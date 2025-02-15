Knxwledge¥°¥é¥ßー¼õ¾Þ¸å½éÍèÆü¡ª¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¥«¥ë¥Á¥ãー¤ÎÌ¥ÎÏ¤¹¤Ù¤Æ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿1Æü¸Â¤ê¤Î¥Õ¥êー¥Ñー¥Æ¥£ー ¡ÃRed Bull BC One World Final Kick Off

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(C)︎ Marcelo Maragni / Red Bull Content Pool

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(C) James Newman / Red Bull Content Pool

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Red Bull BC One World Final Kick Off Jam Tokyo



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https://www.redbull.com/jp-ja/events/red-bull-bc-one-world-final-tokyo/kick-off-jam-tokyo



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Beat Live:


Knxwledge (Stones Throw)



Live:


DUSTY HUSKY (DLiP Records)


BLAHRMY (DLiP Records)


DJ BUNTA (DLiP Records)


YASS (DLiP Records)



ISSUGI (DOGEAR Records)


BES (DOGEAR Records)


BUDAMUNK (DOGEAR Records)



Red Bull BC One All Stars:


SHIGEKIX


ISSIN


KIMIE


ALVIN


Hong10



Young Gunz All Starts:


TSUKKI


RA1ON


COCOA


FUMA


RYOGA



1on1 Exhibition Battle:


Haruto


LEE



Hip Hop Exhibition:


YASS (East)


TAKUYA (East)


The Retro (East)


LEO (East)



YU-SEI (West)


SORA (West)


ASATO (West)


JUN (West)



Hip Hop Exhibition (DJ):


DJ MINOYAMA



Hip Hop Exhibition (MC):


SUV



4on4 Crew Battle (Guests):


knuckle (Student All Stars)


Ouki (Student All Stars)


Sora (Student All Stars)


NONESKI (Student All Stars)



NANAMU (Nagoya)


SHOWSKI (Nagoya)


YAMATO (Nagoya)


KOOLSPIKE (Nagoya)



Shoya (Osaka)


TOGO (Osaka)


Daiki (Osaka)


yoo (Osaka)



AMANE (Fukuoka)


Shonosuke (Fukuoka)


SO-TA (Fukuoka)


Yuta (Fukuoka)



4on4 Crew Battle (Judge):


Haruhiko aka Watchm3n


LEE


Perninha



4on4 Crew Battle (DJ):


SPRAY (Korea)


SPELL (New Zeland)



4on4 Crew Battle (MC):


KENTARAW


CRUDE



Graffiti Writers:


WOOD


GOSPEL


MSY & DISE



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Red Bull BC One »öÌ³¶É


info@iam111.com


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11:00-12:00 DJ


12:00-14:00 4on4 Crew Battle (¸ÂÄê80ÁÈ Í½Áª¡Ë


14:00-14:40 DJ


15:00-17:00 4on4 Crew Battle (Top16 / Top 8 / Top 4)


17:00-18:00 Beat Live by Knxwledge


18:00-18:20 1on1 Exhibition Battle


18:20-18:40 Red Bull BC One All Stars vs Young Gunz All Stars


18:40-19:00 Hip Hop Exhibition East vs West


19:00-19:20 4on4 Crew Battle (Final)


19:20-20:00 Live: DLiP Records x DOGEAR Records


20:00-21:00 DJ



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Beat Live by Knxwledge


Live: DLiP Records x DOGEAR Records


4on4 Crew Battle


Red Bull BC One All Stars vs Young Gunz All Stars


1on1 Exhibition Battle


Hip Hop Exhibition East vs West


DJ & MC


Graffiti Writers



4on4 Crew Battle ±þÊç :
https://forms.office.com/r/mTUcHjV1ct
¢¨°ìÈÌ»²²ÃOK¢¨¸ÂÄê80¥Áー¥à¡Ê¤¦¤Á4¥Áー¥à¤Ï¥²¥¹¥ÈÏÈ¤Ç½Ð¾ì·èÄê¡Ë¢¨1¥Áー¥à3Ì¾°Ê¾å¢¨»²²Ã¾ò·ï¤ÏËþ16ºÐ°Ê¾å¢¨±þÊçÄù¤áÀÚ¤ê 3·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë23:59¤Þ¤Ç¡£Äê°÷¤Ë¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»