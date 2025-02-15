¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
ÉÙ±ÊÍ¦Ìé¡¢¾¾ÅÄ¸Æó¡¢¾®ÇÈÄÅ°¡Î÷¡¢Æü¸þÌî¾Í¡¢µÜ¾ë¹ÉÂç¤é¤¬½Ð±éÉñÂæ¡Ö½½Æó¿Í¤ÎÅÜ¤ì¤ëÃË¤¿¤Á¡×¾å±é·èÄê¡ª
³ô¼°²ñ¼Òstyle office
¡Ø½½Æó¿Í¤ÎÅÜ¤ì¤ëÃË¡Ù¤Ï¡¢¤â¤È¤â¤È1954Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤À¤Ã¤¿ºîÉÊ¤ò¥Ø¥ó¥êー¡¦¥Õ¥©¥ó¥À¤¬¹û¤ì¹þ¤ó¤ÇµÓËÜ¤Î¥ì¥¸¥Ê¥ë¥É¡¦¥íー¥º¤È¶¦Æ±¤ÇÀ½ºî¤·±Ç²è²½¤·¡¢1957Ç¯¥Ù¥ë¥ê¥ó¹ñºÝ±Ç²èº×¶â·§¾Þ¼õ¾Þ¡¢¥¢¥«¥Ç¥ßー¾ÞºîÉÊ¾Þ¡¢´ÆÆÄ¾Þ¡¢µÓ¿§¤Ë¥Î¥ß¥Íー¥È¤µ¤ì¤¿¡ÈË¡Äî¤â¤Î¡É¤ÎºÇ¹â·æºî¡£¿·Á¯¤ÇÂ¿ÍÍ¤Ê»ëÀþ¤Ï¿§êô¤»¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢ÆüËÜ¤ò»Ï¤áÀ¤³¦³Æ¹ñ¤Ç±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¡¢¾®ÅÄÅç¹±»Ö¤È¾®ÅÄÅçÂ§»Ò¤¬ËÝÌõ¤òÌ³¤á¡¢±é½Ð¤Ï¡¢¥ß¥¹¥Æ¥êー¤òÀìÌç¤ËÉñÂæ¤òÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¤ë¥Î¥µ¥«¥é¥Ü¤ÎÂåÉ½¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¡Ø¥¢¥¬¥µ¡¦¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£ºîÉÊ¡Ù¤ä¡Ø¿ÀÄÅ¶³²ð¥·¥êー¥º¡Ù¤Ê¤É½Å¸ü¤ÊºîÉÊ¤ò¼ê³Ý¤±¡¢¤Þ¤¿¡¢åÌÌ©¤ÊÉúÀþ¤òÉß¤¤¤¿¥·¥Á¥å¥¨ー¥·¥ç¥ó¥³¥á¥Ç¥£¤Ë¤â¹ª¤ß¤Ê¼êÏÓ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë±é½Ð²È¡¢Ìîºä¼Â¤¬Ì³¤á¤Þ¤¹¡£
¥¥ã¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢ÊªÀÅ¤«¤Ç»×Î¸¿¼¤¤¿Â»Î¡¢Çæ¿³°÷8¤òÉÙ±ÊÍ¦Ìé¤¬±é¤¸¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÃÏÌ£¤Ç¶¹ÎÌ¤À¤¬¿ÉÊú¶¯¤¤ÃË¤Ç¤¢¤ëÇæ¿³°÷Ä¹¡ÊÇæ¿³°÷1¡Ë¤ËËÒÅÄÅ¯Ìé¡£½¾½ç¤Ç°ú¤Ã¹þ¤ß»×°Æ¤ÊÃË¡¢Çæ¿³°÷2¤ËÄ«ÅÄ½ßÌï¡£Èó¾ï¤Ë´è·ò¤ÇÎÏ¶¯¤¤ÃË¡¢Çæ¿³°÷3¤ËÆü¸þÌî¾Í¡£ÍµÊ¡¤ÇÃÏ°Ì¤Î¤¢¤ëÃË¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤ï¤ì¤ëÇæ¿³°÷4¤Ë¾¾ÅÄ¸Æó¡£ÁÇËÑ¤Ç¤È¤Æ¤â¤ª¤Ó¤¨¤Æ¤¤¤ë¼ã¼Ô¤Ç¤¢¤ëÇæ¿³°÷5¤Ëµ±³¤¡£ÀµÄ¾¤À¤¬Æ¬¤¬Æß¤¯¡¢¿µ½Å¤Ç·èÃÇ¤ò¤Ê¤«¤Ê¤«²¼¤»¤Ê¤¤Çæ¿³°÷6¤ËµÜºêÂî¿¿¡£²º¤ä¤«¤ÇÍ¥¤·¤¤¹âÎðÃËÀ¡¢Çæ¿³°÷9¤Ë·Ë·û°ì¡£ÅÜ¤ê¤Ã¤Ý¤¯ÉÔµ¡·ù¤ÊÃË¡¢Çæ¿³°÷10¤Ë¾®ÇÈÄÅ°¡Î÷¡£¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤«¤é¤ÎÆñÌ±¡¢Çæ¿³°÷11¤Ë¾¾±ÊÍ¹É¡£¿ÍÅö¤¿¤ê¤¬ÎÉ¤¤¡¢ÌÀ¤ë¤¤¹¹ð¥Þ¥ó¡¢ºÛÈ½¤Ë¤â¤¢¤Þ¤ê¿¿·õ¤Ë¼è¤êÁÈ¤àµ¤¤¬¤Ê¤¤Çæ¿³°÷12¤ËµÜ¾ë¹ÉÂç¤¬Ã´¤¤¤Þ¤¹¡£Âç¤²¤µ¤ËÁê¼ê¤ò´¿ÂÔ¤¹¤ë¥»ー¥ë¥¹¥Þ¥ó¡¦¥¿¥¤¥×¤ÎÃË¤Ç¤¢¤ëÇæ¿³°÷7¤Î¥¥ã¥¹¥È¤Ï¸åÆüÈ¯É½Í½Äê¡£
