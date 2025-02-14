¡Ú¥¥Ã¥Á¥ó³×Ì¿¡Û600Ì¾¤Ø¤ÎÄ´ºº¤ÇÆ±²Á³Ê¤Î¶¥¹çÀ½ÉÊ¤ò²¡¤µ¤¨Ìó79¡ó¤¬¡ÖÍß¤·¤¤¡×¤È²óÅú¡ª¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¤Û¤É¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Ç¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥ªー¥Ö¥ó¥ì¥ó¥¸¡ÖRe¡¦De Range¡×¤ò2·î21Æü(¶â)¤è¤ê°ìÈÌÈÎÇä³«»Ï¡ª
¥Ç¥¶¥¤¥ó²ÈÅÅ¤òÄÌ¤¸¤ÆË¤«¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÄó°Æ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë·Ç¤²¤ë³ô¼°²ñ¼ÒA-Stage(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Æ£²¬ µ£¡¢°Ê²¼ Åö¼Ò)¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡¢¿´ÃÏ¤ò¥ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¹¤ë¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖRe¡¦De¡Ê¥ê¥Ç¡Ë¡×¤Ï¡¢20L¥ªー¥Ö¥ó¥ì¥ó¥¸¡ÖRe¡¦De Range¡Ê¥ê¥Ç¥ì¥ó¥¸¡Ë¡×¤ò¡¢2025Ç¯2·î21Æü(¶â)¤è¤ê¡¢Re¡¦De¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤ª¤è¤ÓÁ´¹ñ¤Î²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¤Ê¤É¤Ç°ìÈÌÈÎÇä³«»Ï¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÜÆü2025Ç¯2·î14Æü¤è¤ê¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖLIVING HOUSE. ²£ÉÍ¥Ù¥¤¥¯¥©ー¥¿ーÅ¹¡×¤Ç¤ÎÅ¸¼¨ÈÎÇä¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¿·À½ÉÊ¡ÖRe¡¦De Range¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Re¡¦De Range¤Ï¡¢ÎÁÍý¤Î¿¿¿ñ¤Ë¥Õ¥©ー¥«¥¹¤·¤¿Àß·×¤Ç¡¢¤ª¤¤¤·¤µ¤È¿´ÃÏ¤è¤µ¤òÆ±»þ¤Ë¼Â¸½¤·¤¿¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥ªー¥Ö¥ó¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¹¡£20L¤È¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¤¬¤é¡¢Ê£»¨¤ÊÎÁÍý¤´¤È¤Î¥âー¥É¤òÂçÃÀ¤Ëºï¤®Íî¤È¤·¡¢¼«Í³¤Ê¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤äÎÁÍý¤ò³Ú¤·¤àµ¡Ç½¤òÅëºÜ¡£ËèÆü»È¤¨¤Æ¡¢¾å¼Á¤ÇËþÂ´¶¤Î¹â¤¤»È¤¤¿´ÃÏ¤òÄÉµá¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ó¥ë¥È¥¤¥ó¥ªー¥Ö¥ó¥ì¥ó¥¸¤Î¤è¤¦¤Ê¥·ー¥à¥ì¥¹¤ÊÐÊ¤Þ¤¤¤È¡¢Ä¾´¶Åª¤Ê»È¤¤¿´ÃÏ¤ò¤¤ï¤á¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¡¢ÃÖ¤¯¤À¤±¤Ç¥¥Ã¥Á¥ó¶õ´Ö¤òÈþ¤·¤¯¿Ê²½¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
Re¡¦De Range¸ø¼°¥Úー¥¸
https://re-de.jp/range/
°ìÈÌÈÎÇä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
²Á³Ê¡¡¡¡¡§59,400±ß(ÀÇ¹þ)
»þ´ü¡¡¡¡¡§2025Ç¯2·î21Æü(¶â)¤è¤ê½ç¼¡
