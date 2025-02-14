¡Ö¥Ö¥·¥íー¥É¥Î¥Ù¥ë¡×¤è¤ê¡ØÌõ¤¢¤êÎá¾î¤ÏÄ´¹áÀ¸³è¤òËþµÊ¤·¤¿¤¤¡ª～Ëå¤Ëº§Ìó¼Ô¤ò¾ù¤Ã¤¿¤é°Í§²¦»Ò¤Ëµáº§¤µ¤ì¤Æ¡¢¹á¤ê²þ³×¤ò»Ï¤á¤ë¤³¤È¤Ë!～¡ÙÂè1´¬¤¬ËÜÆü2·î14Æü(¶â)È¯Çä¡ª
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥Ö¥·¥íー¥É¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæÌî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÌÚÃ«¹âÌÀ¡Ë¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Ë¤¢¤¿¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Ö¥·¥íー¥É¥ïー¥¯¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæÌî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¿·Ê¡¶³Ê¿¡Ë¤ÏËÜÆü2·î14Æü(¶â)¤Ë¡Ö¥Ö¥·¥íー¥É¥Î¥Ù¥ë¡×¤è¤ê¡ØÌõ¤¢¤êÎá¾î¤ÏÄ´¹áÀ¸³è¤òËþµÊ¤·¤¿¤¤¡ª～Ëå¤Ëº§Ìó¼Ô¤ò¾ù¤Ã¤¿¤é°Í§²¦»Ò¤Ëµáº§¤µ¤ì¤Æ¡¢¹á¤ê²þ³×¤ò»Ï¤á¤ë¤³¤È¤Ë!～¡ÙÂè1´¬¤¬È¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤´°ÆÆâÃ×¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢È¯Çä¤òµÇ°¤·¤¿ÅÅ»Ò½ñÀÒ¥Õ¥§¥¢¤â¼Â»ÜÃæ¤Ç¤¹¡£
¢£Ìõ¤¢¤êÎá¾î¤ÏÄ´¹áÀ¸³è¤òËþµÊ¤·¤¿¤¤¡ª
～Ëå¤Ëº§Ìó¼Ô¤ò¾ù¤Ã¤¿¤é°Í§²¦»Ò¤Ëµáº§¤µ¤ì¤Æ¡¢¹á¤ê²þ³×¤ò»Ï¤á¤ë¤³¤È¤Ë!?～
¡¡
¢ãº§Ìó²ò¾Ã¤Ç¤Î¤ó¤Ó¤êµ¤¤Þ¤Þ¤ÊÄ´¹á¥é¥¤¥Õ¡ª ¤Î¤Ï¤º¤¬°Í§²¦»Ò¤«¤éº§ÌóÀë¸À!?¢ä
¡Öº§Ìó¤ò²ò¾Ã¤·¤¿¤¤¡×¤È¡¢º§Ìó¼Ô¤Î¥ê¥·¥ãー¥ë¤«¤éÆÍÁ³¤Î¿½¤·Æþ¤ì¤ò¼õ¤±¤¿¸ø¼ßÎá¾î¤Î¥ô¥£¥ª¥é¡£Èà¤ÎËµ¤é¤Ë¤ÏËå¤Î¥Þ¥ê¥¨¥Ã¥¿¤Î»Ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
»×¤ï¤Ì»öÂÖ¤Ë°Õµ¤¾ÃÄÀ¤¹¤ë¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿¥ô¥£¥ª¥é¤À¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ÏÂç´î¤Ó¡£¼Â¤Ï¤³¤Î¥ô¥£¥ª¥é¡¢Îø°¦¤è¤ê¤â¥¢¥í¥Þ¥¯¥é¥Õ¥È¤¬Âç¹¥¤¤ÊÄ´¹áÎá¾î¤À¤Ã¤¿¡ª
¤À¤¬¡¢°Í§¤ÇÂèÆó²¦»Ò¤Î¥¢¥ì¥¯¥·¥¹¤«¤é¤Ï¤¤¤¤Ê¤êº§ÌóÀë¸À!?¡¡¤µ¤é¤Ë¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¤ÎÀìÌçÅ¹¤ò³«¤³¤¦¤ÈÍ¶¤ï¤ì¤ë¡£
¼ñÌ£¤ò³è¤«¤·¤Æ³Ú¤·¤¯½¼¼Â¤·¤¿ËèÆü¤òÁ÷¤ë¥ô¥£¥ª¥é¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¢¤ëÆüËå¤«¤é½õ¤±¤òµá¤á¤ëÃÎ¤é¤»¤¬ÆÏ¤¡Ä¡Ä¡ª¡©
―――¹á¤ê¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤ò¹¬¤»¤Ë¤·¤¿¤¤¡ª
¹¬¤»°î¤ì¤ëÄ´¹á¥é¥¤¥Õ¡¢¥¹¥¿ー¥È¡ª
Ãø¼Ô¡§²Ö¾¬
¥¤¥é¥¹¥È¡§À¡¤¢¤æ¤ß
²Á³Ê¡§1,474±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
È¯¹Ô¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ö¥·¥íー¥É¥ïー¥¯¥¹
È¯Çä¡§³ô¼°²ñ¼ÒKADOKAWA
¾¦ÉÊ¥Úー¥¸URL¡§https://novel.bushiroad-works.com/novel/191/
¢§¹ØÆþÆÃÅµ
¡Ú¥²ー¥Þー¥º¡Û½ñ¤²¼¤í¤·SS¥Úー¥Ñー
¡Ú±þ±çÅ¹¡Û½ñ¤²¼¤í¤·SS¥Úー¥Ñー
¢£ÅÅ»Ò½ñÀÒ¥Õ¥§¥¢³«ºÅ¡ª
¡Ö¥Ö¥·¥íー¥É¥Î¥Ù¥ë¡×¿·´©¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¥Î¥Ù¥ëºîÉÊ¤Î³ä°ú¤äÌµÎÁ»îÆÉÅù¤ò¼Â»ÜÃæ¡ª
¤ªÆÀ¤Ê¤³¤Îµ¡²ñ¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤ëºîÉÊ¤ò¤¼¤Ò¤ª¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
2·î¥Ö¥·¥íー¥É¥Î¥Ù¥ë¡¡¿·´©ÇÛ¿®µÇ°¥Õ¥§¥¢
¾ÜºÙURL¡§https://gekkan-bushi.com/topics/ebookfair_250220_novel/
¢¨¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤À¤¯ºÝ¤Ï¡¢¸¢ÍøÉ½µ¤È¤·¤Æ²¼µ¤ÎµÆþ¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
(C)︎²Ö¾¬¡¿BUSHIROAD WORKS