¾®ÅÄÅç¹±»Ö¤È¾®ÅÄÅçÂ§»Ò¤Ë¤è¤ë¿·Ìõ¡¢Ìîºä¼Â¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î±é½Ð¡¢¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤Ç¶ÛÇ÷¤Î²ñÏÃ·à¤ËÄ©¤ß¤Þ¤¹¡£
¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï3·î8Æü¡ÊÅÚ¡Ë10¡§00¤è¤ê°ìÈÌÈ¯Çä³«»Ï¡£
-------------------------------
¡ã¸ø±é³µÍ×¡ä
¡Ö½½Æó¿Í¤ÎÅÜ¤ì¤ëÃË¤¿¤Á¡×
¸¶ºî¡§¥ì¥¸¥Ê¥ë¥É¡¦¥íー¥º¡¿ËÝÌõ¡§¾®ÅÄÅç¹±»Ö¡¢¾®ÅÄÅçÂ§»Ò¡¿±é½Ð¡§Ìîºä ¼Â
¢£¤¢¤é¤¹¤¸
Êª¸ì¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢¤¢¤ë»¦¿Í»ö·ïºÛÈ½¤ÎÇæ¿³°÷¼¼¡£Èï¹ð¤Ï18ºÐ¤Î¾¯Ç¯¤Ç¡¢Éã¿Æ¤ò»¦¤·¤¿ºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ºÛÈ½¤Ç¤Ï¡¢¾¯Ç¯¤¬Íºá¤Ç¤¢¤ê»à·º¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¡£
Çæ¿³°÷12¿Í¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢É¾µÄ¤ò¹Ô¤¤¡¢Á´°÷°ìÃ×¤ÇÈ½·è¤ò²¼¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
ºÇ½é¤ÎÅêÉ¼¤Ç¤Ï¡¢11¿Í¤¬¡ÖÍºá¡×¤È¼çÄ¥¤¹¤ë¤¬¡¢¤¿¤À1¿Í¡ÊÇæ¿³°÷8ÈÖ¡Ë¤¬¡ÖÌµºá¡×¤ËÉ¼¤òÅê¤¸¤ë¡£Èà¤Ï¾¯Ç¯¤¬Íºá¤Ç¤¢¤ë¤È·ëÏÀ¤Å¤±¤ëÁ°¤Ë¡¢¾Úµò¤ä¾Ú¸À¤ò¿µ½Å¤Ë¸¡Æ¤¤¹¤Ù¤¤À¤È¼çÄ¥¤·¤¿¤Î¤À¡£
¤³¤Î1¿Í¤Î°ÛµÄ¤Ë¤è¤ê¡¢Çæ¿³°÷¤¿¤Á¤Ï»ö·ï¤òºÆ¸¡Æ¤¤·»Ï¤á¤ë¡£µÄÏÀ¤¬¿Ê¤à¤Ë¤Ä¤ì¡¢¾Úµò¤ä¾Ú¸À¤ÎÌ·½âÅÀ¤¬¼¡¡¹¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢Çæ¿³°÷¤¿¤Á¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀèÆþ´Ñ¤äÊÐ¸«¤È¸þ¤¹ç¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£Èà¤é¤Î´Ö¤Ç¶ÛÄ¥´¶¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢·ã¤·¤¤µÄÏÀ¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ëÃæ¡¢¼¡Âè¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¹Í¤¨Êý¤Ë¤âÊÑ²½¤¬¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¢£½Ð±é
