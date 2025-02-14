¥¹¥ê¥à¤ÇÂçÍÆÎÌ¡¢Å·ÌÌ¡õ¥µ¥¤¥É¥¢¥¯¥»¥¹¤¬²ÄÇ½¡ÖFONTANA III ¥ê¥å¥Ã¥¯¡×

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https://www.kenko-tokina.co.jp/imaging/bag/aosta/camera_bags/fontana/ft3rk.html




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³°À£(Éý¡ß¹â¤µ¡ß±ü¹Ô) 280¡ß410¡ß180mm


ÆâÀ£(Éý¡ß¹â¤µ¡ß±ü¹Ô) 240¡ß380¡ß50+100mm


½ÅÎÌ 1,100g


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[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=pTHbksEwjKI ]

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