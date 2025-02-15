¡ÖRebirth¡×¡¡¿Í¤È¼«Á³¤Î´Ø¤ï¤ê¤òÃµµá¤¹¤ë¡¢¿·³¤Í§¼ù»Ò¤Ë¤è¤ë½é¸ÄÅ¸¤ò³«ºÅ
³ô¼°²ñ¼ÒPOP ROCK¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡ÖÆüËÜ¶¶N11¥®¥ã¥é¥êー¡×¤Ï¡¢2025Ç¯2·î15Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é3·î7Æü¡Ê¶â¡Ë¤Þ¤Ç¡¢¿·³¤Í§¼ù»Ò¤Ë¤è¤ëÅ¸¼¨¡ÖRebirth¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡¡
¡ÚWeb¥µ¥¤¥È¡Ûhttps://n11-gallery.com/
Rebirth¡ÊºÆÀ¸¡Ë
-----------
ÅÚ¤ò¾Æ¤¤¤Æ ÍÒ¤«¤é½Ð¤¹»þ¤Ë
²ÐÁò¾ì¤Ç¸«¤¿ ¿ÈÂÎ¤ò»×¤¤½Ð¤¹
½¦¤Ã¤¿¾®¤µ¤Ê Çò¤¤¹ü¤Ï
¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ï ¸«¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿
-----------
Rebirth(ºÆÀ¸)¤È¤¤¤¦Å¸Í÷²ñ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Ï¡¢¿Í¤â¼«Á³¤Î¤´¤¯°ìÉô¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¼Â´¶¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
»ä¤¿¤Á¤Î¿ÈÂÎ¤¬Ê¬²ò¤µ¤ì¤ÆÂ¾¤Î²¿¤«¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢»ä¤¬ºîÉÊ¤ËÍÑ¤¤¤ë
Ç´ÅÚ¤Ë¤â¡¢Ã¯¤«¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤ä¡¢²¿¤«¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
º£¤·¤«Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¤³¤Î¿ÈÂÎ¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢Ëº¤ì¤¬¤Á¤Ê¤½¤ì¤é¤Î´Ø·¸À¤Ë¡¢»ä¤Ï·Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
¿ÈÂÎ¤Î¤Ê¤¤À¼¤ä¸ÀÍÕ¤¬»ÙÇÛÅª¤Ê¸½Âå¼Ò²ñ¤Ç¡¢¸ÀÍÕ¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤»ä¤ÎºîÉÊ¤¿¤Á¤Ï²¿¤ò¸ì¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
¡ÚÅ¸¼¨³µÍ×¡Û¡ÖRebirth¡×
¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡§¿·³¤Í§¼ù»Ò
³«ºÅ´ü´Ö¡§2025Ç¯2·î15Æü(ÅÚ)～3·î7Æü(¶â)
µÙÏÆü¡§·î¡¢²Ð¡¢¿åÍËÆü
³«ºÅ»þ´Ö¡§13～19»þ
³«ºÅ¾ì½ê¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÆüËÜ¶¶ËÜÄ®1-2-8 N11¥Ó¥ë 1¡¦2F
¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://n11-gallery.com/
Ìä¹ç¤»¡§info@n11-gallery.com
¡Ú¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡Û¿·³¤Í§¼ù»Ò
Àä¤¨¤ºÊÑ²½¤·Â³¤±¤ë¼Ò²ñ¤Ç¡¢¿¢Êª¡¢Æ°Êª¡¢AI¤Ê¤É¤È¶¦À¸¤¹¤ë¿Í´Ö¤Î»Ñ¤ò¥â¥Áー¥Õ¤ËºîÉÊ¤òÀ©ºî¤¹¤ë¡£
¥½ー¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤äAI¤ÎÉáµÚ¤Ë¤è¤ê¡¢¿ÈÂÎ¤òÈ¼¤ï¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤¬°î¤ì¤ë¸½Âå¤Ë¡¢
Æ«¼§´ï¤òÍÑ¤¤¤ÆÊª»ö¤Î´Ø·¸À¤Ë·Á¡Ê¿ÈÂÎ¡Ë¤òÍ¿¤¨¡¢¤½¤³¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë´Õ¾Þ¼Ô¤È¤ÎÂÐÏÃ¤òÃµµá¤¹¤ë¡£
⚫Î¬Îò
1999Ç¯¡¡ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì
2023Ç¯¡¡Åìµþéº½ÑÂç³ØÈþ½Ñ³ØÉô¥Ç¥¶¥¤¥ó²Ê¡¡Â´¶È
2024Ç¯¡¡Royal College of Art Graduate Diploma Fine Art¡¡Â´¶È
2025Ç¯¡¡Åìµþéº½ÑÂç³ØÂç³Ø±¡Èþ½Ñ¸¦µæ²Ê¡¡¥Ç¥¶¥¤¥óÀì¹¶ ºßÀÒ
⚫¼õ¾ÞÎò
2023Ç¯¡¡¥á¥È¥íÊ¸²½ºâÃÄ¾Þ¡ÊÂ´¶ÈÀ©ºî¡Ë
⚫Instagram:
https://www.instagram.com/yukiko_shinkai/
⚫Web:
https://yukikoshinkai.com/
¡Ú¥³¥á¥ó¥È¡Û