ÉÙ±ÊÍ¦Ìé¡¢¾®ÇÈÄÅ°¡Î÷¡¢Æü¸þÌî¾Í¡¢µÜ¾ë¹ÉÂç¡¢Ä«ÅÄ½ßÌï¡¢¾¾±ÊÍ¹É¡¢µ±³¤¡¢µÜºêÂî¿¿¡¢µÆÃÓ·ý¿´¡¿¾¾ÅÄ¸Æó¡¿
ËÒÅÄÅ¯Ìé¡¿·Ë·û°ì¡¡¤Û¤«
¢£¸ø±éÆüÄø
2025Ç¯3·î26Æü¡Ê¿å¡Ë～30Æü¡ÊÆü¡Ë
26Æü¡Ê¿å¡Ë18¡§30
27Æü¡ÊÌÚ¡Ë13¡§00¡¿18¡§30
28Æü¡Ê¶â¡Ë13¡§00¡¿18¡§30
29Æü¡ÊÅÚ¡Ë13¡§00¡¿18¡§30
30Æü¡ÊÆü¡Ë13¡§00
¢¨¼õÉÕ³«»Ï¡¢µÚ¤Ó¥í¥Óー³«¾ì¤Ï³«±é¤Î60Ê¬Á°¡¢µÒÀÊ³«¾ì¤Ï45Ê¬Á°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£²ñ¾ì
¢¦¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó·à¾ì¡Ê¢©170-8630 ÅìµþÅÔËÅç¶èÅìÃÓÂÞ3-1-4 ¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¥·¥Æ¥£ Ê¸²½²ñ´Û4F¡Ë
https://sunshine-theatre.co.jp/
¢£¥Á¥±¥Ã¥È (Á´ÀÊ»ØÄê¡¦ÀÇ¹þ)¡¡
ÆÃÅµÉÕËµÄ°ÀÊ¡¡13,500±ß¡ÊÁ°Êý5Îó¡Ë
ËµÄ°ÀÊ¡¡12,000±ß¡ÊÁ°Êý5Îó¡Ë
ÆÃÅµÉÕ°ìÈÌÀÊ¡¡11,400±ß
°ìÈÌÀÊ¡¡9,900±ß
¢¨ÆÃÅµÉÕ¤ÏÇæ¿³°÷12Ì¾¤ÎÁ´¿È¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÆþ¤ê¥Þ¥Õ¥éー¥¿¥ª¥ë
¡¦¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥ÖÀè¹Ô¡ÊÃêÁª¡Ë
¼õÉÕ´ü´Ö¡§2/18(²Ð)18¡§00～2/24(·î½Ë)23¡§59
¢¨³Æ¥¥ã¥¹¥È¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤«¤é¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤Ç¤Î¤´¹ØÆþ¼Ô¤Ï³Æ¥¥ã¥¹¥È¤ÎÈóÇäÉÊ¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¤¬ÆÃÅµ¤¬¤Ä¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëÀè¹Ô¡ÊÃêÁª¡Ë
¼õÉÕ´ü´Ö¡§2/18(²Ð)18¡§00～2/24(·î½Ë)23¡§59
¡¦°ìÈÌÈ¯Çä
3/8(ÅÚ)10¡§00
¢¨Ì¤½¢³Ø»ùÆ¸¤Î´Ñ·àÉÔ²Ä
¢¨¼Ö°Ø»Ò¤Ç¤´Íè¾ì¤µ¤ì¤ë¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ï¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ¸å¤Ë¤ªÌ¾Á°¡¦¤´´Ñ·à²ó¡¦ºÂÀÊÈÖ¹æ¤ò¤´´Ñ·àÆü¤ÎÁ°¡¹Æü¤Þ¤Ç¤Ë stage.contact55@gmail.com ¤Þ¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥ê¥Ôー¥¿ーÆÃÅµ
3²ó¡¦¡¦¡¦ÈóÇäÉÊ¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É(´õË¾¥¥ã¥¹¥È¡¢Ê£À½¥µ¥¤¥óÆþ¤ê)
5²ó¡¦¡¦¡¦ÈóÇäÉÊ¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡Ê´õË¾¥¥ã¥¹¥È¡Ë
