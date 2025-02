¼Ì¿¿Å¸¡ÖCONVERSE ALL STAR LGCY by NOLAN ZANGAS¡×¤Î³«ºÅ·èÄê

コンバースジャパン株式会社

The ALL STAR that embodies the timeless legacy of CONVERSE.

ブランドのレガシーを体現する新たなオールスター「ALL STAR LGCY(オールスター LGCY)」。

アーカイブへの敬意を込めたディテールと快適な履き心地が融合した新たなフラッグシップモデルが登場いたします。

「ALL STAR LGCY」の発売を記念し、写真展「CONVERSE ALL STAR LGCY by NOLAN ZANGAS」を、CONVERSE STORE HARAJUKUにて2月28日(金)より開催いたします。

ニューヨークを拠点に活動する写真家、Nolan Zangas氏が撮り下ろした数多くの写真の中から厳選された、ここでしか見ることのできない限定カットを含む作品を多数展示いたします。

Nolan氏の視点から表現される「ALL STAR LGCY」の世界観をぜひお楽しみください。

また、写真展の開催を記念して、オリジナルのTシャツを数量限定で販売いたします。

さらに、「ALL STAR LGCY」をご購入の方には、先着でオリジナルポスターをプレゼントいたします。

※オリジナルポスターの配布は、在庫が無くなり次第終了となります。

【「CONVERSE ALL STAR LGCY by NOLAN ZANGAS」開催概要】

会期 :2025年2月28日(金)- 3月6日(木)

営業時間:11:00 - 19:00

場所 :CONVERSE STORE HARAJUKU(東京都渋谷区神宮前1-14-4)

【Nolan Zangas】プロフィール

1999年生まれの写真家。12歳でNYに住み始め、青春時代からストリートや周りの友人たちのありのままを撮り続け、今日までのキャリアを築いてきた。

絶え間なく動くニューヨークのような巨大都市の中で、自分の友人や周囲の環境などパーソナルで親密なものをシネマティックに記録する彼の作品は、他とは一線を画すものとなっている。

Instagram:https://www.instagram.com/nolanzangas/

■お問い合わせ先

コンバースインフォメーションセンター

TEL:0120-819-217 月~金曜日(土日・祝日を除く)9:00~18:00

https://converse.co.jp/