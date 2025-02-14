ÆÍÁ³¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤«¤¤¤¤¤Ê¡¢º£¼£¡£¡×¤È¿½¤·¤Þ¤¹¡£
Ì¥ÎÏ¤¢¤ë¥Ò¥È¡¦¥â¥Î¡¦¥³¥È¤Ë¡Ø¥Þー¥¯¥¤¥Ã¥È!¡Ù¤·¡¢¤½¤Î²ÁÃÍ¤òºÇÂç²½¤¹¤ë²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼ÒSUPER MARKIT¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÆüËÜ¶¶¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§½©»³ ¿¿ºÈ¡¢03-5614-0218¡¢°Ê²¼¥¹ー¥Ñー¥Þー¥¯¥¤¥Ã¥È¡Ë¤Ï¡¢º£¼£¥Ö¥é¥ó¥ÉÀïÎ¬²ñµÄ¤È³ô¼°²ñ¼ÒPLAYCREW¤Î¶¨ÎÏ¤Î¸µ¡¢Åìµþ¡¦¸¶½É¤Î¿·¤¿¤Ê¥È¥ì¥ó¥ÉÈ¯¿®ÃÏÅìµÞ¥×¥é¥¶¸¶½É¡Ö¥Ï¥é¥«¥É¡×¤Ë¤Æ¡¢2025Ç¯2·î22Æü¡ÊÅÚ¡Ë～2·î24Æü¡Ê·î¡Ë¤Î3Æü´Ö¡¢º£¼£»Ô¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥× ¡ØÆÍÁ³¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤«¤¤¤¤¤Ê¡¢º£¼£¡£¡×¤Ç¤¹¡£¡Ù ¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
¡Öº£¼£¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤ë¤Î¤Ï¡¢À¤³¦¤Ë¸Ø¤ë¹âÉÊ¼Á¤Îº£¼£¥¿¥ª¥ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡ªÁÖ¤ä¤«¤Ê´»µÌ¡¢ÃÏ¸µ¤Ç°é¤Þ¤ì¤¿°ïÉÊ¤Î¿ô¡¹¡¢Èþ¤·¤¤É÷·Ê¡¢¡È¤Ê¤ó¤«¤¤¤¤¤Ê¡É ¤È´¶¤¸¤ëÍ×ÁÇ¤¬¤®¤å¤Ã¤ÈµÍ¤Þ¤Ã¤¿¥¨¥ê¥¢¡¢¤½¤ì¤¬º£¼£»Ô ¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤Êº£¼£¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¸Þ´¶¤ÇÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¶õ´Ö¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃÀß¥Öー¥¹¤Ç¤Ï¡¢¶Ë¾å¤Îº£¼£¥¿¥ª¥ë¡¢½Ü¤Î´»µÌ¤ä¤³¤À¤ï¤ê¤ÎÆÃ»ºÉÊ¤òÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£»î¿©²ñ¤â¼Â»Ü¤·¡¢º£¼£¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ò¤½¤Î¾ì¤Ç³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤Ê¤ó¤«¤¤¤¤¤Ê¡×¤È»×¤ï¤º¸ý¤Ë¤·¤¿¤¯¤Ê¤ëº£¼£¤ÎÌ¥ÎÏ¡¢¤¼¤Ò¸¶½É¤ÇÂÎ´¶¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡Ú³«ºÅ³µÍ×¡Û
³«ºÅ´ü´Ö¡§2025Ç¯2·î22Æü¡ÊÅÚ¡Ë～2·î24Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë
±Ä¶È»þ´Ö¡§¸áÁ°11»þ～¸á¸å21»þ
¾ì½ê¡§ÅìµÞ¥×¥é¥¶¸¶½É¡Ö¥Ï¥é¥«¥É¡×£³³¬ ¤ì¤â¤ó¤é¤¤¤Õ¥ª¥Õ¥£¥¹
¥·¥ç¥Ã¥×Ì¾¡§ÆÍÁ³¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤«¤¤¤¤¤Ê¡¢º£¼£¡£¡×¤Ç¤¹¡£
