『ブラウンダスト２』人気女性キャラの「リアトリス」のMVを公開！公開記念で公式Xでキャンペーンも実施！

株式会社NEOWIZ (本社:韓国 京畿道城南市、共同代表:金 承徹(キム・スンチョル)/蠔 泰根(ベ・テグン))は、スマートフォン向けRPG『ブラウンダスト2』において、本日2025年2月14日(金)より、人気女性キャラクター「リアトリス」のMV全編を『ブラウンダスト2』公式Youtubeチャンネル等で公開いたしました。また、MV公開を記念して、公式Xにてキャンペーンを実施いたします。



■「リアトリス」について

『ブラウンダスト2』に登場する人気女性キャラクター。ストーリーの主軸的な存在のユースティアやシェラザードの幼馴染で、情報収集が趣味でもあり特技でもある。男性キャラクター「グレイ」に病みつきで、勝手に”旦那様”と呼んでいる。

年齢:18才、身長:157cm、誕生日:7月29日。



『ブラウンダスト2』のリアトリス

■MVについて

リアトリスのツンデレでもあり純真でもある側面を表現したキャラクターソング「Hell Ears!!」[vocal LIATRIS(CV:AMANE SHINDO)]のMV。

本日2025年2月14日(金)より『ブラウンダスト2』公式Youtubeチャンネル等で公開いたしました。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Qizln9quzxc ]

「Hell Ears!!」のMV

■公式Xで進藤あまねさん(リアトリス役)のサイン入りグッズプレゼント!

リアトリスのMV公開を記念して、『ブラウンダスト2』公式Xにて、2月21日(金)まで、リアトリス役の進藤あまねさんのサイン入りアクリルカードが抽選で10名様に当たる、フォロー&RPキャンペーンを実施いたします。

https://x.com/BROWNDUST2_JP/status/1890250198997430482





<既存情報> 本日+今週末!

■メロンブックスとコラボ!今週末、超人気コスプレーヤー「かりんちゃま」のチョコ配布&撮影会

『ブラウンダスト2』とメロンブックスがコラボレーション。

以下の内容で、SNS総フォロワー数46万人の超人気コスプレーヤー「かりんちゃま」が登場し、チョコ配布&撮影会を開催いたします(参加は抽選制)。

撮影会会場では、リアトリスのMVが流れておりますので、ぜひご覧ください。

<日にち>

2025年2月14日(金)~2月16日(日)

<時間>

■抽選券配布 各日午前11:00~

※抽選券はなくなり次第、配布終了になります。

■チョコ配布&撮影会(4部制、抽選の上 ご当選者が対象)

1回目:12:00-12:30、

2回目:13:00-13:30、

3回目:15:00-15:30、

4回目:16:00-16:30

<場 所>

■抽選券配布

メロンブロック秋葉原店 1号店 横の側道

【メロンブロック秋葉原店 1号店 住所】

東京都千代田区外神田1-10-5廣瀬ビルB1

■チョコ配布&撮影会

アニメイト秋葉原ANNEX 1F・入口付近

【住所】東京都千代田区外神田4-3-1

●ブラウンダスト2 コピーライト表記