¥«¥éー¡¡¡§¥Û¥ï¥¤¥È¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯
ÈÎÇä¾ì½ê¡§Á´¹ñ¤Î²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¡¢Re¡¦De¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤É
¡¡¡¡¡¡¡¡¡§¢¨ Re¡¦De¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡¢ËÜÆü¤è¤êÍ½ÌóÈÎÇä³«»Ï
³«È¯ÇØ·Ê¡§ÂåÉ½¼èÄùÌòÆ£²¬µ£¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸
Âç·¿¤Ç¹âµ¡Ç½¤ÊÀ½ÉÊ¤¬¼çÎ®¤Î¥ªー¥Ö¥ó¥ì¥ó¥¸»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÆÃ¤ËÅÔ»ÔÉô¤ÇÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ëÃ±¿ÈÀ¤ÂÓ¤ä¾¯¿Í¿ô¤Î¤´²ÈÄí¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¡È¸Â¤é¤ì¤¿¶õ´Ö¤Ç¤â¹âÉÊ¼Á¤ÊÄ´Íý¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥ªー¥Ö¥ó¥ì¥ó¥¸¡É¤ÎÀøºßÅª¥Ëー¥º¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¤³¤Î¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¤Ù¤¯¡ØRe¡¦De Range¡Ù¤ò³«È¯¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸Â¤é¤ì¤¿¥¹¥Úー¥¹¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢ºÇÂç¸Â¤Îµ¡Ç½À¤ÈÈþ¤·¤µ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¹â¤¤Ä´Íýµ¡Ç½¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¿·¤·¤¤¥«¥Æ¥´¥êー¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢»ä¤¿¤ÁRe¡¦De¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç¤¢¤ë¡Ø¿´ÃÏ¤ò¥ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¹¤ë¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¡Ù¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¡È¾®·¿¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¥ªー¥Ö¥ó¥ì¥ó¥¸¡É¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤ÊÁªÂò»è¤ò³§ÍÍ¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À½ÉÊÆÃÄ¹
ËÜ³ÊÇÉ¤Î¥ì¥ó¥¸¡¦¥ªー¥Ö¥ó¡¦¥°¥ê¥ëµ¡Ç½
ÀÖ³°Àþ¥»¥ó¥µーÅëºÜ¤Ç¡¢¿©ºà¤Î²¹ÅÙ¤ò¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ë¥»¥ó¥·¥ó¥°¤·¡¢¶Ñ°ì¤Ç¹âÀººÙ¤Ê¤¢¤¿¤¿¤á¤ò¼Â¸½¤·¤¿¡Ö¥ì¥ó¥¸¡×µ¡Ç½¡£ºÇÂç250¡î¤Þ¤Ç¾å¤¬¤ê¡¢1.2kg¤Î²ôÆù¤Ç¤â¥à¥é¤Ê¤¯²Ð¤òÄÌ¤»¤ë¡Ö¥ªー¥Ö¥ó¡×µ¡Ç½¡£¹â²ÐÎÏ¤Ê¥Òー¥¿ー¤ÎÎÏ¤Ç¡¢¥×¥íÊÂ¤ß¤ÎÎÁÍý¤ò³ð¤¨¤ë¡Ö¥°¥ê¥ë¡×µ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÄ´Íý¤ò¥«¥Ðー¤·¤Þ¤¹¡£
¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¤Î¤Ë¡¢¸ËÆâ¤Ï¹¡¹¥µ¥¤¥º