ÆâÍÆ¡§º£¼£»º¥¿¥ª¥ë¤ä´»µÌ¡¢ÃÏ¸µÆÃ»ºÉÊ¤ÎÈÎÇä¡¦»î¿©²ñ¡¢¥²¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¼ýÏ¿¡¢Instagram¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¡£¡Ö¤Ê¤ó¤«¤¤¤¤¤Ê¡¢º£¼£¡£¡×¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¤¼¤Ò¤´ÂÎ´¶¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¤Ê¤ó¤«¤¤¤¤¤Ê¡¢º£¼£¡£¡×Instagram URL¡§ https://www.instagram.com/iina_imabari/?hl=ja(https://www.instagram.com/iina_imabari/?hl=ja)
¡Ø¤Ê¤ó¤«¤¤¤¤¤Ê¡¢º£¼£¡£¡Ù¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊ¤ò¼è¤êÂ·¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
À¥¸ÍÆâ³¤¤Î·Ã¤ß¤òÌ£¤ï¤¦¡ªÂç»°Åç»º¡Ö¿À¤ÎÅç¥ì¥â¥ó¡×(¤·¤Þ¤Ê¤ß³ÚÇÀ¸¦µæ½ê)
À¥¸ÍÆâ³¤¤ËÉâ¤«¤ÖÈþ¤·¤Âç»°Åç¤Ç°é¤Þ¤ì¤¿¡¢´õ¾¯¤Ê¡Ö¿À¤ÎÅç¥ì¥â¥ó¡× ¤òÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤ä¤ï¤é¤«¤Ê»ÀÌ£¤ÈË¤«¤Ê¹á¤ê¤¬ÆÃÄ§¤Î¤³¤Î¥ì¥â¥ó¤Ï¡¢°ì¸ý¤«¤¸¤ì¤Ð À¥¸ÍÆâ¤ÎÉ÷¤¬¤Õ¤ï¤ê¤È´¶¤¸¤é¤ì¤ëÆÃÊÌ¤Ê°ïÉÊ¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢½Ü¤ò·Þ¤¨¤¿´Å²Æ¡¦¥Ç¥³¥Ý¥ó¡¦¤»¤È¤«¡¦¥Ö¥é¥Ã¥É¥ª¥ì¥ó¥¸¤âÅÐ¾ì¡ªÀ¥¸ÍÆâ¤ÎÂÀÍÛ¤È³¤É÷¤¬°é¤ó¤À¡¢¶Ë¾å¤Î´»µÌ¤¿¤Á¤¼¤ÒÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
À¥¸ÍÆâ¤·¤Þ¤Ê¤ß´»µÌÊª¸ì¡ÊBEMAC³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë
À¥¸ÍÆâ¤·¤Þ¤Ê¤ß¤ÎË¤«¤Ê¼«Á³¤Ë°é¤Þ¤ì¤¿´»µÌ¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤ò¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÊÄ¤¸¹þ¤á¤¿ìÔÂô¤Ê´ÌµÍ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤ë¤Ç²Ì¼Â¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¥·¥ã¥¥·¥ã¥¤·¤¿¿©´¶¤ÈÉ÷Ì£¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£¥ì¥È¥í´¶¤Î¤¢¤ë¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ï¡¢¥®¥Õ¥È¤È¤·¤Æ¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Î
°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£¡Ê3¼ï¡§°ËÍ½´»¡¦´Å²Æ¡¦È¬ºó¡Ë
À¥¸Í¤ÎÀ²¤ìÉ±¥¼¥êー¡¦¥¸¥åー¥¹¡ÊJA¤ª¤Á¤¤¤Þ¤Ð¤ê¡Ë
´»µÌ¤ÎÀ¸»º¤ËÅ¬¤·¤¿¡Ö¤·¤Þ¤Ê¤ß¡×ÃÏ°è¤Î¾¢(¤¿¤¯¤ß)ÇÀ²È¤¬°é¤Æ¤¿°¦É²´»µÌ¤Î¥Ë¥åー¥Õ¥§¥¤¥¹¡£¡ÖÀ¥¸Í¤ÎÀ²¤ìÉ±¡×¤Ï¡¢²¹½£¤ß¤«¤ó¤ÈÀ¶¸«¥ª¥ì¥ó¥¸¡ß¥ª¥»¥ª¥é¥ª¥ì¥ó¥¸¤Î¸òÇÛ¼ï¤Ç¡¢¤ß¤«¤ó¤Î´ÅÌ£¤È¥ª¥ì¥ó¥¸ÆÃÍ¤ÎÁÖ¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿°ïÉÊ¤Ç¤¹¡£
¥é¥à¥ê¥ó¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥ê¥¹¥¿¡¦ÌÚÁ¾¡Ë
1956Ç¯¤«¤éº£¼£»Ô¤Ç°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëÌÃ²Û¤Ç¡¢¥é¥à¼ò¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÈÀ÷¤ß¹þ¤Þ¤»¤¿¥«¥¹¥Æ¥é¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¥é¥à¼ò¤ÎË§½æ¤Ê¹á¤ê¤È¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿¥«¥¹¥Æ¥é¤Î¿©´¶¤¬ÀäÌ¯¤ËÄ´ÏÂ¤·¡¢Âç¿Í¤Î¤¿¤á¤ÎìÔÂô¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¥ì¥È¥í¤Ê¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤âÌ¥ÎÏÅª¤Ç¡¢Â£¤êÊª¤ä¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤È¤·¤Æ¤âºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£
¿æ¤¹þ¤ß¤´ÈÓ¤ÎÁÇ Âä¤á¤·¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò°¦É²³¤»º¡Ë
Âä°ìÈø¤ò¤Þ¤ë¤´¤È¹ë²÷¤Ë¿æ¤¹þ¤à°¦É²¤Î¶¿ÅÚÎÁÍý¡ÖÂä¤á¤·¡×¡£
À¥¸ÍÆâ³¤¤Ç³Í¤ì¤¿Å·Á³¿¿Âä¤òÁ¯ÅÙ¤ÎÎÉ¤¤¤¦¤Á¤Ë»«¤¤¤Æ¾Æ¤¾å¤²¤¿¿¿Âä¤È¾Æ¤¥¢¥é¤«¤é¼è¤Ã¤¿Ç»¸ü¤Ê½Ð½Á¤ò¹ç¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡£
º£¼£¤Î¥Û¥³¥ê-Ãå²ÐºÞ¡ÊÀ¾À÷¹©³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë
¥µ¥¹¥Æ¥£¥Ê¥Ö¥ë¤Î´ÑÅÀ¤«¤éÇÑ´þÊª¤ò¸º¾¯¤µ¤»¤ë¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤Ë¡¢¥Û¥³¥ê¤¬Ãå²ÐºÞ¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Û¥³¥ê¤é¤·¤«¤é¤ÌÁ¯¤ä¤«¤Ê¿§ºÌ¤¬¥¥ã¥ó¥×¥é¥¤¥Õ¤ËºÌ¤ê¤ò²Ã¤¨¤ëÃå²ÐºÞ¤Ç¤¹¡£
Otta¥Ïー¥Õ¥¿¥ª¥ë¥Ï¥ó¥«¥Á ¡ÊÅÄÃæ»º¶È³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë
ËèÆü»È¤¦¥Ï¥ó¥«¥Á¤ò¤è¤ê¥«¥é¥Õ¥ë¤Ë¡¢¤è¤êPOP¤Ë¡¢¤è¤ê³Ú¤·¤¯¡£ÃË½÷Ç¯ÎðÌä¤ï¤º¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¥·ー¥ó¤ÇÂç³èÌö¤Î¥¿¥ª¥ë¥Ï¥ó¥«¥Á¤Ç¤¹¡£
±À¤´¤³¤Á¥¿¥ª¥ë¡Ê´Ý»³¥¿¥ª¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë
º£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤ºÇ¹â¤Î½À¤é¤«¤µ¤ÈµÛ¿åÀ¤Î¤¢¤ë¥³¥Ã¥È¥ó¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È±À¤Î¤è¤¦¤Ë¿¥¤ê¾å¤²¤¿¥¿¥ª¥ë¤Ç¤¹¡£
¥µ¥¦¥ÊMOKU¡Ê¥³¥ó¥Æ¥Ã¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë
MOKU¤Ï¡¢µÛ¼ýÎÏ¤â¤¢¤êÂ®´¥À¤¬¹â¤¯Æü¾ï¤«¤éÎ¹¹Ô¤Þ¤ÇÉý¹¤¯°¦ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥µ¥¦¥Ê¹¥¤¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¥â¥Áー¥Õ¤Î»É½«¤¬Æþ¤Ã¤¿¤«¤ï¤¤¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
