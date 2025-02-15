¡Ø¥â¥ó¥¹¥¿ー¥Ï¥ó¥¿ー¥Ñ¥º¥ë ¥¢¥¤¥ëー¥¢¥¤¥é¥ó¥É¡Ù¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¼ÞÇ®¤Î¿Ï¡ã±ê¤ÎÆóÅáÎ®¡ä¡×¤¬³«ºÅ¡ª

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´7Ëç)

³ô¼°²ñ¼Ò¥«¥×¥³¥ó

Åç¤Ë¿·¤·¤¤Ãç´Ö¡Ö¥Ç¥£¥¢¥ó¥Ì¡×¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¡£

iOS/Android¡Ø¥â¥ó¥¹¥¿ー¥Ï¥ó¥¿ー¥Ñ¥º¥ë ¥¢¥¤¥ëー¥¢¥¤¥é¥ó¥É¡Ù¤Ï¡¢ËÜÆü2025Ç¯2·î15Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ê¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¼ÞÇ®¤Î¿Ï¡ã±ê¤ÎÆóÅáÎ®¡ä¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£



¡ÚApp Store¡Û


https://apps.apple.com/jp/app/id1591864714


¡ÚGoogle play¡Û


https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.capcom.android.mhpuzzle


¡Ú¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Û


https://mobile.capcom.com/mhpuzzle/


¢£¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¼ÞÇ®¤Î¿Ï¡ã±ê¤ÎÆóÅáÎ®¡ä¡×¤¬³«ºÅ¡ª


2025Ç¯2·î15Æü¡ÊÅÚ¡Ë11:00¤è¤ê¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¼ÞÇ®¤Î¿Ï¡ã±ê¤ÎÆóÅáÎ®¡ä¡×¤¬ÇÛ¿®³«»Ï¡ª


¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¡¢°ìÎ®¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ½¤¹Ô¤ËÎå¤à·õ»Î¡Ö¥Ç¥£¥¢¥ó¥Ì¡×¤òÃç´Ö¤Ë¤·¤¿¤ê¡ÖÎõ²Ð¤Î¥ªー¥é¡×¤Ê¤É¤Î¹ë²Ú¤ÊÊó½·¤ò³ÍÆÀ¤·¤è¤¦¡ª





¥Ç¥£¥Î¥Ð¥ë¥É

¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥ÈÊó½·¡Û

¥¤¥Ù¥ó¥ÈÊó½·°ìÍ÷

¢¨°ìÉô¤ÎÊó½·¤òÆþ¼ê¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡Ö¥·ー¥º¥ó¥Á¥±¥Ã¥È¡×¡ÊÀÇ¹þ760±ß¡Ë¤Î¹ØÆþ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£


¡Ú³«ºÅ´ü´Ö¡Û

2025Ç¯2·î15Æü¡ÊÅÚ¡Ë11:00～2025Ç¯2·î26Æü¡Ê¿å¡Ë11:00


¢£¡Ö¡Ø¼ÞÇ®¤Î¿Ï¡Ù³«ºÅµ­Ç°¥ê¥Ý¥¹¥È¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤ò³«ºÅ¡ª


2025Ç¯2·î26Æü¡Ê¿å¡Ë11:00¤Þ¤Ç¡¢ÃêÁª¤Ç1Ëü±ßÊ¬¤ÎAmazon¥®¥Õ¥È¥«ー¥É¤ä¡Ø¥â¥ó¥¹¥¿ー¥Ï¥ó¥¿ー¥Ñ¥º¥ë ¥¢¥¤¥ëー¥¢¥¤¥é¥ó¥É¡Ù¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥¹¥¿¥ó¥É¡¦ÊÉ³Ý¤±¥¿¥¤¥×¥Ç¥«´Ì¥Ð¥Ã¥¸¤¬Åö¤¿¤ë¡Ö¡Ø¼ÞÇ®¤Î¿Ï¡Ù³«ºÅµ­Ç°¥ê¥Ý¥¹¥È¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤ò³«ºÅÃæ¡ª




¡Ú¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó³µÍ×¡Û

¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿ー¥Ï¥ó¥¿ー¥Ñ¥º¥ë ¥¢¥¤¥ëー¥¢¥¤¥é¥ó¥É¡×¸ø¼°X (@MHPuzzles)¤ò¥Õ¥©¥íー¤·¡¢ ¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´ÖÃæ¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤¿¥Ý¥¹¥È¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È¤·¤¿Êý¤«¤éÃêÁª¤Ç10Ì¾ÍÍ¤Ë1Ëü±ßÊ¬¤ÎAmazon¥®¥Õ¥È¥«ー¥É(¥Ç¥¸¥¿¥ë¥®¥Õ¥È)¡¢ÃêÁª¤Ç30Ì¾ÍÍ¤Ë¥¹¥¿¥ó¥É¡¦ÊÉ³Ý¤±¥¿¥¤¥×¥Ç¥«´Ì¥Ð¥Ã¥¸¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£