Ê¿¶ÑÅª¤ÊÂç·¿¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¥â¥Ç¥ë(30L)(¢¨2)¤Ë Èæ¤Ù¡¢¤Ò¤È²ó¤ê¤Û¤É¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥µ¥¤¥º´¶¡£¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æ¸ËÆâÍ¸úÉý¤Ï35cm¤È¡¢¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¥â¥Ç¥ë¤ÈÈæ¤Ù¤¿¤Ã¤¿ 2cm ¤Û¤É¤·¤«ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÊÉÉÕ¤±¤Ç¤ÎÀßÃÖ¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢¨1 Re¡¦De Range (20L) = ³°·Á¡§W440mm ¡ß D379mm(¥Ï¥ó¥É¥ë´Þ¤à±ü¹Ô 422mm)¡ß H327mm¡¢¸ËÆâ¥µ¥¤¥º:W352mm ¡ß D310mm ¡ß H176mm
¢¨2 Âç·¿¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¥â¥Ç¥ë(30L) = ³°·Á¥µ¥¤¥º(Ê¿¶Ñ)¡§W498mm ¡ß D425mm ¡ß H387mm¡¢¸ËÆâ¥µ¥¤¥º(Ê¿¶Ñ)¡§W396mm ¡ß D315mm ¡ß H225mm (Åö¼ÒÄ´¤Ù)
2¤Ä¤Î¥À¥¤¥ä¥ë¤Ç¡¢Ä¾´¶Åª¤Ë»È¤¨¤ë¥âー¥É
Ê£»¨¤ÊÁàºî¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤¯¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤ÇÄ¾´¶Åª¤Ë»È¤¨¤ë¥À¥¤¥ä¥ë¤Ç¡¢¤É¤ó¤ÊÎÁÍý¤â»×¤¤¤Î¤Þ¤Þ¤Ë³ð¤¨¤Þ¤¹¡£¤¿¤Ã¤¿2¤Ä¤Î¥À¥¤¥ä¥ë¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¼¡Âè¤Ç¡¢¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï1000ÄÌ¤ê°Ê¾å¤Ç¤¹¡£
ËèÆü¤Î¿©Âî¤òºÌ¤ë¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎÀäÉÊ¥ì¥·¥Ô
¥á¥¤¥ó¤«¤é¥µ¥¤¥É¥Ç¥£¥Ã¥·¥å¡¢¥Ç¥¶ー¥È¤Þ¤Ç¡¢ÎÁÍý¸¦µæ²È¡¦Àî¾å¥ß¥Û»á´Æ½¤¤Î¡¢ÎÁÍý¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ì¥·¥Ô¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£Ë»¤·¤¤Ê¿Æü¤Ë¤æ¤È¤ê¤ò¤¯¤ì¤ë¡¢»þÃ»¤Ê¡ÖÊ¿Æü¥ì¥·¥Ô¡×¤È¡¢µÙÆü¤ò²Ú¤ä¤«¤ËºÌ¤ë¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê¡ÖµÙÆü¥ì¥·¥Ô¡×¤¬ºÜ¤Ã¤¿¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ì¥·¥Ô¥Ö¥Ã¥¯¤¬ÉÕÂ°¤·¤Þ¤¹¡£
¥ì¥·¥Ô¤Ï¡¢Re¡¦De Range¸ø¼°¥Úー¥¸¤«¤é¤â¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
ÂÎ´¶¤ò¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤¹¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó
ÀÅ¤«¤Ç¾å¼Á¤Ê³«ÊÄ¤ò¼Â¸½¤·¤¿¡Ö¥½¥Õ¥È¥¯¥íー¥ºµ¡Ç½¡×¤ä¡¢±Õ¾½¥ì¥¹¤ÊÉ½¼¨¤Ê¤É¡¢ÁàºîÉô¤ä»ÈÍÑÊýË¡¤ò¶Ë¸Â¤Þ¤ÇÄ¾´¶Åª¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤Î¤Ê¤¤»ÈÍÑÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£Ä¹¤¯»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢µ¡Ç½Èþ¤òÄÉµá¤·¡¢¥¿¥¤¥à¥ì¥¹¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÂÎ¸½¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥«¥éー¤Ï¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¤È¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î2¿§¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡È¿´ÃÏ¤è¤µ¡É¤òÄÉµá¤·¤¿¤³¤À¤ï¤ê
