¡Ö¤³¤Í¤³¥Õ¥£¥ë¥à¡×¤¬½é¤Î³¤³°»£±Æ¤Ø¡ª¡ÖMeiji Philippines¡×¤È¥³¥é¥Ü¤·¤Æ¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ÈÆüËÜ¤ÎÎ¾¹ñ¤Ç»£±Æ¡£¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Çー¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÎ¾¹ñ¤ÎÊ¸²½¤Î°ã¤¤¤Ê¤É¤ò½Ä·¿¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¤ÇÉ½¸½¡£

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Part-I(Á°ÊÔ)¡§https://youtu.be/NUpu5DWZosI(https://youtu.be/NUpu5DWZosI)
Part-II(ÃæÊÔ)¡§https://youtu.be/xaLa6OAL9Bw(https://youtu.be/xaLa6OAL9Bw)
Part-III(¸åÊÔ)¡§https://youtu.be/rV1Urvbzvw0(https://youtu.be/rV1Urvbzvw0)
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