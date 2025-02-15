¡Ú5/15È¯Çä¡Ûº´¡¹ÌÚ¶×»Ò1st¼Ì¿¿½¸ È¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î±þÊç¼õÉÕ¤¬ËÜÆü¥¹¥¿ー¥È¡ª
ºòÆü¤Î¾ðÊó²ò¶ØÄ¾¸å¤è¤ê¡ÖÁ´À¤³¦ÂÔË¾¤Î£±ºý¡×¡ÖÎÞ¤¬½Ð¤ë¤¯¤é¤¤¤¦¤ì¤·¤¤¡Ä¡Ä¡ª¡×¤ÈÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡¢À¼Í¥¡¦º´¡¹ÌÚ¶×»Ò¤µ¤ó½é¤Î¼Ì¿¿½¸¡Ê2025Ç¯5·î15Æü¡ÊÌÚ¡ËÈ¯Çä¡Ë¡£
ËÜÆü£²·î15Æü¡ÊÅÚ¡ËÀµ¸á12¡§00¤è¤ê¡¢È¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î°ì¤Ä¡Ö¼Ì¿¿½¸¤ªÅÏ¤·²ñ¡×¤Î±þÊç¼õÉÕ¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤ë¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÆüÄø¤Ï£µ·î17Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢¼Ì¿¿½¸¤ÎÈ¯ÇäÄ¾¸å¤Î³«ºÅ¤À¡£
¤³¤Á¤é¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡ÚÀèÃåÀ©¡Û±þÊç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢µ¬ÄêËç¿ô¤ËÃ£¤·¼¡Âè ¼õÉÕ¤Ï½ªÎ»¡£
µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤ÏÁá¤á¤Î¤´±þÊç¤ò¤ªËº¤ì¤Ê¤¯¡ª
º´¡¹ÌÚ¶×»Ò1st¼Ì¿¿½¸¡ÚÈ¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÛHMV&BOOKS online
¡ãÆâÍÆ¡ä¼Ì¿¿½¸¤ªÅÏ¤·²ñ
¡ãÆüÄø¡ä2025Ç¯5·î17Æü(ÅÚ)
1Éô12:00～¡¿2Éô13:00～¡¿3Éô15:00～
¡ã²ñ¾ì¡äHMV&BOOKS SHIBUYA¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀÆî1-21-3 ½ÂÃ«modiÆâ 6F¡Ë
¡ã±þÊçÊý¼°¡äÀèÃåÀ©
±þÊç´ü´Ö¡§2025Ç¯2·î15Æü(ÅÚ)12:00～2025Ç¯3·î16Æü(Æü)22:00
¢¨¤´±þÊç¤ÏÀèÃåÀ©¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¾åµ¼õÉÕ´ü´ÖÆâ¤Ç¤â¡¢µ¬ÄêËç¿ô¤ËÃ£¤·¼¡Âè¡¢¼õÉÕ¤Ï½ªÎ»¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡ã±þÊçÊýË¡¡ä²¼µURL¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://l-tike.com/st1/hmvbooks-25021501
¤³¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢5·î24Æü¡¢6·î15Æü¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¡Ö¼Ì¿¿½¸È¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤ò¼Â»ÜÍ½Äê¡£
5.24³«ºÅ
¡ÚÁá´üÍ½Ìó¥¤¥Ù¥ó¥È¡Û¥¤¥ó¥Õ¥©¥¹¥¯¥¨¥¢
¡ãÆâÍÆ¡ä2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¥á²ñ»ØÄê¤Î£³¥Ýー¥º¤è¤ê¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ë¤Æ»£±Æ¤·¤Þ¤¹¡£º´¡¹ÌÚ¶×»Ò¤µ¤óÃ±ÂÎ¤Ç¤Î»£±Æ¤Ï¤Ç¤¤«¤Í¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ª´é¤ò±£¤»¤ë¥¢¥Ã¥·¥å¤¯¤ó¤¦¤Á¤ï¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¼«Í³¤Ë¤´»ÈÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡ãÆüÄø¡ä2025Ç¯5·î24Æü(ÅÚ)
¡ã²ñ¾ì¡äÅìµþÅÔÆâË¿½ê¡ã±þÊçÊý¼°¡äÃêÁªÀ©
±þÊç´ü´Ö¡§2025Ç¯2·î14Æü(¶â)10:00～3·î2Æü(Æü) 23:59
¡ã±þÊçÊýË¡¡ä
´ü´ÖÆâ¤Ë3ºý¥»¥Ã¥È¤ò¤´Í½Ìó¤ÈÆ±»þ¤Ë±þÊç´°Î»
¢¨3ºý¥»¥Ã¥È¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ï¤´¼«Í³¤Ë¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£(ÄÌ¾ïÈÇ3ºý¡¢ÄÌ¾ïÈÇ2ºý¡õ¸ÂÄêÈÇ1ºý¡¢ÄÌ¾ïÈÇ1ºý¡õ¸ÂÄêÈÇ2ºý¡¢¸ÂÄêÈÇ3ºý)
¡ã¾¦ÉÊ¥Úー¥¸¡ähttps://infosquare.shop/?pid=184852185
6.15³«ºÅ
¡ÚÈ¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¡Û¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¡¦¥²ー¥Þー¥º
¡ãÆâÍÆ¡äÆÃÅµ¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¥µ¥¤¥ó²ñ
¡ãÆüÄø¡ä2025Ç¯6·î15Æü(Æü)
¡ã²ñ¾ì¡äÅìµþÅÔÆâË¿½ê¡ã±þÊçÊý¼°¡äÃêÁªÀ©
±þÊç´ü´Ö¡§2025Ç¯2·î14Æü(¶â)10:00～2025Ç¯5·î19Æü(·î)
¡ã±þÊçÊýË¡¡ä²¼µURL¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§¥¢¥Ë¥á¥¤¥È
https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=112709
¢§¥²ー¥Þー¥º
https://www.gamers.co.jp/contents/event_fair/detail.php?id=6029
½ñ¡¡Ì¾¡§º´¡¹ÌÚ¶×»Ò1st¼Ì¿¿½¸¡Ê²¾¡Ë
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯5·î15Æü¡ÊÌÚ¡Ë
Í½¡¡²Á¡§3,850±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
»Å¡¡ÍÍ¡§A4¡¡¥ªー¥ë¥«¥éー¡¡128¥Úー¥¸
È¯¡¡¹Ô¡§¥¤¥Þ¥¸¥«¥¤¥ó¥Õ¥©¥¹
º´¡¹ÌÚ¶×»Ò1st¼Ì¿¿½¸¡Ú¸ø¼°¡ÛX¥¢¥«¥¦¥ó¥È
@ssk_ktk_1st¡Êhttps://x.com/ssk_ktk_1st¡Ë