡×¤È¤Ï
¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¥é¥¤¥Ö¤¬¥ê¥ó¥¯¤¹¤ë¼¡À¤Âå¥¬ー¥ë¥º¥Ð¥ó¥É¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£¥¢¥Ë¥á¡¢¥²ー¥à¡¢¥ê¥¢¥ë¥é¥¤¥Ö¤Ê¤É¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºîÃæ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥Ð¥ó¥É¡ÖPoppin'Party¡×¡ÖRoselia¡×¡ÖMorfonica¡×¡ÖRAISE A SUILEN¡×¡ÖMyGO!!!!!¡×¡ÖAve Mujica¡×¡ÖÌ´¸ÂÂç¤ß¤åー¤¿¤¤¤×¡×¤Î¥¥ã¥¹¥È¤¬¼ÂºÝ¤Ë¥Ð¥ó¥É¤ò·ëÀ®¤·ÀÑ¶ËÅª¤ËÀ¸±éÁÕ¤Î¥é¥¤¥Ö³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Äó¶¡³«»Ï¤«¤é 7.5¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¸þ¤±¥²ー¥à¡Ö¥Ð¥ó¥É¥ê¡ª ¥¬ー¥ë¥º¥Ð¥ó¥É¥Ñー¥Æ¥£¡ª¡×¤Ï¡¢2022 Ç¯ 11 ·î¤Ë¡¢¹ñÆâ¥æー¥¶ー¿ô¤¬ 1,600 Ëü¿Í¤òÆÍÇË¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢2023Ç¯²Æ¤ËÊüÁ÷¤·¤¿TV¥¢¥Ë¥á¡ÖBanG Dream! It's MyGO!!!!!¡×¤ÎÂ³ÊÔ¤È¤Ê¤ëTV¥¢¥Ë¥á¿·¥·¥êー¥º¡ÖBanG Dream! Ave Mujica¡×¤¬TOKYO MX¤Û¤«¤Ë¤Æ¹¥É¾ÊüÁ÷Ãæ¡£¤Þ¤¿2025Ç¯2·î28Æü(¶â)¤Ë¤Ï¥Ð¥ó¥É¥ê¡ª¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î10¼þÇ¯¤ò¹µ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤ÎÅ¸³«¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ð¥ó¥É¥ê¡ª¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://bang-dream.com/
¥Ð¥ó¥É¥ê¡ª¸ø¼° X¡§https://twitter.com/bang_dream_info
¥Ð¥ó¥É¥ê¡ª¸ø¼° Instagram¡§https://www.instagram.com/bang_dream_official_/?hl=ja
YouTube¡Ö¥Ð¥ó¥É¥ê¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡ù¡×¡§https://www.youtube.com/channel/UCN-bFIdJM0gQlgX7h6LKcZA
¢§¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤À¤¯ºÝ¤Ï¡¢ÈÇ¸¢É½µ¤È¤·¤Æ¼¡¤ò¤´µÆþ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡¡
(C)BanG Dream! Project (C)Dreamtonics (C)AHS