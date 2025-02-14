¹ñÆâ½é¡ª°åÎÅÀìÍÑÊÄ°è¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤òÀÜÂ³¤·±ó³ÖÆÉ±Æ¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤ò³«»Ï
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ó¥Ã¥È¥Ö¥ì¥¤¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§Ê¡°æ¸©Ê¡°æ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ºØÆ£¡¡ÃÒ¼¨¡¢°Ê²¼¡¢¡Ö¥Ó¥Ã¥È¥Ö¥ì¥¤¥ó¡×¡Ë¤È¡¢ÀéÍÕÂç³Ø°å³ØÉôÉíÂ°ÉÂ±¡¡ÊÀéÍÕ¸©ÀéÍÕ»Ô¡¢ÉÂ±¡Ä¹¡§ÂçÄ»¡¡Àº»Ê¡¢°Ê²¼¡¢¡ÖÀéÍÕÂç³ØÉÂ±¡¡×¡Ë¤È¡¢´Ý¹ÈI-DIGIO¥°¥ëー¥×¡¡´Ý¹È¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥à¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾åÅÄ¡¡»ËÉ×¡¢°Ê²¼¡¢¡ÖMSYS¡×¡Ë¤Ï¡¢¡¡2025Ç¯1·î17Æü¤Ë°åÎÅÎ×¾²¥Çー¥¿¤Î¥¿¥¤¥à¥êー¤Ç°ÂÁ´¤Ê¥ê¥âー¥È¶¦Í¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤¹Ï¢·È¶¨Äê¤òÄù·ë¤·¡¢°å»Õ¤ÎÆ¯¤Êý²þ³×¤ä°åÎÅ¤ÎÈ¯Å¸¤ò¤á¤¶¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¶¨Äê¤Ë´ð¤Å¤¯ºÇ½é¤Î¼èÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢¥Ó¥Ã¥È¥Ö¥ì¥¤¥ó¤¬³«È¯¤·¤¿°åÎÅÀìÍÑÊÄ°è¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¢¨1¡¡¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢ÀéÍÕÂç³ØÉÂ±¡¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢°åÎÅÀìÍÑÊÄ°è¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Î°ÂÁ´À¡¦¹âÂ®À¡¦ÂçÍÆÎÌÀ¤È±ó³ÖÆÉ±Æ¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£±ó³ÖÆÉ±Æ¤ò°åÎÅÀìÍÑ¤ÎÊÄ°è¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Ç±ó³ÖÍøÍÑ¤¹¤ë¹ñÆâ½é¤Î¼èÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
¢¨1¡¡¥Ó¥Ã¥È¥Ö¥ì¥¤¥ó¤¬°åÎÅÀìÍÑ¤Ë³«È¯¤·¤¿¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤Ø¤ÎÊªÍýÀÜÂ³¤¬¤Ê¤¤ÊÄ°è¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Ç¤¹¡£¹ñÆâÁ´°è¤ò¥«¥Ðー¤·¹âÂ®¡¦ÂçÍÆÎÌÄÌ¿®¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÌ¾¾Î¤òWCI¡¡(WCI¡§Wires Connect Intelligence)¡¡¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÇØ·Ê¡¦ÌÜÅª¡Û
¶áÇ¯¡¢²èÁü¸¡ºº¥·¥¹¥Æ¥à¤Ê¤É¤Î¹âÅÙ²½¤ËÈ¼¤¤CT¡¢MRI¡¢³Ë°å³Ø¸¡ºº¤Ê¤É¤Ï¸½ºß¤Î°åÎÅ¤Ë¤Ï·ç¤«¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¸¡ºº¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¸¡ºº¿ô¤âËÄÂç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢¹ñÆâ¤ÎÊü¼ÍÀþ²Ê°å¤ÎÉÔÂ¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²èÁü¸¡ºº¿ô¤¬ËÄÂç¤Ë¤Ê¤ëÃæ¤ÇÊü¼ÍÀþ²Ê°å¤ÎÉÔÂ¤òÊä¤¦»ÅÁÈ¤ßºî¤ê¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