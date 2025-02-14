BIM ¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡Øbusy¡Ù¤¬2025Ç¯3·î¤ËÂÔË¾¤ÎLP¥ê¥êー¥¹¤¬·èÄê¡ª

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¢£Manhattan Records
https://manhattanrecords.jp/BUSY+(LP)/product/0/4582695061352/
¢£SUMMIT WEB SHOP
https://summit-shop.net/items/67a97710f27b520219b88a48
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Artist¡§BIM
Title¡§busy (1LP)
Date¡§2025.3.5
Label¡§SUMMIT, Inc.
No.¡§SMMT-243
Format¡§1LP / ²Î»ì¥«ー¥ÉÉÕ / 33RPM
Price : \4,400 (tax in) / \4,000 (w/o tax)
Side A
1. KASSARAINA [Prod. by uin]
2. DNA feat. Kohjiya, PUNPEE [Beat by Rascal]
3. Pinocchio [Beat by Rascal]
4. Continue [Prod. by VaVa, submerse]
Side B
1. Intelligent Bad Bwoy feat. C.O.S.A., Daigos [Prod. by Daigos]
2. Can't hear [Prod.by uin]
3. Intelligent Bad Bwoy (Big Animal Theory Remix)
Mixed by The Anticipation Illicit Tsuboi @ RDS Toritsudai
Mastered by Colin Leonard at SING Mastering, Atlanta, GA using SING Technology(R) (Patented).
Art Work by NOELLE LEE
Vinyl Layout by Heiyuu
A&R : Ren ¡ÈReny¡É Hirabayashi (SUMMIT, Inc.)
Artist Management¡§Yuta "disco" Saito (SUMMIT, Inc.)
℗ 2025 SUMMIT, Inc.
(C) 2024 SUMMIT, Inc.
¢¨HP URL
https://www.summit2011.net/bim/busy-1lp/
¢£BIM (¥Ó¥à) ¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
1993Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢Åìµþ¤È¿ÀÆàÀî¤Î´Ö½Ð¿È¡£THE OTOGIBANASHI'S¡¢CreativeDrugStore ¤ÎÃæ¿´¿ÍÊª¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£
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7·î¤Ë¤ÏÀÖºäBLITZ ¤Ë¤ÆÌµ´ÑµÒÇÛ¿®¥é¥¤¥Ö"Bye Bye, BLITZ" ¤ò³«ºÅ¤·¡¢8·î¤Ë¤Ï2nd Album¡ØBoston Bag¡Ù¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
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¡ÖApple Vinegar Music Awards 2021¡×¤Ç¤Ï¡ØBoston Bag¡Ù¤¬Âç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÂ¾¿ô¡¹¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎºîÉÊ¤Ë»²²Ã¡£
2022Ç¯3·î¡¢Mini Album¡ØBecause He's Kind¡Ù¤òÈ¯É½¡£8·î¤Ë¤ÏSUMMIT¤Î¥ìー¥Ù¥ë¥á¥¤¥È¤ÎPUNPEE¤È¤ÎW¥Íー¥àEP¡Ö¾ÇÇ¯»þÂå¡×¤ò¥ê¥êー¥¹¡£
¤½¤·¤Æ2023Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¡ÖIntelligent Bad Bwoy (feat. C.O.S.A. & Daigos)¡×¡¢¡ÖSweet Wine (feat. Youth of Roots)¡×¤ò¡£
12·î¤Ë¤ÏCreativeDrugStore¤È¤·¤Æ1st ¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖWisteria¡×¤ò¥ê¥êー¥¹¡£
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SUMMIT
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