¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¥ì¥Ýー¥È¡Û¡Ø¤µ¤é¤Ð¤Î¤³¤ÎËÜ¥À¥ì¤¬½ñ¤¤¤È¤ó¤Í¤ó¡ªLIVE¡Ù¡Ö°Ç¶â¥¦¥·¥¸¥Þ¤¯¤ó¡×¤Î¿¿Æé¾»Ê¿¤¬¸Â³¦¥®¥ê¥®¥ê¡ª¼èºà¤ÎÎ¢Â¦¤òÂçË½Ïª¡ªÂîµå¡¦¿åÃ«È»¤âÊüÁ÷¶Ø»ß¥Èー¥¯¤òÏ¢È¯¡ª¡Ã´ü´Ö¸ÂÄêÇÛ¿®Ãæ
½ñÅ¹¤ä¥Í¥Ã¥ÈÅù¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿"¤Ò¤È¥¯¥»¤¢¤ëËÜ"¤ÎÃø¼Ô¤Ë¤µ¤é¤ÐÀÄ½Õ¤Î¸÷¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÊ¹¤¤Þ¤¯¤ë¥Èー¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡Ö¤µ¤é¤Ð¤Î¤³¤ÎËÜ¥À¥ì¤¬½ñ¤¤¤È¤ó¤Í¤ó¡ª¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÂçºå Ëè½µ²ÐÍË¿¼Ìë24:30ÊüÁ÷Ãæ¡ÃYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô 30.2Ëü¿Í¡ã2·î14Æü¸½ºß¡ä¡Ë¤Î½é¤ÎÃ±ÆÈ¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤ë¡ÖËÜ¥À¥ìLIVE¡×¤¬2·î8Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
(C)¥Æ¥ì¥ÓÂçºå
²ñ¾ì¤ÏÍ³ÚÄ®¤è¤ß¤¦¤ê¥Ûー¥ë¡ÊÅìµþ¡Ë¡£¥¹¥Æー¥¸¤Ë¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿Ãø¼Ô¤ÎËÜ¤¬¤º¤é¤ê¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤âYouTube¤Ç¤âÊ¹¤±¤Ê¤¤¥ä¥Ð¤¤ÏÃ¤Ë¡¢1,000Ì¾¤òÄ¶¤¨¤ë´ÑµÒ¤Ï¡¢Çú¾Ð¡¦¶Ã¤¤ÎÏ¢Â³¡£LIVE´¶ËþºÜ¤Î¥®¥ê¥®¥ê¥Èー¥¯¤ÎÌÏÍÍ¤òÀ§Èó¡¢¥¢ー¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Ç¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
(C)¥Æ¥ì¥ÓÂçºå
¡Ú¹ë²Ú¥²¥¹¥È»²Àï¡Û1¿ÍÌÜ¤Ï¡Ö°Ç¶â¥¦¥·¥¸¥Þ¤¯¤ó¡×ºî¼Ô¡¦Ì¡²è²È¤Î¿¿Æé¾»Ê¿¤µ¤ó¡ªÌ¡²è¤ÎÀ¤³¦¤½¤Î¤Þ¤Þ!?¤µ¤é¤Ð¤âÂç¶½Ê³¤ÎÀ©ºî¤Î¥¦¥éÂ¦¤È¤Ï¡©
(C)¥Æ¥ì¥ÓÂçºå
£±¿ÍÌÜ¤Î¥²¥¹¥È¤Ï¡Ö°Ç¶â¥¦¥·¥¸¥Þ¤¯¤ó¡×¡Ö¶å¾ò¤ÎÂçºá¡×¤Îºî¼Ô¡¦Ì¡²è²È¤Î¿¿Æé¾»Ê¿¤µ¤ó¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢¿¿Æé¤µ¤ó¤Î¹â¹»»þÂå¤Î¤ªÏÃ¤«¤é¡£¡Ö¥ä¥ó¥ー¤Þ¤ß¤ì¤Î¹â¹»¤Ç¡¢¤¢¤ä¤¦¤¯¿Í¤ò¤¢¤ä¤á¤«¤±¤¿¡×¤È¤¤¤¦ºÝ¤É¤¤¥Èー¥¯¤Ë¤µ¤é¤Ð¤Î¤Õ¤¿¤ê¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¥ä¥Ð¤¤¿Í¡×¤ÈÂç¶½Ê³¡£¥ä¥Ð¤¤ÀÄ½Õ»þÂå¤Î·Ð¸³¤¬¡¢¸½ºß¤ÎÌ¡²èÀ©ºî¤Î¸¶É÷·Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤½¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¿¿Æé¤µ¤ó¤ÏÆü¡¹¡¢Ì¡²è¤òÉÁ¤¯¤¿¤á¤Ë¥«¥é¥À¤òÄ¥¤Ã¤¿¼èºà¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢¼èºàÁê¼ê¤«¤é"¤ª²ù¤ßÅÅÊó"¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤ê¡Ä¡¢À¸³èÊÝ¸î¼õµë¼Ô¤Î²È¤Ç°ì½ï¤Ë¿©»ö¤ò¤·¤ÆËÜ²»¤òÊ¹¤¤¤¿¤ê¡Ä¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢ÊÔ½¸¼Ô¤¬²ÎÉñ´ìÄ®¤ò°ú¤¤º¤ê²ó¤µ¤ì¤ÆÌ¿¤Î´í¸±¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£¥¦¥·¥¸¥Þ¤¯¤ó¤ÎÀ¤³¦¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Î¼èºà³èÆ°¤Ë²ñ¾ì¤â¶Ã¤¤ÎÏ¢Â³¡£¤µ¤é¤Ë¡¢·ÝÇ½³¦¤ÎÈ¿¼Ò¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤ËÏÃ¤¬Å¸³«¤·¡Ä¥´¥·¥Ã¥×¹¥¤¤Î¿¹ÅÄ¤µ¤ó¤â½ª»Ï¾Ð¤¤¤¬»ß¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
