Akamai ¶¼°Ò¥ì¥Ýー¥È¡§¥µ¥¤¥Ðー¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£¥Áー¥à¤ò»Ù±ç¤¹¤ë Defenders¡Ç Guide 2025 ¤òÈ¯É½

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Akamai ¤Î Senior Vice President ·ó Chief Security Officer ¤Ç¤¢¤ë Boaz Gelbord ¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Î¥¬¥¤¥É¤Ï¡¢Ä´ºº·ë²Ì¤ò¥µ¥¤¥ÐーÀïÎ¬Á´ÂÎ¤ËÁÈ¤ß¹þ¤à¤³¤È¤Î½ÅÍ×À¤ò CISO ¤¬ºÆ³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹¶·â¤Ë´Ø¤¹¤ëºÇÀèÃ¼¤Îµ»½ÑÊ¬ÀÏ¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢¿Í¡¢¥×¥í¥»¥¹¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ë¾ðÊó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÁÈ¿¥¤Ï¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹Ê£»¨¤Ë¤Ê¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë´Ä¶¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥ê¥¹¥¯¤ò´ËÏÂ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£½½Ê¬¤Ê¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÀïÎ¬¤òÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£Åê»ñ¤ÎºÇÅ¬²½¤ä¥³¥¹¥È¤Î¤«¤«¤ë¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥È¥ê¥¹¥¯¤ÎÄã¸º¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¥³¥¹¥Èºï¸º¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£ËÜ¼ÁÅª¤Ë¡¢Ä´ºº¤Ë´ð¤Å¤¯ÀïÎ¬¤Ï¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥Áー¥à¤¬¥×¥í¥°¥é¥à¤òºÇ¿·¤Î³«È¯¾õ¶·¤ËÂ¨¤·¤ÆÄ´À°¤·¡¢¶¼°Ò¤Î¾õ¶·¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¼ÂÍÑÅª¤Ç´ØÏ¢À¤Î¹â¤¤¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¹½ÃÛ¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
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Akamai ¤Î Head of Cybersecurity Research ¤Ç¤¢¤ë Mitch Mayne ¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¶È³¦¤¬¸ø³«¤·¤Æ¤¤¿¼çÍ×¤Ê¶¼°Ò¤Ë´Ø¤¹¤ë¥ì¥Ýー¥È¤Ï¡¢CISO ¤ä¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Î¥êー¥Àー¤¬³èÍÑ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï½ÅÍ×¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Æ±ÍÍ¤Ë½ÅÍ×¤Ê¤Î¤¬¡¢ºÇÁ°Àþ¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£Ã´Åö¼Ô¸þ¤±¤ÎÇ¯¼¡¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤¹¡£Defenders¡Ç Guide ¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¤½¤ì¤Ë³ºÅö¤·¡¢¶È³¦½é¤Î»î¤ß¤òÊ¸½ñ²½¤·¤¿¥ì¥Ýー¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£Ã´Åö¼Ô¤¬¿·¤¿¤Ê¶¼°Ò¤ËÀè¼ê¤òÂÇ¤Æ¤ë¤è¤¦¡¢¿·¤·¤¤È¯¸«¤È¥Ù¥¹¥È¥×¥é¥¯¥Æ¥£¥¹¤òÅý¹ç¤·¤¿¡¢Êñ³çÅª¤«¤Ä°ì¸µ²½¤µ¤ì¤¿¥ê¥½ー¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤òÁí¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£Ã´Åö¼Ô¤Ë½ÅÍ×¤ÊÃÎ¸«¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Èà¤é¤¬¸Â¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤È¥ê¥½ー¥¹¤ò¤è¤ê¸úÎ¨Åª¤Ë¡¢ºÇ¤â¸ú²Ì¤Î¤¢¤ë¸½¾ì¤Ç¤Î¿ÊÊâ¤Ë³ä¤êÅö¤Æ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
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¥ì¥Ýー¥È¤ÎÁ´Ê¸¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£Defenders¡Ç Guide 2025 ¤Ï¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹Ê£»¨¤Ë¤Ê¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë´Ä¶¤Ç¾ï¤ËºÇ¿·¾ðÊó¤òÇÄ°®¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤ëÁÈ¿¥¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Èó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ê¥ê¥½ー¥¹¤Ç¤¹¡£¾ÜºÙ¤ÊÄ´ºº·ë²Ì¤ÈÀïÎ¬¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¥ì¥Ýー¥È¤ÎÁ´Ê¸¤ò¥À¥¦¥ó¥íー¥É(https://www.akamai.com/resources/state-of-the-internet/cybersecurity-defense-guide-2025)¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
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