8²ó¡¦¡¦¡¦¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È(Çæ¿³°÷12Ì¾¤ÎÄ¾É®)
¡¦½é²óÍè¾ì»þ¤ËÆÃÅµ¼õÉÕ¤Ë¤Æ¥¹¥¿¥ó¥×¥«ー¥É¤òÈ¯¹Ô¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¤´´Ñ·à¤ÎÅÙ¤Ë¥¹¥¿¥ó¥×¤ò²¡°õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¤´Íè¾ì¤Î²ó¿ô¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÆÃÅµ¤ò¤ªÅÏ¤·¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ãÃí°Õ»ö¹à¡ä
¢¨¥¹¥¿¥ó¥×¥«ー¥É¡¢È¾·ô¤ÏÂ¾¿Í¤Ø¤Î¾ùÅÏ¤Ï¶Ø»ß¤Ç¤¹¡£
¢¨·à¾ìÆâ³°¡¢SNSÅù¤Ë¤ÆÉÔÀµ¹Ô°Ù¤¬È¯³Ð¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢Í½¹ð¤Ê¤¯¤³¤Á¤é¤Î´ë²è¤òÃæ»ß¤µ¤»¤ÆÄº¤¯»ö¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨´Ñ·à²ó¤ÎÈ¾·ô¤Î¤ß¤¬¥¹¥¿¥ó¥×¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¥¹¥¿¥ó¥×¤ò²¡¤·Ëº¤ì¤¿¡×¡ÖÆÃÅµ¤Ëµ¤¤Å¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÍýÍ³¤Ç¡¢²áµî¤Ë´Ñ·à¤µ¤ì¤¿È¾·ô¤ò¤ª»ý¤ÁÄº¤¤Þ¤·¤Æ¤â¡¢ÉÔÀµËÉ»ß¤Î¤¿¤á¥¹¥¿¥ó¥×¤ò²¡¤¹»ö¤Ï½ÐÍè¤Þ¤»¤ó¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ÆÃÅµ¼õÉÕ¤Ï³«±éÁ°¡¢½ª±é¸å¤È¤â¤Ë¼õÉÕ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¡§https://x.com/12angrymanstage
¸ø±é¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://12angryman-stage.com/
¤ªÌä¹ç¤»¡§stage.contact55@gmail.com
¢£¼çºÅ¡¦À½ºî
ÉñÂæ¡Ö½½Æó¿Í¤ÎÅÜ¤ì¤ëÃË¤¿¤Á¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¡Ø½½Æó¿Í¤ÎÅÜ¤ì¤ëÃË¡Ù¤Ï¡¢¤â¤È¤â¤È1954Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤À¤Ã¤¿ºîÉÊ¤ò¥Ø¥ó¥êー¡¦¥Õ¥©¥ó¥À¤¬¹û¤ì¹þ¤ó¤ÇµÓËÜ¤Î¥ì¥¸¥Ê¥ë¥É¡¦¥íー¥º¤È¶¦Æ±¤ÇÀ½ºî¤·±Ç²è²½¤·¡¢1957Ç¯¥Ù¥ë¥ê¥ó¹ñºÝ±Ç²èº×¶â·§¾Þ¼õ¾Þ¡¢¥¢¥«¥Ç¥ßー¾ÞºîÉÊ¾Þ¡¢´ÆÆÄ¾Þ¡¢µÓ¿§¤Ë¥Î¥ß¥Íー¥È¤µ¤ì¤¿¡ÈË¡Äî¤â¤Î¡É¤ÎºÇ¹â·æºî¡£¿·Á¯¤ÇÂ¿ÍÍ¤Ê»ëÀþ¤Ï¿§êô¤»¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢ÆüËÜ¤ò»Ï¤áÀ¤³¦³Æ¹ñ¤Ç±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¥ã¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢ÊªÀÅ¤«¤Ç»×Î¸¿¼¤¤¿Â»Î¡¢Çæ¿³°÷8¤òÉÙ±ÊÍ¦Ìé¤¬±é¤¸¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÃÏÌ£¤Ç¶¹ÎÌ¤À¤¬¿ÉÊú¶¯¤¤ÃË¤Ç¤¢¤ëÇæ¿³°÷Ä¹¡ÊÇæ¿³°÷1¡Ë¤ËËÒÅÄÅ¯Ìé¡£½¾½ç¤Ç°ú¤Ã¹þ¤ß»×°Æ¤ÊÃË¡¢Çæ¿³°÷2¤ËÄ«ÅÄ½ßÌï¡£Èó¾ï¤Ë´è·ò¤ÇÎÏ¶¯¤¤ÃË¡¢Çæ¿³°÷3¤ËÆü¸þÌî¾Í¡£ÍµÊ¡¤ÇÃÏ°Ì¤Î¤¢¤ëÃË¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤ï¤ì¤ëÇæ¿³°÷4¤Ë¾¾ÅÄ¸Æó¡£ÁÇËÑ¤Ç¤È¤Æ¤â¤ª¤Ó¤¨¤Æ¤¤¤ë¼ã¼Ô¤Ç¤¢¤ëÇæ¿³°÷5¤Ëµ±³¤¡£ÀµÄ¾¤À¤¬Æ¬¤¬Æß¤¯¡¢¿µ½Å¤Ç·èÃÇ¤ò¤Ê¤«¤Ê¤«²¼¤»¤Ê¤¤Çæ¿³°÷6¤ËµÜºêÂî¿¿¡£²º¤ä¤«¤ÇÍ¥¤·¤¤¹âÎðÃËÀ¡¢Çæ¿³°÷9¤Ë·Ë·û°ì¡£ÅÜ¤ê¤Ã¤Ý¤¯ÉÔµ¡·ù¤ÊÃË¡¢Çæ¿³°÷10¤Ë¾®ÇÈÄÅ°¡Î÷¡£¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤«¤é¤ÎÆñÌ±¡¢Çæ¿³°÷11¤Ë¾¾±ÊÍ¹É¡£¿ÍÅö¤¿¤ê¤¬ÎÉ¤¤¡¢ÌÀ¤ë¤¤¹¹ð¥Þ¥ó¡¢ºÛÈ½¤Ë¤â¤¢¤Þ¤ê¿¿·õ¤Ë¼è¤êÁÈ¤àµ¤¤¬¤Ê¤¤Çæ¿³°÷12¤ËµÜ¾ë¹ÉÂç¤¬Ã´¤¤¤Þ¤¹¡£Âç¤²¤µ¤ËÁê¼ê¤ò´¿ÂÔ¤¹¤ë¥»ー¥ë¥¹¥Þ¥ó¡¦¥¿¥¤¥×¤ÎÃË¤Ç¤¢¤ëÇæ¿³°÷7¤Î¥¥ã¥¹¥È¤Ï¸åÆüÈ¯É½Í½Äê¡£
¾®ÅÄÅç¹±»Ö¤È¾®ÅÄÅçÂ§»Ò¤Ë¤è¤ë¿·Ìõ¡¢Ìîºä¼Â¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î±é½Ð¡¢¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤Ç¶ÛÇ÷¤Î²ñÏÃ·à¤ËÄ©¤ß¤Þ¤¹¡£
¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï3·î8Æü¡ÊÅÚ¡Ë10¡§00¤è¤ê°ìÈÌÈ¯Çä³«»Ï¡£
-------------------------------
¡ã¸ø±é³µÍ×¡ä
¡Ö½½Æó¿Í¤ÎÅÜ¤ì¤ëÃË¤¿¤Á¡×
¸¶ºî¡§¥ì¥¸¥Ê¥ë¥É¡¦¥íー¥º¡¿ËÝÌõ¡§¾®ÅÄÅç¹±»Ö¡¢¾®ÅÄÅçÂ§»Ò¡¿±é½Ð¡§Ìîºä ¼Â
¢£¤¢¤é¤¹¤¸
Êª¸ì¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢¤¢¤ë»¦¿Í»ö·ïºÛÈ½¤ÎÇæ¿³°÷¼¼¡£Èï¹ð¤Ï18ºÐ¤Î¾¯Ç¯¤Ç¡¢Éã¿Æ¤ò»¦¤·¤¿ºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ºÛÈ½¤Ç¤Ï¡¢¾¯Ç¯¤¬Íºá¤Ç¤¢¤ê»à·º¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¡£
Çæ¿³°÷12¿Í¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢É¾µÄ¤ò¹Ô¤¤¡¢Á´°÷°ìÃ×¤ÇÈ½·è¤ò²¼¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
ºÇ½é¤ÎÅêÉ¼¤Ç¤Ï¡¢11¿Í¤¬¡ÖÍºá¡×¤È¼çÄ¥¤¹¤ë¤¬¡¢¤¿¤À1¿Í¡ÊÇæ¿³°÷8ÈÖ¡Ë¤¬¡ÖÌµºá¡×¤ËÉ¼¤òÅê¤¸¤ë¡£Èà¤Ï¾¯Ç¯¤¬Íºá¤Ç¤¢¤ë¤È·ëÏÀ¤Å¤±¤ëÁ°¤Ë¡¢¾Úµò¤ä¾Ú¸À¤ò¿µ½Å¤Ë¸¡Æ¤¤¹¤Ù¤¤À¤È¼çÄ¥¤·¤¿¤Î¤À¡£