(C)¥Æ¥ì¥ÓÂçºå
¡Ö¿¿Æé¤µ¤ó¤¬º£°ìÈÖ¼èºà¤·¤¿¤¤·ÝÇ½¿Í¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¡Ö¡»¡»¤µ¤ó¡×¤È¡¢º£ÏÃÂê¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Íー¥à¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¡¢¤µ¤é¤Ð¤Î¤Õ¤¿¤ê¤âÂç¾Ð¤¤¡£
¡Ú¹ë²Ú¥²¥¹¥È»²Àï¡Û2¿ÍÌÜ¤ÏÅìµþ¸ÞÎØ¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¿åÃ«È»¤µ¤ó¡ª¼Â¤Ï¡¢¤«¤Ê¤ê¤Î"¤ª¶â¹¥¤"¤À¤½¤¦¤Ç¡Ä
(C)¥Æ¥ì¥ÓÂçºå
£²¿ÍÌÜ¤Î¥²¥¹¥È¤Ï¡¢Åìµþ¸ÞÎØ¡¦Âîµåº®¹ç¥À¥Ö¥ë¥¹¤ÇÆüËÜÂîµå»Ë¾å½é¤Î¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¿åÃ«È»¤µ¤ó¡££±¿ÍÌÜ¤Î¥²¥¹¥È¡¦¿¿Æé¤µ¤ó¤Î¥®¥ê¥®¥ê¤Î¥Èー¥¯¤ò¸«¤Æ¡Ö¤³¤³¤Ë¤¤¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¡©¤É¤ì¤òÃý¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¡©¡×¤ÈÇº¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç·ã¥ä¥Ð¥Èー¥¯¤òÏ¢È¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¿¹ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¡Ø¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡Ù¤Ç°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¤³¤Î¿Í¡Ê¿åÃ«¤µ¤ó¡Ë¤Ï²¼À¤ÏÃ¤À¤Ê¡Ä¤ª¶â¹¥¤¤À¤Ê¡Ä¡×¤Èµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¡£¿åÃ«¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¢¤Þ¤ê¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤ª¶â¤¬Âç¹¥¤¡×¡£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¥êー¥°»þÂå¤Ï1²ó¾¡¤Ã¤¿¤é¡»¡»¡»¥É¥ë¡©¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î»þ¤Ï¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å£±ËÜ¤¤¤¯¤é¡©¡»¡»·»Ëå¤Ï¤ª¤½¤é¤¯¡»²¯±ß²Ô¤¤¤Ç¤¤¤ë!?¤Ê¤É¡¢Âîµå³¦¤Î¤ª¶â»ö¾ð¤Ë¥Èー¥¯¤¬Å¸³«¡£
¤Þ¤¿¡¢¸ÞÎØ¤Î¥¦¥éÏÃ¤â¡£¿¿ÌÌÌÜ¤¹¤®¤ë¤¬¤æ¤¨¤Ë¡¢ÃÄÂÎÀï¤Ç¤Î¥Áー¥à¥á¥¤¥È¤ÎÂÖÅÙ¤ËÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤º¡ÖÉé¤±¤Æ¤¯¤ë¤«¤é¡×¤ÈÓ·Òê¤òÀÚ¤Ã¤Æ»î¹ç¤ËÎ×¤ß¡¢¥Áー¥à¥á¥¤¥È¤«¤éÁí¥¹¥«¥ó¤µ¤ì¤¿ÏÃ¤ä¡¢º®¹ç¥À¥Ö¥ë¥¹¤Ï·Ý¿Í¤Î¥³¥ó¥Ó¤È°ì½ï!?¤¢¤Î¿Í¤È¤ÏÄ¾ÀÜÏ¢Íí¤ò¼è¤ì¤º¡ÄLINE¤ò¥Ö¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡ª¤Ê¤É¡¢Â¾¤Ç¤ÏÊ¹¤±¤Ê¤¤¥Èー¥¯¤Ë¤µ¤é¤Ð¤Î¤Õ¤¿¤ê¤â»×¤ï¤ºÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤ÆÂçÇú¾Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
