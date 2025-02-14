¥³¥º¥à¡¢AI¥â¥Ç¥ë¤ò³èÍÑ¤·¤¿³°´Ñ¸¡ºº¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡ÖCOSM AI VISON¡×¤ò°ËÆ£¶âÂ°¹©¶È¤ËÆ³Æþ³«»Ï
AI¡¦IoT¤ÎÎÏ¤ÇÀ½Â¤¶È¤ÎDX¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥º¥à¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¶¶ËÜÍ¥´õ¡¢°Ê²¼¡Ö¥³¥º¥à¡×¡Ë¤Ï¡¢¼«Æ°¼ÖÉôÉÊ¤ÎÀ½Â¤ÈÎÇä¤ò¼çÎÏ»ö¶È¤È¤¹¤ë°ËÆ£¶âÂ°¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§°¦ÃÎ¸©ÃÎÂ¿·´¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§°ËÆ£²Å±Ñ¡¢°Ê²¼¡Ö°ËÆ£¶âÂ°¹©¶È¡×¡Ë¤ËÂÐ¤·¡¢AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿³°´Ñ¸¡ºº¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡ÖCOSM AI VISION¡×¤òÆ³Æþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£³°´Ñ¸¡ºº¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡ÖCOSM AI VISION¡×Æ³Æþ¤ÎÇØ·Ê
°ËÆ£¶âÂ°¹©¶È¤Ç¤Ï¡¢¼«Æ°¼ÖÉôÉÊÀ½Â¤¤Ë¤ª¤±¤ë³°´Ñ¸¡ºº¹©Äø¤Ç¡¢ÉÔÎÉÉÊ¤Î²á¸¡ÃÎ¤äÌÜ»ë¸¡ºº¤Ø¤Î°ÍÂ¸¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¸¡ººµ¡´ï¤ÎÏ·µà²½¤È¤¤¤Ã¤¿Ê£¿ô¤Î²ÝÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÉÔÎÉÉÊ¤È¤·¤Æ¸¡ÃÎ¤µ¤ì¤ëÀ½ÉÊ¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÎÉÉÊ¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î²á¾ê¸¡ÃÎ¤¬Í¾·×¤Ê¹©¿ô¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¿·¤¿¤ÊÉÔÎÉ´ð½à¤òÀßÄê¤¹¤ë½ÀÆðÀ¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢°ìÉô¤Î¸¡ºº¹àÌÜ¤Ç¤ÏÌÜ»ë¸¡ºº¤¬É¬Í×¤Ç¡¢¸úÎ¨Åª¤ÊÂÎÀ©¹½ÃÛ¤¬Æñ¤·¤¤¾õ¶·¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë²Ã¤¨¡¢¸¡ººµ¡´ï¤ÎÏ·µà²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢°ÂÄê¤·¤¿ÉÊ¼Á´ÉÍý¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¥ê¥×¥ì¥¤¥¹¤¬µÞÌ³¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¡¢°ËÆ£¶âÂ°¹©¶È¤Ï¥³¥º¥à¤¬Äó¶¡¤¹¤ëAI³°´Ñ¸¡ºº¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡ÖCOSM AI VISION¡×¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÌÜÅª¤ÈÌÜ»Ø¤¹Ì¤Íè
ËÜ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥óÆ³Æþ¤ÎÌÜÅª¤Ï¡¢¸¡ººÀºÅÙ¤Î¸þ¾å¤È¾Ê¿Í²½¤Ë¤è¤ë¸úÎ¨²½¤Î¼Â¸½¤Ç¤¹¡£ÉÔÎÉÈ½Äê¤Î´ð½à¤ò½ÀÆð¤ËÄÉ²Ã¤Ç¤¤ëÀß·×¤Ë¤è¤ê¡¢½¾Íè¤ÎÌÜ»ë¸¡ºº¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤·¡¢¸úÎ¨Åª¤Ê¸¡ººÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢AI¤ò³èÍÑ¤·¤ÆÉÔÎÉÉÊ¥Çー¥¿¤ò¼ý½¸¤·¡¢¤³¤ì¤ò´ð¤ËÉÊ¼Á¸þ¾å¤äÀ¸»º¥×¥í¥»¥¹¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë²þÁ±¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Þ¤¹¡£
AI¤¬¸¡ºº·ë²Ì¤Î¤Ð¤é¤Ä¤¤òÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹â¤¤¸¡ººÀºÅÙ¤¬¼Â¸½¤·¡¢°ÂÄê¤·¤¿ÉÊ¼Á´ÉÍý¤ÈÀ¸»º¸úÎ¨¤Î¸þ¾åÃ£À®¤ò¼Â¸½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢°ËÆ£¶âÂ°¹©¶È¤ÏÁ´ÂÎÅª¤ÊÀ¸»º¥×¥í¥»¥¹¤ÎºÇÅ¬²½¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£AI³°´Ñ¸¡ºº¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡ÖCOSM AI VISION¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖCOSM AI VISION¡×¤Ï¡¢¥³¥º¥à¤¬Äó¶¡¤¹¤ëÀ½Â¤¶È¸þ¤±¤ÎAI³°´Ñ¸¡ºº¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤È¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤é°ì´Ó¤·¤¿ÆÈ¼«ÂÎÀ©¤ò»ý¤Á¡¢¼«¼Ò³«È¯¤ÎAIµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Ë²Ã¤¨¡¢¥«¥á¥é¤ä¥³¥ó¥È¥íー¥é¤Ê¤É¤Î¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢¤â´Þ¤á¤¿¥Èー¥¿¥ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢À½Â¤¸½¾ì¤Î¥Ëー¥º¤Ë½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¹âÀºÅÙ¤«¤Ä¸úÎ¨Åª¤Ê³°´Ñ¸¡ºº¤Î¼«Æ°²½¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢À½Â¤¶È¸þ¤±¤ËÆÃ²½¤·¤¿ÆÈ¼«¤ÎAI¥â¥Ç¥ë¤ò¼«¼Ò³«È¯¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¶È³¦¸ÇÍ¤Î¥Ëー¥º¤ä²ÝÂê¤Ë¤â½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ë¤è¤ê¡¢»÷¤¿·Á¾õ¤Î°Û¤Ê¤ë¥ïー¥¯¤òÆ±¤¸¥é¥¤¥ó¤Ç¸¡ºº¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¾¯ÎÌÂ¿ÉÊ¼ï¤ÎÀ¸»º¸½¾ì¤Ç¤â´ÊÃ±¤ËÆ³Æþ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¹â²è¼Á¥«¥á¥é¡¢ÊÐ¸÷¥«¥á¥é¡¢ÀÖ³°Àþ¥»¥ó¥µー¡¢3D¥¹¥¥ã¥Êー¤Ê¤É¡¢Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¥»¥ó¥·¥ó¥°¼êË¡¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½¾Íè¤ÎÊýË¡¤Ç¤Ï¸«Æ¨¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ê·ç´Ù¤ä°Û¾ï¤ò¹âÀºÅÙ¤Ç¸¡½Ð¤·¡¢ÉÊ¼Á´ÉÍý¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¡ÖCOSM AI VISION¡×¤Ï¡¢¸¡ºº·ë²Ì¤ò¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹²½¤µ¤»¤º¡¢¤¹¤Ù¤Æ¿ôÃÍ²½¤·¤Æ²Ä»ë²½¤·¤Þ¤¹¡£AI¤¬È½ÃÇ¤·¤¿·ë²Ì¤ä¸¡ºº¥Çー¥¿¤ò¿ôÃÍ¤È¤·¤ÆÌÀ³Î¤Ë¼¨¤¹¤³¤È¤Ç¡¢ÍýÍ³¤äº¬µò¤¬¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤ÉÊ¼Á´ÉÍý¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢½¾Íè¤ÎÂ°¿ÍÅª¤ÊÈ½ÃÇ¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Ê¤¤µÒ´ÑÅª¤ÊÉ¾²Á¤¬¹Ô¤¨¡¢À½Â¤¥×¥í¥»¥¹¤Î²þÁ±¤äºÇÅ¬²½¤Ë¤âÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://cosmcorp.jp/business/cav
¢£¸¡ººÂÐ¾Ý¤ÎÀ½ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
º£²ó¡¢³°´Ñ¸¡ºº¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤È¥Ñ¥¤¥×¤ò¤Ä¤Ê¤°¥Ü¥ë¥È¥æ¥Ë¥ª¥ó¤È¤¤¤¦ÉôÉÊ¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÉôÉÊ¤Ë¤Ï¹âÅÙ¤Ê²Ã¹©µ»½Ñ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Ü¥ë¥È¥æ¥Ë¥ª¥ó¤Ï¡¢Ç³ÎÁ¤ä¥ª¥¤¥ë¡¢ÎäµÑ¿å¤ò¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÎÆâ³°Éô¤ËÁ÷¤ê½Ð¤¹¥Ñ¥¤¥×¤ò¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë·Ñ¼ê¤ÎÌòÌÜ¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤À¤±¤ËÀ£Ë¡¤ä¥µ¥¤¥º¤Ë¤ÏÀºÌ©¤µ¤ÈåÌÌ©¤µ¤¬Í×µá¤µ¤ì¡¢¤½¤Î²Ã¹©¤âÆñÅÙ¤Î¹â¤¤µ»½Ñ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
