Knxwledge¥°¥é¥ßー¼õ¾Þ¸å½éÍèÆü¡ª¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¥«¥ë¥Á¥ãー¤ÎÌ¥ÎÏ¤¹¤Ù¤Æ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿1Æü¸Â¤ê¤Î¥Õ¥êー¥Ñー¥Æ¥£ー ¡ÃRed Bull BC One World Final Kick Off

レッドブル・ジャパン株式会社

● グラミー賞アーティスト"Stones Throw"のKnxwledge 受賞後初来日

● DLiP Records x DOGEAR Records ライブパフォーマンス

● HarutoとLEEによるブレイキン 1on1 Exhibition Battle

● 若手×ベテラン Red Bull BC One All Stars vs Young Gunz All Stars

● 東西プライドを懸けたHip Hop Exhibition East vs West

● 参加者募集中! 限定80組の4on4 Crew Battle

Red Bull BC One World Final Kick Off Jam Tokyo|2025年3月8日(土)GARDEN新木場FACTORY

今年11月、東京・両国国技館で9年ぶりに開催される世界レベルの1on1ブレイキンバトル「Red Bull BC One World Final Tokyo 2025」。今大会のシーズン幕開けを祝して、2025年3月8日(土)GARDEN新木場FACTORYにて、ヒップホップカルチャーの魅力を詰め込んだ1日限りのスペシャルパーティー「Red Bull BC One World Final Kick Off Jam Tokyo」(入場無料)を開催決定!

当日は、DJやビートメイカーによる音楽ライブが鳴り響き、ヒップホップカルチャーの自由な精神を象徴するグラフィティアート。そして、世界トップクラスのB-Boy & B-Girlたちが、この熱狂の空間で白熱のバトルを繰り広げます!

“Stones Throw”のKnxwledge、グラミー受賞後 初来日!

Knxwledge(Stones Throw)|Photo by Jack McKain

アンダーソン・パークとのデュオNxWorries(ノーウォーリーズ)として、2025年の米グラミー賞「最優秀プログレッシブR&Bアルバム部門」を受賞した“Stones Throw”レーベルのKnxwledge(ノレッジ)が、受賞後すぐという絶好のタイミングで来日決定!

ケンドリック・ラマーの楽曲プロデュースを手掛けるほか、彼自身も愛好する人気格闘ゲーム「ストリートファイター6」にオフィシャル音源を提供するなど、インターネット、ゲーム、そしてヒップホップを融合させた唯一無二のスタイルで世界中から注目を集めるアーティストです。

DLiP Records x DOGEAR Recordsによるライブパフォーマンス

神奈川県藤沢、通称MOSS VILLAGE(モス・ヴィレッジ)を拠点とする、日本屈指のインディペンデント・レーベル "DLiP RECORDS” から、レーベル主宰でありDINARY DELTA FORCEのフロントマンでもあるDUSTY HUSKYが登場。さらに、藤沢のラップデュオBLAHRMY (MILES WORD & SHEEF THE 3RD)、DMC日本チャンピオンの称号を持つDJ BUNTA、そして日本を代表するヒップホップダンサーYASSが登場。

一方、ISSUGI、仙人掌、KID FRESINOら個性派アーティストを擁し、東京アンダーグラウンドシーンを牽引する最重要レーベル "DOGEAR RECORDS” からも強力なラインナップが参戦。ラッパー兼ビートメーカーとしてシーンを牽引するISSUGI、SCARS / SWANKY SWIPEのメンバーとしても知られる実力派ラッパーBES、そして数々のプロジェクトでビートメイカーとして確固たる地位を築き上げたBUDAMUNKが、ライブパフォーマンスを繰り広げます。

ヒップホップカルチャーのすべてがここに。入場無料

(C)︎ Marcelo Maragni / Red Bull Content Pool

近年、スポーツとしての地位も確立されたブレイキンですが、そのルーツは1970年代ニューヨーク、ヒップホップカルチャーの黎明期に遡ります。DJの音楽がブレイクに差し掛かると、若者たちはダイナミックなムーブを繰り出し、自己表現のために踊ることから生まれました。それがブレイキンの始まりであり、このカルチャーの本質です。

今回のキックオフパーティーでは、そんなブレイキンの原点に立ち返り、ヒップホップカルチャーの4大要素(音楽、ラップ、グラフィティ、ダンス)を凝縮してお届けします。ヒップホップの真髄を全身で体感する、1日限りのスペシャルイベントをお見逃しなく!