¸ËÆâ¤Î¤Ë¤ª¤¤¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë»È¤¨¤ë¡Ö¼«Æ°¤ª¼êÆþ¤ìµ¡Ç½¡×¤ä¡¢¡Ö¥Á¥ã¥¤¥ë¥É¥í¥Ã¥¯µ¡Ç½¡×¡¢¡Ö¾Ã²»µ¡Ç½¡×¤Ê¤É¡¢¾å¼Á¤ÊÂÎ¸³¤ò¥¢¥·¥¹¥È¤¹¤ë¡¢»È¤¤¿´ÃÏ¤ò¹Í¤¨¤¿¤³¤À¤ï¤ê¤Îµ¡Ç½¤¬¡¢ËèÆü¤ÎÎÁÍý¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
À½ÉÊ»ÅÍÍ
¡ÖLIVING HOUSE. ²£ÉÍ¥Ù¥¤¥¯¥©ー¥¿ーÅ¹¡×Å¸¼¨³«»Ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Re¡¦De Range¤Î°ìÈÌÈÎÇä³«»Ï¤ËºÝ¤·¡¢Re¡¦De¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥»¥ì¥¯¥È¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖLIVING HOUSE. ²£ÉÍ¥Ù¥¤¥¯¥©ー¥¿ーÅ¹¡×¤Ë¤Æ¡¢2025Ç¯2·î14Æü(¶â)¤è¤êÅ¸¼¨³«»Ï¡¢2025Ç¯2·î21Æü(¶â)¤è¤êÈÎÇä³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ãÅ¸¼¨À½ÉÊ¡ä
¡¦Re¡¦De Range¡Ê¥ê¥Ç¥ì¥ó¥¸¡Ë ¥ªー¥Ö¥ó¥ì¥ó¥¸ 20L
¡¦Re¡¦De Pot¡Ê¥ê¥Ç¥Ý¥Ã¥È¡Ë ÅÅµ¤°µÎÏÆé 2L
¡¦Re¡¦De Kettle¡Ê¥ê¥Ç¥±¥È¥ë¡Ë ²¹ÅÙÄ´ÀáÅÅµ¤¥±¥È¥ë 1L
¡¦Re¡¦De Bin¡Ê¥ê¥Ç¥Ó¥ó¡Ë ¥¹¥Þー¥È¥À¥¹¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹
¡ã¡ÖLIVING HOUSE. ²£ÉÍ¥Ù¥¤¥¯¥©ー¥¿ーÅ¹¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
¥ê¥Ó¥ó¥°¥Ï¥¦¥¹¤Ï¡¢¡Ö¿´¤Ò¤í¤¬¤ëÀ¤³¦¤Ë½»¤â¤¦¡£¡×¤ò·Ç¤²¡¢´ØÅì¡¦´ØÀ¾¤òÃæ¿´¤ËÁ´¹ñ¤ËÌó40Å¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡¢¥é¥¤¥Õ¥Ç¥¶¥¤¥ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à»ö¶È¤È¤·¤Æ²È¶ñ¡¦¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¡¦³¤³°À½ÉÊ¤Î´ë²è¡¦Å¸¼¨¡¦ÈÎÇä¤ò¹Ô¤¦´ë¶È¤Ç¤¹¡£¥ê¥Ó¥ó¥°¥Ï¥¦¥¹¤ÎÅìÆüËÜºÇÂç¤ÎÅ¹ÊÞÌÌÀÑ¤ò¸Ø¤ë¡ÖLIVING HOUSE. ²£ÉÍ¥Ù¥¤¥¯¥©ー¥¿ーÅ¹¡×¤Ç¤Ï¡¢¡ÈThe Artistic Days¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥óË¤«¤Ç±ü¹Ô¤¤Î¤¢¤ë¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÄó°Æ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Ê»Àß¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ötables cook&LIVING HOUSE¡×¤Ï³¤¤ò´¶¤¸¤ë¤æ¤Ã¤¿¤ê³«ÊüÅª¤Ê¥Æ¥é¥¹¤«¤é¤äÍî¤ÁÃå¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¤ÎÅ¹Æâ¤Ç¡¢¿´ÃÏ¤è¤¤¤Ò¤È¤È¤¤ä¥Õ¥ì¥ó¥Á½Ð¿È¤Î¥·¥§¥Õ¤Ë¤è¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¥Õー¥É¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
½êºßÃÏ¡¡¡§¢©221-0056 ¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¿ÀÆàÀî¶è¶â¹ÁÄ®1-10 ²£ÉÍ¥Ù¥¤¥¯¥©ー¥¿ 4F
±Ä¶È»þ´Ö¡§·î～Æü 11:00～20:00
