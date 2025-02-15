¡ÚFCÂçºå¡ÛUHAÌ£³ÐÅü ¥×¥é¥Á¥Ê¥à¥Ñー¥È¥Êー·èÄê¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
¤³¤ÎÅÙ¡¢FCÂçºå¤Ç¤Ï¥×¥é¥Á¥Ê¥à¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¡¢UHAÌ£³ÐÅüÍÍ¤È¥Ñー¥È¥ÊーÄù·ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢»î¹ç²ñ¾ì¤Þ¤¿FCÂçºå¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ËUHAÌ£³ÐÅü¥°¥ëー¥×¤Î´°Á´¿©*¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖCOMP¡×¤Î¥í¥´¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
COMP¤È¤Ï¡§
2015Ç¯ÁÏ¶È¡£¡ÖÀ¤³¦¤ÇºÇ¤â±ÉÍÜ¤ËÃé¼Â¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡×¤ò·Ç¤²¡¢´°Á´¿©¡ö¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤·¤¿¥Ð¥é¥ó¥¹±ÉÍÜ¿©¡ÖCOMP¡×¤òÅ¸³«¡£¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ñ¥¦¥Àー¥¿¥¤¥×¡¢UHAÌ£³ÐÅü¶¦Æ±³«È¯¤Î¥°¥ß¥¿¥¤¥×¡¢¥°¥é¥¹¤ËÃí¤°¤À¤±¤Ç¤¹¤°°û¤á¤ë¥É¥ê¥ó¥¯¥¿¥¤¥×¡¢»ý¤Á±¿¤Ó¤Ë¤âÊØÍø¤Ê¥Ö¥í¥Ã¥¯¥¿¥¤¥×¤Ê¤É¡¢¿ôÂ¿¤¤¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒCOMP
¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ µÜËÜÁ±»ËÍÍ¥³¥á¥ó¥È¡§
¡Ö³ô¼°²ñ¼ÒCOMP¤Ï2024Ç¯4·î¤ËÀïÎ¬ÅªM&A¤òÄÌ¤¸¤ÆUHAÌ£³ÐÅü¥°¥ëー¥×¤Î°ì°÷¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤´±ï¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¿´¤è¤ê´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Áª¼ê¤ä¥µ¥Ýー¥¿ー¤Î³§ÍÍ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¼è¤ì¤¿¿©À¸³è¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥µ¥Ýー¥È¡¢¶¦¤Ë¥êー¥°Í¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤·´¶Æ°¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¨¤¿¤é¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¡öCOMP¤Ç¤Ï¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡ØÆüËÜ¿Í¤Î¿©»öÀÝ¼è´ð½à ¡Ê2020Ç¯ÈÇ¡Ë¡Ù¤Ë¤ª¤¤¤ÆÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¨¥Í¥ë¥®ーÉ¬Í×ÎÌ¤È±ÉÍÜÁÇ¤ÎÀÝ¼èÎÌ¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë»ØÉ¸¡Ê¿äÄêÊ¿¶ÑÉ¬Í×ÎÌ¡¢¿ä¾©ÎÌ¡¢ÌÜ°ÂÎÌ¡¢ÂÑÍÑ¾å¸ÂÎÌ¡¢ÌÜÉ¸ÎÌ¡Ë¡¢ÊÂ¤Ó¤Ë¤½¤ì¤é¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ëµ½ÒÅù¤ò»²¹Í¤È¤·¤ÆÆÈ¼«¤Î´ð½à¡Ê18ºÐ°Ê¾å¤ÎÀ®¿Í¤òÂÐ¾Ý¡Ë¤òÀß¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢³°Éô¤ÎÊ¬ÀÏµ¡´Ø¤Ç¤Î±ÉÍÜÀ®Ê¬Ê¬ÀÏ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
FCÂçºå¡¡
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¶áÆ£Í´Êå¥³¥á¥ó¥È¡§
²Û»Ò¡¦¿©ÉÊÀ½Â¤¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂçºå¤òÂåÉ½¤¹¤ëUHAÌ£³ÐÅüÍÍ¤È¤Î¥Ñー¥È¥ÊーÄù·ë¤ò¿´¤è¤ê´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ï¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Î·ò¹¯¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤ä´Ø¤ï¤ë¿Í¡¹¤¬·ò¹¯¤Ç°Â¿´¤·¤ÆÊë¤é¤»¤ë³¹¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÎÏ¢·È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Áª¼ê¤Î·ò¹¯¤Ç¶¯¤¤ÂÎºî¤ê¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤³¤È¡¢¥µ¥Ýー¥¿ー¤äÃÏ°è¤Î·ò¹¯¸þ¾å¤Ë¤â¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê³¹¤òÁÏÂ¤¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
Ë¡¿ÍÌ¾¡§
UHAÌ£³ÐÅü³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡§
¢©540-0016 ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÃæ±û¶è¿ÀºêÄ®4-12
ÂåÉ½¼Ô¡§
ÂåÉ½¼èÄùÌò »³ÅÄ ÂÙÀµ
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§
²Û»Ò¡¦¿©ÉÊÀ½Â¤ÈÎÇä
URL¡§
UHAÌ£³ÐÅü³ô¼°²ñ¼Ò ¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È
https://www.uha-mikakuto.co.jp/index.html
³ô¼°²ñ¼ÒCOMP ¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È
https://www.comp.jp/
³ô¼°²ñ¼ÒF.C.Âçºå
ÂçºåÉÜÅìÂçºå»Ô¤ò¥Ûー¥à¥¿¥¦¥ó¤È¤¹¤ë£Ê¥êー¥°¡Ê£Ê£³¡Ë¥¯¥é¥Ö¡ÖFCÂçºå¡×¤Ç¤¹¡£