°ËÆ£¶âÂ°¹©¶È¤Ï¡¢Îä´ÖÃÃÂ¤¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿²Ã¹©Ë¡¤Ç¡¢¾¯¤Ê¤¤¹©Äø¤Ë¤è¤ëÊ£»¨¤Ê²Ã¹©¤ò¼Â¸½¡£¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤âÍ¥¤ì¤¿À½Â¤¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ËÆ£¶âÂ°¹©¶È¤Ç¤Ï¡¢À¸»º¡¦µ»½Ñ¤ÎÉ¾²Á¤¬°Ê²¼¤Î´ð½à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥×¥ì¥¹Êý¼°¤Ç¡¢ÀºÅÙ¸þ¾å¤È´Ä¶ÂÐ±þ¤ò¤Ï¤«¤ë
¥Ü¥ë¥È¥æ¥Ë¥ª¥ó¤ÎÁÇºà¤«¤é¤ÎÀ®·Á¡¢²£¹¦ÌÀ¤Ë¤ÏÀ¸»ºÀ¤Î¹â¤¤¥×¥ì¥¹Êý¼°¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Ë¤è¤êÀÚºï¥ì¥¹¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£²£¹¦ÌÀ¤Ï¡¢½Ä¡¦²£¹¦Æ±·Â¥µ¥¤¥º¤â¥×¥ì¥¹²½¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£½¾Íè¤ÎÀÚºï¤«¤é¥×¥ì¥¹Êý¼°¤ËÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢Äã¥³¥¹¥È¤Ç°ÂÄê¤·¤¿À¸»ºÀ¤ò¸Ø¤ê¡¢Ëô´Ä¶¤Ë¤âÇÛÎ¸¤·¤¿À¸»º¹©Äø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦Îä´ÖÃÃÂ¤¡¢ÁºÀ²Ã¹©
Åö¼Ò¤Ï¥×¥ì¥¹Êý¼°¤Ë¤è¤ëÁÇºà¤«¤é¤ÎÀ®·Á¡¦¹¦ÌÀ¡¢¥Í¥¸À®·Á¤Ë¤è¤êÀÚºï¥ì¥¹²½¤ò¤Ï¤«¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢´Ä¶ÊÝÁ´¤È»ñ¸»ÊÝ¸î¤òÎ¾Î©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀßÈ÷Åª¤Ë¤âÀÚºïÍÑ¥É¥ê¥ë¤Î¿ôÇÜ°Ê¾å¤Î¼÷Ì¿¤¬¤¢¤ê¡¢ÀßÈ÷¤ÎÂÑµ×À¤Ë¤âÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¥³¥º¥à¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÊ£»¨¤«¤ÄÀºÌ©¤ÊÉôÉÊ¤Ç¤¢¤ë¥Ü¥ë¥È¥æ¥Ë¥ª¥ó¤ËÂÐ¤·¡¢¹âÅÙ¤ÊÉÊ¼Á´ÉÍý¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿AI³°´Ñ¸¡ºº¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÎÆ³Æþ¤òÃ×¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÈùºÙ¤Ê·ç´Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÉÔÎÉ¤Î¸¡½ÐÀºÅÙ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¡¢°ÂÄê¤·¤¿À½ÉÊÉÊ¼Á¤Î°Ý»ý¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢£°ËÆ£¶âÂ°¹©¶È ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÀÕÇ¤¼ÔÍÍ¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È
°ËÆ£¶âÂ°¹©¶È¡¡¼èÄùÌòÉÊ¼ÁÊÝ¾ÚÉô¡¡ÉôÄ¹¡¡¾¾ËÜ ÌÐ¼ù
¤ª¤è¤½15Ç¯Á°¤è¤ê¡¢¼«Æ°³°´Ñ¸¡ººµ¡¤òÆ³Æþ¤·À½ÉÊÉÊ¼Á¤òÊÝ¾Ú¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢µÒÀèÍ×µá¤Ë±þ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢È½Äê¥ì¥Ù¥ë¤ò¾å¤²¤¿»ö¤Ç¥°¥ìー¥¾ー¥ó¤¬Áý¤¨¡¢ºÆ¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÌÜ»ë¸¡ºº¤ËÍê¤é¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¾ìÌÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Ï·µà²½¤·¤¿¸¡ººµ¡¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢À¸»º¸úÎ¨¤äÉÊ¼Á´ÉÍý¤Ë²ÝÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²óÆ³Æþ·èÄê¤·¤¿AI³°´Ñ¸¡ºº¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¸¡ººÀºÅÙ¤¬ÈôÌöÅª¤Ë¸þ¾å¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢AI¤ÎÈ½Äê¥¹¥Ôー¥É¤òºÇÂç¸Â¤Ë³è¤«¤·¡¢¸¡ººµ¡¤Î½¸Ìó²½¤â¸ú²Ì¤È¤·¤Æ¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¤³¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò³èÍÑ¤·¡¢ÉÊ¼Á¸þ¾å¤ÈÀ¸»ºÀ¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