î²ò·è¤Ë¤Ï¡Ö±¡³°¤ÎÊü¼ÍÀþ²Ê°å¤Ë¤è¤ë±ó³Ö²èÁü¿ÇÃÇ¡×¤Î¼Â»Ü¤¬Í¸ú¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸¡¾Ú¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤¿¤á¡¢°åÎÅÀìÍÑÊÄ°è¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ª¤è¤Ó¥·¥¹¥Æ¥à´ðÈ×¤ÎÄó¶¡¤ª¤è¤Ó±ó³ÖÆÉ±Æ¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÄó¶¡¤ò¹Ô¤¦¥Ó¥Ã¥È¥Ö¥ì¥¤¥ó¤È¡¢ÀéÍÕ¸©Ì±620Ëü¿Í¤Î¿ÇÎÅ¤ò¹¤¯ÂÐ±þ¤·¡¢¾ÉÎã¿ô¡¦¼À´µ¤Î¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤¬¶Ë¤á¤ÆËÉÙ¤Ç¤¢¤ê¡¢Êü¼ÍÀþ²Ê°å¡¦Êü¼ÍÀþµ»»Õ¡¦´Ç¸î»Õ¤«¤é¤Ê¤ë²èÁü¿ÇÃÇ¥»¥ó¥¿ー¤òÍ¤¹¤ëÀéÍÕÂç³ØÉÂ±¡¤È¡¢ÀéÍÕÂç³ØÉÂ±¡¤ÎÆ³Æþ»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦MSYS¤¬Ï¢·È¤·¡¢¡Ö°åÎÅÀìÍÑÊÄ°è¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÎÀ°È÷¤È±ó³ÖÆÉ±Æ¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÍøÍÑ¡×¤Î¸¡¾Ú¤ÈÅ¬ÍÑ²ÄÇ½À¤ÎÉ¾²Á¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Â¾Ú¼Â¸³¤Î³µÍ×¡Û
ËÜ¼Â¾Ú¤Ç¤Ï£±.¡ÖÄÌ¿®¤Î°ÂÁ´À¡¦¹âÂ®À¡¦ÂçÍÆÎÌÀ¡×¤È£².¡Ö±ó³ÖÆÉ±Æ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¡¾Ú¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Â¾Ú£±.¡ÖÄÌ¿®¤Î°ÂÁ´À¡¦¹âÂ®À¡¦ÂçÍÆÎÌÀ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Ó¥Ã¥È¥Ö¥ì¥¤¥ó¤¬°åÎÅÀìÍÑ¤Ë³«È¯¤·¤¿¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤Ø¤ÎÊªÍýÀÜÂ³¤¬¤Ê¤¤ÊÄ°è¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡ÊWCI¡Ë¤Ï¡¢ÀÜÂ³¤¹¤ëÉÂ±¡¤Ø¤Ï¸÷ÄÌ¿®Àþ¤Î³«Àß¤ÈÀìÍÑ¥ëー¥¿¤ÎÀßÃÖ¤Î¤ß¤Ç¡¢ÄÌ¿®Àè¤È¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯ÀßÄê¤ä¥Õ¥¡¥¤¥¢ー¥¦¥©ー¥ë¤ÏÉ¬Í×¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
WCI¤òÀÜÂ³¤·¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤«¤é¤Î¥µ¥¤¥Ðー¹¶·â¥ê¥¹¥¯¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¹âÂ®¡¦ÂçÍÆÎÌÄÌ¿®¤ò±ó³ÖÆÉ±Æ¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÍøÍÑ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÃÙ±äÅù¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¸¡¾Ú¤·¤Þ¤¹¡£
¼Â¾Ú£².¡Ö±ó³ÖÆÉ±Æ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÀéÍÕÂç³ØÉÂ±¡¤Î²èÁü¸¡ºº¥·¥¹¥Æ¥à¤È¥Ó¥Ã¥È¥Ö¥ì¥¤¥ó¤Î±ó³ÖÆÉ±Æ¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤òÏ¢·È¤·¡¢ÀéÍÕÂç³ØÉÂ±¡³°¤ÎÊü¼ÍÀþ²Ê°å¤Ë¤è¤ë²èÁü¿ÇÃÇ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ó¥Ã¥È¥Ö¥ì¥¤¥ó¤¬°åÎÅÍÑ¤Ë³«È¯¤·¤¿±ó³ÖÆÉ±Æ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯Ê¬Î¥¥·¥¹¥Æ¥à¤ò²ð¤·¤ÆÉÂ±¡¤È±ó³