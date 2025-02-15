¡Ú¥¢¥°¥ì¥³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÛÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤Î¶µ·±¤òÌ¤Íè¤Ø·Ò¤²¤ë ～ ºÇ¿·¤ÎºÒ³²ÂÐºö¤È»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー¶¡µë¤ò³«»Ï
À¤³¦ºÇÂç¤Î²¾ÀßÅÅ¸»ÀßÈ÷¤ò¶¡µë¤¹¤ë¥¢¥°¥ì¥³¡ÊAggreko¡¡ËÜ¼Ò¡§±Ñ¹ñ ¥°¥é¥¹¥³ー¡Ë¤Ï¡¢ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤«¤é14Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢²áµî¤Î·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¤¿ºÇ¿·¤ÎºÒ³²ÂÐºö¥¨¥Í¥ë¥®ー¶¡µë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÈ¯É½Ã×¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤ÎËÉºÒ¡¦¸ººÒÂÐºö¤ò¶¯²½¤·¡¢ºÒ³²È¯À¸»þ¤Ë¤è¤ê¿×Â®¤«¤Ä°ÂÄê¤·¤¿ÅÅÎÏ¶¡µë¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¡¢ºÒ³²¤Çº¤Æñ¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¿Í¡¹¤Ø¾¯¤·¤Ç¤âÁá¤¯¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥°¥ì¥³¤¬Äó¶¡¤¹¤ëÈó¾ïÍÑÈ¯ÅÅµ¡
¤¢¤Î»þ¤ò¡¢Ëº¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë
ÆüËÜ¤ò½±¤Ã¤¿2011Ç¯3·î11Æü¤ÎÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¡£Ê¡ÅçÂè°ì¸¶»ÒÎÏÈ¯ÅÅ½ê¤Î»ö¸Î¤ÈÊ£¿ô¤Î²ÐÎÏÈ¯ÅÅ½ê¤ÎÈïºÒ¤Ë¤è¤ê¡¢ÅìµþÅÅÎÏ´ÉÆâ¤ÎÅÅÎÏ¶¡µë¤Ï¿¼¹ï¤Ê´íµ¡¤Ë´Ù¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿ÌºÒÁ°¤ÈÈæ¤Ù¶¡µëÎÏ¤ÏÌó4³ä¤Þ¤ÇÍî¤Á¹þ¤ß¡¢ÆüËÜÁ´ÂÎ¤¬Á°Îã¤Î¤Ê¤¤ÅÅÎÏÉÔÂ¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¾õ¶·¤òÂÇÇË¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÅìµþÅÅÎÏ¤Ï¿×Â®¤Ë¶¡µëÎÏ¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ëÊýºö¤ò¸¡Æ¤¤·¡¢¡Ö¶ÛµÞÀßÃÖÅÅ¸»¡× ¤ÎÆ³Æþ¤ò·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢Ã»´ü´Ö¤Ç¤ÎÀßÃÖ¤¬²ÄÇ½¤Ê¥¬¥¹¥¿ー¥Ó¥óÈ¯ÅÅµ¡¤ä¥Ç¥£ー¥¼¥ëÈ¯ÅÅµ¡¤ò³èÍÑ¤·¡¢É¬Í×¤ÊÅÅÎÏ¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¶ÛµÞÁ¼ÃÖ¤Ç¤¹¡£
¥¢¥°¥ì¥³¤Î²Ì¤¿¤·¤¿Ìò³ä
¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¡¢¥¢¥°¥ì¥³¡ÊAggreko¡Ë ¤ÏÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥°¥ì¥³¤ÏÆüËÜ¹ñÆâ¤Î¿¼¹ï¤ÊÅÅÎÏÉÔÂ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÂçÎÌ¤ÎÈ¯ÅÅµ¡¤Èµ»½Ñ»Ù±ç¤ò¿×Â®¤ËÄó¶¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£È¯ÅÅµ¡¤ä¥¬¥¹¥¿ー¥Ó¥ó¤ÎÍ¢Á÷¤Ë¤Ï¥¢¥é¥Ö¼óÄ¹¹ñÏ¢Ë®¡ÊUAE¡Ë¤ä¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¤«¤é¤Î¶¡µë¤â³èÍÑ¤µ¤ì¡¢¹ñÆâ³°¤Î¥áー¥«ー¤äµ»½Ñ¼Ô¤¬Ï¢·È¤·¡¢102Âæ¤â¤ÎÀßÈ÷¤òÌó2¥«·î¤È¤¤¤¦¶Ã°ÛÅª¤Ê¥¹¥Ôー¥É¤ÇÀßÃÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Ã»´ü´Ö¤ÇÈ¯ÅÅÀßÈ÷¤ÎÀßÃÖ¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢ÅÅÎÏ¶¡µëÉÔÂ¤òÂç¤¤¯´ËÏÂ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤â¥¢¥°¥ì¥³¤Ï¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ³°¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー¶¡µë¤Î²ÝÂê¤Ë¸þ¤¹ç¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ä»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÅÅÎÏ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Î³«È¯¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¡¢Ì¤Íè¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー¶¡µë¤Î·Á¤òÃÛ¤¯¤³¤È¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÅÎÏ¶¡µë³ÎÊÝ¤Ø¤ÎÄ©Àï
¹ñÆâ³°¤Îµ»½Ñ¤È¶¨ÎÏ¤¬·ë½¸¤·¡¢ÆüËÜ¤ÎÅÅÎÏ¥¤¥ó¥Õ¥é¤ò»Ù¤¨¤ë¤¿¤á¤ËÂ¨ºÂ¤ËÅ¸³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÈ¯ÅÅ½ê¤Ë¤Ï¡¢Ìó170ËükW¤Î¶ÛµÞÅÅ¸»¤¬Ã»´ü´Ö¤ÇÀßÃÖ¤µ¤ì¡¢ÅÅÎÏ¶¡µë¤Î°ÂÄê²½¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÁÇÁá¤¤ÂÐ±þ¤Ë¤è¤ê¡¢²Æ¾ì¤Î¥Ôー¥¯»þ¤Ë¤ª¤±¤ëÅÅÎÏÉÔÂ¤ò²óÈò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¶¡µë¤Î³ÎÊÝ¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾ÜºÙ¤Ï°Ê²¼¤Î¥ê¥ó¥¯¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.aggreko.com/ja-jp/case-studies/utilities/powering-japan-after-tsunami
ÅÅµ¤»ö¶ÈÏ¢¹ç²ñ¡ØEnelog¡Ù¤ÎÉ½»æ¤ò¾þ¤ë
¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢ÅÅµ¤»ö¶ÈÏ¢¹ç²ñ ¤¬È¯¹Ô¤¹¤ë¡ØEnelog Vol.1¡Ù¡Ê2011Ç¯¡Ë¤ÎÉ½»æ¤Ë¤â·ÇºÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¾ÜºÙ¤Ï°Ê²¼¤Î¥ê¥ó¥¯¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.fepc.or.jp/
ºÒ³²ÂÐºö¥¨¥Í¥ë¥®ー¶¡µë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î³µÍ×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¼ç¤ÊÆâÍÆ¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
- ºÇ¿·±Ô¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¥¨¥Í¥ë¥®ーÃùÂ¢¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊBESS¡Ë¤ÎÆ³ÆþºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ÎÉáµÚ¤ò»Ù±ç¤·¡¢ºÒ³²»þ¤Ë¤ª¤±¤ëÅÅÎÏ¶¡µë¤Î°ÂÄêÀ¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¡¢BESS¡ÊBattery Energy Storage System¡Ë¤Î¹ñÆâÅ¸³«¤ò¶¯²½¡£ÆÃ¤Ë¡¢ºÒ³²»þ¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×ÅÅ¸»¤È¤·¤Æ¤Î³èÍÑ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- ºÇ¿·µ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥â¥Ð¥¤¥ëÅÅ¸»¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÎÄó¶¡½¾Íè¤Î¥Ç¥£ー¥¼¥ëÈ¯ÅÅµ¡¤Ë²Ã¤¨¡¢´Ä¶Éé²Ù¤ÎÄã¤¤¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉÈ¯ÅÅ¥·¥¹¥Æ¥à¤ò³«È¯¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢CO2ÇÓ½ÐÎÌ¤Îºï¸º¤ÈÄ¹»þ´Ö²ÔÆ¯¤ò¼Â¸½¤·¡¢ÈïºÒÃÏ»Ù±ç¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤è¤ê»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÅÅÎÏ¶¡µë¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
