¡È¥¹¥¿ー¥È¤«¤é¥´ー¥ë¤Þ¤ÇÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤Íú¤­¿´ÃÏ¡É °µÎÏÊ¬»¶¤ÇÂ­¤Ø¤ÎÉéÃ´¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤ëÆÈ¼«³«È¯¥¢¥¦¥È¥½ー¥ë¤ò È÷¤¨¤¿¡ÖS/LAB ULTRA GLIDE¡×¤¬¿·ÅÐ¾ì¡£

現代的なマウンテンスポーツ・ライフスタイルを提案する『Salomon(サロモン)』は、2025年2月22日(土)に独自のアウトソールデザインによって疲労と不快感を最小限に抑え、スタートからゴールまで革新的な履き心地を提案する「S/LAB ULTRA GLIDE(エスラボ ウルトラ グライド)」を発売致します。全国一部のSalomon(サロモン)直営店舗及び取り扱い店舗、オフィシャルオンラインストアにて販売致します。

◇ 革新的な波状のアウトソール形状「relieveSPHERE(リリーブスフィア)」

着足時の足裏への突き上げによる圧力は疎らとなっており、これによって足の疲労や痛みにつながりやすくなります。そこでサロモンでは科学的研究結果に基づいて圧力がより強くかかる箇所をくりぬいた部分半球形状のアウトソールを開発。足裏への圧力を拡散し、均等化されることで足への疲 労感や不快感を軽減します。

◇ 分割構造のミッドソールが安定感を発揮

耐久性に加え反発性を備える素材 PEBA(ポリエーテルブロックアミド)を採用した energyFOAM⁺(エナジーフォームプラス)、それを包み込むような分割構造の高い回復特性からクッションの持続性を備える energyFOAM(エナジーフォー ム)の2つの硬度の異なるパーツを組み合わせた二層構造のミッドソールを採用しています。 そして高いグリップ力を発揮するサロモンオリジナルアウトソールテクノロジーcontaGRIP(コンタグリップ)を採用しています。ミッドソールがコックピットシートのように足を包み込み、アウトソールの高いグリップ力が合わさってダウンヒルでの高い安定性を発揮します。

◇ 足のむくみを軽減するアッパーテクノロジー

サロモンオリジナルテクロノジーとなるquickLACE(クイック レース)と包み込むようなフィット感を生み出すフィットテクノロジーsensiFIT(センシフィット)をアッパーに採用しています。さらにつま先周りに取り入れられた特殊なストレッチアッパー素材が走行時の足のむくみに対応してスタートからゴールまでサポートします。

○ S/LAB ULTRA GLIDE / エスラボ ウルトラ グライド

価格 :\26,400(税込)

展開 : 22.5cm~31cm

重量 : 280g(片足27cm)

素材 : アッパー(合成素材、テキスタイル) インソール(テキスタイル、) アウトソール(ラバー) カラー: 1 色

FIERY RED/POMPEIAN RED/VANILLA ICE

取扱店舗 :

○サロモン直営店 / サロモンストア東京 渋谷 / サロモンストア大阪 心斎橋/ SALOMON TOKYO TAKAO CONCEPT/ サロモン公式オンラインストア

○アートスポーツ / 本店

○Run Walk Style / 大阪店 / 名古屋店

○Run boys! Run girls!

○MOOSE

○好日山荘 / 横浜西口店

○さかいやスポーツ / シューズ館

○トリッパーズ

○TODAY RUNNING COMPANY 道がまっすぐ

○ラリーグラス / 大名店

○vic2

○秀岳荘 / 白石店 / 旭川店

○fazeone

○T-mountain

○SALLYS RUNNING DEPT.

◇ S/LAB ULTRA GLIDE Launch Event

○ S/LAB ULTRA GLIDE Try on with Salomon Athletes

「S/LAB ULTRA GLIDE(エスラボ ウルトラ グライド)」の発売を記念して、サロモンアスリートと一緒に走る「S/LAB ULTRA GLIDE(エスラボ ウルトラ グライド)」試し履きイベントを開催致します。S/PLUS(エスプラス)会員限定参加のイベントとなっており、高尾の山をトップアスリートとして活躍する上正原真人選手と吉野大和選手と一緒に逸早く「S/LAB ULTRA GLIDE(エスラボ ウルトラ グライド)」をお試しいただけるスペシャルランニングイベントとなっております。また、イベントを開催するSALOMON TOKYO TAKAO CONCEPTにて「S/LAB ULTRA GLIDE(エスラボ ウルトラ グライド)」の発売も致します。※S/PLUS 会員限定イベントとなります。

日時:2025年2月22日(土) 9:00~11:00

場所: SALOMON TOKYO TAKAO CONCEPT ( TMH. TAKAO MOUNTAIN HOUSE https://takaomountainhouse.jp/)

参加人数 :30名

募集期間 :募集期間終了

当選発表 :2月12日(水)

○ EARLY TRY ON CAMPAIGN

2月22日(土)発売の「S/LAB ULTRA GLIDE(エスラボ ウルトラ グライド)」を先行で試し履きができるキャンペーンを開催します。

期間:2025年2月14日(金)~

場所:Mt.TAKAO BASE CAMP https://takaobc.com/

料金:\330

※S/PLUS 会員割引対応有

*会員サービス「S/PLUS(エスプラス)」 ご入会はこちらから https://salomon.jp/pages/s-plus 「S/PLUS(エスプラス)」はアウトドアライフを豊かにするサロモンのメンバーシッププログラムです。商品購入やレビュー、イベント参加で貯めたマイル数に応じてステージが変動します。貯まったマイルはクーポンに交換、特別イベントへご招待、さらには新商品の先行販売へのアクセスなどメンバー限定の特典を多数ご用意しています。

About Salomon

サロモンは1947年創業以来フランス アルプス山脈の麓アヌシーにて、革新的なフットウェア、アパレル、ウィンタースポーツ用品を創造するモダン・マウンテンスポーツ・ライフスタイルブランドです。アヌシー・デザイン・センターでは、デザイナー、エンジニア、アスリートが三位一体となり、スポーツとカルチャーの未来を形成しています。私たちサロモンは、マウンテンスポーツを通じて人々をあるべき最高の姿へと導くために存在しています。

サロモンオフィシャルサイト、オンラインストア

https://salomon.jp

サロモンジャパンオフィシャルインスタグラム

https://www.instagram.com/salomon_japan/

サロモンアウトドアジャパンオフィシャルフェイスブック

https://www.facebook.com/SalomonOutdoorJapan/

【読者のお問い合わせ先】 サロモン コールセンター TEL:03-6825-2134