¤³¤ÎÅÙ¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¤Î¸ÄÅ¸¤ò³«ºÅ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¡¢ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¶¶N11¥®¥ã¥é¥êー¤Î³§¤µ¤Þ¡¢¤½¤·¤Æ»ä¤Î³èÆ°¤òµ¤¤Ë¤«¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤Þ¤Ë¡¢¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
º£½Ð¤»¤ëÎÏ¤ò¿¶¤ê¹Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ö¿´¤Ë»Ä¤ë¡¢¥¢ー¥È¤Ë½Ð²ñ¤¦¡×ÆüËÜ¶¶N11¥®¥ã¥é¥êー
ÆüËÜ¶¶N11¥®¥ã¥é¥êー¡¡¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹
ÆüËÜ¶¶N11¥®¥ã¥é¥êー¤Ï¡¢»°±ÛÁ°±ØA1½Ð¸ý¤«¤éÅÌÊâ1Ê¬¤Î¾ì½ê¤Ë¤¢¤ë¡¢¼ã¼ê¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤òÃæ¿´¤Ë´ë²èÅ¸¼¨¤ò¹Ô¤¦¥®¥ã¥é¥êー¤Ç¤¹¡£ÆüËÜÊ¸²½¤ÎÈ¯¾ÍÃÏ¤Ç¤¢¤ëÆüËÜ¶¶¤òµòÅÀ¤Ë¡¢¥¢ー¥È¥«¥ë¥Á¥ãー¤ÎÈ¯¿®¤È¡¢¼ã¼ê¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î³èÌö¤Î¾ì¤È¤·¤Æ2022Ç¯¤Ë¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¿´¤Ë»Ä¤ë¡¢¥¢ー¥È¤Ë½Ð²ñ¤¦¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¤è¤ê¼Ò²ñ¤È·Ò¤¬¤ê¡¢¥®¥ã¥é¥êー¤ËË¬¤ì¤ë¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¹Í¤¨Êý¤äºîÉÊ¤òÄÌ¤¸¤Æ¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤ä»ëÅÀ¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¡¢¤è¤êË¤«¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¾ì¤òÁÏÂ¤¤¹¤ëÅ¸¼¨¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¶¶N11¥®¥ã¥é¥êー¤Î»×¤¤
ÆüËÜ¶¶N11¥®¥ã¥é¥êー¤Ï¡¢"ËÜ¼Á¡¦´¶À¡¦Ë¤«¤µ"¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¡¢¥®¥ã¥é¥êー¤òË¬¤ì¤¿¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ºîÉÊ¤ä¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬¿ÍÀ¸´Ñ¤ò¿¼¤á¡¢¿·¤¿¤Ê»ëÅÀ¤òÈ¯¸«¤·¡¢¿´¤ÎË¤«¤µ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÂçÀÚ¤Ê²¿¤«¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¾ì½ê¤òÄó¶¡¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ðÊó¤¬¤¢¤Õ¤ì¡¢µ¡Ç½¤ä¿ô»ú¤ÇÂ¬¤ì¤ë¤â¤Î¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤ë»þÂå¤Ë¡¢ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î²ÁÃÍ¤ä¡¢¿ô»ú¤Ç¤ÏÂ¬¤ì¤Ê¤¤¡ÈÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¡É¤ò´¶¤¸¤ëÎÏ¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È²æ¡¹¤Ï¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
·Ý½Ñ¤ÏÁÏÂ¤À¤äÁÛÁüÎÏ¤ò»É·ã¤·¡¢´¶À¤ä¿´¤ÎË¤«¤µ¤ò°é¤ß¤Þ¤¹¡£´¶À¤Î¹¤¬¤ê¤Ë¤è¤êÀ¤³¦¤Î¸«¤¨Êý¤ÏÊÑ¤ï¤ê¡¢´¶Æ°¡¢¶¦´¶¡¢Ìþ¤·¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¡¢¤Þ¤¿¿·¤·¤¤¥¢¥¤¥Ç¥¢¤äÈ¯ÁÛ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
·Ý½Ñ³èÆ°¤Ï¼Ò²ñ¤äÊ¸²½¤ò·ÁÀ®¤¹¤ë¾å¤Ç½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¿®¤¸¡¢º£¸å¤Î¥¢ー¥È¥·ー¥ó¤òÃ´¤¦¼ã¼ê¤È¶¦¤Ë¡¢¡ÈÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¡É¤ò¸«¤Ä¤á¤é¤ì¤ë¼Ò²ñ¤ò¡¢Å¸¼¨¤òÄÌ¤·¤Æºî¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
±¿±Ä²ñ¼Ò
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒPOP ROCK
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÆüËÜ¶¶ËÜÄ®1-2-8 N11¥Ó¥ë 2F
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¾®ß·çý»Ò
ÀßÎ©¡§ 2023Ç¯3·î