ÖÆÉ±Æ¼Ô¤È¤òÀÜÂ³¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç±¡Æâ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤È±¡³°¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò´°Á´¤ËÊ¬Î¥¤·¤Þ¤¹¡£ËÄÂç¤Ê¸¡ºº¿ô¤ò¤«¤«¤¨¤ëÀéÍÕÂç³ØÉÂ±¡¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢³°Éô¤«¤éÊü¼ÍÀþ²Ê°å¤¬°ÂÁ´¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿±ó³ÖÆÉ±Æ¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¸úÎ¨Åª¤Ë¸¡ºº¿ô¤ò½èÍý¤Ç¤¤ë¤«¤ò¸¡¾Ú¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Â¾Ú¼Â¸³¤Î´ü´Ö¡Û
2025Ç¯1·î17Æü～2027Ç¯3·î31Æü¡ÊÍ½Äê¡Ë
¡Ú¼Â¾Ú¼Â¸³¤ÎÌò³äÊ¬Ã´¡Û
¥Ó¥Ã¥È¥Ö¥ì¥¤¥ó
¡¡¡¡°åÎÅÀìÍÑÊÄ°è¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡ÊWCI¡Ë¤ÎÄó¶¡¤È±¿ÍÑ
¡¡¡¡±ó³ÖÆÉ±Æ¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÄó¶¡¤È±¿ÍÑ
ÀéÍÕÂç³ØÉÂ±¡
¡¡¡¡¸¡¾Ú´Ä¶¤ÎÄó¶¡
¡¡¡¡°åÎÅÃÎ¸«¤ÎÄó¶¡
¡¡¡¡¼Â¾Ú¼Â¸³·ë²Ì¤Î¶ÈÌ³Å¬ÍÑ²ÄÇ½À¤ÎÉ¾²Á
MSYS
¡¡¡¡Æ³Æþ»Ù±ç
¡Úº£¸å¤ÎÅ¸³«¡Û
¥Ó¥Ã¥È¥Ö¥ì¥¤¥ó¤ÈÀéÍÕÂç³ØÉÂ±¡¤ÈMSYS¤ÏËÜ¼Â¾Ú¤Î¸ú²Ì¤òÉ¾²Á¤·°åÎÅÀìÍÑÊÄ°è¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÎÀéÍÕ¸©Æâ°åÎÅµ¡´Ø¤Ø¤ÎÉáµÚ¤ª¤è¤Ó°åÎÅ¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥à¤ä¥¹¥È¥ìー¥¸¥·¥¹¥Æ¥àÅù¤Î±ó³ÖÍøÍÑ¡¦¶¦Æ±ÍøÍÑ¤Î¿ä¿Ê¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥Ó¥Ã¥È¥Ö¥ì¥¤¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¥Ó¥Ã¥È¥Ö¥ì¥¤¥ó¤Ï¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¢¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡¢AI¤Î¸¦µæ¡¦³«È¯¤òÆÀ°Õ¤È¤·¡¢Æâ³ÕÁíÍýÂç¿ÃÉ½¾´¡Ö¤â¤Î¤Å¤¯¤êÆüËÜÂç¾Þ¡×¤Î¼õ¾ÞÎò¤Ê¤É¹ñ¤¬Ç§¤á¤ë¹â¤¤µ»½ÑÎÏ¤òÍ¤·¤¿IT´ë¶È¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¼«¼Ò¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¥ê¥âー¥È¥¢¥¯¥»¥¹¥µー¥Ó¥¹¤äÊÄ°è¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¥µー¥Ó¥¹¤ÏÆÈ¼«¤Î¹â¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£µ»½Ñ¤òÅëºÜ¤·¡¢ÆÃ¤Ë°åÎÅ³¦Åù¤Ë¤ª¤¤¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹â¤¤µ»½ÑÎÏ¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢Ì¤Íèµ»½Ñ¤òº£³èÍÑ¤Ç¤¤ëµ»½Ñ¤È¤·¤Æ¤´Äó¶¡¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î²ÝÂê¤ä¼Ò²ñ¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://bit-brain.jp/
¡Ú´Ý¹È¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥à¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