¤³¤Î1¿Í¤Î°ÛµÄ¤Ë¤è¤ê¡¢Çæ¿³°÷¤¿¤Á¤Ï»ö·ï¤òºÆ¸¡Æ¤¤·»Ï¤á¤ë¡£µÄÏÀ¤¬¿Ê¤à¤Ë¤Ä¤ì¡¢¾Úµò¤ä¾Ú¸À¤ÎÌ·½âÅÀ¤¬¼¡¡¹¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢Çæ¿³°÷¤¿¤Á¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀèÆþ´Ñ¤äÊÐ¸«¤È¸þ¤¹ç¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£Èà¤é¤Î´Ö¤Ç¶ÛÄ¥´¶¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢·ã¤·¤¤µÄÏÀ¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ëÃæ¡¢¼¡Âè¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¹Í¤¨Êý¤Ë¤âÊÑ²½¤¬¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¢£½Ð±é
ÉÙ±ÊÍ¦Ìé¡¢¾®ÇÈÄÅ°¡Î÷¡¢Æü¸þÌî¾Í¡¢µÜ¾ë¹ÉÂç¡¢Ä«ÅÄ½ßÌï¡¢¾¾±ÊÍ¹É¡¢µ±³¤¡¢µÜºêÂî¿¿¡¢µÆÃÓ·ý¿´¡¿¾¾ÅÄ¸Æó¡¿
ËÒÅÄÅ¯Ìé¡¿·Ë·û°ì¡¡¤Û¤«
¢£¸ø±éÆüÄø
2025Ç¯3·î26Æü¡Ê¿å¡Ë～30Æü¡ÊÆü¡Ë
26Æü¡Ê¿å¡Ë18¡§30
27Æü¡ÊÌÚ¡Ë13¡§00¡¿18¡§30
28Æü¡Ê¶â¡Ë13¡§00¡¿18¡§30
29Æü¡ÊÅÚ¡Ë13¡§00¡¿18¡§30
30Æü¡ÊÆü¡Ë13¡§00
¢¨¼õÉÕ³«»Ï¡¢µÚ¤Ó¥í¥Óー³«¾ì¤Ï³«±é¤Î60Ê¬Á°¡¢µÒÀÊ³«¾ì¤Ï45Ê¬Á°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£²ñ¾ì
¢¦¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó·à¾ì¡Ê¢©170-8630 ÅìµþÅÔËÅç¶èÅìÃÓÂÞ3-1-4 ¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¥·¥Æ¥£ Ê¸²½²ñ´Û4F¡Ë
https://sunshine-theatre.co.jp/
¢£¥Á¥±¥Ã¥È (Á´ÀÊ»ØÄê¡¦ÀÇ¹þ)¡¡
ÆÃÅµÉÕËµÄ°ÀÊ¡¡13,500±ß¡ÊÁ°Êý5Îó¡Ë
ËµÄ°ÀÊ¡¡12,000±ß¡ÊÁ°Êý5Îó¡Ë
ÆÃÅµÉÕ°ìÈÌÀÊ¡¡11,400±ß
°ìÈÌÀÊ¡¡9,900±ß
¢¨ÆÃÅµÉÕ¤ÏÇæ¿³°÷12Ì¾¤ÎÁ´¿È¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÆþ¤ê¥Þ¥Õ¥éー¥¿¥ª¥ë
¡¦¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥ÖÀè¹Ô¡ÊÃêÁª¡Ë
¼õÉÕ´ü´Ö¡§2/18(²Ð)18¡§00～2/24(·î½Ë)23¡§59
¢¨³Æ¥¥ã¥¹¥È¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤«¤é¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤Ç¤Î¤´¹ØÆþ¼Ô¤Ï³Æ¥¥ã¥¹¥È¤ÎÈóÇäÉÊ¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¤¬ÆÃÅµ¤¬¤Ä¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëÀè¹Ô¡ÊÃêÁª¡Ë
¼õÉÕ´ü´Ö¡§2/18(²Ð)18¡§00～2/24(·î½Ë)23¡§59
