¼¯Åè»Ô¡¢¥ê¥Õ¥¡¥¤¥ó¥Ðー¥¹¡¢»°É©¥±¥ß¥«¥ë¡¢ÅìÍÎÀ½æ¥¥°¥ëー¥×¡¢¥¥æー¥Ôー¡¢¥«¥¹¥ß¤Î6¼ÔÏ¢·È¤Ç¡¢¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯ÍÆ´ï¤Î½Û´Ä¤òÌÜ»Ø¤¹Êñ³çÏ¢·È¶¨Äê¤òÄù·ë
°ñ¾ë¸©¼¯Åè»Ô¡Ê»ÔÄ¹¡§ÅÄ¸ý¿°ì¡¢°Ê²¼¡Ö¼¯Åè»Ô¡×¡Ë¡¢¥ê¥Õ¥¡¥¤¥ó¥Ðー¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§±ÛÃÒ¾½ ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢°Ê²¼¡Ö¥ê¥Õ¥¡¥¤¥ó¥Ðー¥¹¡×¡Ë¡¢»°É©¥±¥ß¥«¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¡§²¼Ê¿Ì÷Íº¡¦Ê¡ÅÄ¿®É× ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢°Ê²¼¡Ö»°É©¥±¥ß¥«¥ë¡×¡Ë¡¢ÅìÍÎÀ½æ¥¥°¥ëー¥×¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÂçÄÍ°ìÃË ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢°Ê²¼¡ÖÅìÍÎÀ½æ¥¥°¥ëー¥×¡×¡Ë¡¢¥¥æー¥Ôー³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò ¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¡§¹âµÜËþ ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢°Ê²¼¡Ö¥¥æー¥Ôー¡×¡Ë¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥«¥¹¥ß¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÄÍÅÄ±ÑÌÀ ËÜ¼Ò¡§°ñ¾ë¸©¤Ä¤¯¤Ð»Ô¡¢°Ê²¼¡Ö¥«¥¹¥ß¡×¡Ë¤Î6¼Ô´Ö¤Ç¡¢°ñ¾ë¸©Æâ¤Ë¤ª¤±¤ë¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯ÍÆ´ï¤Î½Û´Ä¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢ËÜÆü2·î14Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÊñ³çÏ¢·È¶¨Äê¤òÄù·ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡Ö¥×¥é¥ê¥ìー¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤È¾Î¤·¤Æ¡¢6¼Ô¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤ò¥ê¥ìー·Á¼°¤Ç·Ò¤®¡¢½Û´Ä¤òÌÜ»Ø¤¹¼Â¾Ú¼Â¸³¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£
ËÜ¶¨Äê¤Ï¡¢¼«¼£ÂÎ¤È²ó¼ý¶È¼Ô¡¢ÁÇºà¥áー¥«ー¡¢ÍÆ´ï¥áー¥«ー¡¢¿©ÉÊ¥áー¥«ー¡¢¾®Çä¤ê¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¶¯¤ß¤ò¤¤¤«¤·¤¿ÆüËÜ½é¤Î»ñ¸»½Û´Ä¤òÌÜ»Ø¤¹¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
¢¨¡§Ä¶Î×³¦¿å¤òÍÑ¤¤¤¿ÇÑ¥×¥éÌý²½¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëÍ³Íè¤Î¼ù»é¡Ê¥Þ¥¹¥Ð¥é¥ó¥¹Êý¼°¡Ë¤ÎÍøÍÑ¤ÏÆüËÜ½é
Ï¢·È¶¨Äê¤ÎÌÜÅª¡¦Äù·ë¤ÎÇØ·Ê
¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯ÊñÁõÍÆ´ï¤Î¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ï¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤Î¤¿¤á¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ê²ÝÂê¤Ç¤¹¡£³Æ¼«¼£ÂÎ¤ä¥áー¥«ー¡¢¾®Çä¤ê¤Ï¤½¤ì¤¾¤ìÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢´Ì¤äPET¥Ü¥È¥ë¡¢¥¬¥é¥¹¤Ó¤ó¡¢ÃÊ¥Üー¥ë¤Ê¤É¡¢¸«¤¿ÌÜ¤ÇÊ¬ÊÌ¤·¤ä¤¹¤¯¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¢¨1¤µ¤ì¤ëÍÆ´ï¤È°Û¤Ê¤ê¡¢¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯ÍÆ´ï¤Ï¸«¤¿ÌÜ¤¬»÷¤Æ¤¤¤Æ¤âÁÇºà¤¬°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¯¡¢ÁÇºàËè¤ÎÊ¬ÊÌ²ó¼ý¤È¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤ÏÆñ¤·¤¤²ÝÂê¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¡¢À½Â¤¡¦ÈÎÇä¡¦²ó¼ý¡¦ºÆÀ¸¡¦ºÆÀ½ÉÊ²½¤ò¹Ô¤¦³Æ¥×¥ìー¥äー¤¬¶¨Æ¯¤·¡¢¼¯Åè»Ô¤Ç¥±¥ß¥«¥ë¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¢¨2¤òÍÑ¤¤¤¿¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯ÍÆ´ï¤Î½Û´Ä¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨1¡§»ÈÍÑºÑ¤ßÍÆ´ï¤òÀö¾ô¡¦Ê´ºÕ¤·¤¿¾å¤Ç¡¢ºÆÅÙÆ±¤¸À¼Á¤Î¸¶ÎÁ¤È¤·¤Æ¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤¹¤ëÊýË¡
¢¨2¡§»ÈÍÑºÑ¤ß¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤ò²½³ØÅª¤ËÊ¬²ò¤·¡¢Ìý¤ä¥¬¥¹¡¢¥â¥Î¥Þー¤È¤¤¤Ã¤¿²½³Ø¸¶ÎÁ¤ËÌá¤·¤Æ¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤¹¤ëÊýË¡
¼è¤êÁÈ¤ß³µÍ×
ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤Ï2025Ç¯²Æ¤´¤í¤òÌÜÅÓ¤Ë¡¢¼¯Åè»ÔÆâ¤ÇÇÓ½Ð¤µ¤ì¤¿»ÈÍÑºÑ¤ß¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤ò¥ê¥Õ¥¡¥¤¥ó¥Ðー¥¹¤Ç²ó¼ý¡¦°ì¼¡²Ã¹©¤·¡¢»°É©¥±¥ß¥«¥ë¤¬¿·Àß¤·¤¿¥±¥ß¥«¥ë¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥×¥é¥ó¥È¤Ë¤ÆºÆ»ñ¸»²½¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎºÆÀ¸¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤òÅìÍÎÀ½æ¥¥°¥ëー¥×¤Ë¤ÆÍÆ´ï¤òÀ½Â¤¡¢¥¥æー¥Ôー¤Ë¤ÆÀ½ÉÊ²½¡¢¥«¥¹¥ß¤Ë¤ÆÈÎÇä¤·¡¢ºÆÅÙ²ó¼ý¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢½Û´Ä¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¤Ç¤¹¢¨3¡£
¢¨3¡§ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¥Þ¥¹¥Ð¥é¥ó¥¹Êý¼°¤òºÎÍÑ¡£¥Þ¥¹¥Ð¥é¥ó¥¹Êý¼°¤È¤Ï¡¢ÀÐÌýÍ³Íè¤Î¸¶ÎÁ¤È¥±¥ß¥«¥ë¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¸¶ÎÁ¤òº®¤¼¤ÆÀ½ÉÊ¤ò¤Ä¤¯¤ëºÝ¤Ë¡¢¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëºà¤ÎÅêÆþÎÌ¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢À½ÉÊ¤Î°ìÉô¤Ë¤½¤ÎÀ¼Á¤ò³ä¤êÅö¤Æ¤ë¼êË¡
¼Â¾Ú¼Â¸³¤ÎÁ°¸å¤Î´ü´Ö¤Ç¤Ï¡¢¼¯Åè»ÔÆâ¤Î¸øÎ©¾®Ãæ³Ø¹»¤Ë¤Æ¡¢¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯»ñ¸»¤ÎÄ´ºº³Ø½¬¤ä³Æ¼Ò¤Î¥×¥é¥ó¥È¸«³Ø¡¢¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ë´Ø¤¹¤ë¶µ°é¥×¥í¥°¥é¥à¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢2026Ç¯3·î¤Þ¤Ç¤Ë¼Â¾Ú¼Â¸³¤ä¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¸«¤¨¤¿²ÝÂêÅÀ¤ä¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ò´ð¤Ë¡¢6¼Ô¶¦Æ±¤Ç¡Ö¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯ÍÆ´ï¤Î½Û´Ä¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¡¾Ú¥ì¥Ýー¥È¡×¤òºîÀ®¡¦È¯É½¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤ª¤±¤ë³Æ¼Ò¤ÎÌò³ä¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/49660/table/121_1_de512770e1f55980bb92242a8be75693.jpg ]
¶ñÂÎÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß
ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤Ï¡¢À¸³è¤Ë¿È¶á¤Ê¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤Î¥¥ã¥Ã¥×¤äÃæÀò¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥±¥ß¥«¥ë¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤Î½Û´Ä¥×¥í¥»¥¹¤ò¹½ÃÛ¤·¤Þ¤¹¡£¼¯Åè»Ô¤Î¸øÎ©¾®³Ø¹»¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤Î¥¥ã¥Ã¥×¤äÃæÀò¤Î²ó¼ý¼Â¸³¤ò¹Ô¤¤¡¢²ó¼ý¤µ¤ì¤¿¥¥ã¥Ã¥×¤äÃæÀò¤ò¥ê¥Õ¥¡¥¤¥ó¥Ðー¥¹¤Ç°ì¼¡½èÍý¤·¡¢»°É©¥±¥ß¥«¥ë¤Ë¤ÆÌý²½¡¢ÆüËÜ¥Ý¥ê¥×¥í¡¦ÆüËÜ¥Ý¥ê¥¨¥Á¥ì¥ó¤Ë¤Æ¼ù»é²½¡¢¥á¥Ó¥¦¥¹¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥ó¥°¤Ë¤ÆºÆÅÙ¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤Î¥¥ã¥Ã¥×¤äÃæÀò¤ËÀ®·¿¡¢¥¥æー¥Ôー¤Ë¤ÆÀ½ÉÊ¤òÀ½Â¤¸å¡¢¥«¥¹¥ß¼¯Åè¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÅ¹¤Ë¤ÆÈÎÇä¤·¡¢¤Þ¤¿¼¯Åè»ÔÌ±¤Î³§ÍÍ¤Î¼ê¸µ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦°ìÏ¢¤Î½Û´Ä¥µ¥¤¥¯¥ë¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤ÎÈÎÇä¢¨4¤Ï2025Ç¯²Æ¤´¤í¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨4¡§´ü´Ö¡¦¿ôÎÌ¤Ï¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¡£