¢þÇÀ¶È¥×¥í¥Ç¥åー¥µーµÆÃÏ¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë°¦É²¤Î½Ü¤Î´»µÌ¡¦¥¸¥ã¥à¤Î»î¿©ÈÎÇä²ñ
ÇÀ¶È¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡Ø³ÚÇÀ¸¦µæ½ê¡ÙÂåÉ½ µÆÃÏµÁ°ì¤µ¤ó
³«ºÅÆü¡§2025Ç¯2·î22Æü¡ÊÅÚ¡Ë～2·î24Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë
»þ´Ö¡§¸á¸å12:00～¸á¸å19:00 ¡ÊºÇ½ªÆü¤Ï¡¢¸á¸å12:00～¸á¸å17:00¡Ë
²ñ¾ì¡§ÅìµÞ¥×¥é¥¶¸¶½É¡Ö¥Ï¥é¥«¥É¡×£³³¬ ¤ì¤â¤ó¤é¤¤¤Õ¥ª¥Õ¥£¥¹
¢þ¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ーÀé¸¶»á¡¢º£¼£½Ð¿È¤Î¥â¥Ç¥ë¡¦ÌÚÌî»³¤æ¤¦»á¡¢¥â¥Ç¥ë¤ÎCHLOE»á¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¡¢º£¼£¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¤ò¼ýÏ¿¡£
³«ºÅÆü¡§2·î22Æü(ÅÚ)
²ñ¾ì¡§¡Ö¥Ï¥é¥«¥É¡×£³³¬¡ÖJ-WAVE ARRTSIDE CAST¡×
Àé¸¶ Å°Ìé
¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡¦±Ç²è´ÆÆÄ¡¿³ô¼°²ñ¼Ò¤ì¤â¤ó¤é¤¤¤Õ ÂåÉ½1975Ç¯µþÅÔÉÜÀ¸¤Þ¤ì¡£
¹¹ð¡ÊH¡õM¤ä¡¢ÆüÀ¶¥«¥Ã¥×¥Ìー¥É¥ë¡ß¥é¥Õ¥©ー¥ì¸¶½ÉÂ¾¡Ë´ë¶È¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡Ê¥¦¥ó¥Ê¥Ê¥¯ー¥ëÂ¾¡Ë¡¢CD¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡Ê·¬ÅÄ²ÂÍ´ ¡Ö¤¬¤é¤¯¤¿¡×¤ä¡¢µÈß·²ÅÂå»ÒÂ¾¡Ë¥É¥é¥ÞÀ©ºî¡¢CMÀ©ºî¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¡£¤Þ¤¿¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤È¤·¤Æ¡Ö¾¡¼ê¤Ë¥µ¥¶¥óDAY¡×¼çºÅ¡¢Åìµþ±þ±ç¥í¥´¡ÖKISS,TOKYO¡×È¯µ¯¿Í¡¢ÉÙ»ÎµÈÅÄ»Ô¤Î³èÀ²½¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡ÖµÊÃãÝ¦Ý¨¡×±¿±Ä¤Ê¤É¡¢³èÆ°¤ÏÂ¿´ô¤ËÅÏ¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤Ä¤¤¤ËÄ¹Ç¯¤ÎÌ´¤À¤Ã¤¿±Ç²è´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¤ÎºîÉÊ¡Ö¥¢¥¤¥¹¥¯¥êー¥à¥Õ¥£ー¥Ðー¡×¤¬2023Ç¯7·î¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£2024Ç¯½Õ³«¶È¡¢¸¶½É¤Î¾¦¶È»ÜÀß ÅìµÞ¥×¥é¥¶¸¶½É¡Ö¥Ï¥é¥«¥É¡×¤Ë¤ì¤â¤ó¤é¤¤¤Õ¤ò°ÜÅ¾¤µ¤»¡¢¿·¤¿¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡£
ÌÚÌî»³ ¤æ¤¦
¥â¥Ç¥ë
1994Ç¯°¦É²¸©º£¼£À¸¤Þ¤ì¡£
½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÉñÂæ¤ä±Ç²è¤Ë½Ð±é¡£ Í¥Î¤¡Ö¥É¥é¥¤¥Õ¥é¥ïー¡×¤ä¥Þ¥«¥í¥Ë¤¨¤ó¤Ô¤Ä¡Ö¥ì¥â¥ó¥Ñ¥¤¡×¤ÎMV¤Ë½Ð±é¤·ÏÃÂê¤Ë¡£¸½ºß¤ÏCM¤äMV¤òÃæ¿´¤Ë¥â¥Ç¥ë³èÆ°¤ò¹Ô¤¦¡£
2024Ç¯ÅÙº£¼£¤Î¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¥àー¥Óー¤Ë¤â½Ð±é¡£
ÀºÎÏÅª¤Ëº£¼£¤òPR¡£¥â¥Ç¥ë»öÌ³½ê¡ÖNUMBER EIGHT¡×½êÂ°
CHLOE
¥â¥Ç¥ë
¥â¥Ç¥ë»öÌ³½ê¡ÖNUMBER EIGHT¡×½êÂ°
¡Ö¤Ê¤ó¤«¤¤¤¤¤Ê¡¢º£¼£¡£¡×Instagram¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
Âè°ìÃÆ
£±.¡Ö¤Ê¤ó¤«¤¤¤¤¤Ê¡¢º£¼£¡£¡×¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î¥Õ¥©¥íー²èÌÌ¤òÄó¼¨¤Ç¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
£².¡Ö¤Ê¤ó¤«¤¤¤¤¤Ê¡¢º£¼£¡£¡×¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¥á¥ó¥·¥ç¥ó¤·¤Æ¡¢Instagram¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢ÀèÃå100Ì¾ÍÍ¤Ë¡Ú±À¤´¤³¤Á¥¿¥ª¥ë¥Ï¥ó¥«¥Á¡Ê3¿§¡Ë¡Û¤ÎÃæ¤«¤é1¿§¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
ÂèÆóÃÆ
¥Õ¥©¥í¥ïー¤ÎÃæ¤«¤é 30 Ì¾ÍÍ¤ËÃêÁª¤Ç¡ÚÅòÆ¦¡Ã¤Æ¤Ì¤°¤¤¡Û¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
¢¨¤´±þÊç¤Î¾ò·ï¤Ï3·î20Æü¤Ë¡Ö¤Ê¤ó¤«¤¤¤¤¤Ê¡¢º£¼£¡£¡×¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î¥Õ¥©¥í¥ïー¤¬ÂÐ¾Ý
¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤´ÅöÁª¤ÎÈ¯É½¤Ï3·î20Æü¤ËDM¤ÇÄÌÃÎ¤·¤Þ¤¹¡£
¼çºÅ¡§º£¼£¥Ö¥é¥ó¥ÉÀïÎ¬²ñµÄ¡¡²ñÄ¹¡¡ÆÁ±ÊÈË¼ùº£¼£»ÔÄ¹
¶¦ºÅ¡§³ô¼°²ñ¼ÒSUPER MARKIT¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡½©»³ ¿¿ºÈ
³ô¼°²ñ¼ÒPLAYCREW¡¡¡¡¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡Æï²¬ ¹´ð
¢¨ËÜºÅ»ö¤Ï¡¢º£¼£¥Ö¥é¥ó¥ÉÀïÎ¬²ñµÄ¤Î¡Öi.i.imabari!¥Ç¥¸¥¿¥ë¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó»ö¶È¡×¤Î°ì´Ä¤Ç
³«ºÅ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
º£¼£¥Ö¥é¥ó¥ÉÀïÎ¬²ñµÄ»öÌ³¶É
º£¼£»Ô»º¶ÈÉô»º¶ÈÀ¯ºö¶Éi.i.imabari!¿ä¿Ê²Ý¡¡
Ã´Åö¡§ÃæÅÄ¡¢¹õÀî¡ÊTEL¡§0898-36-1554¡Ë
²ñ¼Ò³µÍ×
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒSUPER MARKIT
URL¡§https://supermarkit.jp/
ÀßÎ©: 1986Ç¯4·î11Æü
»ñËÜ¶â¡§ 1,800Ëü±ß
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ ½©»³ ¿¿ºÈ
½êºßÃÏ¡§ ¢©103-0012 ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÆüËÜ¶¶ËÙÎ±Ä®1ÃúÌÜ5-7 YOU¥Ó¥ë8F
TEL¡§03-5614-0218 FAX¡§03-5614-0219
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º´ë²èÀ©ºî¡¦ÈÎÇä¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È´ë²è¡¦±¿±Ä¡¢EC¥µ¥¤¥È´ë²è¡¦±¿±Ä¡¢ÃÏÊýÁÏÀ¸»ö¶È¡¢ÈÎÏ©³«Âó¡¢SNS¥¢¥«¥¦¥ó¥È³«È¯¡¦±¿ÍÑÅù