▷ 【ブレイキンとは?】世界的人気を誇るダンススタイルの歴史と基本を学ぶ(https://www.redbull.com/jp-ja/history-of-breaking)

若手×ベテランのエキシビション、東西プライドを懸けたバトル、1対1の戦い、そして一般参加OK! 限定80組が激突するダンスバトル

世界トップクラスの実力を誇るB-Boy & B-Girlたちが集結! レッドブルの精鋭ダンサーで構成されたSHIGEKIXら「Red Bull BC One All Stars」と、TSUKKI、RA1ONをはじめとする若手実力派チーム「Young Gunz All Stars」によるエキシビションバトルが実現。

さらに、今や世界トップレベルのB-Boyへと成長したHarutoと、Red Bull BC One All Starsのメンバーとしても活躍するオランダのLEEによる「1on1 Exhibition Battle」も開催。

また、ヒップホップシーンを代表する東西のダンサーが、それぞれの地域のプライドを懸けてぶつかる「Hip Hop Exhibition East vs West」など、多彩なスタイルのダンスバトルが繰り広げられます。

なかでも、一般参加OKの「4on4 Crew Battle」は、総勢80チームによる熾烈な戦いが繰り広げられる大混戦必至のバトル。現在、一般参加者を募集中。ヒップホップカルチャーの祝祭に、ぜひそのスキルをぶつけてください!

4on4 Crew Battle 応募 :https://forms.office.com/r/mTUcHjV1ct※一般参加OK※限定80チーム(うち4チームはゲスト枠で出場決定)※1チーム3名以上※参加条件は満16歳以上※応募締め切り 3月7日(土)23:59まで。定員になり次第終了(C) James Newman / Red Bull Content Pool

━━━━━━━━━━━━

開 催 概 要

━━━━━━━━━━━━

名 称:

Red Bull BC One World Final Kick Off Jam Tokyo

日 時:

2025年3月8日(土)11:00~21:00

会 場:

GARDEN新木場FACTORY(https://garden-shinkiba-factory.com/)

住 所:

東京都江東区新木場2丁目8-2

料 金:

入場無料(ドリンク代別途 600円)

※会場キャパシティの都合で入場制限する場合がございます。

イベントページ:

https://www.redbull.com/jp-ja/events/red-bull-bc-one-world-final-tokyo/kick-off-jam-tokyo

主 催:

レッドブル・ジャパン株式会社

━━━━━━━━━━━━

出演者

━━━━━━━━━━━━

Beat Live:

Knxwledge (Stones Throw)

Live:

DUSTY HUSKY (DLiP Records)

BLAHRMY (DLiP Records)

DJ BUNTA (DLiP Records)

YASS (DLiP Records)

ISSUGI (DOGEAR Records)

BES (DOGEAR Records)

BUDAMUNK (DOGEAR Records)

Red Bull BC One All Stars:

SHIGEKIX

ISSIN

KIMIE

ALVIN

Hong10

Young Gunz All Starts:

TSUKKI

RA1ON

COCOA

FUMA

RYOGA

1on1 Exhibition Battle:

Haruto

LEE

Hip Hop Exhibition:

YASS (East)

TAKUYA (East)

The Retro (East)

LEO (East)

YU-SEI (West)

SORA (West)

ASATO (West)

JUN (West)

Hip Hop Exhibition (DJ):

DJ MINOYAMA

Hip Hop Exhibition (MC):

SUV

4on4 Crew Battle (Guests):

knuckle (Student All Stars)

Ouki (Student All Stars)

Sora (Student All Stars)

NONESKI (Student All Stars)

NANAMU (Nagoya)

SHOWSKI (Nagoya)

YAMATO (Nagoya)

KOOLSPIKE (Nagoya)

Shoya (Osaka)

TOGO (Osaka)

Daiki (Osaka)

yoo (Osaka)

AMANE (Fukuoka)

Shonosuke (Fukuoka)

SO-TA (Fukuoka)

Yuta (Fukuoka)

4on4 Crew Battle (Judge):

Haruhiko aka Watchm3n

LEE

Perninha

4on4 Crew Battle (DJ):

SPRAY (Korea)

SPELL (New Zeland)

4on4 Crew Battle (MC):

KENTARAW

CRUDE

Graffiti Writers:

WOOD

GOSPEL

MSY & DISE

━━━━━━━━━━━━

一般のお問い合わせ

━━━━━━━━━━━━

Red Bull BC One 事務局

info@iam111.com

<タイムテーブル>

11:00-12:00 DJ

12:00-14:00 4on4 Crew Battle (限定80組 予選)

14:00-14:40 DJ

15:00-17:00 4on4 Crew Battle (Top16 / Top 8 / Top 4)

17:00-18:00 Beat Live by Knxwledge

18:00-18:20 1on1 Exhibition Battle

18:20-18:40 Red Bull BC One All Stars vs Young Gunz All Stars

18:40-19:00 Hip Hop Exhibition East vs West

19:00-19:20 4on4 Crew Battle (Final)

19:20-20:00 Live: DLiP Records x DOGEAR Records

20:00-21:00 DJ

<実施コンテンツ>

Beat Live by Knxwledge

Live: DLiP Records x DOGEAR Records

4on4 Crew Battle

Red Bull BC One All Stars vs Young Gunz All Stars

1on1 Exhibition Battle

Hip Hop Exhibition East vs West

DJ & MC

Graffiti Writers

4on4 Crew Battle 応募 :https://forms.office.com/r/mTUcHjV1ct※一般参加OK※限定80チーム(うち4チームはゲスト枠で出場決定)※1チーム3名以上※参加条件は満16歳以上※応募締め切り 3月7日(土)23:59まで。定員になり次第終了