º£¸å¤Ë¸þ¤±¤¿³èÆ°
ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤ÎÌÜÅª¤Ï¡¢ÆÃÄêÃÏ°èÆâ¤Ç¤Î¥¯¥íー¥º¥É¥ëー¥×¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎºÂÁÈ¤ò³ÎÎ©¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£2025Ç¯¤Ë¼Â»Ü¤¹¤ë¼Â¾Ú¼Â¸³¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢É¬Í×¤ÊÇÑ´þÊª¤Î¼Á¤ÈÎÌ¡¢ºÆ»ñ¸»²½¤Î²ÝÂê¡¢³Æ¼ïÉ¬Í×¤ÊÇ§¾Ú¤ä¼êÂ³¤¡¢¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¾¦ÉÊ¤Î¸ÜµÒ¤Ø¤ÎÁÊµá¡¢¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤ËÉ¬Í×¤ÊÈñÍÑ¤È¤½¤Î²ó¼ýÊýË¡¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²ÝÂê¤ò¸¡¾Ú¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢³Æ¶È³¦¤ä¼«¼£ÂÎ¤È¿·¤·¤¤¥ëー¥ë¤Å¤¯¤ê¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ÅìÍÎÀ½æ¥¥°¥ëー¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÅìÍÎÀ½æ¥¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¶âÂ°¡¦¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¡¦»æ¡¦¥¬¥é¥¹Åù¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÁÇºà¤¬»ý¤ÄÆÃÀ¤ò³è¤«¤·¤¿ÍÍ¡¹¤ÊÍÆ´ï¤ò¥°¥íー¥Ð¥ë¤ËÄó¶¡¤¹¤ëÁí¹çÊñÁõÍÆ´ï¥áー¥«ー¤Ç¤¹¡£ÊñÁõÍÆ´ï»ö¶È¤Î¤Û¤«¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¡¦½¼Å¶¡¦ÊªÎ®»ö¶È¡¢¹ÝÈÄ´ØÏ¢»ö¶È¡¢µ¡Ç½ºàÎÁ´ØÏ¢»ö¶È¡¢ÉÔÆ°»º´ØÏ¢»ö¶È¤Î5¤Ä¤Î»ö¶È¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¼Ò²ñ¤äÃÏµå´Ä¶¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ¹´üÅª¤Ê»ëÅÀ¤Ç¹Í¤¨¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤Î³§¤µ¤Þ¤ËÄó¶¡¤¹¤ë²ÁÃÍ¤¬ºÇÂç²½¤¹¤ë¤è¤¦¡¢2050Ç¯¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡ÖÄ¹´ü·Ð±Ä¥Ó¥¸¥ç¥ó2050¡ØÌ¤Íè¤ò¤Ä¤Ä¤à¡Ù¡×¤ò2021Ç¯5·î¤ËºöÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åö¼Ò¥°¥ëー¥×¤ÎÌÜ»Ø¤¹»Ñ¡¦¤¢¤ê¤¿¤¤»Ñ¤ò¡ÖÀ¤³¦Ãæ¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¿Í¤Ó¤È¤ò°Â¿´¡¦°ÂÁ´¡¦Ë¤«¤µ¤Ç¤Ä¤Ä¤à¡Ø¤¯¤é¤·¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ù¡×¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¡¢¡ÖÂ¿ÍÍÀ¤¬¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¤è¤ê¼«Ê¬¤é¤·¤¯À¸³è¤Ç¤¤ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¡×¡ÖÃÏµå´Ä¶¤ËÉé²Ù¤òÍ¿¤¨¤º¤Ë¡¢¿Í¡¹¤Î¹¬¤»¤Ê¤¯¤é¤·¤¬¤º¤Ã¤ÈÌ¤Íè¤Ø¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¡×¤òÌÜ»Ø¤·¡¢»ö¶È³èÆ°¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
1917Ç¯¤ËÁÏÎ©¤·¡¢¹ñÆâ45¼Ò¡ÊÅìÍÎÀ½æ¥¥°¥ëー¥×¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹´Þ¤à¡Ë¡¢³¤³°50¼Ò¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤òÍÊ¤·¡¢Ìó20,000¿Í¤Î½¾¶È°÷¤¬Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2024Ç¯3·î´ü¤ÎÏ¢·ëÇä¾å¹â¤Ï9,506²¯±ß¤Ç¤¹¡£
https://www.tskg-hd.com/