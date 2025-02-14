¤Ê¤¼Æü¾ï¤Î±¿Æ°½¬´·¤¬¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¤è¤ë¹â·ì°µÈ¯¾É¤òËÉ¤°¤Î¤«¡©

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Ãø¼Ô¡§Keisuke Tomita 1), Ko Yamanaka 1), Thu Van Nguyen 1), Jimmy Kim 1), Linh Thuy Pham 1), Toru Kobayashi 1), Sabine S. Gouraud 2), and Hidefumi Waki 1)
Ãø¼Ô(ÆüËÜ¸ìÉ½µ)¡§ÉÚÅÄ ·½Í¤ 1), »³Ãæ ¹Ò 1), ¥Ì¥¨¥ó ¥ô¥¡¥ó ¥È¥¥ー 1), ¶â ¼ÇÈþ 1), ¥Õ¥¡¥à ¥È¥¥¥¤ ¥ê¥ó 1), ¾®ÎÓ Å° 1), ¥°¥Û ¥µ¥Ó¥ó 2), ÏÂÝæ ½¨Ê¸ 1)
Ãø¼Ô½êÂ°¡§1) Graduate School of Health and Sports Science, Juntendo University, Chiba, 2) College of Liberal Arts, International Christian University, Tokyo
Ãø¼Ô½êÂ°(ÆüËÜ¸ìÉ½µ)¡§1) ½çÅ·Æ²Âç³ØÂç³Ø±¡¥¹¥Ýー¥Ä·ò¹¯²Ê³Ø¸¦µæ²Ê, 2) ¹ñºÝ´ðÆÄ¶µÂç³Ø¶µÍÜ³ØÉô
DOI: 10.1111/apha.14274
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