´Ý¹È¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥à¥º¤Ï¡¢´Ý¹ÈI-DIGIO¥°¥ëー¥×¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢ºÇÀèÃ¼IT¤ò¶î»È¤·¤¿ÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤Î¹â¤¤¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ä¥µー¥Ó¥¹¤ò¡¢¤ªµÒÍÍ»ëÅÀ¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥×¥í¥Ð¥¤¥À¤Ç¤¹¡£À½Â¤¡¦Î®ÄÌ¡¦¥µー¥Ó¥¹¡¦¾®Çä¡¦¶âÍ»¶È¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¶È³¦¤ÎÃÎ¸«¤È¹âÅÙ¤ÊÄó°ÆÎÏ¤È¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê»ëÅÀ¤«¤é¤ªµÒÍÍ¤Îº¹ÊÌ²½¤Ë¹×¸¥¤¹¤ëºÇÀèÃ¼µ»½Ñ¤ä¤½¤ì¤ò³èÍÑ¤·¤¿¿·¤·¤¤¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Î³«È¯ÎÏ¤¬Åö¼Ò¤Î¶¯¤ß¤Ç¤¹¡£¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤äÀ½ÉÊ¡¢¥µー¥Ó¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î´üÂÔ¤òÄ¶¤¨¤ë¿·¤·¤¤¡Ö²ÁÃÍ¡×¤ÎÁÏ½Ð¤Ç¤ªµÒÍÍ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://www.marubeni-sys.com/
¡Ú´Ý¹ÈI-DIGIO¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
´Ý¹È¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥à¥º¡¢´Ý¹ÈIT¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º¡¢´Ý¹È¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º¡¢¥¤ー¥Ä¤Î4¼Ò¤Ë¤è¤ëICT»ö¶È¥°¥ëー¥×¡£IT¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¯¥ë¤ËºÇÅ¬¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤È¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§ https://www.marubeni-idigio.com/
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ó¥Ã¥È¥Ö¥ì¥¤¥ó
Ê¡°æ¸©Ê¡°æ»ÔÃæ±û1ÃúÌÜ3ÈÖ5¹æ¡¡FUKUMACHIBLOCK
Mail¡§sales@bit-brain.co.jp
TEL¡§0776-43-0860¡ÊÂå¡Ë
ÀéÍÕÂç³Ø°å³ØÉôÉíÂ°ÉÂ±¡
ÉÂ±¡¹Êó¼¼
¢©260-8677 ÀéÍÕ¸©ÀéÍÕ»ÔÃæ±û¶è°çÉ¡1-8-1
Mail:byoin-koho@chiba-u.jp
TEL¡§043-226-2225
´Ý¹È¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥à¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÀ½ÉÊ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Ë
IT´ðÈ×¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó»ö¶ÈËÜÉô¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó±Ä¶ÈÉô
TEL¡§03-4243-4235
´Ý¹ÈI-DIGIO¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¥×¥ì¥¹´Ø·¸¼ÔÁë¸ý¡Ë
´ÉÍýËÜÉô¡¡¿Í»öÁíÌ³¥°¥ëー¥×¡¡¹Êó¥»¥¯¥·¥ç¥ó
¢©112-0004ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¸å³Ú2ÃúÌÜ6ÈÖ1¹æ ½»Í§ÉÔÆ°»ºÈÓÅÄ¶¶¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥¿¥ïー
TEL¡§03-4243-4040
¡Ê¡Ö¹ñÆâ½é¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¡2024Ç¯11·î30Æü¸½ºß¡¡¥Ó¥Ã¥È¥Ö¥ì¥¤¥óÄ´¤Ù¡Ë