(C)¥Æ¥ì¥ÓÂçºå
14ºÐ¤«¤é¥É¥¤¥Ä¤ËÎ±³Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡Ö¤½¤³¤ÇÎø°¦¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¡Öº£¤Þ¤Ç¡¢¤É¤³¤Ç¤â¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¡¢Î±³ØÅö»þ¤Ë¤Ç¤¤¿"½é¤á¤Æ¤ÎÈà½÷"¤ÎÏÃ¤ËÅ¸³«¡£Åì¥Ö¥¯¥í¤µ¤ó¤¬¡Ö¤³¤¤¤Ä¥ä¥Ð¤¤¤Ê¡ª¡×¤È¶ÃØ³¤·¤¿¤½¤ÎÈà½÷¤È¤Ï¡©¤µ¤é¤Ë¡¢¿È¤òºï¤Ã¤¿¿åÃ«¤µ¤ó¤ÎÎø°¦¥Èー¥¯¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¾×·âÅª¤Ç¿¹ÅÄ¤µ¤ó¤Î³«¤¤¤¿¸ý¤¬ºÉ¤¬¤é¤Ê¤¤¾ìÌÌ¤â¡£
(C)¥Æ¥ì¥ÓÂçºå
ºÇ¸å¤Ï¡¢ÈÖÁÈ¹±Îã¤Î¤µ¤é¤Ð¤Î¤Õ¤¿¤ê¤¬"ËÜ¤ÎÂÓ¤ò¹Í¤¨¤ë"¥³ー¥Êー¡£¿åÃ«¤µ¤ó¤Î½ñÀÒ¡ÖÂÇ¤ÁÊÖ¤¹ÎÏ ºÇ¶¯¤Î¥á¥ó¥¿¥ë¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤í¡×¤Î¼ÂºÝ¤ÎÂÓ¤Ï¥µ¥Ã¥«ー¸µÆüËÜÂåÉ½¤ÎËÜÅÄ·½Í¤¤µ¤ó¤¬½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡Ö²¶¤¿¤Á¤¬ÂÓ¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¡©¡×¤ÈÇº¤à¤Õ¤¿¤ê¡£ÂÓ¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ªÎé¤È¸À¤ï¤ó¤Ð¤«¤ê¤Ë¡¢ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Ë¡Ö¤³¤ì¤«¤éÂîµå³¦¤ÇÂç¤¤Ê¥´¥·¥Ã¥×¤¬À¤¤Ë½Ð¤ë¤«¤â¡Ä¡×¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¿åÃ«¤µ¤ó¡£¿¹ÅÄ¤µ¤ó¤â¡Ö¡»¡»¤¬¶¯¤¤¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡ª¡×¤È¡¢¥´¥·¥Ã¥×¹¥¤¤¿¤Á¤Î¼ª¤Ë¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾ðÊó¤Î¤è¤¦¤Ç¡Ä¡£
(C)¥Æ¥ì¥ÓÂçºå
¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤ÏÀäÂÐÊüÁ÷¤Ç¤¤Ê¤¤¸Â³¦¥®¥ê¥®¥ê¥Èー¥¯À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Ç¤ªÁ÷¤ê¤·¤¿2»þ´Ö¡£¥Èー¥¯¤Î¾ÜºÙ¤Ï¥¢ー¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Ç¡£ÇÛ¿®´ü´Ö¤Ï»Ä¤ê¶Ï¤«¡ª2·î18Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÇÛ¿®¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¥³¥Á¥é¤«¤é :
https://pia-live.jp/event/2448566
¡ÚÆ°²è¡Û¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÆâÍÆ¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¡Ä
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=FhEGziWRdF8 ]
¡ãÇÛ¿®¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó¡ä
¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¥µ¥¤¥È¡§https://pia-live.jp/event/2448566