¡Ú¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´Ö¡Û

2025Ç¯1·î29Æü¡Ê¿å¡Ë11:00～2025Ç¯2·î26Æü¡Ê¿å¡Ë11:00


¡Ú¥­¥ã¥ó¥Úー¥óÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡Û


https://mobile.capcom.com/mhpuzzle/ja-jp/topic/cp_20250129_01.html


¢£¡Ö¥µ¥ó¥ê¥ª¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¥º¥³¥é¥Üµ­Ç°¥í¥°¥¤¥ó¥Üー¥Ê¥¹¡×¤òÇÛÉÛÃæ¡ª


¡Ö¥µ¥ó¥ê¥ª¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¥º¥³¥é¥Üµ­Ç°¥í¥°¥¤¥ó¥Üー¥Ê¥¹¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥µ¥ó¥ê¥ª¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¥º¡ß¥â¥ó¥¹¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î£Ô¥·¥ã¥Ä¡Ö¥Ð¥Ã¥É¤Ð¤Ä´ÝT¥·¥ã¥Ä¡Ê¥Ð¥Ã¥É¤Ð¤Ä´Ý¡ß¥Ê¥ë¥¬¥¯¥ë¥¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Ë¡×¡Ö¥¿¥­¥·ー¥É¥µ¥àT¥·¥ã¥Ä¡Ê¥¿¥­¥·ー¥É¥µ¥à¡ß¥Ð¥ë¥Õ¥¡¥ë¥¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Ë¡×¤òÇÛÉÛÃæ¡ª



¥Ð¥Ã¥É¤Ð¤Ä´ÝT¥·¥ã¥Ä¡¢¥¿¥­¥·ー¥É¥µ¥àT¥·¥ã¥Ä


¥í¥°¥¤¥ó¥Üー¥Ê¥¹

¡ÚÇÛÉÛ´ü´Ö¡Û

2025Ç¯2·î14Æü¡Ê¶â¡Ë11:00～2025Ç¯2·î22Æü¡ÊÅÚ¡Ë11:00



¤µ¤é¤Ë¡¢£³·î¤â¥µ¥ó¥ê¥ª¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¥º¥³¥é¥Ü¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥í¥°¥¤¥ó¥Üー¥Ê¥¹¤ÎÇÛÉÛ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Â³Êó¤Ë¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª


¢£¡Ø¥â¥ó¥¹¥¿ー¥Ï¥ó¥¿ー¥Ñ¥º¥ë ¥¢¥¤¥ëー¥¢¥¤¥é¥ó¥É¡Ù¤Î³µÍ×


¥â¥ó¥¹¥¿ー¥Ï¥ó¥¿ー¤Î¥Ñ¥º¥ë¥²ー¥à¤¬¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¸þ¤±¥²ー¥à¥¢¥×¥ê¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡ª


ÉñÂæ¤Ï¥¢¥¤¥ëー¤¿¤Á¤ÎÉÔ»×µÄ¤ÊÀ¤³¦¡£


Åç¤Î¥¢¥¤¥ëー¤ò½õ¤±¤ë¤¿¤á¡¢ÁÖ²÷¥Þ¥Ã¥Á£³¥Ñ¥º¥ë¤ÇÇ÷¤ê¤¯¤ë¥â¥ó¥¹¥¿ー¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¨¡ª


¥¢¥¤¥ëー¤ÎÍê¤ß¤´¤È¤ò²ò·è¤·¤Æ¡¢¹ÓÇÑ¤·¤¿Åç¤Ë³èµ¤¤ò¼è¤êÌá¤½¤¦¡ª


[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=ObNUURGm6pg ]

¥¿¥¤¥È¥ëÌ¾¡§¥â¥ó¥¹¥¿ー¥Ï¥ó¥¿ー¥Ñ¥º¥ë ¥¢¥¤¥ëー¥¢¥¤¥é¥ó¥É


¥¸¥ã¥ó¥ë¡§¥Þ¥Ã¥Á£³¥Ñ¥º¥ë


ÂÐ±þµ¡¼ï¡§¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¡ÊiOS / Android¡Ë


ÇÛ¿®Æü¡§¹¥É¾ÇÛ¿®Ãæ


¥¢¥¯¥»¥¹ÊýË¡:


¡ÚApp Store¡Û


https://apps.apple.com/jp/app/id1591864714


¡ÚGoogle play¡Û


https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.capcom.android.mhpuzzle


¥×¥ì¥¤ÎÁ¶â¡§´ðËÜÌµÎÁ¡Ê¥²ー¥àÆâ²Ý¶â¤¢¤ê¡Ë


¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://mobile.capcom.com/mhpuzzle/


¸ø¼°£Ø¡§https://x.com/MHPuzzles


Ãøºî¸¢É½µ­¡§


(C) ¡Æ25 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. G650083


(C)CAPCOM



¢¨Åö¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ëµ­ºÜ¤µ¤ì¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¥­¥ã¥ó¥Úー¥óÅù¤Î¾ðÊó¤Ï³«È¯Ãæ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤êÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£