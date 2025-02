BIM ¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡Øbusy¡Ù¤¬2025Ç¯3·î¤ËÂÔË¾¤ÎLP¥ê¥êー¥¹¤¬·èÄê¡ª

株式会社STARBASE

昨年、東京・Zepp DiverCityにて開催した『BIM “busy” ONE MAN LIVE 2024』を成功させ、様々なフェスでのヘッドライナーを務めるなど、益々の活躍を見せるBIMが、2024年7月にリリースしたミニアルバム「busy」を待望のレコードとして発売することが決定。

自身の音楽体験を存分に反映した本作は、2020年リリース『NOT BUSY』を想起させるバラエティ豊かな内容で作曲にはuinを2曲起用しているほか、盟友VaVaとsubmerseの共同プロデュース、そしてお馴染みのRascal、先行シングル「Intelligent Bad Bwoy」を担当したDaigosというラインナップとなっている。

Side Aに収録されている「DNA feat. Kohjiya, PUNPEE」は「RAPSTAR 2024」で優勝した若手のKohjiya、数々の人気曲で相性の良さに定評のあるPUNPEEを迎えた楽曲となっており、ストリーミングで約400万回再生、MVは約200万回再生を記録。また昨年9月に公開された「THE FIRST TAKE」のYouTubeチャンネルにて本楽曲を披露し、公開から3ヶ月で150万回再生を記録するなど大きく話題を呼んだ。

さらに正体不明の匿名ビートプロデューサー・Big Animal TheoryがRemixを手がけた

「Intelligent Bad Bwoy (Big Animal Theory Remix)」を追加収録した7曲入り1LPとなる。

こちらのRemix楽曲はレコード盤のみの限定収録となるため、この機会に是非とも手に入れてほしい。

2月14日(金)より受注開始し、3月5日(水)にSUMMIT WEB SHOP他、全国のレコードショップにてリリースされる。

■Manhattan Records

https://manhattanrecords.jp/BUSY+(LP)/product/0/4582695061352/

■SUMMIT WEB SHOP

https://summit-shop.net/items/67a97710f27b520219b88a48

他、レコードショップにて販売予定

Artist:BIM

Title:busy (1LP)

Date:2025.3.5

Label:SUMMIT, Inc.

No.:SMMT-243

Format:1LP / 歌詞カード付 / 33RPM

Price : \4,400 (tax in) / \4,000 (w/o tax)

Side A

1. KASSARAINA [Prod. by uin]

2. DNA feat. Kohjiya, PUNPEE [Beat by Rascal]

3. Pinocchio [Beat by Rascal]

4. Continue [Prod. by VaVa, submerse]

Side B

1. Intelligent Bad Bwoy feat. C.O.S.A., Daigos [Prod. by Daigos]

2. Can't hear [Prod.by uin]

3. Intelligent Bad Bwoy (Big Animal Theory Remix)

Mixed by The Anticipation Illicit Tsuboi @ RDS Toritsudai

Mastered by Colin Leonard at SING Mastering, Atlanta, GA using SING Technology(R) (Patented).

Art Work by NOELLE LEE

Vinyl Layout by Heiyuu

A&R : Ren “Reny” Hirabayashi (SUMMIT, Inc.)

Artist Management:Yuta "disco" Saito (SUMMIT, Inc.)

℗ 2025 SUMMIT, Inc.

(C) 2024 SUMMIT, Inc.

※HP URL

https://www.summit2011.net/bim/busy-1lp/

■BIM (ビム) プロフィール

1993年生まれ、東京と神奈川の間出身。THE OTOGIBANASHI'S、CreativeDrugStore の中心人物として活動。

グループとして2012年『TOY BOX』、2015年『BUSINESS CLASS』の2枚のアルバムをリリース。2017年より本格的にソロ活動をスタート。

2018年7月、初のソロアルバム『The Beam』を発表。

2020年2月にMini Album『NOT BUSY』をリリース。3月には木村カエラのアルバムタイトル曲"ZIG ZAG" にプロデュース、客演で参加した。

7月には赤坂BLITZ にて無観客配信ライブ"Bye Bye, BLITZ" を開催し、8月には2nd Album『Boston Bag』を発表した。

そして2021年3月、VaVaとの連名シングル『Fruit Juice』を発表し、同月シングル「吐露ノート」をリリース。

4月から放送されたテレビドラマ「大豆田とわ子と三人の元夫」ではSTUTSプロデュースの主題歌にも参加。

「Apple Vinegar Music Awards 2021」では『Boston Bag』が大賞を受賞した。その他数々のアーティストの作品に参加。

2022年3月、Mini Album『Because He's Kind』を発表。8月にはSUMMITのレーベルメイトのPUNPEEとのWネームEP「焦年時代」をリリース。

そして2023年には、「Intelligent Bad Bwoy (feat. C.O.S.A. & Daigos)」、「Sweet Wine (feat. Youth of Roots)」を。

12月にはCreativeDrugStoreとして1st フルアルバム「Wisteria」をリリース。

そして、2024年7月、ミニアルバム「busy」をリリースし、同月には2年ぶりとなる、BIM “busy” ONE MAN LINE2024を開催した。

X: https://x.com/bim_OTG

Instagram: https://www.instagram.com/bim_otg/

YouTube: https://www.youtube.com/@BIM_OTG

■お問い合わせ:

SUMMIT

https://www.summit2011.net/