- ËÉºÒ¡¦¸ººÒ¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¼«¼£ÂÎ¡¦´ë¶È¤È¤ÎÏ¢·È¶¯²½ÆüËÜÁ´¹ñ¤Î¼«¼£ÂÎ¤ª¤è¤Ó´ë¶È¤ÈÏ¢·È¤·¡¢ºÒ³²»þ¤ÎÅÅÎÏ¶¡µë·×²è¤òºöÄê¡£ºÇ¿·¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ーµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿ËÉºÒ·±Îý¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶ÛµÞ»þ¤Î¿×Â®¤ÊÂÐ±þÎÏ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥°¥ì¥³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¡¢ºÇ¿·¤Îµ»½Ñ¤È¥µー¥Ó¥¹¤òÄÌ¤¸¤ÆÆüËÜ¹ñÆâ¤ÎºÒ³²ÂÐºö¤ª¤è¤Ó»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー¶¡µë¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¼«¼£ÂÎ¡¢´ë¶È¡¢¤½¤·¤ÆÃÏ°è¼Ò²ñ¤È¶¨ÎÏ¤·¡¢¤è¤ê¥ì¥¸¥ê¥¨¥ó¥È¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー´Ä¶¤Î¹½ÃÛ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¥¢¥°¥ì¥³¡ÊAggreko¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¢¥°¥ì¥³¤Ï¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÎÊ¬Ìî¤ÇÀ¤³¦¤ÎºÇÂç¥êー¥Ç¥£¥ó¥°´ë¶È¤Ç¤¹¡£É¬Í×¤Ê»þ¡¢É¬Í×¤Ê¾ì½ê¡¢É¬Í×¤ÊÎÌ¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ò¶¡µë¤·¡¢¤¢¤é¤æ¤ë»º¶È¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µÞÂ®¤ËÊÑ²½¤¹¤ë¥¨¥Í¥ë¥®ー»Ô¾ì¤ÎºÇÁ°Àþ¤Ç¡¢³×¿·Åª¤Êµ»½Ñ¤ÈËÉÙ¤Ê¶È³¦ÃÎ¼±¤ò³è¤«¤·¡¢½ÀÆð¤Ç¸úÎ¨Åª¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÅ¸³«¡£¤É¤ó¤Ê¤ËÊ£»¨¤Ê²ÝÂê¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÌÜÉ¸Ã£À®¤ò¶¯ÎÏ¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÌ¤Íè¤Ë¸þ¤±¡¢¥¯¥êー¥ó¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ä¼¡À¤ÂåÇ³ÎÁ¡¢´Ä¶Éé²Ù¤Î¾¯¤Ê¤¤¥µー¥Ó¥¹¤Ø¤ÎÅê»ñ¤ò²ÃÂ®¡£¤è¤ê´Ä¶¤ËÍ¥¤·¤¯¡¢¸úÎ¨Åª¤ÊÁªÂò»è¤òÀ¤³¦Ãæ¤Î¤ªµÒÍÍ¤ËÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1962Ç¯¤ËÁÏ¶È¤·¡¢ËÜ¼Ò¤ò±Ñ¹ñ¤Ë¹½¤¨¡¢¸½ºß6,000¿Í°Ê¾å¤Î½¾¶È°÷¤¬À¤³¦³ÆÃÏ¤Ç¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Î°ÂÄê¶¡µë¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£https://www.aggreko.com/en
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¥¢¥°¥ì¥³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÊAggreko Japan³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë
ÂåÉ½¡¡²ÃÆ£¿µ¾Ï
¢©100-0005 ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è´Ý¤ÎÆâ1ÃúÌÜ6ÈÖ5¹æ ´Ý¤ÎÆâËÌ¸ý¥Ó¥ë9³¬
https://www.aggreko.com/ja-jp/contact-us