ÈÎÇä´ü´Ö¡§2·î18Æü¡Ê²Ð¡ËÌë9»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡ÊÆ°²è¤Î»ëÄ°¤Ï2·î18Æü¡Ê²Ð¡ËÌë11»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡Ë
½Ð±é¡§¤µ¤é¤ÐÀÄ½Õ¤Î¸÷
¥²¥¹¥È¡§Ì¡²è²È ¿¿Æé¾»Ê¿¡¦¸µÂîµåÆüËÜÂåÉ½ ¿åÃ«È»
ÇÛ¿®¥Á¥±¥Ã¥È¡§2,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¾ÜºÙ¤ÏÈÖÁÈHP¤Ø¡§https://www.tv-osaka.co.jp/saraba_hondare/
ÇÛ¿®¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¥³¥Á¥é¤«¤é :
https://pia-live.jp/event/2448566
ÈÖÁÈ½é¡ªËÜ¥À¥ì¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¹¥Æー¥·¥ç¥Ê¥êーÁ´5¼ïÎà ¹¥É¾ÈÎÇäÃæ¡ª
(C)¥Æ¥ì¥ÓÂçºå
ÈÖÁÈ½é¤Î¥°¥Ã¥º¤ò¡ÖÈÖÁÈ¸ø¼°¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¹¥È¥¢¡×¡¢Á´¹ñ10Å¹ÊÞ¤Î¡ÖÌ¤Íè²°½ñÅ¹¡×¤ÇÈÎÇäÃæ¡ª·»ÄïÈÖÁÈ¡Ö¤µ¤é¤ÐÀÄ½Õ¤Î¸÷¤ÎÅì¥Ö¥¯¥í¤È¥Ç¥Ó¥åーºî¡×¤Ç¹Í°Æ¤µ¤ì¤¿¡Ö¤·¤ª¤ê¡×¤ä¡Ö¥Ö¥Ã¥¯¥¨¥ó¥É¡×¤Ê¤É¤ò´Þ¤àÁ´5¼ïÎà¡£À§Èó¡¢¤ªÇã¤¤µá¤á²¼¤µ¤¤¡ª
¡ã¥°¥Ã¥º¾ðÊó¡ä
¡¦¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡§500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦¥Ö¥Ã¥¯¥«¥Ðー¡§2,200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦¥ê¥Ðー¥·¥Ö¥ë¤·¤ª¤ê ¿¹ÅÄ¡õÅì¥Ö¥¯¥í¡§800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡¦¥Ö¥Ã¥¯¥¨¥ó¥É¡§2,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¡§1,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ãÌ¤Íè²°½ñÅ¹¡ÊÁ´¹ñ10Å¹ÊÞ¡ËÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡ä
¤Ä¤¯¤ÐÅ¹¡Ê°ñ¾ë¸©¡Ë¡¢±©À¸Å¹¡Êºë¶Ì¸©¡Ë¡¢ÈêÊ¸Ã«Å¹¡ÊÅìµþÅÔ¡Ë¡¢ÉÍ¾¾»ÔÌîÅ¹¡ÊÀÅ²¬¸©¡Ë¡¢²¬ºêÅ¹¡Ê°¦ÃÎ¸©¡Ë¡¢ÂçÆüÅ¹¡ÊÂçºåÉÜ¡Ë¡¢ÂçºåŽÄ¡«Ž°ŽÑŽ¼ŽÃŽ¨Å¹¡ÊÂçºåÉÜ¡Ë¡¢°ñÌÚÅ¹¡ÊÂçºåÉÜ¡Ë¡¢°ËÃ°Å¹¡ÊÊ¼¸Ë¸©¡Ë¡¢²¬»³Å¹¡Ê²¬»³¸©¡Ë
ÈÖÁÈ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¹¥È¥¢ :
https://tosta.jp/shops/saraba_hondare
¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅµÇ°¡ª¡ÖÌ¤Íè²°½ñÅ¹¡ßËÜ¥À¥ì¡×¥Ö¥Ã¥¯¥«¥Ðー¥³¥é¥ÜÃæ¡ª
(C)¥Æ¥ì¥ÓÂçºå
¡ÖËÜ¥À¥ì¡×¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅ¤òµÇ°¤·¡¢Á´¹ñ213Å¹ÊÞ¤ÎÌ¤Íè²°½ñÅ¹¤È¥³¥é¥Ü¤¬¼Â¸½¡ªÈÖÁÈ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥Ö¥Ã¥¯¥«¥Ðー¡Ê»æ¡Ë¤ò¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÌµÎÁÇÛÉÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê´ü´ÖÆâ¤ËÌ¤Íè²°½ñÅ¹¤Ë¤Æ½ñÀÒ¤ò¹ØÆþ¤·¤¿Êý¸ÂÄê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï2¼ïÎà¡£Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ªÁá¤á¤Ë¤´ÍèÅ¹¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