¥³¥º¥à¤Ï¡¢º£²ó¤Î¡ÖCOSM AI VISION¡×¤ÎÆ³Æþ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢°ËÆ£¶âÂ°¹©¶ÈÍÍ¤¬Êú¤¨¤ë³°´Ñ¸¡ºº¹©Äø¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£Æ±¼Ò¤Î¸¡ºº¹©ÄøÁ´ÂÎ¤ò¤µ¤é¤Ë¿Ê²½¤µ¤»¤ë¤Ù¤¯¡¢°ú¤Â³¤·ÑÂ³Åª¤Ê¥µ¥Ýー¥È¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¯½êÂ¸¤Ç¤¹¡£
°ËÆ£¶âÂ°¹©¶ÈÍÍ¤È¤ÎÏ¢·È¤òÄÌ¤¸¤ÆÆÀ¤¿ÃÎ¸«¤ò³èÍÑ¤·¡¢¤è¤ê¸ú²ÌÅª¤Ç²ÁÃÍ¤Î¹â¤¤¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Î³«È¯¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢À½Â¤¸½¾ì¤ÎÊÑ³×¤ò¤È¤â¤Ë¼Â¸½¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£°ËÆ£¶âÂ°¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§°¦ÃÎ¸©ÃÎÂ¿·´Åì±ºÄ®Âç»ú½ïÀî»ú±¸ÃÓ100
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ °ËÆ£²Å±Ñ
¼çÍ×À¸»ºÉÊ¡§³Æ¼ï¼«Æ°¼ÖÉôÉÊ¡¢¥ª¥¤¥ë¥Î¥º¥ë¡¢¥Ü¥ë¥È¥æ¥Ë¥ª¥ó¡¢¥æ¥Ë¥ª¥ó¡¢¥ª¥¤¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ð¥ë¥Ö¡¢¥É¥ì¥ó¥³¥Ã¥¯¡¢¥æ¥Ë¥ª¥ó¥Ñ¥¤¥×¡¢³Æ¼ïÈóÅ´¶âÂ°ÉôÉÊ
ÁÏ¶È¡¡¡¡¡¡¡§1916Ç¯¡ÊÂçÀµ 5Ç¯¡Ë
²ñ¼ÒHP¡¡ ¡§https://www.itoukinzoku.co.jp/
³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥º¥à
³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥º¥à¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë´ë¶È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò·Ç¤²¡¢À½Â¤¶È¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÍÍ¡¹¤Ê¶È³¦¤ËDXÀ½ÉÊ¡¦¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î²ÝÂê²ò·è¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÀ½Â¤¶È¤ÏºÇÂç¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ç¤¢¤ê¡¢Ï«Æ¯¿Í¸ý¤â1,000Ëü¿Í°Ê¾å¤ËµÚ¤Ó¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¹ñºÝÅª¤Ê¶¥ÁèÎÏ¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢À½Â¤¶È¤Ë¤ÏµÞÂ®¤Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¶¥ÁèÎÏ¤ÎÄã²¼¤¬¿¼¹ï¤Ê²ÝÂê¤È¤Ê¤ëÃæ¡¢²æ¡¹¤Ï¶È³¦ÆÃ²½·¿¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤È¤·¤Æ¤Î½ÀÆðÀ¤ò³è¤«¤·¡¢¿×Â®¤Ê°Õ»×·èÄê¡¢ÀèÃ¼µ»½Ñ¤Ø¤ÎÃµµá¡¢¤½¤·¤Æ¾ðÇ®¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢¼Ò²ñ¤ò¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ÊÊý¸þ¤ØÆ³¤¯¤³¤È¤Ç¡¢Âç¤¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¼Ò¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÀ¾¸ÞÈ¿ÅÄ2-28-10 FP¸ÞÈ¿ÅÄ¥Ó¥ë4F
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ¼ÒÄ¹ ¶¶ËÜÍ¥´õ
ÀßÎ©Æü¡¡¡¡¡¡¡§2022Ç¯11·î
»ñËÜ¶â¡¡¡¡¡¡¡§8,200Ëü±ß
²ñ¼ÒHP ¡§https://cosmcorp.jp
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§https://cosmcorp.jp/contact