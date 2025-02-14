¡ÖÏ·ÊÞ½ãµÊÃã¤«¤é¿©Æ²!?¡¡¤ÊÅ¹¤Þ¤Ç¡Ø¤È¤¤á¤¤ÎµÊÃãÅ¹¡Ù¤òÂçÆÃ½¸¡×¤ª¤È¤Ê¤Î½µËö2025Ç¯3·î¹æ¡¢ËÜÆüÈ¯Çä¢ö
º£¹æ¤Ï¡Ö¤È¤¤á¤¤ÎµÊÃãÅ¹¡×¤òÂçÆÃ½¸¡£Ï·ÊÞ¤«¤é¿©Æ²!?¤ÊÅ¹¤Þ¤Ç¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤Û¤«¡¢¡ÖÎø¤·¤¤¥Ñ¥¹¥¿¡×¡ÖìÔÂô¥Ö¥Ã¥Õ¥§¡×¡ÖÆàÎÉ Èþ¿©¡¦Èþ¼ò¤ÎÎ¹¡×ÆÃ½¸¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
àèàá¿§¤Î¥³ー¥Òー¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¡¢¥Þ¥¹¥¿ー¤Î¾Ð´é¡Ä¡ÄµÊÃãÅ¹¤ËÂ¤ò±¿¤Ó¤¿¤¯¤Ê¤ëÍýÍ³¤Ï¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£º£²ó¤ÏÏ·ÊÞ¤ÎÌ¾Å¹¤«¤é¥âー¥Ë¥ó¥°¡¢¥é¥ó¥Á¤Ê¤É¿©¤ÙÊª¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ëÅ¹¤Þ¤Ç¡¢¤È¤¤á¤°î¤ì¤ëµÊÃãÅ¹¤ÎÂçÆÃ½¸¡£½µËö¤ÎÌþ¤·¤Î»²¹Í¤Ë¤¼¤Ò¡ª
ÌµÀ～¤Ë¥Ñ¥¹¥¿¤ò¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤ë¤È¤¡¢¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¤½¤ì¤Ïµæ¶Ë¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥È¥Þ¥È¥½ー¥¹¤À¤Ã¤¿¤êµ¨Àá¤Î¿©ºà¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»È¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¿§¡¹¡£¤½¤ó¤Ê¼ó¤Ã¤¿¤±¤Î¡ÈÎø¤·¤¤¥Ñ¥¹¥¿¡É¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
¥Æー¥Ö¥ë¤Ë¥º¥é¥ê¤ÈÊÂ¤Ö¿§¤È¤ê¤É¤ê¤ÎÎÁÍý¡¢¤É¤ì¤ò¼è¤í¤¦¤«¡£»®¤Î¾å¤ÇÉÁ¤¯¼«Ê¬¤À¤±¤Î¥×¥ìー¥È¡£³«ÊüÅª¤Ç¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿¶õ´Ö¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤Ð¡¢»×¤ï¤º¾Ð¤ß¤¬¤³¤Ü¤ì¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¡ÖìÔÂô¥Ö¥Ã¥Õ¥§¡×¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ÆàÎÉÎ¹¤ÎÆÃ½¸¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆàÎÉ¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢»û¼ÒÊ©³Õ¤äÂçÊ©¤ò¸«¤ÆÎò»Ë¤Ë»×¤¤¤òÃÚ¤»¡¢ÆàÎÉ¸ø±à¤Ç¼¯¤È¿¨¤ì¹ç¤¦¡£¤½¤ó¤Ê¥¤¥áー¥¸¤ò»ý¤ÄÊý¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤· ¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤ÈþÌ£¤ä¡¢ÅöÃÏ¤ÇÂ¤¤é¤ì¤ëÌ¾¼ò¤Ë¡¢À¤³¦¥ì¥Ù¥ë¤Î¥Ðー¥Æ¥ó¥Àー¤¬ÏÓ¤ò¿¶¤ë¤¦¥Ðー¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏÈ¯¸«Î¹¤Ø¤¤¤¶¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢º£¹æ¤Ï¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¤µ¤ó¤È¸¶ÅÄÃÎÀ¤¤µ¤ó¤ÎÂÐÃÌ¤â·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î1ºý¤µ¤¨¤¢¤ì¤Ð¡¢¥Í¥Ã¥È¸¡º÷¤ËÍê¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤Ë¤¢¤ê¤Ä¤±¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡ª
Åìµþ¤ÎÈþÍÆ¼¼¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë³ÎÎ¨¥Ê¥ó¥Ðー¥ï¥ó¤Î¥°¥ë¥á»ï¡ÊÅöÊÔ½¸ÉôÄ´¤Ù¡Ë¤ò¤¼¤Ò¤ª¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¤ª¤È¤Ê¤Î½µËö 2025Ç¯3·î¹æ¤Î¼ç¤ÊÆâÍÆ
¡¦¥âー¥Ë¥ó¥°¡¢¥é¥ó¥Á¡¢¤ª¤ä¤Ä
¤È¤¤á¤¤ÎµÊÃãÅ¹
¡¦¤¯¤Ä¤í¤®¤È»êÊ¡¤¬ÂÔ¤ÄµÊÃãÅ¹¤Ç²á¤´¤¹
¹¬¤»¤Ê»þ´Ö
¡¦µÊÃãÅ¹¥âー¥Ë¥ó¥°¤À¤«¤é¤³¤½¤Î³Ú¤·¤ß
¸üÀÚ¥Èー¥¹¥È¤Ç³èÎÏUP¡ª
¡¦¥é¥ó¥Á¤Ç¹Ô¤¤¿¤¤¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤～¡×¤¬Â·¤¦
ËþÊ¢µÊÃãÅ¹
¡¦¥³¥é¥à
Ì¥ÏÇ¤Î¥×¥ê¥¢¥éÆÝ¤ß
¡¦ÎáÏÂ¡õ¾¼ÏÂ³«Å¹¤ÎÅ¹¤Ç¿©¤Ù¤ë
µÊÃã¤Î¤ª¤ä¤Ä
¡¦¥³¥é¥à
Ì²¤é¤Ê¤¤µÊÃãÅ¹24»þ¡È¤«¤é¡É
¡¦¥³¥é¥à
Èþ»³²ÃÎø¤Î¥³ー¥Òー¤¬¤ª¤¤¤·¤¤µÊÃãÅ¹3¸®
¡¦¿´°Â¤é¤°ÊÑ¤ï¤é¤Ì¤ª¤¤¤·¤µ¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â
Ï·ÊÞ¤ÎÌ¾µÊÃã
¡¦¼èºàÈÉ¤¬ËÜ²»¤Ç¸ì¤ë¡ÖµÊÃãÅ¹¤Î³Ú¤·¤ßÊý¡×
¤È¤¤á¤±!? Ê¤ÌÌºÂÃÌ²ñ
¡¦»û¼Ò¡¦Ê©³Õ¤á¤°¤ê¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤
ÆàÎÉ Èþ¿©¡¦Èþ¼ò¤ÎÎ¹
¡¦¤Ò¤È»®¤Ë°¦¾ð¤È¤ª¤¤¤·¤µµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹
Îø¤·¤¤¥Ñ¥¹¥¿
¡¦¥Û¥Æ¥ë¤ä¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¤Î¤ó¤Ó¤ê¤È
Í¥²í¤ËÌû¤·¤à¡¢ìÔÂô¥Ö¥Ã¥Õ¥§
¡¦ÆÃÊÌÂÐÃÌ
¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¡ß¸¶ÅÄÃÎÀ¤
¡¦¤ª¤È¤Ê¤Î½µËö ¤ª¤È¤ê¤è¤»¶æ³ÚÉô
¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È¥Çー¥®¥Õ¥È¡×
¡úÏ¢ºÜ¡¿µÈÅÄÍÓ¤Î¡Ö¥Ò¥Ä¥¸¥á¥·～Áð¤ò¶ô¤ß¤¿¤¤ã»Å»ö¤·¤í～¡×¡¢¥é¥º¥¦¥§¥ëºÙÌÚ¤Î¡Ö¤¿¤ÞGo!!¡×¡¢¿¹»³ÂçÆ»¤Î¡ÖWeekend¡×¡¢¥Þ¥Ã¥ーËÒ¸µ¡ßÌç¾åÉð»Ê¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤±ýÉü½ñ´Ê¡×¡¢³ýÌî°¦°á¤Î¡Ö¥³¥è¥¤¤Î¥«¥ä¥Î¡×¡¢[Alexandros]°ëÉô´²Ç·¤Î¡Ö¿ìÅ©¤Î¥é¥Àー¡×¡¢ÅÎ»á¤ÎÈÕ¼à¡¢½÷¾¤Î¤¤¤ë¾ì½ê¡¢º£·î¤Î¶â¥á¥À¥ë¤Ï¥³¥³¤À¡ª¡¢¤ª¤È½µ¡ÈÎ¢¡É·Ç¼¨ÈÄ¡¢Ê¤ÌÌ¥é¥¤¥¿ー¤Î1¥ö·î¿©¥À¥¤¥¢¥êー