¡¦°ìÈÌÈ¯Çä
3/8(ÅÚ)10¡§00
¢¨Ì¤½¢³Ø»ùÆ¸¤Î´Ñ·àÉÔ²Ä
¢¨¼Ö°Ø»Ò¤Ç¤´Íè¾ì¤µ¤ì¤ë¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ï¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ¸å¤Ë¤ªÌ¾Á°¡¦¤´´Ñ·à²ó¡¦ºÂÀÊÈÖ¹æ¤ò¤´´Ñ·àÆü¤ÎÁ°¡¹Æü¤Þ¤Ç¤Ë stage.contact55@gmail.com ¤Þ¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥ê¥Ôー¥¿ーÆÃÅµ
3²ó¡¦¡¦¡¦ÈóÇäÉÊ¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É(´õË¾¥¥ã¥¹¥È¡¢Ê£À½¥µ¥¤¥óÆþ¤ê)
5²ó¡¦¡¦¡¦ÈóÇäÉÊ¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡Ê´õË¾¥¥ã¥¹¥È¡Ë
8²ó¡¦¡¦¡¦¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È(Çæ¿³°÷12Ì¾¤ÎÄ¾É®)
¡¦½é²óÍè¾ì»þ¤ËÆÃÅµ¼õÉÕ¤Ë¤Æ¥¹¥¿¥ó¥×¥«ー¥É¤òÈ¯¹Ô¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¤´´Ñ·à¤ÎÅÙ¤Ë¥¹¥¿¥ó¥×¤ò²¡°õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¤´Íè¾ì¤Î²ó¿ô¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÆÃÅµ¤ò¤ªÅÏ¤·¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ãÃí°Õ»ö¹à¡ä
¢¨¥¹¥¿¥ó¥×¥«ー¥É¡¢È¾·ô¤ÏÂ¾¿Í¤Ø¤Î¾ùÅÏ¤Ï¶Ø»ß¤Ç¤¹¡£
¢¨·à¾ìÆâ³°¡¢SNSÅù¤Ë¤ÆÉÔÀµ¹Ô°Ù¤¬È¯³Ð¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢Í½¹ð¤Ê¤¯¤³¤Á¤é¤Î´ë²è¤òÃæ»ß¤µ¤»¤ÆÄº¤¯»ö¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨´Ñ·à²ó¤ÎÈ¾·ô¤Î¤ß¤¬¥¹¥¿¥ó¥×¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¥¹¥¿¥ó¥×¤ò²¡¤·Ëº¤ì¤¿¡×¡ÖÆÃÅµ¤Ëµ¤¤Å¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÍýÍ³¤Ç¡¢²áµî¤Ë´Ñ·à¤µ¤ì¤¿È¾·ô¤ò¤ª»ý¤ÁÄº¤¤Þ¤·¤Æ¤â¡¢ÉÔÀµËÉ»ß¤Î¤¿¤á¥¹¥¿¥ó¥×¤ò²¡¤¹»ö¤Ï½ÐÍè¤Þ¤»¤ó¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ÆÃÅµ¼õÉÕ¤Ï³«±éÁ°¡¢½ª±é¸å¤È¤â¤Ë¼õÉÕ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¡§https://x.com/12angrymanstage
¸ø±é¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://12angryman-stage.com/
¤ªÌä¹ç¤»¡§stage.contact55@gmail.com
¢£¼çºÅ¡¦À½ºî
ÉñÂæ¡Ö½½Æó¿Í¤ÎÅÜ¤ì¤ëÃË¤¿¤Á¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