Å¹ÊÞURL¡§https://shop.livinghouse.co.jp/detail/2410/
¥ªー¥Ö¥ó¥ì¥ó¥¸¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº·ë²Ì
¥ªー¥Ö¥ó¥ì¥ó¥¸¤ò¼«Âð¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤Þ¤¿¤Ï»È¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡¢Á´¹ñ20Âå～50Âå¤Î½÷À600Ì¾ÂÐ¾Ý¤Ë¡¢2025Ç¯2·î5Æü(¿å)～2025Ç¯2·î6Æü(ÌÚ)¤Î´ü´Ö¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¡Ö¥ªー¥Ö¥ó¥ì¥ó¥¸¤Î¼õÍÆÀ¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¡×¤ò¼Â»Ü(¢¨3)¤·¤¿·ë²Ì¡¢Re¡¦De Range(A)¤ÈÆ±²Á³Ê¡¦Æ±ÍÆÎÌ¤ÎÂ¾¼Ò¥ªー¥Ö¥ó¥ì¥ó¥¸(B)¤ÈÈæ³Ó¤·¡¢Re¡¦De Range¤òÍß¤·¤¤¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤¬79%¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨3 Ä´ººµ¡´Ø¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥í¥¹¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°
Ä´ºº¤Ç¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¤ÈÀ½ÉÊ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Î¤ß¤ò³«¼¨¤·¤¿¾ì¹ç¤È¡¢¥¹¥Ú¥Ã¥¯(¢¨4)¤ò³«¼¨¤·¤¿¸å¤Ç¡¢Íß¤·¤¤¤È´¶¤¸¤ë¿Í¤Î³ä¹ç¤¬¤É¤¦ÊÑ²½¤¹¤ë¤«¤ò¡¢¹ç·×4µ¡¼ï¤òÈæ³Ó¤¹¤ë·Á¤ÇÄ´ºº¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÂ¾¡¢¡Ö¥ªー¥Ö¥ó¥ì¥ó¥¸¤Ç°Õ³°¤È»È¤ï¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤ëµ¡Ç½¡×¤ä¡Ö³«ÊÄ²»¤ò¤¦¤ë¤µ¤¤¤È´¶¤¸¤ë¡×¤Ê¤É¡¢»È¤¤¿´ÃÏ¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¤ä¡¢Re¡¦De Range¤ÎÌ¥ÎÏ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤ÏÅºÉÕ»²¹Í»ñÎÁ¤Ë¤Æ¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÖRe¡¦De¡× ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖRe¡¦De¡×¤Ï¿´ÃÏ¤ò¥ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¹¤ë¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
2020Ç¯¤è¤êÅÅµ¤°µÎÏÆé¡ÖRe¡¦De Pot¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿Ä´Íý²ÈÅÅ¤òÃæ¿´¤ËÅ¸³«¤·¡¢2022Ç¯12·î¡¢¤è¤ê¿Í¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Êë¤é¤·¤Ë´Ø¤ï¤ë¤¢¤é¤æ¤ëÀ½ÉÊ¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥â¥Î¤ä¥³¥È¤Î¤¢¤êÊý¤òÂª¤¨Ä¾¤¹¡á¡Ö¥ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢Ã±¤Ê¤ë²ÈÅÅ¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¿´ÃÏ¤ò¥ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¹¤ë¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥æー¥¶ー¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¡É¿´ÃÏ¡É ¤Ë¥Õ¥©ー¥«¥¹¤·¤¿À½ÉÊ³«È¯¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖRe¡¦De¡×¤Ï¡¢À¸³è¤ÎÃæ¤Î¤¢¤é¤æ¤ë½Ö´Ö¤Ë¡ÖRe¡¦De¡×¤ÎÀ½ÉÊ¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÀ¸³è¤ò¤è¤êË¤«¤Ë¡¢¿´ÃÏ¤è¤¤¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÀ°¤¨¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ãRe¡¦De¸ø¼°Web¥µ¥¤¥È¡ä
https://re-de.jp/
¡ãRe¡¦De¸ø¼°Instagram¡ä
https://www.instagram.com/re_de_official/
¡ãRe¡¦De¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡ä
https://re-de.shop/
¡ãRe¡¦De ¥Ö¥é¥ó¥É¥µ¥¤¥È¡ä
https://brand.re-de.jp/
¡ã¤¢¤Ê¤¿¤È¥ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖRe DESIGN¡×¡ä
https://re-design-media.jp/
A-Stage¤Ë¤Ä¤¤¤Æ ～º£¸å¤ÎÅ¸³«～
²ÈÅÅ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÅÔ»ÔÉô¤Ë¤ª¤±¤ë½»Âð¤Î¾®·¿²½¤ä¡¢¥ß¥ì¥Ë¥¢¥ëÀ¤Âå¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥ß¥Ë¥Þ¥ê¥º¥à»Ö¸þ¤ÎÂæÆ¬¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¸úÎ¨¤È´Ä¶ÇÛÎ¸¤Ø¤Î°Õ¼±¤Î¹â¤Þ¤ê¤«¤é¡¢¶áÇ¯¡¢½¾Íè¤Î¡ÖÂç·¿¡¦Â¿µ¡Ç½¡×»Ö¸þ¤«¤é¡Ö¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¡¦¹âÉÊ¼Á¡×»Ö¸þ¤Ø¤Î¥Ñ¥é¥À¥¤¥à¥·¥Õ¥È¤¬¸²Ãø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï¡¢¤³¤Î»Ô¾ìÊÑ²½¤ò¿·¤¿¤ÊÀ®Ä¹µ¡²ñ¤ÈÂª¤¨¡¢³×¿·Åª¤ÊÀ½ÉÊ¤Î³«È¯¤È¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×Å¸³«¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅÙÈ¯É½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖRe¡¦De Range¡×¤Ï¡¢Åö¼Ò¤¬º£¸å¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¯¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¡×ÀïÎ¬¤ÎÀè¶î¤±¤È¤Ê¤ëÀ½ÉÊ¤Ç¤¹¡£À½ÉÊ¥é¥¤¥ó¤Î³È½¼¤ä¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë»Ô¾ì¤Ø¤ÎÅ¸³«¡¢IoTµ»½Ñ¤ÎÅý¹ç¤Ë¤è¤ëÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤ÎÁÏ½Ð¤Ê¤É¡¢ÃæÄ¹´üÅª¤ÊÀ®Ä¹ÀïÎ¬¤Î²¼¤Ë¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÅ¸³«¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã²ñ¼Ò³µÍ×¡ä
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/77418/table/62_1_66843577026a157c0ed526d586cf5fc9.jpg ]
¢¨ Ê¸Ãæ¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë³Æ¼ïÌ¾¾Î¡¢²ñ¼ÒÌ¾¡¢¾¦ÉÊÌ¾¤Ê¤É¤Ï³Æ¼Ò¤Î¾¦É¸¤â¤·¤¯¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢¨ 2024Ç¯7·î1Æü¤è¤ê¡¢ËÜ¼Ò¤ò¾åµ½êºßÃÏ¤Ë°ÜÅ¾¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£