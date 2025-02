¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥·¥ë¥Ðー¥¸¥å¥¨¥êー¥Ö¥é¥ó¥É¡Ønolud jewelry¡Ù¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Çー¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¿·ºî¡ª2·î14Æü(¶â)¤è¤êÈ¯Çä³«»Ï¡£

■lavin earcuff (027)

株式会社nolud日本国産|北欧デザイン|サスティナブルブランドnolud jewelry|都市鉱山|リサイクルシルバー|バレンタインデー

The waves in the design of the lavin ear cuff is inspired by avalanches.

Designed with a beautiful flowing shape that is easy to style and can be combined with other ear cuffs and earrings to add one more layer of charm to your ear styling. The curved silhouette is designed to fit comfortably in the ear.

With its unique design, it does not interfere with wearing earphones.

*Depending on the type of earphones, there may be cases where they cannot be used together.

Perfect as a gift or to add to your own collection. Bringing a special light to your everyday life.

ラヴィン イヤーカフのデザインの自然界で起こる雪崩からインスピレーションを受けました。

スタイリングに活かしやすく美しく流れるような形状でデザインされ、

お手元のイヤカフなどと合わせやすく耳元のレイヤースタイリングに魅力を一つ追加できます。

曲線的なシルエットは耳に心地よく収まるようにデザインされている。

つくりにこだわり、イヤホンなどの着用には邪魔にならない独自のデザインで仕上げました。

※イヤホンの種類によっては兼用ができない場合もございます。

ギフトにも、自分へのコレクションに加えるのにもぴったり。日常に特別な光を皆様のファッションに。

価格:24,200円

色:silver / ash-gold (ノンニッケル/アレルギーフリーコーティング)

nolud jewelry

日本のジュエリー職人の緻密な手作業と北欧のデザイナーによるデザインの融合によって完成されたリサイクルシルバージュエリー。都市鉱山より集めたシルバー素材のみを自社管理で再利用してアイテムを作成しております。持続可能なジュエリーとして、時代のトレンドにもマッチし、エシカルにファッションを演出することができます。リサイクルシルバーを通して今より綺麗な星空を子供たちに届けたいという思いからデザイン。

リサイクルシルバーについて

製造に関しては主に都市鉱山(製造における廃材や、不要品等シルバー素材)よりその素材のみを使い日本国内にて製造している。リサイクルシルバーを行う意味は大きく、無理な鉱山採掘による地球破壊、採掘、搬入の際に使われる重機等による空気汚染から地球を守ることもできる。

国内製造にこだわるのは輸送での環境問題はもちろん、すでに低賃金の国にカテゴライズされている日本での労働環境や確かな腕のある職人さんたちへの貢献も目的としております。そんな取り組みをスウェーデンデザイナーにより日本から発信していくことを目的としている。また、nolud jewelryの売り上げの一部寄付することに決定いたしました。

株式会社noludについて

販売代理店募集中のため、

ご興味がございましたらお気軽に下記にご連絡をお願いいたします。

【会社概要】

社名:株式会社nolud

本社所在地:東京都港区

代表取締役:ペシック ベッシー

連絡先:info@noludofficial.com

公式オンラインストア:HTTPS://NOLUD.OFFICIAL.EC/

公式インスタグラム:HTTPS://WWW.INSTAGRAM.COM/NOLUD_OFFICIAL/