Ä©Àï¤ò±þ±ç¤¹¤ë¹á¤ê¥Ö¥é¥ó¥ÉBuddy¤ÎÂè£±ÃÆ¹á¿å¡ØOVER¡Ù¤¬2025Ç¯2·î15Æü(ÅÚ)È¯Çä¡£
¡Ö»à¤Ì¤È¤¸å²ù¤·¤Ê¤¤¿Í¤òÁý¤ä¤¹¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¹á¤ê¥Ö¥é¥ó¥É¡ØBuddy¡Ù¤¬¡¢2025Ç¯2·î15Æü¤ËÂè1ÃÆ¹á¿åOVER¤òÈ¯Çä³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£Buddy¤Ï¡¢¹á¤ê¤ò¤¿¤À¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÄ©Àï¤ò±þ±ç¤¹¤ë¹á¤ê¤ÎÁêËÀ¡ÊBuddy¡Ë¡×¤È¤·¤ÆÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
¢§ ÁÏ¶È¼Ô¤ÎÁÛ¤¤
ÂåÉ½¤Î»°ÄÍ¤Ï¡¢¡Ö»à¤Ì»þ¡¢¸å²ù¤·¤Ê¤¤¿Í¤òÁý¤ä¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤Ç¡¢¥³ー¥Á¥ó¥°¤ä¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤Ê¤É¡¢¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ë¶È³¦¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤Ç´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Î¥µー¥Ó¥¹¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤â¹â³Û¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢Ã»´ü´Ö¤Ç½ª¤ï¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢·ÑÂ³Åª¤Ë¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤ëµ¡²ñÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö¤â¤Ã¤ÈÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Î¿ÍÀ¸¤òÎÉ¤¯¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¡¢¤è¤ê¿È¶á¤ÇÆü¾ïÅª¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤ÇÃåÌÜ¤·¤¿¤Î¤¬"¹á¤ê"¤Ç¤¹¡£
¹á¤ê¤òÓÌ¤¤¤Ç¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¤ê¡¢µ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿¤ê¤¹¤ë·Ð¸³¤ÏÃ¯¤Ë¤Ç¤â¤¢¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Æü¾ïÅª¤Ë¸Þ´¶¤ò»É·ã¤¹¤ë¡Ö¹á¤ê¡×¤ò³èÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¡¢Ä©Àï¤ò±þ±ç¤¹¤ë¹á¤ê¡ÖBuddy¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¥³¥ó¥»¥×¥È¥àー¥Óー
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=a7mkgxQ4qQ0 ]
¢§¡ØBuddy¡Ù¤¬Áª¤Ð¤ì¤ë4¤Ä¤ÎÍýÍ³
¥Ö¥é¥ó¥É¥í¥´
1. ¸Â³¦¤òÄ¶¤¨¤ë¡¢ÎÏ¶¯¤¤¹á¤ê
ÓÌ¤¤¤À½Ö´Ö¡¢±Ô¤¤¥·¥È¥é¥¹¤Î¹á¤ê¤¬ÉÔ°Â¤òÊ§¿¡¤·¡¢ÎÏ¶¯¤¤¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤È¥¦¥Ã¥Ç¥£¤ÎÄ´ÏÂ¤¬¤¢¤Ê¤¿¤Ë¼«¿®¤ò¿á¤¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£¹á¿å¤òÅ»¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤òÄ¶¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
2. ¥á¥¾¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¤ò°·¤¦¡¢Ä´¹á»Õ¤¬À©ºî
ÍÌ¾¥Ö¥é¥ó¥É¤â¼ê³Ý¤±¤ëÄ´¹á»Õ¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢À©ºî¡£1,500¼ïÎà°Ê¾å¤Î¹áÎÁ¤«¤éåÌÌ©¤Ë¥Ö¥ì¥ó¥É¡£Á¡ºÙ¤Ê¹á¤ê¤Î°Ü¤êÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤Ç·×»»¤·¿Ô¤¯¤·¤¿¡ÖËÜÊª¡×¤Î¹á¤ê¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
3. ÂÅ¶¨¤·¤Ê¤¤¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤ÎÆüËÜÀ½
ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ü¥È¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤«¤é¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î´¶À¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¹á¤ê¤ÎÀß·×¤Þ¤Ç¡¢ºÙÉô¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤òµÍ¤á¤Þ¤·¤¿¡£ºÊñ¡¦È¯Á÷¤â¹ñÆâ¤«¤é¤Ò¤È¤Ä¤º¤ÄÃúÇ«¤Ë¡¢¼êºî¶È¤Ç¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
4.¹ØÆþ¸å¤âÂ³¤¯¡ÖÄ©Àï¤Î¥µ¥Ýー¥È¡×
¹á¿å¤ÎÈÎÇä¤À¤±¤Ç½ª¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¹ØÆþ¼Ô¸ÂÄê¤ÇÄ©Àï¤ò±þ±ç¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥µ¥Ýー¥È¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¥¹¥Ýー¥ÄÁª¼ê¤Î¥¹¥Ý¥ó¥µー¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥¹¥Ý¥ó¥µー·ÀÌóÁª¼ê
Á´ÆüËÜ¥éー¥¸¥Üー¥ëÂîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñÍ¥¾¡£µ²ó ÃÓÅÄ ÏËÄÌ Áª¼ê
2019-2024¥Ç¥Õ¥µ¥Ã¥«ーÆüËÜÂåÉ½ Ìî»û É÷¿á Áª¼ê
¢§ ¾¦ÉÊ³µÍ×
Âè1ÃÆ¹á¿åOVER
ÍøÍÑ¥·ー¥ó¡§¼«¸Ê¸¦ïÓÃæ
ÍøÍÑ¥·ー¥ó¡§µ¤¹ç¤òÆþ¤ì¤¿¤¤»þ
¾¦ÉÊÌ¾:OVER Eau de Parfum ¡Ê¥Ð¥Ç¥£ ¥ªー¥É¥Ñ¥ë¥Õ¥¡¥à¡Ë
È¯ÇäÆü: 2025Ç¯2·î15Æü
²Á³Ê: 13,200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÆâÍÆÎÌ: 50ml
¹ØÆþÊýË¡: ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Êhttps://buddy-shop.jp/¡Ë
¢£ ²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾: ³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥¸¥é¥¤¥Õ
½êºßÃÏ: µÜ¾ë¸©ÀçÂæ»ÔÀÄÍÕ¶èµÜÄ®4ÃúÌÜ5-43-101
»ö¶ÈÆâÍÆ: ¹á¤ê¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä