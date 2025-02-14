¥¹¥¥ó¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡ØOphir(¥ª¥Õ¥£¥ë)¡Ù¤Î¹âÇ»ÅÙ¿åÁÇ¥Ñ¥Ã¥¯¤¬AFRODE CLINIC¤ËÆ³Æþ·èÄê¡¡Äó·È¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥µ¥í¥ó¤ÎÊç½¸¤â³«»Ï
¡¡2025Ç¯2·î¡¢ÇÐÍ¥¡¦¥â¥Ç¥ë¤Î±ºÉÍ¥¢¥ê¥µ¤¬¥Õ¥¡¥¦¥ó¥Àー/¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤òÌ³¤á¤ë¥¹¥¥ó¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡ØOphir(¥ª¥Õ¥£¥ë)¡Ù¤Ï¡¢¹âÇ»ÅÙ¿åÁÇ¥Ñ¥Ã¥¯¡ÖH2¥³¥ó¥È¥¥¥¢¥ê¥ó¥°¥¸¥§¥ë¥Þ¥¹¥¯¡×¤ò¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯ÀìÇäÉÊ¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¡¢¥É¥¯¥¿ー¥º¥³¥¹¥á¤Ë¿Ê²½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÈþÍÆ¡¦°åÎÅ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ä¥¨¥¹¥Æ¥µ¥í¥ó¤Ê¤É¡¢Äó·ÈÀè¤âÊç½¸³«»Ï¡£ºÇÀèÃ¼¤ÎÈþÍÆ°åÎÅ¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥×¥í¥À¥¯¥È¤È¤·¤Æ¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î»ÜÀß¤ÇÆ³Æþ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦Å¸³«¤ò³ÈÂç¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ä¥¨¥¹¥Æ¥µ¥í¥ó¤òÃæ¿´¤ËÈÎÇä¥Á¥ã¥Í¥ë¤ò³ÈÂç
Ophir¤Ï2024Ç¯3·î¤Ë¥íー¥ó¥Á¤·¡¢È¯Çä¸å¤Þ¤â¤Ê¤¯½ÂÃ«¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¥¹¥¯¥¨¥¢¤ä°ËÀªÃ°¿·½ÉÅ¹¤Ê¤É¡¢·×3²ó¤ÎPOP-UP SHOP¤ò³«ºÅ¡£º£Ç¯1·î31Æü¤«¤é¤Ï¡¢»°±Û°ËÀªÃ°¤Î²½¾ÑÉÊ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡Ømeeco(https://meeco.mistore.jp/meeco/brand/003393/list.html)¡Ù¤Ç¤â¼è¤ê°·¤¤¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¥íー¥ó¥Á1¼þÇ¯¤òÌÜÁ°¤Ë¡¢¤³¤Î¡ÖH2¥³¥ó¥È¥¥¥¢¥ê¥ó¥°¥¸¥§¥ë¥Þ¥¹¥¯¡×¤¬°å»ÕÌÜÀþ¤«¤é¤â¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¥ì¥Ù¥ë¤Î¹âÉÊ¼Á¤È¤¤¤¦¹¥É¾¤òÆÀ¤¿¤³¤È¤òµ¡¤Ë¡¢¡ÖH2¥³¥ó¥È¥¥¥¢¥ê¥ó¥°¥¸¥§¥ë¥Þ¥¹¥¯¡×¤ò¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯ÀìÇä¤Î¥É¥¯¥¿ー¥º¥³¥¹¥á¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¡£º£¸å¡¢¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ä¥¨¥¹¥Æ¥µ¥í¥ó¤òÃæ¿´¤ËÈÎÇä¥Á¥ã¥Í¥ë¤ò³ÈÂç¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Âè°ìÃÆÆ³Æþ¤Ï¡ØAFRODE CLINIC¡Ù
Âè°ìÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢ÊÆ¹ñ¼°¤Î°åÎÅÅª¸«¼±¤òÉý¹¤¯¼è¤êÆþ¤ì¡¢Ìô¤ËÍê¤é¤Ê¤¤¸úÎ¨Åª¤Ê²óÉü¤äºÇÀèÃ¼¤ÎÍ½ËÉ°åÎÅ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡¢Åìµþ¡¦É½»²Æ»¤Î¡ØAFRODE CLINIC(¥¢¥Õ¥íー¥É¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯)(https://www.recovery-afrode-clinic.art/)¡Ù¤ËÆ³Æþ¤¬¥¹¥¿ー¥È¡£ÂåÉ½°å»Õ Æ»²¼¾ÂÀÏº»á¤Î´Æ½¤¤Î¤â¤È¡¢¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯Æâ¤Ç¤Î»Ü½Ñ¤Ë¥á¥Ë¥åー¤È¤·¤Æ¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤ëÂ¾¡¢¡ØAFRODE CLINIC¡Ù¤¬³«È¯¤·¤¿¥É¥¯¥¿ー¥º¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ØSECRET RECIPE(¥·ー¥¯¥ì¥Ã¥È¥ì¥·¥Ô)(https://secret-recipe-shop.jp/products/ophir_h2-5?_pos=1&_sid=6f0f31062&_ss=r)¡Ù¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ç¤â¼è¤ê°·¤¤¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖH2¥³¥ó¥È¥¥¥¢¥ê¥ó¥°¥¸¥§¥ë¥Þ¥¹¥¯¡×¤Ï¡¢¥ìー¥¶ー¤ä¥Ôー¥ê¥ó¥°¤Ê¤É¤Î»Ü½Ñ¸å¤Î¥À¥¦¥ó¥¿¥¤¥à·Ú¸º¤ä¡¢ÀÖ¤ß¡¦±ê¾É¤òÍÞ¤¨¤ë¤¿¤á¤Î¥¢¥Õ¥¿ー¥±¥¢¤È¤·¤Æ¤âÅ¬¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»Ü½Ñ¤È¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¤è¤ëÁê¾è¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ëÀ½ÉÊ¤Ç¤¹¡£»Ü½ÑÄ¾¸å¤ÎÈ©¤òÍî¤ÁÃå¤«¤»¡¢È©ËÜÍè¤Î²óÉüÎÏ¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ç¤ÎÆ³Æþ¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹âÇ»ÅÙ¿åÁÇ¥Ñ¥Ã¥¯¡ÖH2¥³¥ó¥È¥¥¥¢¥ê¥ó¥°¥¸¥§¥ë¥Þ¥¹¥¯¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥·¥ß¡¦¥·¥ï¡¦¤¿¤ë¤ß¡¦¥Ë¥¥Ó¤Ê¤É¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÈ©¥À¥áー¥¸¤Î¸¶°ø¤È¤¤¤ï¤ì¤ë³èÀ»ÀÁÇ¤ËÂÐ¤·¹â¤¤½üµîÎÏ¤ò»ý¤Ä¡¢¡É¿åÁÇ¡É¤Ë¥Õ¥©ー¥«¥¹¤·¤¿¡ÖH2¥³¥ó¥È¥¥¥¢¥ê¥ó¥°¥¸¥§¥ë¥Þ¥¹¥¯¡×¤Ï¡¢15Ê¬¤ÇÌó40Ëüppm¤â¤Î¿åÁÇ¥¬¥¹¤¬¹âÈ¯À¸¡£³èÀ»ÀÁÇ¤ÎÃæ¤Ç¤âºÇ¤âÍ³²¤Ê¥Ò¥É¥í¥¥·¥é¥¸¥«¥ë¤Î½üµî¤ËÆÃ¤ËÍ¥¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ìµ³²¤Ê¿å¤ËÊÑ´¹¤Ç¤¤ëÆÃÄ§¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
CICA(¥Ä¥Ü¥¯¥µ¥¨¥¥¹)¤ä¥Ð¥¯¥Á¥ªー¥ë¡¢¥Ê¥¤¥¢¥·¥ó¥¢¥ß¥É¤Ê¤É¤ÎÈþÍÆÀ®Ê¬¤â¸·ÁªÇÛ¹ç¤·¡¢¥Ûー¥à¥¨¥¹¥Æ´¶³Ð¤Ç»ÈÍÑ¤·¤¿¸å¤Ë¼Â´¶¤Ç¤¤ëÊÝ¼¾ÎÏ¤Î¹â¤µ¤âÌ¥ÎÏ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£
3¸ÄÆþ¤êÄÌ¾ï²Á³Ê¡§8,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
5¸ÄÆþ¤êÄÌ¾ï²Á³Ê¡§13,200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
º£¸å¡¢ÈþÍÆ¡¦°åÎÅ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ä¥¨¥¹¥Æ¥µ¥í¥ó¤òÃæ¿´¤ËÄó·ÈÀè¤òÁý¤ä¤·¡¢½ç¼¡³ÈÂçÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
AFRODE CLINICÂåÉ½°å»Õ Æ»²¼¾ÂÀÏº»á¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡Ö¿åÁÇ¤Ï¶¯ÎÏ¤Ê¹³»À²½ºîÍÑ¤È¹³±ê¾ÉºîÍÑ¤ò»ý¤Á¡¢ÈéÉæ¤Î»À²½¥¹¥È¥ì¥¹¤ò·Ú¸º¤·¡¢±ê¾É¤òÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¸¦µæ¤Ç¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ç¤â»ÈÍÑ¤·¡¢¹â¤¤¹³±ê¾É¸ú²Ì¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£È©¥È¥é¥Ö¥ë¤Î¥±¥¢¤ä·ò¹¯Åª¤ÊÈ©¤Î°Ý»ý¤Ë¡¢Ophir¤Î¿åÁÇ¤ÎÎÏ¤ò¤¼¤Ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡×
Ophir¥Õ¥¡¥¦¥ó¥Àー/¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡¡±ºÉÍ¥¢¥ê¥µ»á¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡ÖÈ¯Çä¤·¤Æ¤«¤é¤Î¤³¤Î°ìÇ¯¼å¡¢Æü¾ï¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢¤È¤·¤Æ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢»ÈÍÑ¸å¤ÎÊÑ²½¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍÍ¡¹¤Ê¤ªÀ¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¯Ãæ¤Ç¡¢¿åÁÇ¤Î»ý¤Ä "È©¥È¥é¥Ö¥ë¥±¥¢¤Î²ÄÇ½À" ¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£Æ»²¼ÀèÀ¸¤Î¹â¤¤µ»½Ñ¤È¿³Èþ´ã¤ò¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤ë»äÃ£¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤éAFRODE CLINIC¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤è¤ê¿¼¤¯³§ÍÍ¤ÎÇº¤ß¤Ë¥¢¥×¥íー¥Á¤·¡¢¶À¤ò¸«¤ë´î¤Ó¡¦±ð¤ä¤«¤ÊÈ©¤Ë¿¨¤ì¤ë´ò¤·¤µ¤ò¤´Äó¶¡¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡×