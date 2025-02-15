¡ÚËÜÆüÈ¯¹Ô¡Û¥Õ¥êー¥Úー¥Ñー¡Ø·î´©¥íー¥Á¥±¡¿·î´©HMV&BOOKS¡Ù2·î15Æü¹æ¤ÎÉ½»æ¡¦´¬Æ¬ÆÃ½¸¤Ï¡ÖÀ±Ìî¸»¡×¡õ¡ÖÅìÊý¿Àµ¯¡×
³ô¼°²ñ¼Ò¥íー¥½¥ó¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Ìî¸ý Æ©¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö¥íー¥½¥ó¥Á¥±¥Ã¥È¡×¤ª¤è¤Ó¡ÖHMV&BOOKS¡×¤Ï¡¢¥Õ¥êー¥Úー¥Ñー¡Ø·î´©¥íー¥Á¥±¡¿·î´©HMV&BOOKS¡Ù2025.2.15¹æ¤ò¡¢2·î15Æü(ÅÚ)¤è¤ê¡¢Á´¹ñ¤Î¥íー¥½¥ó¤äHMV¤Ê¤É¤ÎÅ¹Æ¬¤Ë¤Æ½ç¼¡ÇÛÉÛ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥íー¥½¥ó¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤¬È¯¹Ô¤¹¤ë¡Ø·î´©¥íー¥Á¥±¡¿·î´©HMV&BOOKS¡Ù¤Ï¡¢°ìºý¤Ç±é·à¡¦¥é¥¤¥Ö¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó¤«¤é²»³Ú¡¢±Ç²è¡¢ËÜ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤Î¤Û¤«¡¢¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤ä¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ê¤É¤ÎÆÃ½¸µ»ö¤Þ¤Ç¡¢¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¾ðÊó¤ò360¡ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥Õ¥êー¥Úー¥Ñー¤Ç¤¹¡£
¡Ø·î´©¥íー¥Á¥±¡Ù¤ÎÉ½»æ¤Ï¡¢Ìó6Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÁ´¹ñ¥¢¥êー¥Ê¥Ä¥¢ー¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡ÖÀ±Ìî¸»¡×¡£¤½¤·¤Æ¡Ø·î´©HMV&BOOKS¡Ù¤ÎÉ½»æ¤Ë¤Ï¡¢¡ØÅìÊý¿Àµ¯ 20th Anniversary LIVE TOUR ～ZONE～¡Ù¤ÎÅìµþ¥Éー¥àÄÉ²Ã¸ø±é¤¬·èÄê¤·¤¿¡ÖÅìÊý¿Àµ¯¡×¤¬ÅÐ¾ì¡ª
¤½¤Î¤Û¤«¡¢ËÜ»ï¤À¤±¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤äÏ¢ºÜ¤âÉ¬¸«¤Ç¤¹¡£
¤¼¤Ò¤ª¶á¤¯¤Î¥íー¥½¥ó¤äHMV¤Ê¤É¤Ø¤ªÎ©¤Á´ó¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Úº£·î¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡Û
¡üÀ±Ìî¸»
2019Ç¯¤Î¡ÖÀ±Ìî¸» DOME TOUR 2019¡ØPOP VIRUS¡Ù¡×°ÊÍè¡¢Ìó6Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¡¢5·î15Æü(ÌÚ)¤ÎAichi Sky Expo¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ëÁ´¹ñ¥Ä¥¢ー¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
¡üÅìÊý¿Àµ¯
º£Ç¯4·î¤ËÆüËÜ¥Ç¥Ó¥åー20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëÅìÊý¿Àµ¯¡£
3·î¤Þ¤ÇÂ³¤¯Á´¹ñ¥¢¥êー¥Ê¥Ä¥¢ー¡ØÅìÊý¿Àµ¯ 20th Anniversary LIVE TOUR ～ZONE～¡Ù¤ÎÅìµþ¥Éー¥àÄÉ²Ã¸ø±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡üËÜ»ïÆÈÀê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー
¡¦TM NETWORK
¡Ö¼¡¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ø¤Î´õË¾¤À¤Í¡×
1984Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥åー¤·¤¿TM NETWORK¤Î40¼þÇ¯¥¤¥äー¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë½¸ÂçÀ®¤«¤Ä¡¢¼¡¤Ê¤ë°ìÊâ¤È¤Ê¤ë¥³¥ó¥µー¥È¡ØTM NETWORK YONMARU¡Ü01¡Ù¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¤³¤Î¿ôÇ¯¤â40ËÜ¤Ë¤ï¤¿¤ëÁ´¹ñ¥Ä¥¢ー¤ä¡¢Netflix±Ç²è¡Ø¥·¥Æ¥£ー¥Ï¥ó¥¿ー¡Ù¤ÎÀ¤³¦Åª¥Ò¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢ÂåÉ½¶Ê¡ÖGetWild¡×¤Î¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿·¤¿¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¿ÅÁÀâÅª²»³Ú¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Î¼¡¤Ê¤ë¥¹¥Æー¥¸¤Ï¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡£3¿Í¤Ë¤ªÏÃ¤ò»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦AI
¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ã¤ÆÁö¤êÀÚ¤ì¤¿¤é¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ºòÇ¯11·î22Æü¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢¥Ç¥Ó¥åー25¼þÇ¯¥¤¥äー¤ËÆÍÆþ¤·¤¿AI¡£°¦¤¹¤ë²»³Ú¤È¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¿Ç»Ì©¤ÊÊâ¤ß¡£¤½¤ÎÃæ¤ÇÍÍ¡¹¤Ê½Ð²ñ¤¤¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢É½¸½¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÊÑ²½¤ò´¶¤¸¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÊÑ²½¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤É¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦THE SUPER FRUIT¡Ú»£¤ê¤ª¤í¤·¼Ì¿¿¡Û
¥Ç¥Ó¥åー¶Ê¡Ö¥Á¥°¥Ï¥°¡×¤¬SNS¤Ç¥Ð¥º¤êÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿THE SUPER FRUIT¡£ºòÇ¯11·î¤Ë¤Ï¼«¿ÈºÇÂçµ¬ÌÏ¤È¤Ê¤ëTOKYO DOME CITY HALL¤Ç¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤òÀ®¸ù¤µ¤»¡¢º£Ç¯11·î23Æü¤Ë¤Ï¡¢¤µ¤é¤ËÂçµ¬ÌÏ¤Ê¥é¥¤¥Ö¤È¤Ê¤ë¡ØTHE SUPER FRUIT WORLD 2025 in ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¡Ù¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¡£ºòÇ¯11·î20Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤·¤¿¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¤Éー¤Ñ¤ß¤ó¤ß¤ó ¥µ¥¯¥»¥¹ÏÀ¡Ù¤Î²Î»ì¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢¼«Ê¬¤¬¥Ê¥ó¥Ðー¥ï¥ó¤À¤È»×¤¦¤È¤³¤í¤Ê¤É¤ò»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¡¦CHiCO
¡Ö¥Á¥³¥Ï¥Ë¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½º£¤¬¤¢¤ë¡×
2014Ç¯¤Ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¥Áー¥à¤ÎHoneyWorks¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¢CHiCO with HoneyWorks¤Ç¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åー¤·¡¢2023Ç¯¤«¤é¤Ï¥½¥í³èÆ°¤ò¥¹¥¿ー¥È¤µ¤»¤¿CHiCO¡£¥½¥í¤Ç¤Ï½é¤È¤Ê¤ë¥Ûー¥ë¤Ç¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤Ï"CONFETTi"¤Ï¤É¤ó¤Ê¥é¥¤¥Ö¤Ë¤·¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦HY
º£Ç¯¤ÇÂè6²óÌÜ¤È¤Ê¤ëHY¼çºÅ¤Î²»³ÚÌî³°¥Õ¥§¥¹¡ØHY SKY Fes 2025¡õÁ°Ìëº×¡Ù¡£3Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤êÂ¿ºÌ¤ÊÉÛ¿Ø¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¥Õ¥§¥¹¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤«¤Ê¤É¡¢¡ØHY SKY Fes 2025¡õÁ°Ìëº×¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦LONGMAN¡ÊSANUKI ROCK COLOSSEUM 2025¡Ë
2010Ç¯¤«¤é»ÍÀ±µå¤¬È¯µ¯¿Í¤È¤Ê¤ê¡¢FM¹áÀî¤È»Í¹ñ¤Î¥³¥ó¥µー¥È¥×¥í¥âー¥¿ーDUKE¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¥µー¥¥Ã¥È¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØSANUKI ROCK COLOSSEUM¡Ù¡£Ìó200£íÈÏ°ÏÆâ¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹6Å¹ÊÞ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²ñ¾ì¤¬Ìó10Ê¬¤ÇÁ´ÂÎÅª¤Ë°ÜÆ°¤Ç¤¤ëµ÷Î¥¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢°¦É²È¯¤Î¥Ð¥ó¥É¤Ç¤¢¤ëLONGMAN¤Î3¿Í¤Ë»Í¹ñ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ØSANUKI ROCK COLOSSEUM¡Ù¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¤ªÊ¹¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦WANDS
4·î¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ëWANDS¤ÎÁ´¹ñ¥Ä¥¢ー¡ØWANDS Live Tour 2025 ～TIME STEW～¡Ù¤Ï¡¢Á´¹ñ9ÅÔ»Ô¤ò²ó¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢Âè5´üWANDS¤È¤·¤ÆºÇÂç¤Îµ¬ÌÏ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥Ä¥¢ー¤Î³«ºÅ¤ò·è¤á¤¿ÍýÍ³¤ä¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¥Ä¥¢ー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¤¥áー¥¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¡¢¾å¸¶Âç»Ë¤µ¤ó¤È¼Æºê¹À¤µ¤ó¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦luv
¥é¥¤¥Ö¥·ー¥ó¤ËÂ³¡¹ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯±Æ¶Á²¼¤Î¿·±Ô¤¿¤Á¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â°ìºÝ¸ÄÀÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢2003Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î5¿Í¤Ç·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¿·À¤Âå¥Õ¥åー¥Á¥ãー¥½¥¦¥ë¥Ð¥ó¥É¡¢luv¡£luv¤È¤¤¤¦¥Ð¥ó¥É¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤ä¡¢2·î26Æü(¿å)¤Ë¥ê¥êー¥¹¤¹¤ëÂÔË¾¤Î½é¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØAlready¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÁÛ¤¤¤Ê¤É¡¢¥á¥ó¥Ðー¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦ÅÄÂ¼¿´(¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡ØÅá·õÍðÉñ¡Ù ～ºäÎ¶ÈôÆ～)
¡Ö¿´¤ËÎ¦±ü¼éµÈ¹Ô¤¬ºß¤êÂ³¤±¤¿£¶Ç¯´Ö¤Ç¤·¤¿¡×
¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡ØÅá·õÍðÉñ¡Ù¡Ê¡áÅá¥ß¥å¡Ë¤Î¿·ºî¸ø±é¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡ÖºäÎ¶ÈôÆ¡Ê¤Ð¤ó¤ê¤ç¤¦¤Ò¤È¤¦¡Ë¡×¡£ºäËÜÎ¶ÇÏ¤Î°¦Åá¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÂÇÅá¤ÎÅá·õÃË»Î¡¦Î¦±ü¼éµÈ¹Ô¤é¤¬½Ð¿Ø¤·¡¢Î¶ÇÏ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëËëËö¤Î¿ÍÊª¤¿¤Á¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¡£2018Ç¯¤Ë¾å±é¤µ¤ì¤¿¡Ö·ë¤Ó¤Î¶Á¡¢»Ï¤Þ¤ê¤Î²»¡×¤«¤éÎ¦±ü¼éµÈ¹Ô¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ëÅÄÂ¼¿´¤µ¤ó¤Ë¡¢ËÜºî¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦¹ÓËÒ·ÄÉ§(¡Ø¥Á¥§¥ê¤Þ¤Û The Musical¡Ù～30ºÐ¤Þ¤ÇÆ¸Äç¤À¤ÈËâË¡»È¤¤¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤é¤·¤¤～) ¡Ú»£¤ê¤ª¤í¤·¼Ì¿¿¡Û
¡Ö¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸¶ºî¤¬»ý¤Ä¡¢ÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤Æ°¦¤ª¤·¤¯¤Æ¥Ë¥ä¥Ë¥ä¤·¤Á¤ã¤¦¤è¤¦¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¥É¥é¥Þ¤ä¥¢¥Ë¥á¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿ËÅÄÍª¤Ë¤è¤ëÌ¡²è¡Ö30ºÐ¤Þ¤ÇÆ¸Äç¤À¤ÈËâË¡»È¤¤¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤é¤·¤¤¡×(ÄÌ¾Î¡¢¥Á¥§¥ê¤Þ¤Û)¡×¤¬¡¢¡Ø¥Á¥§¥ê¤Þ¤Û The Musical¡Ù～30ºÐ¤Þ¤ÇÆ¸Äç¤À¤ÈËâË¡»È¤¤¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤é¤·¤¤～¤È¤·¤Æ¥ß¥åー¥¸¥«¥ë²½¡£°ÂÃ£À¶Ìò¤Î¾¾ÅÄÎ¿¤µ¤ó¤È¤È¤â¤Ë¡¢W¼ç±é¤Ç¹õÂôÍ¥°ìÌò¤ò±é¤¸¤ë¹ÓËÒ·ÄÉ§¤µ¤ó¤ËËÜºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦¹â¶¶¤«¤ì¤ó(ÉñÂæ¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡ÙÂ¶¥Î¸à ½±·â ÅáÃÃÌê¤ÎÎ¤)
¡Ö±é¤¸¤é¤ì¤ë¤³¤È¤òËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¸ãÆ½¸ÆÀ¤À²¤Ë¤è¤ëÂç¿Íµ¤Ì¡²è¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×¤ÎÉñÂæ²½¥·¥êー¥º¡¢ÉñÂæ¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡ÙÂ¶¥Î¸à ½±·â ÅáÃÃÌê¤ÎÎ¤¤¬4·î¤Ë¾å±é¤µ¤ì¤ë¡£ãÞÌçÇ©Æ¦»ÒÌò¤òÌ³¤á¤ë¹â¶¶¤«¤ì¤ó¤µ¤ó¡£½é¤á¤Æ½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿»þ¤Îµ¤»ý¤Á¤ä¡¢¤³¤Î¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ê¤É¤¤¤í¤¤¤í¤È¤ªÏÃ¤ò»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦¼êÅç¾ÏÅÍ(¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡Ø1789 -¥Ð¥¹¥Æ¥£ー¥æ¤ÎÎø¿Í¤¿¤Á-¡Ù)¡Ú»£¤ê¤ª¤í¤·¼Ì¿¿¡Û
¡Ö¥ï¥¯¥ï¥¯¤ÈÉÔ°Â¤¬Æþ¤êº®¤¸¤Ã¤¿µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡×
2016Ç¯¡¦2018Ç¯¤ÈÂçÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¥Õ¥ì¥ó¥Á¡¦¥í¥Ã¥¯¡¦¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡Ø1789 -¥Ð¥¹¥Æ¥£ー¥æ¤ÎÎø¿Í¤¿¤Á-¡Ù¤¬7Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¾å±é¤µ¤ì¤ë¡£²¬µÜÍèÌ´¤µ¤ó¤È¤È¤â¤Ë¼ç¿Í¸ø¡¦¥í¥Ê¥óÌò¤ËÈ´¤Æ¤¤µ¤ì¤¿¼êÅç¾ÏÅÍ¤µ¤ó¡£ËÜºî¤Ï¡¢½é¼ç±é¡¦½é¥°¥é¥ó¥É¥ß¥åー¥¸¥«¥ë½Ð±é¡¦½é£×¥¥ã¥¹¥È¤È¡¢½é¤á¤Æ¿Ô¤¯¤·¤ÎºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¤½¤¦¤À¤¬¡¢¤¤¤Þ¤É¤ó¤Ê¤ªµ¤»ý¤Á¤Ê¤Î¤«¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦¿ùËÜÃ£¡õÄ«ÆüÆà¤Þ¤ª(»î¸³»æ¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡Øsome day¡Ù) ¡Ú»£¤ê¤ª¤í¤·¼Ì¿¿¡Û
¡Ö¼õ¤«¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Æ¡¢ËÜÅö¤ÎÏÃ¤Ê¤Î¤«¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤µ¤ó¤òÌä¤¤µÍ¤á¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×
±é·à¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö»³ËÜ»î¸³»æ¡×¤«¤é¤ÎÇÉÀ¸¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö»î¸³»æ¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡×¤ÎÂè1ÃÆºîÉÊ¡¢¡Øsome day¡Ù¤¬2·î20Æü(ÌÚ)¤è¤ê¥·¥¢¥¿ー¥µ¥ó¥âー¥ë¤Ë¤Æ¾å±é¤µ¤ì¤ë¡£¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÇÁª¤Ð¤ì¡¢º£ºî¤¬½éÉñÂæ¤Ç½é¼ç±é¤È¤Ê¤ëÄ«ÆüÆà¤Þ¤ª¤µ¤ó¤È¡¢±é½Ð¤Î¿ùËÜÃ£¤µ¤ó¤Ë¡¢¥Ò¥í¥¤¥óÃÂÀ¸¤ÎÎ¢ÏÃ¤ä¸«¤É¤³¤í¤Ê¤É¤ò¤ªÊ¹¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦ºû¿¹Íµµ®(ÉñÂæ¡Ø¸ÞÅùÊ¬¤Î²Ö²Ç¡Ù)
¡Ö¤Þ¤µ¤«¼«Ê¬¤ËÀ¼¤¬¤«¤«¤ë¤È¤Ï¡¢¤È¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×
¥¢¥Ë¥á¤ä¥²ー¥à¤Ç¤â¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿Ì¡²è¡Ö¸ÞÅùÊ¬¤Î²Ö²Ç¡×¤¬ÉñÂæ²½¡£¼Ú¶â¶ì¤òÊú¤¨¤ëÃË»Ò¹â¹»À¸¤¬¡¢À®ÀÓ¤¬¿¶¤ë¤ï¤Ê¤¤¸Þ¤Ä»Ò¤Î½÷»Ò¹âÀ¸¤Î²ÈÄí¶µ»Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤éÅ¸³«¤¹¤ëÀÄ½Õ¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¤Ç¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î¸Þ¤Ä»Ò¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤ÏÆü¸þºä46¤Î»Í´üÀ¸¡£¤½¤·¤Æ¡¢²ÈÄí¶µ»Õ¤ò°ú¤¼õ¤±¤ëÃË»Ò¹â¹»À¸¡¦¾å¿ùÉ÷ÂÀÏº¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢ºû¿¹Íµµ®¤µ¤ó¤À¡£ËÜºî¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ä±é¤¸¤ëÌò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ê¤É¤ªÏÃ¤ò»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦°ÂÆ£Ô÷(·àÃÄ¥¢¥ó¥Ñ¥µ¥ó¥É¡Ø±ó´¬¤¤Ë¸«¤Æ¤ë¡Ù) ¡Ú»£¤ê¤ª¤í¤·¼Ì¿¿¡Û
¡Ö¼«Ê¬¤Ò¤È¤ê¤À¤±¤Çºî¤Ã¤¿Êª¤Ç¤ÏÌ£¤ï¤¨¤Ê¤¤¡¢±é·à¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤â¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¡ØÃÏ¾å¤Î¹ü¡Ù¤Ç2024Ç¯ÅÙ¤ÎÂè68²ó´ßÅÄÔ¢»Îµº¶Ê¾Þ¸õÊä¤Ë¤âµó¤¬¤Ã¤¿¡¢·àÃÄ¥¢¥ó¥Ñ¥µ¥ó¥É¼çºË¤Çºî¡¦±é½ÐÃ´Åö¤Î°ÂÆ£Ô÷¤µ¤ó¡£4·î¤«¤é¾å±é¤µ¤ì¤ë¡Ø±ó´¬¤¤Ë¸«¤Æ¤ë¡Ù¤Ï¤É¤ó¤ÊºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¤É¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦¥Õ¥¡¥¤¥äー¥µ¥ó¥Àー¡Ú»£¤ê¤ª¤í¤·¼Ì¿¿¡Û
¡ÖÁ´¹ñ¥Ä¥¢ー¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¡×
¡Ø¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È2024¡Ù¤Ç3°Ì¤È¤Ê¤êÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¥Õ¥¡¥¤¥äー¥µ¥ó¥Àー¡£Èà¤é¤Î¥³¥ó¥È¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À½é¤ÎÁ´¹ñ¥Ä¥¢ー¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¡¢¤ª¤Õ¤¿¤ê¤Ë¤ªÊ¹¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦Rain Tree
½©¸µ¹¯»áÁí¹ç¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤Î¿·¥¬ー¥ë¥º¥°¥ëー¥×¡ÖRain Tree¡×¤¬1·î29Æü(¿å)¤Ë¡ÖI L U¡×¤Ç¥¥ó¥°¥ì¥³ー¥É¤è¤ê¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åー¡£º£²ó¤Ï17¿Í¤Î¥á¥ó¥Ðー¤òÂåÉ½¤·¤ÆÎëÌî¤ß¤ª¤µ¤ó¡¢±óÆ£è½Çµ¤µ¤ó¡¢°½À¥¤³¤È¤ê¤µ¤ó¤Î3Ì¾¤Ë¥Ç¥Ó¥åー¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ä¤³¤ì¤«¤é¤ÎÌÜÉ¸¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦¡ã¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡äÁ°È±¤Ñ¤Ã¤Ä¤ó¾¯Ç¯¡Ú»£¤ê¤ª¤í¤·¼Ì¿¿¡Û
º£¡¢SNS¤òÃæ¿´¤ËÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¢Á°È±¤Ñ¤Ã¤Ä¤ó¾¯Ç¯¡£
¥Õ¥Ã¥¯¤À¤é¤±¤ÇÃæÆÇÀ·ã¹â¤Ê¥á¥í¥Ç¥£ー¤Ë¡¢ÊÑ¸¸¼«ºß¤Ê¶ÊÅ¸³«¡£Ê¿¶ÑÇ¯Îð18ºÐ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤Á®¤¤È¥¹¥¥ë¤òÈ¯´ø¤·¡¢¤³¤³1Ç¯¤Ç¥Í¥¯¥¹¥È¥Ö¥ì¥¤¥¯É®Æ¬¤È¸À¤¨¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Á°È±¤Ñ¤Ã¤Ä¤ó¾¯Ç¯¤Ø¡¢½é¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡ª
¡Ú¥é¥¤¥Ö¥ì¥Ýー¥È¡Û
¡¦ÃæÅçÂî°Î¡Ê¡ÖTAKUI NAKAJIMA 25th ANNIVERSARY FINAL ¼Õ²¸º× LIVE Äó¶¡¶ÊBEST & TAKUI THE BEST ～¿À¶Ê¤Î¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È～¡×¡¡12·î22Æü¡¡¡÷Åìµþ¡¦Zepp Shinjuku¡Ë¡¡
¡Ú¥²¥Í¥×¥í¥ì¥Ýー¥È¡Û
¡¦¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡Ö¥ï¥¤¥ë¥É¡¦¥°¥ì¥¤¡×1·î8-9Æü¡¡¡÷Åìµþ¡¦¿·¹ñÎ©·à¾ì
¡ü¹¥É¾Ï¢ºÜ¡ª
¡¦»°Âë¤Î¿¹¥¸¥Ö¥êÈþ½Ñ´Û
¡¦¥¸¥Ö¥ê¥Ñー¥¯
¡¦¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó
▶¡Ø·î´©¥íー¥Á¥±¡¿·î´©HMV&BOOKS¡ÙÊÔ½¸Éô ¸ø¼°SNS¥¢¥«¥¦¥ó¥È
¡¡― ¸ø¼°Instagram¡Ê@le_gekkan(https://www.instagram.com/le_gekkan)¡Ë
¡¡― ¸ø¼°X¡Ê@le_gekkan(https://x.com/le_gekkan)¡Ë
▶¡Ø·î´©¥íー¥Á¥±¡¿·î´©HMV&BOOKS¡Ù2·î15Æü¹æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é
¡¡https://l-tike.com/loppi/
¡Ø·î´©¥íー¥Á¥±¡¿·î´©HMV&BOOKS¡ÙÌµÎÁÇÛÉÛ¾ì½ê¤Ï¤³¤Á¤é
Á´¹ñ¤Î¥íー¥½¥ó¡¢¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×¡¢HMVÅù¤ÇËè·î15Æü¤è¤ê½ç¼¡ÌµÎÁÇÛÉÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
▶Å¹ÊÞ¸¡º÷¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é
¡¦¥íー¥½¥ó¡¿¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥íー¥½¥ó¡¿¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×(https://l-tike.com/guide/store.html)
¡¦HMV&BOOKS¡¿HMV¡¿HMV record shop(https://www.hmv.co.jp/st/list)