Knxwledge¥°¥é¥ßー¼õ¾Þ¸å½éÍèÆü¡ª¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¥«¥ë¥Á¥ãー¤ÎÌ¥ÎÏ¤¹¤Ù¤Æ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿1Æü¸Â¤ê¤Î¥Õ¥êー¥Ñー¥Æ¥£ー ¡ÃRed Bull BC One World Final Kick Off

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(C)︎ Marcelo Maragni / Red Bull Content Pool
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4on4 Crew Battle ±þÊç :
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(C) James Newman / Red Bull Content Pool
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Red Bull BC One World Final Kick Off Jam Tokyo
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2025Ç¯3·î8Æü¡ÊÅÚ¡Ë11:00～21:00
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https://www.redbull.com/jp-ja/events/red-bull-bc-one-world-final-tokyo/kick-off-jam-tokyo
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Beat Live:
Knxwledge (Stones Throw)
Live:
DUSTY HUSKY (DLiP Records)
BLAHRMY (DLiP Records)
DJ BUNTA (DLiP Records)
YASS (DLiP Records)
ISSUGI (DOGEAR Records)
BES (DOGEAR Records)
BUDAMUNK (DOGEAR Records)
Red Bull BC One All Stars:
SHIGEKIX
ISSIN
KIMIE
ALVIN
Hong10
Young Gunz All Starts:
TSUKKI
RA1ON
COCOA
FUMA
RYOGA
1on1 Exhibition Battle:
Haruto
LEE
Hip Hop Exhibition:
YASS (East)
TAKUYA (East)
The Retro (East)
LEO (East)
YU-SEI (West)
SORA (West)
ASATO (West)
JUN (West)
Hip Hop Exhibition (DJ):
DJ MINOYAMA
Hip Hop Exhibition (MC):
SUV
4on4 Crew Battle (Guests):
knuckle (Student All Stars)
Ouki (Student All Stars)
Sora (Student All Stars)
NONESKI (Student All Stars)
NANAMU (Nagoya)
SHOWSKI (Nagoya)
YAMATO (Nagoya)
KOOLSPIKE (Nagoya)
Shoya (Osaka)
TOGO (Osaka)
Daiki (Osaka)
yoo (Osaka)
AMANE (Fukuoka)
Shonosuke (Fukuoka)
SO-TA (Fukuoka)
Yuta (Fukuoka)
4on4 Crew Battle (Judge):
Haruhiko aka Watchm3n
LEE
Perninha
4on4 Crew Battle (DJ):
SPRAY (Korea)
SPELL (New Zeland)
4on4 Crew Battle (MC):
KENTARAW
CRUDE
Graffiti Writers:
WOOD
GOSPEL
MSY & DISE
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Red Bull BC One »öÌ³¶É
info@iam111.com
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11:00-12:00 DJ
12:00-14:00 4on4 Crew Battle (¸ÂÄê80ÁÈ Í½Áª¡Ë
14:00-14:40 DJ
15:00-17:00 4on4 Crew Battle (Top16 / Top 8 / Top 4)
17:00-18:00 Beat Live by Knxwledge
18:00-18:20 1on1 Exhibition Battle
18:20-18:40 Red Bull BC One All Stars vs Young Gunz All Stars
18:40-19:00 Hip Hop Exhibition East vs West
19:00-19:20 4on4 Crew Battle (Final)
19:20-20:00 Live: DLiP Records x DOGEAR Records
20:00-21:00 DJ
¡ã¼Â»Ü¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡ä
Beat Live by Knxwledge
Live: DLiP Records x DOGEAR Records
4on4 Crew Battle
Red Bull BC One All Stars vs Young Gunz All Stars
1on1 Exhibition Battle
Hip Hop Exhibition East vs West
DJ & MC
Graffiti Writers
4on4 Crew Battle ±þÊç :
https://forms.office.com/r/mTUcHjV1ct
¢¨°ìÈÌ»²²ÃOK¢¨¸ÂÄê80¥Áー¥à¡Ê¤¦¤Á4¥Áー¥à¤Ï¥²¥¹¥ÈÏÈ¤Ç½Ð¾ì·èÄê¡Ë¢¨1¥Áー¥à3Ì¾°Ê¾å¢¨»²²Ã¾ò·ï¤ÏËþ16ºÐ°Ê¾å¢¨±þÊçÄù¤áÀÚ¤ê 3·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë23:59¤Þ¤Ç¡£Äê°÷¤Ë¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»