¡Ø¼çÍ×¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥¯¥é¥¦¥É¤ËÀø¤à¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¶¼°Ò¡¢¥µ¥¤¥ÐーÈÈºá¼Ô¤Ï¤É¤¦¹¶·â¤ò»Å³Ý¤±¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¡©¡Ù¤È¤¤¤¦¥Æー¥Þ¤Î¥¦¥§¥Ó¥Êー¤ò³«ºÅ
¾ÜºÙ¡¦»²²Ã¿½¹þ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://majisemi.com/e/c/forgevision-20250306/M1D
¢£²ÃÂ®¤¹¤ë¥¯¥é¥¦¥É°Ü¹Ô¤Çµá¤á¤é¤ì¤ë¡È¥¯¥é¥¦¥É¸ÇÍ¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥ê¥¹¥¯¡É¤Ø¤ÎÈ÷¤¨
¸½ºß¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶È¡¦ÁÈ¿¥¤¬¡ÖAWS¡ÊAmazon Web Services¡Ë¡×¡ÖMicrosoft Azure¡×¡ÖGoogle Cloud¡×¤Ê¤É¤Î¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥¯¥é¥¦¥É¤ò´ðÈ×¤È¤¹¤ë¥·¥¹¥Æ¥à´Ä¶¤Î¹½ÃÛ¡¦±¿ÍÑ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åê»ñ¥³¥¹¥È¤Îºï¸º¤ä¥¤¥ó¥Õ¥é±¿ÍÑ¤ÎÉé²Ù·Ú¸º¡¢¥¹¥±ー¥é¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Î¸þ¾å¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤òÆÀ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£Âçµ¬ÌÏ¤Ê´ë¶È¡¦ÁÈ¿¥¤Ç¤Ï3¤Ä°Ê¾å¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¸½ºß¤Î¥¯¥é¥¦¥É´Ä¶¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÊ£»¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¥ª¥ó¥×¥ì¥ß¥¹´Ä¶¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¥¯¥é¥¦¥É¸ÇÍ¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥ê¥¹¥¯¤Ø¤ÎÂÐºö¤¬ÉÔ²Ä·ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç½ÅÍ×À¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡Ö¥¯¥é¥¦¥É¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡×¤Ç¤¹¡£
¶áÇ¯¡¢¥¯¥é¥¦¥É´Ä¶¤Ë¤ª¤±¤ëÂ¿¤¯¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¦¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥È¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥µ¥¤¥Ðー¹¶·â¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹¹âÅÙ²½¤·¡¢AI¡Ê¿Í¹©ÃÎÇ½¡Ë¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¥Þ¥ë¥¦¥§¥¢¤òÀ¸À®¤·¤¿¤ê¡¢¹¶·â¤ò¼«Æ°²½¤¹¤ëÆ°¤¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¹ñÆâ³°¤òÌä¤ï¤º¡Ö¥é¥ó¥µ¥à¥¦¥§¥¢¹¶·â¡×¤¬¥·¥¹¥Æ¥àÆâ¤ÎÀÈ¼åÀ¤òÉÕ¤±ÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢µ¡Ì©¾ðÊó¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¸¢¸ÂÀßÄê¤ä¹½À®¥ß¥¹¤Ê¤É¡¢¥¯¥é¥¦¥ÉÍøÍÑÁÈ¿¥¤Î²á¼º¤Ë¤è¤ë¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¦¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥È¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤âÂÕ¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤¦¤·¤¿¥¯¥é¥¦¥É´Ä¶¤ËÀø¤àÂ¿ÍÍ¤Ê¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¶¼°Ò¤ËÂÐ±þ¤¹¤ëÉ¬Í×À¤¬°ìÁØ¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥¯¥é¥¦¥É¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤ò¶¯²½¤¹¤ëÀ½ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¡¢±¿ÍÑ¤Ë¤ª¤±¤ë²ÝÂê¤âÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë
¥¯¥é¥¦¥É¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤ò¶¯²½¤¹¤ëÊýË¡¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖCSPM¡ÊCloud Security Posture Management¡Ë¡×¡ÖCWPP¡ÊCloud Workload Protection Platform¡Ë¡×¡ÖCIEM¡ÊCloud Infrastructure Entitlement Management¡Ë¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼ïÎà¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£À½ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢Ê£¿ô¤Î¥Äー¥ë¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÂÐºö¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤¬Ê£»¨²½¤¹¤ë¤Û¤É¡¢Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¥í¥°¤äËÄÂç¤Ê¥¢¥éー¥È¤¬ÄÌÃÎ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¡Ö¸¶°ø¤¬ÀßÄê¤Ê¤Î¤«¡¢ÀÈ¼åÀ¤Ê¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤Ë½àµò¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÂÐ±þ²Õ½ê¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤Î±¿ÍÑ²ÝÂê¤âÉâ¤Ä¦¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£±¿ÍÑ¤Î²ÝÂê¤Î²ò·è¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£CNAPP»Ô¾ì¤Î¥êー¥ÀーÅªÂ¸ºß Orca Security¤¬²òÀâ¤¹¤ë¡Ö¥µ¥¤¥Ðー¹¶·â¼Ô¤¬ÁÀ¤¦¹¶·â¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤ÈÍ¸ú¤Ê¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÂÐºö
¤½¤¦¤·¤¿²ÝÂê¤Î²ò·èºö¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡ÖCloud Native Application Protection Platform¡ÊCNAPP¡Ë¡×¤Ç¤¹¡£CNAPP¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Åý°ì¤µ¤ì¤¿¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥Ý¥ê¥·ー¤ÎºöÄê¤äÅ¬ÀÚ¤Ê¥¢¥¯¥»¥¹´ÉÍý¡¢·ÑÂ³Åª¤Ê¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£´Æ»ë¤Ê¤É¤¬¼Â¸½²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢CNAPP»Ô¾ì¤Î¥êー¥ÀーÅªÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¡ÖOrca Security¡×¤¬ÅÐÃÅ¡£ºÇ¿·¤ÎÆ°¸þ¤ò¸ò¤¨¤Æ¡¢¥µ¥¤¥Ðー¹¶·â¼Ô¤¬ÁÀ¤¦¹¶·â¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Æ±¼Ò¤¬Äó¶¡¤¹¤ëCSPM¡¢CWPP¡¢CIEM¤Ê¤É¤Îµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¡¢¥¯¥é¥¦¥É»ñ»ºÁ´ÂÎ¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥ê¥¹¥¯¤ò°ì³ç´ÉÍý¤Ç¤¤ëCNAPP¥µー¥Ó¥¹¡ÖOrca Security¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£Orca Security¤Ï¡¢¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¥ì¥¹¤ÇÆ³Æþ²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆÈ¼«µ»½Ñ¡ÖSideScanning¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ´ûÂ¸¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÆÃÄ§¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¼ÂºÝ¤ËOrca Security¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¶¼°Ò¤ò³ÎÇ§¤¹¤ëÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Ç¥â¤äÆ³Æþ»öÎã¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£¥¯¥é¥¦¥É¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£»Üºö¤ò¤´¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤ä¸½¾ì¤Ç¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÂÐ±þ¤Ë¤ªº¤¤ê¤ÎÊý¤Ï¡¢¤¼¤Ò¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¼çºÅ¡¦¶¦ºÅ
¥Õ¥©ー¥¸¥Ó¥¸¥ç¥ó³ô¼°²ñ¼Ò
Orca Security
¢£¶¨ÎÏ
³ô¼°²ñ¼Ò¥ªー¥×¥ó¥½ー¥¹³èÍÑ¸¦µæ½ê
¥Þ¥¸¥»¥ß³ô¼°²ñ¼Ò
¾ÜºÙ¡¦»²²Ã¿½¹þ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://majisemi.com/e/c/forgevision-20250306/M1D
¥Þ¥¸¥»¥ß¤Ï¡¢º£¸å¤â¡Ö»²²Ã¼Ô¤ÎÌò¤ËÎ©¤Ä¡×¥¦¥§¥Ó¥Êー¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
²áµî¥»¥ß¥Êー¤Î¸ø³«»ñÎÁ¡¢Â¾¤ÎÊç½¸Ãæ¥»¥ß¥Êー¤Ï▶¤³¤Á¤é(https://majisemi.com?el=M1D)¤Ç¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥¸¥»¥ß³ô¼°²ñ¼Ò
¢©105-0022¡¡ÅìµþÅÔ¹Á¶è³¤´ß1ÃúÌÜ2-20¡¡¼®Î±¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°3³¬
¤ªÌä¹ç¤»¡§ https://majisemi.com/service/contact/
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=SufmqjROp0A ]