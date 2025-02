¡ÚGALLEST¡Û 2025 SPRING/SUMMER COLLECTION ¥ô¥£¥¸¥å¥¢¥ëLOOK BOOKÂè1ÃÆ¤ò¸ø³«

株式会社 ワールド

ワールドグループの株式会社フィールズインターナショナルが展開するレディースブランド「GALLEST(ギャレスト)」(http://gallest.jp/(http://gallest.jp/))は、2025 SPRING/SUMMER COLLECTIONの第1弾を2月14日(金)よりオフィシャルサイトにて公開いたします。

GALLEST 2025 SPRING/SUMMER COLLECTION

「GALLEST(ギャレスト)」は“柔軟な感性で常に時代を捉え、感じながら新しい価値観と共にファッションを楽しむ”そんな軽やかでエフォートレスな女性へ向け、今の時代にフィットしたモードカジュアルスタイルをご提案しております。

2月14日(金)公開となる2025 SPRING/SUMMER COLLECTION第1弾のLOOK BOOKでは、シーズンテーマ『ILLUSION OF WATER』を表現したウォータープリントのブラウスやワンピース、ギャザーデザインが秀逸なブルゾン、カーブシルエットが今年らしいデニムパンツとベストのセットアップなど、GALLESTらしい最旬のモードスタイルをご提案いたします。

ぜひこの機会にGALLESTオフィシャルサイトをチェックしてください。

【 2025 SPRING/SUMMER SEASON THEME『 ILLUSION OF WATER 』 】

幻想的な水のシュールな美しさをテーマにサイバーにミックスされた世界!

デジタル・アナログの革新的融合の継続の中で

テクスチャーとディテール表現でニューフェミニンに落とし込んだシーズン

【GALLEST 2025 SPRING/SUMMER COLLECTION_VISUAL LOOK BOOK Vol.1】

https://store.world.co.jp/s/brand/gallest/lookbook/2025-spring/

(https://store.world.co.jp/s/brand/gallest/lookbook/2025-spring/)

【 商品のお取り扱い 】

■ 公式オンラインストア:http://gallest.jp/

■ 全国店舗:https://store.world.co.jp/s/brand/gallest/shoplist/

【 Social Media 】

■ Instagram : @gallest_jp

■ LINE:https://page.line.me/306hjnls?openQrModal=true

【 Brand Philosophy 】

Create new value and sensibility

新しい価値や感性を生み出す

ブランド理念=感性の体験を得ることができる場の提供

【 Brand Concept 】

Mode Casual

ファッションが好きで感性の優れた人に向け

程よいトレンドをコントラストで表現するブランド

時代のMode はコントラストなものの組み合わせにより

新しい価値や感性を生み出す

<会社概要>

・名称:株式会社フィールズインターナショナル(株式会社ワールド100% 子会社)

・代表者:丸山 紀之

・所在地:〒650-8585 神戸市中央区港島中町6-8-1

〒107-8526 東京都港区北青山3-5-10

ワールド 企業サイト:https://corp.world.co.jp/