(C)¥Æ¥ì¥ÓÂçºå
¡ã¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¾ÜºÙ¡ä
¢¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¡¡¢¨¥Ö¥Ã¥¯¥«¥Ðー¤ÏÊ¸¸Ë¥µ¥¤¥º
ÇÛÉÛ´ü´Ö¡§2·î18Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Þ¤Ç
ÇÛÉÛÅ¹ÊÞ¡§Ì¤Íè²°½ñÅ¹¡¡Á´¹ñ213Å¹ÊÞ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡https://www.miraiyashoten.co.jp/store/(https://www.miraiyashoten.co.jp/store/)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÊÂÐ¾Ý³°Å¹ÊÞ¡§ÁêÌÏ¸¶Å¹(¿ÀÆàÀî¸©¡Ë¢¨²þÁõ¤Î°ÙµÙ¶È¡Ë
¾ÜºÙ¤ÏÈÖÁÈHP¤Ø¡§https://www.tv-osaka.co.jp/saraba_hondare/
¥³¥é¥Ü¥Ö¥Ã¥¯¥«¥Ðー¤Ë¤µ¤é¤ÐÀÄ½Õ¤Î¸÷¤Î¥µ¥¤¥ó¤òÆþ¤ì¤Æ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
(C)¥Æ¥ì¥ÓÂçºå
Ì¤Íè²°½ñÅ¹¥³¥é¥Ü¥Ö¥Ã¥¯¥«¥Ðー¤Ë¡¢¤µ¤é¤ÐÀÄ½Õ¤Î¸÷¤ª¤Õ¤¿¤ê¤Î¥µ¥¤¥ó¤òÆþ¤ì¤Æ£²Ì¾¤ÎÊý¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡ª¤É¤Á¤é¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬Åö¤¿¤ë¤«¤Ï¤ª³Ú¤·¤ß¢öÀ§Èó¡¢¤´±þÊç²¼¤µ¤¤¡ª
¡ã¥×¥ì¥¼¥ó¥È´ë²è¡ä
±þÊç´ü´Ö¡§2025Ç¯2·î18Æü(²Ð)Ìë11»þ59Ê¬¤Þ¤Ç
¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë±þÊç :
https://club.tv-osaka.co.jp/present/?presentID=0000000507&presentKey=h572693zynd8t3z5
¡ãÈÖÁÈ¾ðÊó¡ä
¡Ö¤µ¤é¤Ð¤Î¤³¤ÎËÜ¥À¥ì¤¬½ñ¤¤¤È¤ó¤Í¤ó¡ª¡×
¡¡½ñÅ¹¤ä¥Í¥Ã¥ÈÅù¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¡È¤Ò¤È¥¯¥»¤¢¤ëËÜ¡É¤ÎÃø¼Ô¤Ë¡¢¤µ¤é¤ÐÀÄ½Õ¤Î¸÷¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÊ¹¤¤Þ¤¯¤ë
¡¡¥Èー¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡£Éý¹¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î½ñÀÒ¤ò¤µ¤é¤Ð¤ÎÌÜÀþ¤Ç¿¼·¡¤ê¤·¤Þ¤¹¡ª
¡ÚÇÛ¿®¡Û¡¡YouTube¡Ö¤µ¤é¤Ð⻘½Õ¤Î¥Æ¥ì¥ÓÂçºå¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×Ëè½µ²ÐÍË20»þ¹¹¿·
¡¡¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô30.2Ëü¿Í¡Ê2025Ç¯2·î14Æü»þÅÀ¡Ë
¡¡https://www.youtube.com/@saraba_tvo_channel
¡ÚÃÏ¾åÇÈÊüÁ÷¡ÛËè½µ²ÐÍË¿¼Ìë24»þ30Ê¬¡¿¡Ö¥Æ¥ì¥ÓÂçºå¡×¥íー¥«¥ë
¡¡¢¨TVer¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¥¢¥ê¡¡https://tver.jp/series/srrpc9nehy
¡Ú½Ð±é¼Ô¡Û¤µ¤é¤ÐÀÄ½Õ¤Î¸÷
¡ÚÈÖÁÈHP¡Ûhttps://www.youtube.com/@saraba_tvo_channel
¡ÚX¡Ûhttps://x.com/saraba_hondare