¡ÖPureal¡Ê¥Ô¥å¥ì¥¢¡Ë¡×¤«¤é¡¢¥¨¥¯¥½¥½ー¥à*1¡¢¥¢¥¼¥é¥¤¥ó»À*2¤ò¥á¥¤¥óÀ®Ê¬¤È¤·¤¿¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É*¥·ー¥È¥Þ¥¹¥¯¿·ÅÐ¾ì¡ª
¥Þ¥ë¥Þ¥óH&B³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¹ÂÅÄ ¾¡É§¡Ë¤¬Å¸³«¤¹¤ë²½¾ÑÉÊ¥Ö¥é¥ó¥É¡ØPureal¡Ê¥Ô¥å¥ì¥¢¡Ë¡Ù¤è¤ê¡¢ºÆÀ¸ÈþÍÆ°åÎÅ¤ËÃåÌÜ¤·¤¿¡È¥Ï¥¤¥É¥ì¥¤¥È¥·¥êー¥º¡É¤«¤é¡Ö¥¯¥ê¥¢¥Ï¥¤¥É¥ì¥¤¥È¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¥Þ¥¹¥¯¡×¡Ê1ËçÆþ / ÀÇ¹þ275±ß¡Ë¡¢¡Ö¥ì¥Á¥Ó¥¿¥Ï¥¤¥É¥ì¥¤¥È¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¥Þ¥¹¥¯¡×¡Ê1ËçÆþ / ÀÇ¹þ275±ß¡Ë¤Î2¼ï¤ò¿·È¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡È¥Ï¥¤¥É¥ì¥¤¥È¥·¥êー¥º¡É¤Ï¥Ô¥å¥ì¥¢¤Î´ûÂ¸¾¦ÉÊ¤Ç¤¢¤ë7ËçÆþ¥·ー¥È¥Þ¥¹¥¯¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢ºÆÀ¸ÈþÍÆ°åÎÅ¤ÇÃíÌÜ¤ÎÀ®Ê¬¤ò¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÄÉ²ÃÇÛ¹ç¡£2024Ç¯11·î19Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ËÈ¯Çä¤·¤¿PDRN*3ÇÛ¹ç¡Ö¥ê¥¸¥å¥ª¥ó¥Ï¥¤¥É¥ì¥¤¥È¥ê¥Ú¥¢¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¥Þ¥¹¥¯¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¨¥¯¥½¥½ー¥à*1ÇÛ¹ç¤Î¡Ö¥¯¥ê¥¢¥Ï¥¤¥É¥ì¥¤¥È¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¥Þ¥¹¥¯¡×¡¢¥¢¥¼¥é¥¤¥ó»À*2ÇÛ¹ç¤Î¡Ö¥ì¥Á¥Ó¥¿¥Ï¥¤¥É¥ì¥¤¥È¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¥Þ¥¹¥¯¡×¤¬¿·ÅÐ¾ì¡£
´ûÂ¸¾¦ÉÊ¤ÈÆ±ÍÍ¤ÎÉÔ¿¥ÉÛ¤Ç¤¢¤ë¥ê¥è¥»¥ë¥·ー¥È¤¬¡È¤×¤ë¤ó¡É¤È¤·¤¿´¶¿¨¤Ç¸ü¤ß¤Î¤¢¤ë¥ê¥Ã¥Á¤Ê¥·ー¥È¤Ø¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É*¡£¹âÇ»ÅÙ*¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤¬ºÇÃ»3Ê¬¤Ç¸úÎ¨¤è¤¯³Ñ¼ÁÁØ¤Þ¤Ç½¸Ãæ¥±¥¢¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¿·¾¦ÉÊ³µÍ×
¥Ô¥å¥ì¥¢ ¥¯¥ê¥¢¥Ï¥¤¥É¥ì¥¤¥È¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¥Þ¥¹¥¯ ¡ã¥·ー¥È¥Þ¥¹¥¯¡ä
À¡¤ß¤ï¤¿¤ëÆ©ÌÀ´¶*4¤Î¤¢¤ëÁÇÈ©¤Ø
¼¡À¤Âå¤ÎºÆÀ¸°åÎÅ¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤Î¥¨¥¯¥½¥½ー¥à*1¤òÇÛ¹ç¡£
È©¤ÎÊÝ¼¾¤ä¥Ð¥ê¥¢µ¡Ç½¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¡¢¥¬¥é¥¯¥È¥ß¥»¥¹ÇÝÍÜ±Õ*5¤ä
¥Ê¥¤¥¢¥·¥ó¥¢¥ß¥É*6¤¬Æ©ÌÀ´¶*4¤òÍ¿¤¨¡¢¥Ï¥ê¥Ä¥äÁÇÈ©¤ØÆ³¤¤Þ¤¹¡£
¥Ô¥å¥ì¥¢ ¥ì¥Á¥Ó¥¿¥Ï¥¤¥É¥ì¥¤¥È¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¥Þ¥¹¥¯ ¡ã¥·ー¥È¥Þ¥¹¥¯¡ä
¤Ä¤ë¤ó¤È¥¥áºÙ¤ä¤«¤ÊÁÇÈ©¤Ø
ÌÓ·ê¥±¥¢*7¤Î¥È¥ì¥ó¥ÉÀ®Ê¬¥¢¥¼¥é¥¤¥ó»À*2¤òÇÛ¹ç¡£
ÌÓ·êµÍ¤Þ¤ê¡¦Èé»é¤òÍÞÀ©¤·¤Ê¤¬¤é¥Ó¥¿¥ß¥óCÍ¶Æ³ÂÎ*8¤È
¥ì¥Á¥Îー¥ëÍ¶Æ³ÂÎ*9¤¬È©¤ËÍ¥¤·¤¯¤¯¤¹¤ß*10¡¦³Ñ¼Á¤ò¥±¥¢¡£
¡Ú¾¦ ÉÊ Ì¾ ¡Û¥Ô¥å¥ì¥¢ ¥¯¥ê¥¢¥Ï¥¤¥É¥ì¥¤¥È¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¥Þ¥¹¥¯
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥Ô¥å¥ì¥¢ ¥ì¥Á¥Ó¥¿¥Ï¥¤¥É¥ì¥¤¥È¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¥Þ¥¹¥¯
¡ÚÍÆ¡¡¡¡ÎÌ¡Û1ËçÆþ / 25mL
¡ÚÈÎÇä²Á³Ê¡Û250±ß¡ÊÀÇ¹þ275±ß¡Ë
¡ÚÈÎ Çä Æü ¡Û2025Ç¯3·î11Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤ê½ç¼¡
¢¨È¯Çä³«»ÏÆü¤ÏÅ¹ÊÞ¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤ê¤ª¼è°·¤¤¤Î¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥·¥êー¥º¾¦ÉÊ
¥Ô¥å¥ì¥¢ ¥ê¥¸¥å¥ª¥ó¥Ï¥¤¥É¥ì¥¤¥È¥ê¥Ú¥¢¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¥Þ¥¹¥¯
¡ã¥·ー¥È¥Þ¥¹¥¯¡ä
±ð¤ä¤«¤Ëµ±¤¯ÃÆÎÏ*11¤Î¤¢¤ëÁÇÈ©¤Ø
ºÆÀ¸ÈþÍÆ°åÎÅ¤ÇÏÃÂê¤Î¥µー¥â¥óÍ³ÍèºÙË¦³ËÀ®Ê¬PDRN*3¤òÇÛ¹ç¡£
¤¦¤ë¤ª¤¤¤È¥Ï¥ê¡¦ÃÆÎÏ*11¤òÍ¿¤¨¡¢¥°¥ë¥¿¥Á¥ª¥ó*12¤¬±ð¤ä¤«¤Êµ±¤¤Î¤¢¤ëÈ©¤ØÆ³¤¯¥Ç¥¤¥êー¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¥±¥¢*13¥·ー¥È¥Þ¥¹¥¯¡£
¡Ú¾¦ ÉÊ Ì¾ ¡Û¥Ô¥å¥ì¥¢ ¥ê¥¸¥å¥ª¥ó¥Ï¥¤¥É¥ì¥¤¥È¥ê¥Ú¥¢¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¥Þ¥¹¥¯
¡ÚÍÆ¡¡¡¡ÎÌ¡Û1ËçÆþ / 25mL
¡ÚÈÎÇä²Á³Ê¡Û250±ß¡ÊÀÇ¹þ275±ß¡Ë
¡ÚÈÎ Çä Æü ¡Û2024Ç¯11·î19Æü¡Ê²Ð¡Ë
¢¨È¯Çä³«»ÏÆü¤ÏÅ¹ÊÞ¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤ê¤ª¼è°·¤¤¤Î¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
È÷¹Í
*¡¡Åö¼Ò½¾ÍèÉÊÈæ
*1 ¥Ò¥È»éËÃÍ³Íè´ÖÍÕ·ÏºÙË¦¥¨¥¯¥½¥½ー¥à¡ÊÀ°È©ÊÝ¼¾À®Ê¬¡Ë
*2 À°È©À®Ê¬
*3 DNA-Na¡ÊÀ°È©ÊÝ¼¾À®Ê¬¡Ë
*4 ¤¦¤ë¤ª¤¤¤òÍ¿¤¨Íð¤ì¤¿È©É½ÌÌ¤Î¥¥á¤¬À°¤Ã¤¿°õ¾Ý¤Î¤³¤È
*5 À°È©ÊÝ¼¾À®Ê¬
*6 À°È©À®Ê¬
*7 ¥¥á¤òÀ°¤¨ÌÓ·ê¤ÎÌÜÎ©¤Á¤Ë¤¯¤¤È©¤Ø
*8 ¥Ñ¥ë¥ß¥Á¥ó»À¥¢¥¹¥³¥ë¥Ó¥ë¥ê¥ó»À3Na¡ÊÀ°È©À®Ê¬¡Ë
*9 ¥Ñ¥ë¥ß¥Á¥ó»À¥ì¥Á¥Îー¥ë¡ÊÀ°È©À®Ê¬¡Ë
*10 ´¥Áç¤Ë¤è¤ê¤¯¤¹¤ó¤Ç¸«¤¨¤ë°õ¾Ý¤Î¤³¤È
*11 È©¤Ë¥Ï¥ê¤òÍ¿¤¨¤ë
*12 À°È©À®Ê¬
*13 Ç¯Îð¤Ë±þ¤¸¤¿¥±¥¢
¢£¥Ô¥å¥ì¥¢¸ø¼°¥µ¥¤¥ÈµÚ¤ÓSNS
¡¡¥Ô¥å¥ì¥¢¸ø¼°¥Ö¥é¥ó¥É¥µ¥¤¥È
¡¡https://www.purealcosme.com/
¡¡¥Ô¥å¥ì¥¢¸ø¼°³ÚÅ·»Ô¾ì¥µ¥¤¥È¡¡
¡¡https://item.rakuten.co.jp/marumanhealth/c/0000000119/
¡¡¥Ô¥å¥ì¥¢¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë/@OfficialPureal
¡¡https://twitter.com/OfficialPureal
¡¡¥Ô¥å¥ì¥¢¸ø¼°Instagram/@pureal_official
¡¡https://www.instagram.com/pureal_official/
¥Þ¥ë¥Þ¥óH&B³ô¼°²ñ¼Ò ²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ ¼Ò Ì¾ ¡§¥Þ¥ë¥Þ¥óH&B³ô¼°²ñ¼Ò
½ê ºß ÃÏ ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¿ÀÅÄ»ÊÄ®ÆóÃúÌÜ2ÈÖÃÏ12
Âå É½ ¼Ô ¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡¹ÂÅÄ ¾¡É§
ÁÏ ¡¡ ¶È ¡§1948Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ23Ç¯¡Ë5·î
Àß ¡¡ Î© ¡§2018Ç¯¡ÊÊ¿À®30Ç¯¡Ë7·î
U¡¡R¡¡L¡§https://maruman.co.jp/
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§·ò¹¯¿©ÉÊ¡¦¥Ñ¥¤¥Ý¡¦À¸³è»¨²ß¡¦²½¾ÑÉÊ¤ÎÀ½Â¤ÈÎÇä
¢£¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¥Þ¥ë¥Þ¥óH&B³ô¼°²ñ¼Ò
TEL¡§0120-040-562
Ê¿Æü 10:00～17:00
¢£ËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¥Þ¥ë¥Þ¥óH&B³ô¼°²ñ¼Ò
¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¥±¥¢Éô
TEL¡§03-3526-9980